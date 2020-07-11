Из истории финских социал-демократов

kommari привёл интересную фотографию:

З мая 1945 года. В центре Хельсинки, на Сенатской площади, проходит праздник, посвященный взятию Берлина Красной Армией. Праздник организован Аграрным союзом, социал-демократической партией и Демократическим народным союзом Финляндии.

Прикол в том, что когда 30 января 1941 года Гитлер дал согласие на формирование финского добровольческого батальона СС:

«Президент Рюти и министр иностранных дел Виттинг, исходя из общеполитических соображений, считали необходимым согласиться и пойти на этот шаг. Новости СМИ2

Вяйнё Таннер — это тогдашний лидер финских социал-демократов.

19 июня 1941 года на политическом совещании исполкома социал-демократической партии, руководства Центральной организации профсоюзов Финляндии и подготовительной комиссии парламентской фракции тот же Таннер заявил: «Неоправданно уже само существование России и она должна быть ликвидирована».

Из воспоминаний Вяйнё Войонмаа:

«Воскресенье, 22.6.1941

Во время утренней прогулки встретили на лесной тропинке четверых дочерей Таннера, которые сообщили, что Германия объявила войну России. Они пригласили нас в Соркки (Имение В.Таннера неподалёку от Хельсинки).

...Таннер не исключал возможности наступательных действий со стороны Финляндии, но больше боялся последующего нацистского периода. В отношении России он был преисполнен ненависти и считал, что Ленинград следовало бы сейчас стереть с лица земли».

Игорь Пыхалов

https://pyhalov.livejournal.com/657398.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry