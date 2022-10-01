Играл Оркестр

Недавно по телеграму разлетелось видео, на котором, как тогда предполагали, Евгений Пригожин общается с заключенными и призывает их вступить в ЧВК «Вагнера». Он описывает требования к потенциальным военным, возможности, перспективы, и буквально дает второй шанс после отбора. Команда Пригожина на следующий день прокомментировала видео:

"Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого… у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи"

https://t.me/ssigny/42109

Из видео. Пригожин назвал три греха:

Дезертирство Алкоголь. Наркотики Мародерка, включая секс контакты с женщинами. Флорой. Фауной и мужиками

Возраст с 22 до 50. Нам нужны штурмовики. 50% моих парней именно штурмовики. От нас Вы не будете отличаться ничем.

Через полгода вы возвращаетесь домой, а не на зону с прощением или при желании остаетест с нами в ЧВК.

Герой России Евгений Пригожин отбирает лучших из худших !

В этой жизни каждый имеет второй шанс , но его надо заслужить!

Ну, что. Штрафбаты в деле.

Как к этому относиться? Философски, но... Конкретно. Это бывшие заключенные, которые конкретно воюют уже сегодня, кто с мая, а кто и раньше. Еще до съемок видео.

Если эти пацаны будут эффективно громить врага-респект. Если побегут... Пригожин судьбу им озвучил.

Но, для многих - это шанс начать новую, Достойную жизнь. Или... Искупить кровью грехи прошлого. https://t.me/radioARBAT/18690

На канале были выставлены короткие обращения бывших заключенных, которые рассказали, что они такие же равноправные члены команды. Причем подчеркнули, что такое дело не только по плечу, но и именно там их место, они справятся. Эти ребята из Тульской Рязанской, Ярославской колоний и Ухты.

Владлен Татарский

Заключённые идут на фронт.

По всей видимости решили начать с режимных зон.

Я также, 27 августа 2014 года, слушал что-то подобное возле ворот Мичуринский исправительной колонии №57. К сожалению, всё, кто руководил моим освобождением погибли на этой войне.

Спасибо им, спасибо России за второй шанс!

Пацанам военного фарта!

Евгению Викторовичу - всего наилучшего! https://t.me/radioARBAT/18715

Пригожин занялся перевоспитанием заключенных через привитие им патриотических чувств и погружение их в ситуацию, в которой они узнают цену жизни и точно переоценят свои предыдущие ценности И тут на него посыпался вал критики, прямой и косвенной. Кто-то написал вроде нейтральную заметку, но обязательно указал, что после СВО эти зэки, которым через полгода обещана амнистия, вернутся в мирную жизнь, кто-то начал говорить о феодальных амбициях Пригожина. И что интересно, все эти люди уверенно рассуждают об этом из тыла.

И опять я возвращаюсь к низкому уровню социально-технологического мышления многих их тех, кто сегодня пишет в телеграм. Я даже не хочу предлагать им обратиться к Евгению Пригожину и попроситься на недельку в штурмовой отряд, чтобы понять социально-технологические механизмы, которые воздействуют на человека на передке во время такого штурма и механизмы, которые работают в казарме после боя или когда видишь истекающего кровью товарища.

Я предлагаю хотя бы использовать возможности мысленного эксперимента и хотя бы в нем поставить себя на место заключенного, который завтра будет на фронте в самом активном штурмовом отряде "Вагнер", где в принципе не получится отсидеться в тылу. Вот от самого начала, когда дал согласие и до конца, когда через полгода получишь амнистию. Представили?

А теперь скажите, это будет один и тот же человек, с теми же потребностями и установками? Кстати, там и зарплата от 200 000 рублей, то есть Пригожин дает человеку своими силами зарабатывать больше, чем зарабатывал преступлением, а это очень важная технология. Я думаю, что если рост преступности после СВО и будет, то он будет не из-за того, что несколько сотен пригожинских бывших заключенных вернутся домой, а только из-за того, что у нас отсутствует механизм социализации после войн и патроната государства над участниками боевых действий. И именно это приводит к тому, что часто после войны бойцы чувствую себя никому не нужными, да и перестроить психологию самостоятельно очень сложно. Так что Евгений Пригожин своей инициативной по найму отправлять на войну заключенных не только сохраняет жизни военнослужащим, но и реально перевоспитывает преступников. https://t.me/c/1626866857/2282

Более восьми фургонов ФСИН для перевозки заключённых замечены в Тамбовской области.

