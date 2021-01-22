Разоблачение мифов о Ленине и его мистичном захоронении

Предлагаю ознакомиться с интересным материалом, разбивающим исторические несуразицы в жизни Владимира Ильича, которого современная пропаганда окрестила «немецким шпионом», а глупые обыватели – «жидобольшевиком».

Рассмотрим также ложь о захоронении Ильича

Миф №1. Легенда о хитром еврее Бланке

В.И. Ленин родился в Симбирской губернии, в г.Симбирске (Ульяновск). Но если со стороны отца он как был русский Ульянов, так им и остался (отец, Илья Николаевич Ульянов, был инспектором народных училищ Симбирской губернии, а также считался еще и дворянином), то со стороны матери, которая была урожденной Бланк, мы можем увидеть совершенно другие корни. Однако и эти корни не были еврейскими! Мать Владимира Ильича, Мария Александровна была шведско-немецкого происхождения по матери.

Подробно исследовавшая эту тему, научный сотрудник Института Российской Истории, М.Бычкова писала по этому поводу следующее:

«Мне удалось поработать в Казанском архиве с фондами губернского дворянского собрания и установить, что действительно существовали два Александра Бланка, биографии которых были сознательно смешаны.

Дед Ленина, Александр Дмитриевич Бланк, происходил из православного купеческого рода.

Начав службу в 1824 году, он в 40-е дослужился до чина надворного советника со старшинством (подполковник), который давал ему право на потомственное дворянство. В этом смысле его биография очень совпадает с биографией Ильи Николаевича Ульянова.

Это были люди из одной среды, которым условия XIX века дали возможность быстро продвинуться по служебной лестнице и оставить своим детям право считаться дворянами…»

Что только не делают пропагандисты, дабы отвратить людей от социализма! Какие только средства не используют! И даже такие срамные вещи, как антисемитизм, шовинизм, и национализм в открытую вступают в бой против мертвого вождя рабочего класса. Но победят ли они? Вряд ли!

Миф №2. Немецкий шпион

Юлий Мартов (сидит, справа) и Владимир Ленин (сидит, в центре) на заседании Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Санкт-Петербург, 1897 год

Еще один из главных мифов крутится вокруг того, что Ленин являлся, якобы, «немецким шпионом». Эдаким «Джеймсом Бондом» 20 века, пытавшимся развалить «Святую Царскую Русь», и которому это удалось сделать. Коварно и кровожадно! Но во-первых, прежде чем приводить исторический факт, мы приведем цитату самого т.Сталина по этому поводу:

"Во всех буржуазных странах против революционных вождей пролетариата выдвигались клеветнические обвинения в измене. В Германии — Либкнехт, в России — Ленин. Центральный Комитет партии не удивляется тому, что русские буржуа прибегают к испытанному способу борьбы с “неугодными элементами”.

Необходимо, чтобы рабочие сказали открыто, что считают своих вождей безупречными, солидаризируются с ними и считают себя участниками их дела" – И.В.Сталин,

Выступления на экстренной конференции петроградской организации РСДРП (большевиков), 16-20 июня 1917-ого года.

А сам же Ленин в открытой печати прямо обвинял Парвуса в том, что он работает на немецкую агентуру. Однако, лучше чем записи Ленина, свидетельствует цитата того же Сталина, которую Вы прочли выше. Впервые же, «информационный вброс» совершило Временное Правительство в июне 1917-го года. Тогда кронштадтские моряки под предводительством Ярчука (анархист) устроили массовую забастовку, которую большевики пытались превратить в мирную демонстрацию. Итог – массовый расстрел бастующих, погром типографий большевиков, а также их преследование и арест.

Показания одного из обвинителей Ленина и большевиков в шпионаже, прапорщика Ермоленко отсекли сразу же. Хотели сослаться на коммерческие операции Ганецкого в России, который был знаком с Лениным и Парвусом – но также ничего не вышло, потому что Ганецкий вывозил финансы из России, а не ввозил их. Большевиков пришлось выпустить, под символический залог…

Особенно много в этот миф вложил глава американского Иностранного отдела Комитета общественной информации (фактически, министерства пропаганды) Эдгар Сиссон, в 1918 году опубликовавший так называемые «документы Сиссона», якобы подтверждавшие участие Ленина в так называемом «немецко-большевистском заговоре».

