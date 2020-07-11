Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Ну что, продолжаем ездить на отдых к туркам и импортировать азерские и турецкие овощи и фрукты. Мы же нитакуси.Нас бьют, а мы......
  • Модест
    Неплохо бы нашему небожителю поучиться у султана окормлять ближних соседей.Made in ... Turan
  • владимир рябченко
    Был в 84-м в Ташкенте рядышком... ещё ничто не предвещало... про Горби ещё мало кто слыхалКонфликт в Душанб...

Из истории финских социал-демократов

kommari привёл интересную фотографию:

З мая 1945 года. В центре Хельсинки, на Сенатской площади, проходит праздник, посвященный взятию Берлина Красной Армией. Праздник организован Аграрным союзом, социал-демократической партией и Демократическим народным союзом Финляндии.

Прикол в том, что когда 30 января 1941 года Гитлер дал согласие на формирование финского добровольческого батальона СС:

«Президент Рюти и министр иностранных дел Виттинг, исходя из общеполитических соображений, считали необходимым согласиться и пойти на этот шаг.

31 марта Рюти удалось склонить и Таннера к этому решению».

Вяйнё Таннер — это тогдашний лидер финских социал-демократов.

19 июня 1941 года на политическом совещании исполкома социал-демократической партии, руководства Центральной организации профсоюзов Финляндии и подготовительной комиссии парламентской фракции тот же Таннер заявил: «Неоправданно уже само существование России и она должна быть ликвидирована».

Из воспоминаний Вяйнё Войонмаа:

«Воскресенье, 22.6.1941
Во время утренней прогулки встретили на лесной тропинке четверых дочерей Таннера, которые сообщили, что Германия объявила войну России. Они пригласили нас в Соркки (Имение В.Таннера неподалёку от Хельсинки).

...Таннер не исключал возможности наступательных действий со стороны Финляндии, но больше боялся последующего нацистского периода. В отношении России он был преисполнен ненависти и считал, что Ленинград следовало бы сейчас стереть с лица земли».

Игорь Пыхалов
https://pyhalov.livejournal.com/657398.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry

история
Запад
дорога в никуда
наверх