Скрины из видеоролика

400 заключённых из колоний Тамбовской области вчера повезли в «учебку, в один из южных регионов России». Также позавчера вечером в Белгороде была замечена колонна из 12 автобусов ФСИН. https://t.me/c/1780774638/5443

А если обратиться к истории? Во исполнение Указов Президиума Верховного Совета СССР ГУЛАГом было проведено освобождение 420.000 заключенных.

По специальным решениям Государственного Комитета Обороны, в течение 1942-1943 гг. произведено досрочное освобождение с передачей в ряды Красной Армии 157.000 человек из числа осужденных за незначительные преступления.

Кроме того, по установленному ГУЛАГом порядку все заключенные, освобождаемые из лагерей и колоний за отбыванием сроков наказания, годные к строевой службе, так же передавались в армию.

С учетом кадровых сотрудников - 117.000, в том числе 93 500 человек из военизированной oxраны, - за три года войны из ГУЛАГа на комплектование Красной Армии было передано 1.092.000 человек.

Многие бывшие заключенные, находясь на фронтах Отечественной войны, проявили доблесть и геройство, за что награждены орденами и медалями Советского Союза. Бывшим заключенным: Матросову, Бреусову, Отставнову, Сержантову, Ефимову присвоены звания Героев Советского Союза.

Пригожин ответил на видео, где он вербует зэков:

Пригожин про бойцов ЧВК «Вагнера»: "…они патриоты и не могут допустить позора своей Родины. Второе, они — профессионалы высочайшего уровня и многие из них (как мне кажется, глядя на фотографии их воодушевленных лиц) прошли десятки войн, готовя себя к величайшему дню, когда горячо любимую Родину нужно будет защищать. Третье, как мне кажется чисто из собственных наблюдений и аналитики, у них есть отлаженная до мелочей система управления, которой занимаются, возможно, не самые выдающиеся личности, но и не законченные долбо*бы. Я так подозреваю, исходя из уроков прошлого, настоящего и будущего, что те самые не законченные долбо*бы не пользуются духами Chanel и не рассекают в автомобилях из кожи Nappa, а лазают по подвалам и окопам, чтобы держать ситуацию на контроле <…> Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами" https://t.me/c/1780774638/5399

В завершение своего хлесткого ответа предприниматель отметил, что считает необходимым формировать «штрафбаты»

Если в России и появятся так называемые штрафные батальоны, то отправлять туда следует только «вороватых чиновников и розовожопых бездельников», посоветовал бизнесмен Евгений Пригожин. Соответствующее мнение предприниматель выразил, отвечая на запрос издания «Обозрение». Его корреспондент Виктория Петрова обратилась к Пригожину за комментарием по поводу появления баннеров с контактами рекрутеров «ЧВК Вагнера» и слоганом «Оркестр «W» ждет тебя!» в некоторых городах России, а также слухов о вербовке заключенных в так называемый «оркестр». Издание поинтересовалось, считает ли Пригожин возможным формирование «штрафбатов» вроде тех, которые действовали во время Великой Отечественной войны, а также попыталось выяснить, в каких регионах охотней записываются в «ЧВК Вагнера».

«Уважаемая Виктория, вы задаете слишком много неудобных вопросов, большая часть из которых не может являться публичной информацией. Вот ответы, которые мы можем вам предоставить. В "Оркестр" идут с удовольствием все, и в особенности те, у кого чистая совесть и железные яйца. Вне зависимости от региона», — процитировала ответ бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

В завершение своего хлесткого ответа предприниматель отметил, что считает необходимым формировать «штрафбаты» только из «вороватых чиновников и розовожопых бездельников».

Ранее Пригожин сообщил, что задействованные в спецоперации бойцы «ЧВК Вагнера» защищают Родину, в отличие от тех, кто «пользуется духами Chanel и рассекает в автомобилях из кожи Napa».

От тюрьмы и войны не зарекайся

Неоднократно в канале "Вагнер" писалось, что одно из отличий и преимуществ в «Группе Вагнера» в том, что это пиратский корабль, тут можно встретить не только бойцов спецназа уморившихся от армейской жизни и даже именитых лётчиков в отставке, но и тех, кому попасть на официальную военную службу уже не суждено по тем или иным причинам. Сейчас же, в виду объективно причин, возможности встать на путь воина и попытаться исправиться нескольким больше. Особенно при том условии, что наши исправительные учреждения вовсе не исправляют, но есть и среди них люди, которые захотели искупить свои проступки исполнением долга, как, например, боец из рапорта ниже:

– «Докладываю Вам, 28.07.2022 года в штурмовой отряд в составе пополнения прибыл Колипов Александр Александрович, **.**.198* года рождения, добровольно изъявивший желание в составе “Группы Вагнер” принять участие в специальной военной операции МО РФ по демилитаризации Украины.

