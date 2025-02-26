Преступление мелкобритов

Зная, что на кораблях в бухте г.Любека томятся тысячи советских узников концлагерей, британцы все равно потопили корабли 3 мая 1945 года

Великая Отечественная война, также, как и Вторая Мировая, стремительно приближалась к своему завершению.

Все искренне верили, что скоро наступит мир, перестанут убивать, прекратятся преступления, люди наконец вздохнут свободно. Новости СМИ2

Особенно, надо полагать, этого ожидали те, кто сполна вкусил "гитлеровского порядка" во всей его чудовищности - военнопленные и узники нацистских лагерей.

Тем страшнее осознание того, что случилось в начале мая 1945 года в бухте г.Любека на Балтийском море, когда самолеты и торпедные катера армии Великобритании потопили несколько немецких гражданских кораблей.

Вроде бы ничего такого - корабли противника всегда были законной целью. Но именно на них находились тысячи узников нацистских концлагерей. И британцы были прекрасно осведомлены, что на кораблях находятся военнопленные!

Количество погибших в результате устроенной британцами настоящей бойни составляет от 7 до 12 тысяч человек.

Выживших было совсем немного - от 300 до 350 человек. Спастись удалось и 140 советским гражданам, хотя температура воды в тот день была всего семь градусов.

В июне 1945 года, как говорится - по "горячим следам", британским офицером майором Ноэлом Тиллом было проведено расследование по факту случившегося.

Тилл выяснил, что британцы получили информацию о нахождении "плавучих тюрем" с тысячами военнопленных и гражданских узников концлагерей у побережья г.Нойштадт-ин-Хольштайн, но эта информация почему-то дальше не пошла. Любопытно - почему?

А может и была передана дальше, но поступил недвусмысленный приказ...



Это современное фото. Любек, бухта, Балтийское море.

Историк Дэвид Лонг обратил внимание, что в 1945 году Уинстон Черчилль потребовал любой ценой добиться выхода британских войск к побережью Балтики, взять именно Любек - чтобы предотвратить продвижение частей РККА к территории Дании. Черчилль писал об этом министру иностранных дел Энтони Идену:

"...Считаю приоритетным, чтобы Монтгомери взял Любек как можно скорее… Наше прибытие в Любек раньше русских друзей из Штеттина избавит в дальнейшем от множества споров..."

Как считают сами британцы, движение судов в портах Германии на Балтийском море не оставалось незамеченным для ВВС Британии, которые регулярно проводили воздушные атаки на корабли и портовые сооружения.

Но тогда совсем нет объяснения действиям экипажей британских самолетов и катеров которые видели, что в воде совсем не эсэсовцы, а точно другие люди, но все равно продолжали хладнокровно их расстреливать...

Британский пилот Алан Уайз, принимавший участие в налете, рассказывал о том самом недвусмысленном приказе:

"...Мы снизились, и вовсю использовали наше оружие, наведя стволы на парней, барахтающихся в воде. Да, мы расстреляли их из 20-миллиметровых пушек.

Ужасная вещь, но нам сказали сделать это — и мы выполнили приказ. Это война."



Алан Уайз на фото - второй справа. Стоит вместе с такими же "героями".

Если хронологически посмотреть на те события, то в 14 часов 45 минут 3 мая 1945 года в небе над Любекской бухтой появились английские истребители-бомбардировщики “Hawker Typhoon”.



Истребитель-бомбардировщик Hawker Typhoon.

Самолеты были вооружены ракетами и 230‑килограммовыми бомбами.

А находившиеся в бухте немецкие корабли "Cap Arcona", "Thielbek" и "Deutschland" представляли собой хорошо видимую мишень в отличную, ясную погоду. И никакого ПВО.

"Thielbek" первым из кораблей получил серьезные пробоины и быстро затонул. Из 2 800 заключенных, находившихся на корабле, спаслось чуть более 100 человек.

"Cap Arcona" продержался около часа, но затем, от полученных пробоин загорелся и вскоре перевернулся. Находившиеся на корабле люди оказались в холодной воде Балтики. Напомню - температура воды была 7 градусов.

А британские самолеты на бреющем полете продолжали расстреливать прямо в воде людей, пытавшихся спастись.

Затем пошел ко дну и "Deutschland"...



Горящий корабль "Cap Arcona".

Напомню, налет британской авиации состоялся 3 мая, а ведь еще 2 мая 1945 года британцы заняли Любек! Но заключенных никто даже не собирался освобождать - они так и оставались на кораблях под охраной эсэсовцев.

Между тем, представитель Международного “Красного Креста” Поль де Блонэ узнав о "плавучих тюрьмах", немедленно сообщил об этом английскому генералу Филиппу Робертсу, командиру 11-й бронетанковой дивизии.

Такую же информацию получили и работники “Красного Креста” из Швейцарии и Швеции, которые также сообщили британцам о тысячах пленных на кораблях в Любекской бухте. Но их информации никто не внял.

После кровавой бойни англичане решили провести некое расследование - почему так случилось? Оно ни к каким результатам не привело.

Генерал Филипп Робертс заявил, что, получив информацию о "плавучих тюрьмах", он собирался передать эти сведения вышестоящему руководству, но был очень занят текущими делами, поэтому просто ... забыл (!!??) о полученном предупреждении. А других способов, кроме личного, передать информацию разве не было? Через помощников, заместителей, к примеру.

Воздушная разведка королевских ВВС вообще ушла от ответа. Мол, во время войны столько было всяких сообщений, столько их ... дезинформации в том числе, что не всегда удавалось проверять.

Но зачем тогда бомбить корабли в бухте?

Снова британцы затянули старую песню - сотрудники разведки ПРЕДПОЛАГАЛИ, что на кораблях якобы МОГУТ сбежать в Норвегию (а ведь могут и не сбежать!) высокопоставленные чины СС, включая даже якобы и самого Гиммлера!

Предполагали...могут... - какое-то гадание на кофейной гуще, а не разведка.

А раз так, то и слушать информацию от того же "Красного Креста” никто не собирался. И пленных освобождать никто не собирался.

...В свое время в архиве, в материалах переписки МГБ СССР с Управлением уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации советских граждан было обнаружено письмо, составленное свидетелем трагедии в бухте Любека Василием Филипповичем Саломаткиным.

В 1939 году он окончил Киевское артиллерийское училище и получил назначение в Пролетарскую Краснознаменную стрелковую дивизию. Затем служил в Белоруссии.

С 22 июня по 12 октября 1941 года Саломаткин участвовал в оборонительных боях под Могилевом, Ярцево, Вязьмой.

12 октября 1941 года в очередном бою получил тяжелое ранение, потерял сознание и попал в плен.

30 апреля 1945 год всех заключенных из лагерей СС в Нойенгамме, Дора-Миттельбау и Штутгоф доставили в Любек. Гитлеровцы разместили заключенных на упомянутые три корабля, превратив их в “плавучие тюрьмы”. Средства спасения (круги и жилеты) были убраны, а спасательные шлюпки специально повреждены - продырявлены.

К слову - команды кораблей первоначально этому воспротивились, отказавшись выполнять подобное распоряжение. Однако находившиеся на кораблях эсэсовцы пригрозили морякам, что при невыполнении приказа, а тем более при оказании сопротивления, их ждет расстрел на месте. Один из чинов СС так и сказал морякам :

“Вы, как моряки, должны подчиняться новому фюреру великой Германии - адмиралу Деницу”.

Саломаткин попал на корабль "Cap Arcona", на котором в итоге оказалось около 6 тысяч военнопленных, в большинстве из Советского Союза.

Хотя в лагерях были заключенные не только из СССР, но и из Франции, Италии, Югославии, Чехословакии, Польши, Бельгии, других стран.



"Cap Arcona".

Письмо Василия Филипповича Саломаткина с рассказом о случившемся - это документальное свидетельство о подробностях той жуткой трагедии.

Далее будет цитирование из письма Саломаткина.

