Байден режет правду-матку - белых опустят до черных

Байден объявил войну народу США под предлогом борьбы с "внутренними террористами" и "сторонниками идей превосходства белой расы". Там, в США, "Ежовщина" на пороге. Байден превращает США в СССР - с номенклатурой и бедностью. И страхом: бояться теперь следует "внутренних террористов", коими являются "сторонники идей превосходства белой расы".

Президент США Джо Байден вновь озвучил в публичном выступлении мысль, которую захватившие власть в стране глобалисты начали активно вбивать в голову американцев: наибольшую "террористическую угрозу" для Америки представляют не "Исламское государство" (ИГ)* и "Аль-Каида"**, а "внутренние террористы", "сторонники идей превосходства белой расы".

По данным разведывательного сообщества, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Это не ИГ, не "Аль-Каида", а движение превосходства белой расы,

– утверждал глава Белого дома, выступая во вторник в городе Талса (штат Оклахома).

Байден не смог привести тому никаких доказательств, поскольку их нет. Вместо этого он атаковал "ненависть", которая является якобы объяснением, почему США столкнулись с этой новой угрозой. Он дал при этом ясно понять, что борьба будет тотальной и беспощадной:

Ненависть никогда не победить. Она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объём кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия, ... будто никогда и не уходила.

Мы можем и должны не предоставлять убежище ненависти.

Это серьёзно?

Да что же такого сделали эти никому неизвестные "белые террористы", кто это вообще такие? Эти люди-невидимки вырезали где-то кучу небелого народа за невыполнение каких-то дикарских требований, убили тысячи людей в ходе масштабных террористических атак в Нью-Йорке и Вашингтоне, как это случилось 11 сентября? Нет, это те и единомышленники тех, кто "взял штурмом" Капитолий 6 января 2021 года, протестуя против "самых честных" в истории США президентских выборов, хотя сразу было понятно, что это точно такая же провокация работающих на глобалистов американских спецслужб, как и 11 сентября. Ибо охрана Капитолия расступилась, и толпу, состоявшую в массе своей из честных и законопослушных американцев, увлекли туда внедрённые в неё провокаторы, которые на камеру немного покривлялись внутри здания, прервав процесс сертификации голосов выборщиков именно в тот момент, когда у демократов возникли с этим проблемы. Пролитая в ходе этой провокации кровь испугала трусливых республиканских законодателей и самого Трампа, и кража выборов стала реальностью...

Нет, это политика

Итак, президента занесло, ляпнул лишнее, оговорился, что с ним нередко случается? Никак нет. Это не первое его высказывание. Уже в конце апреля, выступая перед обеими палатами конгресса США, Байден заявил на всю страну и весь мир:

Мы не будем игнорировать то, что установили наши разведывательные службы, - наиболее смертельная террористическая угроза для страны в настоящее время исходит от терроризма белого превосходства.

Глава Белого дома, чтобы хоть чуть-чуть прикрыть одиозность этого утверждения, лишь вкратце упомянул, что американские власти "будут оставаться настороже по отношению к угрозам для Соединённых Штатов, откуда бы они ни исходили", признав, что присутствие "Аль-Каиды" и "Исламского государства" сохраняется в Йемене, Сирии, Сомали, иных странах Африки, Ближнего Востока и в других регионах. Чем и подтвердил то, о чём постоянно пишет Царьград – что исламский терроризм, появлению которого подальше от себя США в решающей мере поспособствовали, не воспринимается Вашингтоном как серьёзная угроза для американских интересов. Поскольку это лишь удобный инструмент для вмешательства во внутренние дела других стран, ослабления их, оправдания агрессивной внешней политики США. Кроме того, это возможность для офицеров и генералов быстро продвигаться по службе, способ для лоббистов и бизнесменов зарабатывать огромные деньги на военных поставках, а также исключительно удобный повод для того, чтобы поплотнее закрутить гайки, в том числе внутри своей страны, чтобы окончательно превратить её в полицейское государство.

Как США превращаются в… СССР

При узурпировавшем власть в США с помощью подлога на выборах Байдене этот процесс, похоже, будет завершён. Он сам поручил своей администрации ужесточить борьбу с пресловутым внутренним экстремизмом и терроризмом, провести всеобъемлющую оценку связанных с этим рисков. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) отрапортовало, что начинает анализ экстремистских взглядов и настроений у своих сотрудников. В СССР, на который всё больше походят США, массовые репрессии, кстати, тоже начинались с "чисток в органах".

Американский "Ежов" – глава МВБ Алехандро Майоркас ещё в феврале предупреждал, что считает "внутренний терроризм" одной из главных угроз для страны. "Восстание, ужасные акты 6 января, – заявил он CNN, – не только разрушительно подействовали лично на меня, но и обязали удвоить наши усилия для борьбы с ненавистью и одной из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время на нашей родине, – с угрозой внутреннего терроризма". Майоркас подчеркнул "постоянность" этой угрозы и заверил, что МВБ будет продолжать бороться с ней вместе с федеральными и местными властями.