27.08.2022, А.А. Колипов двигаясь в составе головного дозора в квадрате своевременно заметил противника, замаскированного в лесополосе, принял верное и хладнокровное решение не открывать огонь на поражение, а провести дополнительную разведку местности на предмет скрытых огневых точек противника. Используя складки местности А.А. Колипов в составе своей группы, смог скрытно подобраться к вражеской огневой точке. Используя фактор неожиданности А.А. Колипов метким броском гранаты, уничтожил пулеметный расчет состоящий из двух солдат ВСУ и не давая противнику опомниться, открыл огонь из своего оружия. Противник, понимая тяжесть своего положения вызвал артиллерийский удар и попытался организовать контратаку на наши штурмовые порядки. А.А. Колипов огнем из ручного пулемета отсекал группы противника нанося им урон в живой силе. В течении дня, группа в состав которой входил А.А. Колипов полностью зачистила от противника лесополосу уничтожив более 30 солдат противника, 1 пулеметный расчет и захватила опорный пункт противника. Под артиллерийским обстрелом, спасая раненного товарища, А.А. Колипов получил смертельное ранение и скончался.

Считаю, что за мужество и отвагу, проявленные в бою Колипов Александр Александрович достоин награждения медалью “За отвагу” (посмертно).» https://t.me/c/1626866857/2144

https://dixinews.ru/news/obshchestvo/v-seti-opublikovali-inf...

Пригожин возлагает цветы

ЗАПРОС:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Редакция издания газеты «Век» хотела бы задать Вам вопрос.

Военный корреспондент Владлен Татарский выложил в сеть фотографию, на которой Вас случайно запечатлели в Петергофе, куда Вы приехали на могилу к бывшему заключённому Александру Романовскому. Какова цель? Можете прокомментировать?

Спасибо.

С уважением, служба новостей

Общественно-политическое обозрение "ВЕК"

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

"Эта фотография появилась неслучайно. Я действительно был на кладбище и возложил цветы на могилу человека, который ещё недавно был осуждённым, а 1 августа погиб, защищая от врага интересы нашей Родины. Своим посещением я хотел отдать дань уважения этим людям. Людям, которые с оружием в руках стоят насмерть за Россию".

*Пресс-служба также публикует фотографию Евгения Викторовича https://opolitike.mirtesen.ru/blog/43190313255/Prigozhin-obyasnil-reshenie-vozlozhit-tsvetyi-na-mogilu-pogibshe?utm_referrer=mirtesen.ru

Пригожин: "Как мне кажется, группа неизвестных лиц, которых, естественно для нас всех, там нет, прекрасно воюет на бахмутском направлении по следующим причинам.

Первое, они патриоты и не могут допустить позора своей Родины. Второе, они – профессионалы высочайшего уровня и многие из них (как мне кажется, глядя на фотографии их воодушевленных лиц) прошли десятки войн, готовя себя к величайшему дню, когда горячо любимую Родину нужно будет защищать. Третье, как мне кажется чисто из собственных наблюдений и аналитики, у них есть отлаженная до мелочей система управления, которой занимаются, возможно, не самые выдающиеся личности, но и не законченные долбо*бы. Я так подозреваю, исходя из уроков прошлого, настоящего и будущего, что те самые не законченные долбо*бы лазают по подвалам и окопам, чтобы держать ситуацию на контроле".

Евгений Пригожин https://t.me/rosich_rus/21224

Еще некоторые фото: В районе Бахмута В окрестностях Бахмута Вагнера в посёлке Кодема под Бахмутом. Из Кодемы Сотрудник ЧВК рассказывает о зачистке Кодемы. Центр подготовки Вагнера, 3 часа ночи, совещание. Сложно представить, как Евгений Пригожин все успевает и когда спит, но все, за что он берется, работает, как часы. Центр подготовки Вагнера, 3 часа ночи, совещание. Поговаривают, что у Артемовского завода шампанских вин поменялся владелец. А что, расходы-то большие и их надо пополнять!

