Красоты России. Названы 10 самых красивых мест России

На первом месте в списке оказалась Камчатка.

Второе место занимает плато Путорана в Сибири.

Третьим в списке значится национальный парк «Шантарские Острова».

На четвертом месте располагается мыс Дежнева.

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Далее в списке идет национальный парк «Ленские Столбы».

Портал Fodor's Travel назвал десять самых запоминающихся и поразительных локаций в России для экотуризма.«Россия является домом для многих из оставшихся в мире „диких“ мест, от огромных замороженных плато до бесконечных северных лесов. Они полны странных и красивых природных объектов: вулканы, поднимающиеся из моря, дюны, покрытые снегом, и монументальные скальные столбы», — говорится в материале.«Пешие прогулки здесь — это непредсказуемый и захватывающий опыт», — пишет автор.По его словам, тот, кто отважится приехать сюда, поймет, что виды бирюзовых кратерных озер, снежных пещер и покрытых льдом вершин стоят риска.«Плато Путорана — настоящая дикая местность: 18 тысяч квадратных километров каньонов, озер, рек и странных гор с плоскими вершинами», — говорится в материале.«Он обладает призрачной красотой с надвигающимися скалистыми утесами, полными морских птиц, и пляжами, заваленными прибитыми к берегам деревьями», — отмечает автор.«Это мрачное красивое серо-голубое место с высокими утесами и пляжами, усеянными китовыми костями», — говорится в статье.

«Ленские столбы — 200-метровые скалы, окруженные густым лесом и возвышающиеся над берегами „стеклянной“ реки Лены, это потрясающее зрелище», — пишет автор.

На шестом месте располагаются Курильские острова, где, как отмечает издание, можно увидеть некоторых наиболее редких диких животных в мире.

По его словам, летом и осенью они окружены цветущими лугами и светятся красным и золотым на солнце, а зимой река замерзает, из-за чего пейзаж становится «мрачным и драматичным».

«Пейзаж столь же великолепный, с вулканическими вершинами, покрытыми пышной зеленой флорой, поднимающейся из синих кратерных озер», — говорится в материале.

Седьмую строчку занимает Тофалария — историко-культурный регион на западе Иркутской области.

«Тофалария — это дождливая, туманная, непроходимая земля таежных лесов, глубоких каньонов, быстрых рек и ручьев», — замечает автор, также выделяя здесь «удивительный» Кинзелюкский водопад.

Далее в списке идут Чарские пески в Забайкальском крае.

На девятом месте оказались девственные леса Коми.

«Это странное и красивое зрелище — песчаная пустыня, окруженная русской тайгой, посреди зимнего пейзажа, со снежной горной грядой на горизонте», — говорится в описании.Также отмечается, что в окрестностях есть много интересного для изучения, в том числе ледяные пещеры, озера и местные деревни.

По словам автора, это одни из величайших лесных угодий в мире, где кристально чистые реки вьются по бескрайним просторам сосен, елей, пихт и лиственниц.

На последнем месте располагается озеро Байкал.

«Более 1600 метров в глубину, более 600 километров в длину и возраст около 25 миллионов лет — озеро Байкал может быть величайшим „водным“ представителем дикой природы в мире», — говорится в статье.

Как отмечает издание, зимой это мистическое место превращается в застывшую «страну чудес» из растрескавшегося и изваянного льда.