Он писал:

"29 апреля 1945 года эсэсовское командование, чувствуя приближение войск союзников к концлагерю Нойенгамма (около Гамбурга), вывезло всех заключенных, могущих мало-мало передвигаться, в город Любек. Нас таковых насчитывалось 12 тысяч человек. Подавляющее большинство были русские военнопленные"

Заключенных поездом, без воды и еды, отправили в Любек. А там посадили на баржи и вывезли в Балтийское море, где уже стояли корабли.

"На два первых посадили примерно по 2 тысячи заключенных. Название одного корабля было "Тильбек", а другого сейчас не помню. На большой океанский корабль, на котором находился я, посадили 8 тысяч заключенных. Этот корабль имел название "Кап Аркона". Командование на кораблях было эсэсовское"

3 мая британцы, обнаружив стоящие на якоре корабли, приступили к атаке. "Thielbek", как сказано выше, затонул очень быстро.

"Первой жертвой бомбежки оказался "Тильбек". Он сразу же загорелся и начал тонуть. Заключенные, кто смог вылезти из корабля, прыгали в воду. После того, как первая английская бомба попала в "Тильбек", эсэсовское командование корабля "Кап Аркона", на котором находился я, выбросило белый флаг, означающий капитуляцию"

От бомбежки на "Cap Arcona" и "Deutschland" начался пожар. Заключенные, находившиеся на палубе, пытаясь остановить удары самолетов, сняли с себя нижние белые рубашки и начали махать ими, давая знак английским летчикам.

Да одежда на них была лагерная - полосатые робы, что хорошо было видно британским летчикам.

"Но английские летчики, подобно фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимание на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли. Бомбежка происходила на очень малой высоте ... Английские летчики видели все ужасы своей бомбежки и продолжали чинить ее еще больше, не обращая внимание ни на какие мольбы людей"

Очередная бомба попала "Cap Arcona", корабль начал тонуть.



Место затопления "Cap Arcona".

"Вследствие паники заключенные стремились вылезти на палубу, один одного с лестницы сталкивал и поэтому не могли вылезти на палубу и остались в корабле и с кораблем затонули.

Я после попадания второй бомбы в корабль "Кап Аркона" вместе с другими русскими заключенными пленными бросился с корабля в воду"

Но страдания военнопленных этим не закончились. Впрочем, как и преступные действия британцев.

"Примерно в километре от места затопления корабля "Кап Аркона" появились торпедные катера. Увидев их, мы устремились плыть к ним навстречу, думая, что они нас подберут и спасут. Оказалось обратное. Солдаты, находящиеся на катерах, расстреливали из автоматов плывущих заключенных. Меня участь гибели от пули из автоматов спасла, потому что я не успел доплыть ближе к катеру, как это сделали другие, а находился я примерно метрах в 400 от катера. Видя такое дело, я повернул обратно и взял направление на берег. Берег еле-еле было видно. Плыл я без вспомогательных средств, при помощи своих рук и ног. Я тоже бы не выплыл на берег, как другие, но на мое несчастье пришло счастье - начался прилив моря к берегу, это меня и спасло"

Как писал Саломаткин, он уже думал, что все, это конец - сил почти не оставалось. Но волны прилива помогли ему добраться до берега:

"Я был в полусознательном состоянии. Я видел... на берегу белые здания, движения людей, но я не мог различить мужчину от женщины... В это время наши русские заключенные, которые были посильнее меня, были уже на берегу, они вытащили меня на берег моря и начали откачивать, и... привели немного в чувство..."

Стоит сказать, что по количеству жертв и тоннажу это была "крупнейшая победа" британского флота во Второй Мировой войне. Ну, бомбить беззащитные корабли и добивать людей в воде - дело не хитрое.

И эти "победители" еще пытаются кого-то учить менторским тоном...

Про трагедию в бухте Любека долгие годы замалчивалось, несмотря на огромное количество жертв. Первый документальный фильм появился только в 1995 году.

Но, сколько еще подобных событий, таких вот трагедий той страшной войны и спустя десятилетия так и остаются пока неизвестны?

Хотя, может, где-то в архиве и лежит документ, содержащий пока еще неизвестную информацию о каких-то происходивших событиях... но в это мало верится... в свое время их хорошо подчистили...

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=96812