Олигарх Евгений Пригожин официально признал (https://t.me/Prigozhin_hat/1717 ), что создал в 2014 году «ЧВК Вагнера»:

«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий. После этого долгие 8 лет, в течение которых каждый любопытный журналистишка и каждый подонок ковырялся в потном белье ЧВК «Вагнер» в попытке найти негатив. Эти храбрые парни, которые умели только одно – воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, всегда находились в шатком положении. Они не могли отвернуться от любимого дела, в котором были профессионалами высочайшего уровня, и сесть на скамью безработных. Так, из командира штурмового подразделения, который каждый день ловит пули и осколки в свой потертый бронежилет, можно было пойти в охранники какого-нибудь микроолигарха, жена которого будет заставлять носить сумки по магазинам. Я горжусь тем, что сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны. Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них, и как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки. А теперь наступило время откровения, прошу не путать с судным днем. Эти парни – герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины. Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть. Живи по правилам, делай, что должен и будь, что будет. Теперь ответ на ваш вопрос. Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту, и матчи надо выигрывать на поле противника».

https://t.me/rybar/39370

https://t.me/ok_spn/21188

20 сентября 2022 года Алексей Нагин, соавтор нового фильма об "Оркестре", героически погиб в бою, исполняя воинский долг в зоне проведения спецоперации на Украине.

Алексей прошел Чечню, Сирию, был награжден тремя орденами Мужества. 12 мая 2022 года Алексей был тяжело ранен. Едва встав на ноги, сразу стал собираться за ленточку. "Мама, ты не представляешь, в какой наша Родина опасности", - перед отъездом на Донбасс говорил Нагин. Фильм "Лучшие в аду" приоткроет некоторые тайны легендарной и успешной ЧВК "Вагнер". Первый художественный рассказ о специальной военной операции России, о буднях бойцов "Вагнера". Евгений Пригожин приносит соболезнования отцу Героя Евгений Пригожин на церемонии прощания с Алексеем Нагиным в Волгограде.

На груди у бизнесмена три звезды: Героя России, Героя ДНР и Героя ЛНР.

После вхождения новых территорий в состав Российской Федерации звезды Героев ЛДНР будут приравнены к звездам Героев России.

Таким образом, Евгений Пригожин на следующей неделе станет трижды Героем России.

Судя по нормативно-правовым актам, в Санкт-Петербурге либо улицу его именем назвать должны, либо памятник поставить.

Рыбарь https://t.me/orchestra_w/2446

В сети шутят: Вообще такими темпами у Пригожина армия будет больше, чем у Шойгу

Скоро будет, что посмотреть. Эти парни действительно заслуживают, чтобы про них снимали кино. Про Алексея Нагина (https://t.me/brussinf/5003) ("Терека") разрешили говорить открыто.

Что ж. Я очень много с ним работал, еще начиная с Попасной. Именно его штурмовой отряд отбивал этот населенный пункт у ВСУ.

С самого первого дня нашего знакомства я проникся к "Тереку" безграничным уважением. Он был невероятно грамотный и смелый командир, который всегда был со своим личным составом на самом острие атаки. Рядом с ним и его подчиненными я всегда чувствовал себя в безопасности, даже когда нас безбожно крыла арта с минометами.

Мало кто знает, но он уже был довольно тяжело ранен в руку во время СВО. Но это его вообще ни разу не остановило. Во время реабилитации он продолжал руководить действиями штурмовых групп, находясь на переднем крае. Помню приехал к нему на ПУ, а он здоровой рукой управляет боем по рации, а раненой тягает гантелю, разрабатывает мышцы. Поймав мой изумленный взгляд, говорит с улыбкой:

"прикинь, 15 кг из-за этой фигни сбросил. Надо обратно набирать".

Такой он и был - всегда готовящийся и готовый к бою. Как и его личный состав, который безмерно его уважал и уважает. За мужество, грамотность и заботу о жизни подчиненных.

Покойся с миром, командир. Ты сделал все возможное и невозможное, чтобы защить интересы своей страны. Она тебе за это благодарна. https://t.me/ok_spn/21201

Герою России Алексею Нагину

ЛУЧШИЕ…

Наш абсолютен слух войны,

не терпят фальши 'музыканты'.

Симфоний огненных сыны.

Аккордов боевых таланты.

Нет благородней ремесла –

играть со смертью ради жизни.

Война в нас звуками вросла,

'концерты' наши – для Отчизны.

Не святы, но не палачи,

своя у каждого дорога.

Не жжём напрасно воск свечи

и о пустом не просим Бога.

Но если мы, попав в Беду,

услышим – вам в Раю не место,

что ж, будем лучшими в Аду,

и всем чертям там станет тесно.

Вит Дорофеев

26.09.2022

Художник Илья Пожаров https://t.me/orchestra_w/2464

И напоследок, советую посмотреть художественные фильмы о ЧВК, кто не видел:

"Гранит",

"Турист",

"Шугалей",

"Солнцепек"

и скоро выйдет "Лучшие в аду".