Известный английский разведчик Джордж Хилл в автобиографической книге «Моя шпионская жизнь» рассказывает, кто изготовил поддельные документы о финансировании большевиков немцами. Хилл провел в революционной России почти два года, начиная с лета 1917-го. Он был ярым антикоммунистом и участвовал в нескольких заговорах против советской власти. Так что подозревать Хилла в симпатиях к большевикам нет никаких оснований.

Инициатором легенды о том, что большевики, в частности Ленин, были агентами Германии, стал министр вооружений Франции Альбер Тома, а разработчиком и исполнителем — капитан французской разведки Пьер Лоран. Он-то и пропагандировал летом 1917 года идею об использовании немцами большевиков и лично Ленина как «платных германских агентов». В распространении этой информации ему помогал начальник контрразведки Временного правительства Борис Никитин.

В 1918 году в Петрограде Хилл был свидетелем приобретения одним из агентов английской разведки СИС документа, якобы подтверждающего принадлежность Ленина и других советских руководителей к шпионажу в пользу Германии. Сам Хилл вспоминает: «Ленина и Троцкого обвиняли в том, что они являются германскими шпионами. Действительно, было очень странно то обстоятельство, что Россия вела войну с немцами, а Ленину и еще тридцати коммунистам дали возможность проехать германскую территорию в запломбированном вагоне, и он благополучно прибыл на Финляндский вокзал. Когда я был в Петрограде, ко мне подошел наш работник и сказал, что купил за 15 тысяч фунтов стерлингов (150 тысяч рублей золотом) документ, который указывает и подтверждает, что Ленин и Троцкий — немецкие шпионы.

Фрагмент «документов Сиссона»

Документ был настолько правдоподобен, что не оставлял никаких сомнений в их виновности. Потом им было получено еще несколько документов, и нигде не было никакой ошибки. Но однажды я взял увеличительное стекло и обнаружил, что везде в этих разных документах русская буква «е» немного не дописана. Я сразу заявил, что это фальшивка. Нашли человека, который фабриковал эти документы, и на допросе он признался в их подделке.

Тогда наш сотрудник из СИС заявил, что не хочет, чтобы британская казна страдала из-за этой ошибки, и мы продали эти документы американцам за 25 тысяч фунтов стерлингов. Американцы распространяли их в колчаковской и деникинской армиях».

Эти «документы», за которые так щедро заплатил Сиссон, в Европе считались подделкой, да и Госдепартамент США склонялся к этому. С опровержениями выступили газеты New York Evening Post и Nation. Несмотря на многочисленные протесты представителей Комитета, обвинявших противников этих «документов» в «большевизме», в 1956 году Джордж Кеннан доказал: документы являлись фальшивками.

Есть опровержения Роберта Локкарта, кадрового дипломата и разведчика.

И даже США (!) в 50-ые годы полностью опровергли причастность Ленина к немецким деньгам, потому что документы оказались подделкой, а все учреждения, за чьей подписью стояли документы – несуществующими.

Миф №3. Была ли «срамная болезнь»?

Ленин и Крупская в Горках.

Несколько лет назад вышла программа «Кремлевские похороны» по НТВ ( а основателем этого канала был Гусинский, не забываем об этом - прим.), которая утверждала настойчиво, что Ленин все таки сифилисом болел. Но, как мы знаем, телевидение является также источником пропаганды, поэтому, хотелось бы опровергнуть еще один лживый и грязный миф.

Существует несколько экспертиз – это зарубежная экспертиза, полностью независимая от советской власти, и наша, отечественная. Макс Ноне, немецкий специалист, автор справочника «Сифилис и нервная система», опроверг диагноз, хотя, изначально Ленина и поили лекарствами, предназначенными для лечения сифилиса….

