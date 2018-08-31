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«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде

«Автотор» — завод по производству иномарок в КалининградеКалининградский завод «Автотор» — одно из крупнейших автомобилестроительных предприятий в России. С 1996 года здесь производят и собирают машины KIA, Hyundai, BMW и Ford. C конвейера «Автотор» сходит каждый 9-й автомобиль в стране.

1. Завод «Автотор» был основан в 1994 году, благодаря проекту по созданию автомобильных производств в Калининградской области. Так власти поддержали создание рабочих мест и перепрофилирование производственных мощностей предприятий, оставшихся без государственных заказов.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде2. До этого в регионе не занимались производством автомобилей. Первым управленцам пришлось с нуля создавать технологии и обучать персонал.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде3. В 1996 году началось строительство завода, а предприятие подписало договор с корпорацией KIA Group. Первый автомобиль KIA Clarus сошёл с конвейера в мае 1997 года. Сегодня «Автотор» производит весь модельный ряд автомобилей KIA, продаваемых на российском рынке, за исключением KIA Rio.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде4. На предприятие приходят формованные листы металла, из которых сначала варят отдельные элементы будущих автомобилей.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде5. Всего при выполнении производственного процесса необходимо соединить более 3 тысяч сварных точек.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде6. Отсюда продукцию отправляют на главный сварочный кондуктор, где из отдельных элементов формируют кузов. Будущие автомобили сходят с конвейера каждые 7 минут, столько же времени кузов находится на каждом из сварочных постов.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде7. Участок доварки кузова. Здесь соединяют дополнительные сварные точки, которые не отрабатываются на главном кондукторе.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде8.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде9. Участок доварки кузова, на котором применяют аргонную сварку.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде10. После сварки специалисты измеряют параметры геометрии кузова на координатно-измерительной машине. Из партии выбирается один случайный автомобиль, который проверяют по 300 точкам в системах координат x, y и z. Если выявляются отклонения более 1,5 миллиметра, на производство передаётся информация о том, что необходимо отрегулировать сварочные кондукторы.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде

11. Окраску кузова производят на роботизированной линии. Заказ на определенные цвета делается после мониторинга рынка. Цветовая гамма составляет 7 цветов. Как правило, самые популярные из них — чёрный и перламутрово-белый.
«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде12. Труднодоступные элементы кузова окрашиваются вручную.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде13. После покраски на швы наносят герметик.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде14. Это участок контроля. Здесь свежеокрашенный кузов полируют, чтобы добиться идеально гладкого покрытия.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде15. Перед грунтованием и окраской кузов нужно очистить и подготовить. Для этого он проходит через промывочные ванны и процесс катафореза, в результате которого на металл наносится защитный слой, предохраняющий от коррозии. Всего на линии катафореза установлено 8 ванн.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде16. На этом участке при высокой температуре закрепляют декоративные элементы. Это одна из трёх сушильных камер, в которой фиксируется чёрная термоплёнка на дверях. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде17. Перед тем, как поступить на конвейер, кузова попадают в специальный накопитель. Оттуда их доставляют с помощью автоматизированной транспортной системы.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде18. Каждый кузов устанавливается на своё место временного размещения.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде19. Один из участков конвейера, на котором устанавливают и регулируют двери.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде20. В компании трудятся около 3 тысяч человек. Средняя зарплата работников завода составляет 40 тысяч рублей — на 30% выше среднего показателя по региону.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде21. Подготовка к одному из самых сложных и ответственных этапов — установке двигателя.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде22. Линия сборки KIA Optima. Завод выпускает эту модель с 2012 года. В июле 2018 «Автотор» приступил к производству Optima GT Line и GT с обновлённым дизайном.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде23. Установка двигателя в кузов. От того, насколько успешно проходит эта операция, зависит, дальнейший ритм работы конвейера.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде24. В сборочном цехе происходит множество операций, таких как вклейка стёкол или затяжка колес. На этом участке подсобирают панель приборов, чтобы установить её в автомобиль.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде25. Панель устанавливают с помощью специального манипулятора.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде26. Интерьер автомобиля постепенно обретает свой окончательный вид. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде27. Линия сборки Hyundai Tucson. «Автотор» производит легковые автомобили этого бренда с 2013 года. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде28. Кроме Tucson завод выпускает модели Elantra, Santa Fe и Sonata. За пять лет с конвейера сошли более 98 тысяч машин с логотипом Hyundai.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде29. Установка рулевого колеса.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде30. На финальном участке конвейера все автомобили проходят обязательную проверку.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде31. Специалисты по контролю качества придирчиво осматривают экстерьер, интерьер и технологические элементы. Всё должно соответствовать международным стандартам.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде32. В марте 2018 года с конвейера сошёл юбилейный 1 800 000 автомобиль. Им стал седан С-класса KIA Cerato.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде33. После схода с конвейера автомобиль отправляется на испытательный трек. На разгонной прямой контролёр-аудитор, сидящий за рулем KIA Sorento, проверяет прямолинейность движения. На других участках трека — стояночный тормоз, систему трогания при подъёме, а также наличие посторонних шумов.
«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде34. Ещё один пункт проверки — работоспособность круиз-контроля. Автомобиль должен сам поддерживать заданную скорость, а при нажатии на педаль — возвращаться под управление водителя. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде35. Для проверки подвески на треке сымитированы сложные дорожные условия.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде36. После оценки работы автомобиля в динамике, его вновь проверяют в статике. Важно осмотреть моторный отсек и электрооборудование не только до, но и после трека. На полную проверку каждой машины уходит около 175 минут — почти 3 часа. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде37. Склад готовой продукции. Здесь автомобили, прошедшие проверку, ожидают отправки заказчикам.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде38. В начале 2018 завод запустил производство KIA Stinger — первого корейского автомобиля класса гран-туризмо.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде39. KIA Stinger стала 11-й моделью этого бренда, которые выпускает завод на данный момент. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде40. Вторым после KIA зарубежным брендом, который начал сотрудничать с заводом, стал BMW. Первый автомобиль этой марки сошёл с конвейера «Автотора» в 1999 году. В 2004 завод стал обеспечивать настолько высокое качество сборки, что руководство немецкого концерна решило создать здесь Международный центр обучения.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде41. Так происходит монтаж электропроводки.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде42. Работники цеха устанавливают резиновые уплотнители. Они отвечают за комфорт внутри салона во время движения автомобиля: помогают обеспечить дополнительную гидро-, тепло- и шумоизоляцию.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде43. Установка лобового стекла. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде44. Сборка приборной панели. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде45.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде46. Самая ответственная часть производства — стыковка кузова с трансмиссией и установка двигателя. Этот процесс на заводе называют «свадьбой» и доверяют только мужчинам, так как это очень тяжёлая и трудоемкая работа.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде47.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде48. Контролёр собственноручно осматривает все системы автомобиля и сверяет его комплектацию с монтажной картой.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде49. Первое испытание после производственного цикла — тест на герметичность в дождевальной камере. Чтобы убедиться в отсутствии протечек, через 170 форсунок на авто выливают воду под давлением. Из каждой форсунки выливается 10 литров в минуту, что сравнимо с сильным тропическим ливнем.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде50. Водяные струи в камере значительно сильнее естественных осадков или полива на автомойке.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде51. Автомобиль загружают в железнодорожный вагон для отправки в дилерские салоны. Сначала автомобили поступают к заказчикам в Москву, а оттуда — распространяются по всей стране. Сейчас машины калининградского производства продают на территории России, но в 2018 году их начнут поставлять в страны Таможенного союза. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде52. Помимо легковых машин, на «Автоторе» производят коммерческие автомобили марок Hyundai, Ford и ТАТА Daewoo. На фото седельный тягач Ford Cargo 1848T.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде53. На этой линии производят грузовые автомобили. Большая их часть — грузовики Hyundai грузоподъёмностью от 1 до 3,5 тонн и спецтехника на их базе. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде54. Установка двигателя крупнотоннажного автомобиля занимает гораздо больше времени, чем легкового. Двигатель мощностью 480 лошадиных сил — новая разработка Ford для магистральных тягачей экологического класса Евро-5 и Евро-6.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде55. Установка кабины Ford Cargo занимает у специалистов 2 часа.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде56. Склад готовой продукции. За год завод выпускает 3 тысячи коммерческих автомобилей.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде57. Предприятие постоянно модернизирует и наращивает свои производственные мощности и может выпускать 250 тысяч автомобилей в год. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде58. За 20 лет производство выросло в 150 раз. «Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде59. Сегодня «Автотор» выпускает 11 моделей легковых автомобилей KIA: Сeed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде60.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде61.«Автотор» — завод по производству иномарок в Калининграде

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