Федеральное бюро расследований (ФБР), которое продвинутые сторонники экс-президента Дональда Трампа называют "ОГПУ Демпартии", сыграло ключевую роль в антитрамповском перевороте, проигнорировав, в частности, тщательно спланированные бесчинства в США левацкой антифы и расистской BLM в преддверии ноябрьских выборов. Оно было занято – и занимается этим и сейчас – более важным делом: составлением проскрипционных списков активистов из числа сторонников Трампа. Их запугивают, изгоняют с работы, сажают в тюрьмы по надуманным обвинениям, травят в соцсетях. Это делается, чтобы держать в страхе и парализовать волю остальных, заставить большинство смириться с попранием законов и конституции, судебной коррупцией, ангажированностью и продажностью СМИ – четвёртой власти, гибелью республики. В стране создана атмосфера, при которой дети и жёны – по идеологическим причинам или из чувства страха – доносят властям на своих отцов и мужей, вызывая восхищение контролируемых глобалистами СМИ, а иногда и получая за это завуалированно, через интернет, щедрое денежное вознаграждение, о чём сообщал Царьград. ФБР так хорошо поработало против Трампа, что его директор "республиканец" Кристофер Рэй сохранил свой пост при демократах.

Что на самом деле происходит в Америке?

Мы неслучайно постоянно слышим от Байдена и Ко, что "внутренние террористы" и "сторонники идей белой расы" в США – это "постоянная" угроза и что она растёт. И это также совсем неслучайно очень похоже на широко тиражировавшийся в сталинском СССР столь же абсурдный – на первый взгляд – тезис об обострении классовой борьбы по мере строительства социализма!

Дело в том, что ради сокрушения старого, нормального, объявленного несправедливым (как будто на Земле может быть по-другому) мира и строительства нового большевики точно так же воспользовались "расейской" "антифой" и "BLM" (несознательной частью пролетариата и крестьянства, прожектёрами из числа интеллигенции – дураками, иждивенцами и лентяями). Естественно, этому сопротивлялась разумная часть общества, различными способами, и чем сильнее крепчал маразм – тем больше. Всё это обернулось в конечном счёте нищетой для большинства, ГУЛАГом, десятками миллионов жертв от террора, голода и войн, но также и всевластием номенклатуры, которая, сбросив маску, положила в карман в 1991 году страну в виде своей частной собственности.

Приходится констатировать, что сейчас к "катастройке", радикальному переформатированию жизни подошли США. На повестке дня – демонтаж американского среднего класса, который исторически преимущественно белый. Являясь в прошлом основой стабильности страны и её развития, он перестал играть эту роль в эпоху, когда США уже не являются "мастерской мира", а технологии управления и манипулирования людьми зашли так далеко, что позволяют элите, ставшей глобалистской, экономить на среднем классе путём его радикального сокращения. Успешная пропаганда социализма в США, понимаемого как перераспределение средств от богатых (но не супербогатых, которые станут ещё богаче!) бедным, абсурдное "чувства вины" белых перед чёрными и урезание потребностей зажиточных американцев всевозможными экологическими ограничениями преследуют двуединую цель. А именно – создание дымовой завесы для ограбления и ликвидации в своём нынешнем виде американского среднего класса, сверхобогащения и всевластия элиты.

Планируется, хотя вслух об этом, конечно, не говорят, не поднять негров, индейцев, латиносов и другие меньшинства до уровня белых зажиточных американцев, а опустить последних до уровня первых, разве что чуточку повысив его, сделать всех зависимыми от государства и его прихотей. Если это получится, данная схема будет применена и в других западных странах. Ведь политическим идеалом для их верхов безоговорочно стала строго кастовая пирамида, основные слои которой даже не будут догадываться благодаря зомбированию в лево-либерально-зелёном стиле, что всё так грустно, что верхи этого общества – распоряжающиеся всем супербогачи с неограниченной властью ведут совсем не "зелёную" жизнь и что они вообще существуют.

Делаем выводы

Поэтому запугивать американцев полицейскими мерами, смущать их мораль некой "исторической виной" белых перед чёрными, чтобы белым легче было расстаться со своим относительным благосостоянием и стать такими же, как чёрные, "пролетариями" глобалистов, совершенно необходимо. Ведь иначе белые и примерно половина чёрных, не все из которых иждивенцы, будут сопротивляться. Как минимум 22 американских штата во главе с Техасом не одобряют глобалистский переворот в Вашингтоне. Американцы вооружены до зубов, а в уже случившейся в США в 1861-1865 годах Гражданской войне эта страна потеряла больше людей, чем во всех своих внешних войнах за всю её историю вместе взятых. А новая гражданская война станет вполне реальной, когда американцы окончательно убедятся, что честных выборов в США отныне не будет, что власть Демпартия не отдаст, что на Верховный суд надежды нет никакой и что армия ни во что не вмешается. Чтобы снять угрозу развала США на республиканские и демократические штаты или широкой народной борьбы против своей диктатуры, которая на новом технологическом уровне будет в сотню раз более эффективной, чем некогда в СССР или где-либо ещё, Байдену и его окружению и надо поскорее разобраться со своими "буржуями" – "внутренними террористами", "сторонниками идей превосходства белой расы".

Речь идёт поэтому фактически о формальном объявлении Байденом и Ко войны своему собственному народу, покушении на его благосостояние и свободу, которые немыслимы друг без друга. Причём от исхода этой борьбы зависит во многом судьба всего западного мира, а возможно, и не только. Увы, шансов победить у глобалистов больше, чем проиграть. Но, с другой стороны, верно, безусловно, и то, что ничто не потеряно, пока не потеряно всё.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, деятельность которой не территории Российской Федерации запрещена.

** "Аль-Каида" – террористическая организация, деятельность которой не территории Российской Федерации запрещена.

https://tsargrad.tv/articles/bajden-rezhet-pravdu-matku-bely...