А в 70-ых, сам Брежнев поручил разобраться с данным мифом медицинским специалистам. И опять же, как было отмечено советскими медиками, признаков сифилиса не было найдено…

В наше время, академик Б.В.Петровский также опровергает выдумки о сифилисе: «Б.В. Петровского: «Сама история болезни В.И. Ленина, подлинные протоколы вскрытия его тела и микроскопических исследований абсолютно точно определяют диагноз заболевания – атеросклероз левой сонной артерии и, как кульминационный момент, – кровоизлияние в зоне жизненно важных центров мозга. Все клинические симптомы этой трагедии, наблюдаемые советскими и зарубежными учёными-медиками у постели больного, это подтверждают».

Но на самом деле, настоящие проблемы и последующая болезнь у Владимира Ильича, произошли из-за нападения эсерки Фанни Каплан, которая нанесла вождю несколько пулевых ранений…

Миф №4. Богатство Ильича

Когда аргументы у антисоветчиков заканчиваются, они начинают кричать о некой буржуазности Ленина, который имел баснословные счета в зарубежных банках, дорогие номера в гостиницах, и шикарные завтраки в постель. Однако все они заведомо ложны. Основным источником дохода для Ленина были его же труды. Также, имея небедных родителей, Ильич иногда просил у матери деньги на книги и на мелкие расходы. В 1917-ом году, в письме к некоему Шляпникову, товарищу по партии, он и вовсе писал, что от безденежья «околевать приходится».

Если подробнее коснуться швейцарских похождений Ленина, то можно привести следующие факты: Сохранились записные книжки с отчетами – сколько и на что тратили члены заграничного бюро ЦК. Их было там три человека – Ленин, Каменев и Зиновьев – да еще член русского бюро ЦК Шляпников.

Они получали из партказны так называемую диету – 200 рублей. Это переводилось на франки. Плюс к этому они, как главные редактора, своих газет еще получали примерно по 100 рублей. У каждого были литературные заработки, каждый сотрудничал с газетами. А Ленин на тот момент написал бессмертные произведения – «Марксизм и аграрные вопросы», «Империализм как высшая стадия капитализма». Все они выходили также и в России, за счет чего и жил вождь. Тело Ленина в Доме Союзов

Умер Владимир Ильич, не оставив после себя никаких счетов в банках, но зато, зарождающуюся, великую страну.

Миф № 5. А вагон то – пломбированный!

Но вернемся к немецкому шпионажу, и разобьем еще один миф – о том, что Ленина в пломбированном вагоне послали немцы, дабы разрушить Россию. Миф этот сейчас крайне распространен по информационным каналам. Однако ни один из каналов не вспоминает, что с падением царского режима, и установлением власти Временного Правительства, политэмигрантам разрешалось вернуться на свою Родину.

Ленин воспользовался шансом. Но, как мы можем подытожить – не один Ленин. Через Германию ехала целая группа левых революционеров. РСДРП, при всем при этом имело большее число мигрантов. Однако мы забываем, что кроме большевиков, существовали еще и меньшевики…

Само по себе, возвращение Ленина не было чем-то из ряда вон выходящим – он был одним из тех, кто ехал со многими. Невероятным был способ – но это касалось больше дипломатических отношений. Ведь ехали в вагоне – противники Первой Мировой Войны. И значит вагон был пломбированным прежде всего из расчетов безопасности его пассажиров…

Все приведенные мифы в данный момент активно используются антисоветчиками всех мастей. Вся это ложь время от времени напоминает о себе, убеждая в своей правдивости. Но что мы видим на самом деле? Совершенно противоположное…

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Наверно, стоит разбить еще один, последний распространенный миф – о «Ленине-узурпаторе». Есть замечательная цитата Кржижановского, сопартийца Ленина, которая говорит, буквально «все» о нем, как о человеке:

«Кто-то правильно сказал, что самое большое счастье для человека — это встреча и возможность общения с человеком, который и выше и лучше других. Счастье такой встречи с особой яркостью ощущалось всеми нами именно при общении с Владимиром Ильичем.

Все мы, шедшие разными жизненными путями, имеющие за своими плечами разнообразный жизненный опыт, все мы будем свидетельствовать по-разному, но об одном и том же: встреча и работа с ним – это могучее и теплое ильичевское крыло, которое было распростерто над нами, вот это и было наше самое дорогое счастье.

Мы все знали, что, пока он жив, есть такой центр, такой опорный пункт, в котором не только мудро, но и с глубокой человеческой проникновенностью подумают и позаботятся о нас, чтобы приподнять нас и помочь нам быть лучше и полезнее для других. Приближаясь к нему и смотря на него, мы не только все глядели вверх, но, порой даже незаметным для себя образом, подтягивались, чтобы быть лучше и достойнее.

Никогда еще в истории человеческая личность не была поднята на законнейшем основании так высоко. Но ни на минуту не закружилась у Владимира Ильича голова от этой власти, и не пало на него от практики этой власти ни одного малейшего пятнышка.

Отойдет он в историю, как самый грозный враг всякой власти человека над человеком, как самый беззаветный друг мозолистых рук, бесстрашной мысли и последовательной непреклонности в борьбе за коммунизм.»

Четыре большие лжи о захоронении Ленина

Ложь 1

Основной пропагандистский удар концентрируется на внушении общественному мнению идеи захоронения Ленина. И здесь подлый расчет очевиден – какой нормальный человек будет возражать против захоронения останков умершего. Хотя в случае с Лениным речь идет о перезахоронении.

Казалось, очевидная для всех вещь – Ленин захоронен. Как основатель Российской Федерации и СССР Владимир Ильич Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27 января 1924 года. Караул 1-й Советской объединённой военной школы РККА имени ВЦИК у временного мавзолея, 1924 год

Кстати, и у современников не возникало сомнений о том, что Ленин захоронен. Газетные статьи и заметки января-марта 1924 года пестрели заголовками: «Могила Ленина», «У могилы Ильича», «На могиле Ленина» и т.п.

И форму захоронения определил высший орган власти страны — II Всесоюзный съезд Советов – в земле, на глубине трех метров в склепе, над которым возведен Мавзолей. Кстати, за это решение голосовала и делегат съезда, вдова Ленина Надежда Константиновна Крупская. Второй (временный) мавзолей, 1925 год

Даже рассматривая захоронение В.И.Ленина с позиций современного законодательства, а оно учитывает и существующие православные культурные традиции русского народа, следует признать склеп и Мавзолей над ним полностью соответствующими современным законам Российской Федерации. Забальзамированное тело Ленина покоится в гробе-саркофаге на глубине трех метров под землей, что полностью соответствует нормам Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г.

В статье 3 этого закона говорится: «Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп)». А тело Ленина, напомним еще раз, захороненное в склепе (сводчатой гробнице, заглубленной в землю).

Подмену понятий «захоронение» и «перезахоронение» в массированном информационном потоке обычному гражданину заметить трудно: ведь очень высок уровень режиссуры – все государственные СМИ, включая телевидение, даже «независимые» информагентства и либеральные оппозиционные издания пишут только о «захоронении», тщательно скрывая подмену понятий.

Политическим инициаторам перезахоронения очень не выгодно предстоять перед лицом общественности в обличье гробокопателей. Отсюда и ложь о необходимости захоронения, которой нет.

Ложь 2

Тело Ленина выставлено на обозрение, покоится не по-христиански, не предано земле.

Напомним публичное заявление родной племянницы Ленина Ольги Дмитриевны Ульяновой: «Я неоднократно заявляла и повторю еще раз, что категорически против перезахоронения Владимира Ильича Ленина. Нет никаких для этого оснований. Даже религиозных. Саркофаг, в котором он лежит, находится на три метра ниже уровня земли, что соответствует и захоронениям по русскому обычаю, и православному канону».

Ольга Дмитриевна не раз уже давала отпор гробокопателям, утверждающим, что якобы Ленин захоронен не в соответствии с народными традициями, вне рамок православной культурной традиции. Насчет того, что тело не предано земле, ответ дан уже исходя из положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле»: захоронение в склепе и есть форма захоронения в земле. В Польше, например, на кладбищах нет могил. Только склепы.

А теперь по поводу обозрения захороненного тела. Такой ли уж это исключительный случай в практике захоронения великих, прославленных людей в странах с сильной христианской культурной традицией? Самый известный пример захоронение в открытом для обозрения саркофаге великого русского хирурга Николая Пирогова под Винницей. Саркофаг с гробом великого ученого помещен в склеп, что является одной из форм захоронения в земле и вот уже почти 130 лет выставлен на обозрение. Как написано в определении Святейшего Синода в Петербурге «дабы ученики и продолжатели благородных и богоугодных дел раба Божьего Н.И. Пирогова могли лицезреть его светлый облик».

А вот выдержка из заключения Председателя комиссии ЦИК Союза ССР по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) Ф. Дзержинского: «Идя навстречу пожеланиям широких масс Союза ССР и других стран — видеть облик покойного вождя, комиссия по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) решила принять меры, имеющиеся в распоряжении современной науки, для возможно длительного сохранения тела».

Чем в данном случае решение государственного органа Российской Империи, которым был Святейший Синод, разрешивший «лицезреть светлый облик» усопшего ученого Пирогова его ученикам и почитателям, отличается от такого же решения высшего органа государственной власти в лице Съезда Советов и ЦИК СССР? Ничем? Тогда почему по первому поводу все спокойно, а по второму стоит вселенский гвалт и стоны?

Как видим, в случае с шумом вокруг формы захоронения Ленина на лицо политическое лукавство, прикрытое некоторыми псевдорелигиозными заклинаниями.

Ведь никто ни в случае с Пироговым, ни тем более в случае с Лениным не ставит вопрос о копировании практики отношения к мощам святых, канонизированных Церковью. Никто тел Пирогова или Ленина по стране для поклонения верующими, как это поступает Церковь с мощами святых, не возит. К забальзамированным телам усопших великих людей никто не прикладывается.

Всем понятно, что их нетленность – это признание их заслуг перед людьми (государством, обществом, различными сообществами и т.п.). Всего лишь граждане, которые почитают столь великих государственного и научного деятелей, заходя в склеп, получают возможность «лицезреть светлый облик».

Кстати, в такой яро католической стране сходный подход был при погребении «начальника государства», отца-основателя Второй Речипосполитой маршала Пилсудского, у которого отношения с официальной церковью были также далеко не безоблачными. Он из католичества переходил в протестантство, затем опять в католичество. Да и майский переворот 1926 года, устроенный основателем государства был весьма кровавым.

Да и в создании концлагерей Пилсудский очень хорошо отличился. Но… основатель государства. Хотя католическая церковь даже занималась после захоронения перетаскиванием его останков по вавельским склепам, чем был спровоцирован конфликт епископата с президентом Мостицким.

Напомню, Пилсудский был захоронен в 1935 году в Вавельском замке, в склепе в стеклянном гробу. Но бальзамирование оказалось малоэффективным. В итоге было оставлено только небольшое окошко, которое в настоящее время закрыто. Первоначальный стеклянный гроб отца-основателя II Речи Посполитой маршала Пилсудского до переноса его в склеп под башней Серебряных Колоколов в Вавеле.

Ложь 3

Продолжают предприниматься попытки внушить обществу, что нужно выполнить последнюю волю Ленина, якобы завещавшего похоронить себя рядом с матерью на Волковом кладбище в Ленинграде. Эта ложь ходит по миру с тех пор, как ее впервые озвучил на одном из заседаний Съезда народных депутатов СССР, транслировавшемся в прямом эфире, некто Карякин. Затем небылицу подхватил папа нынешней светской львицы и наставник Путина Анатолий Собчак.

Из заявлений Ольги Дмитриевны Ульяновой однозначно ясно: «Попытки доказать, что существует завещание о том, чтобы его похоронили на Волковом кладбище, несостоятельны. Такого документа нет и быть не могло, в нашей семье также никогда не было разговоров на эту тему. Владимир Ильич умер в достаточно молодом возрасте — в 53 года, и естественно, думал больше о жизни, чем о смерти. К тому же, учитывая историческую эпоху, в которой жил Ленин, его натуру, характер истинного революционера, уверена, он бы и не стал писать завещание на эту тему. Владимир Ильич был очень скромным человеком, который меньше всего заботился о себе. Скорее всего, он оставил бы завещание стране, народу — как строить совершенное государство». Ученый и публицист А.С.Абрамов, Председатель правления Благотворительной общественной организации (фонда) сохранения Мавзолея В.И.Ленина приводил не раз в СМИ ответ РЦХИДНИ (это бывший Центральный партийный архив) на запрос администрации Ельцина по поводу завещания Ленина.

В официальном ответе президенту РФ сказано, что «не имеется ни одного документа Ленина, его близких или родственников относительно последней воли Ленина быть похороненным на определенном российском кладбище».

Прав А.С.Абрамов, утверждающий, что даже с житейской точки зрения доводы о Волковом кладбище насквозь лживы. Ведь Ленин уже покоится рядом с вдовой, Надеждой Крупской, и сестрой Марией Ульяновой, прах которых находится в некрополе у Кремлевской стены.

Ложь 4

Нужно убрать Мавзолей и Некрополь героев советской эпохи, так как нельзя превращать Красную площадь в кладбище. Историческая безграмотность авторов этого довода очевидна. Территория Собора Василия Блаженного или «Собор Покрова, что на рву» — это тоже древнейшее кладбище. Что, господа-единороссы, собор будете взрывать и могилы раскапывать, чтобы вам было уютнее организовывать катки и эстрадные шоу? А другие державные захоронения в соборах Кремля вам веселиться не мешают?

Красная площадь в нынешнем виде – это сформированное в РСФСР и СССР место власти. Здесь сосредоточие символов всех исторических эпох – от Московской Руси (роль места власти здесь играло Лобное место) до СССР (государственная трибуна и захоронения отца-основателя нынешней Российской Федерации и героев советской эпохи). И нынешние правители Российской Федерации, организуя парады в честь Дня Победы СССР во второй мировой войне, де-факто признают этот высочайший статус Красной площади.

На большом торжище, которым до Ленина и Сталина была Красная площадь, парады Победы не проводят. Почему-то на Черкизовском рынке государственные церемонии явно смотреться не будут.

Поэтому как неуютно и неприятно Вам, господа временные из «Единой России», придется терпеть при отправлении ритуалов власти на Красной площади и Ленина в Мавзолее, и могилу Сталина, и все захоронения героев эпохи РСФСР и СССР. Без этого у нынешней власти нет даже видимости исторической легитимности.

Вообще варварство и дремучесть современных российских западников-либералов поражают. Попробовали бы они в какой-нибудь из стран НАТО заикнуться про разрушение или гробокопательство, скажем в мавзолее президента Гранта в Нью-Йорке (символ триумфа в Гражданской войне Севера над Югом), мавзолее отца-основателя современной светской Турции Ататюрка. Или заговорить о «предании земле» отца-основателя II Речи Посполитой маршала Пилсудского или императора Наполеона, чьи гробницы выставлены на обозрение. Про Китай даже упоминать не надо.

Как видно, вся аргументация некрофобов из «Единой России» и ее либеральных подпевал шита белыми нитками. Налицо попытка свести исторические счеты с великой советской эпохой на фоне никчемности большинства чиновничьего аппарата, все более показывающей свою государственную несостоятельность на фоне реальных достижений СССР.

Покушения на тело Ленина

На Владимира Ленина совершали покушения и при жизни, но и после смерти его тело также не обрело покоя, в СССР было совершено несколько покушений уже непосредственно на труп. В него стреляли из револьвера, кидали камни, пытались использовать кувалду и ракетницу, разбивали саркофаг ногой и несколько раз пытались взорвать, при этом при взрывах погибали и получали увечья случайные посетители.



Первое покушение на тело уже погибшего вождя произошло 19 марта 1934 года. Крестьянин Митрофан Никитин работник подмосковного совхоза «Прогресс» попытался расстрелять тело из револьвера системы Нагана, он дважды выстрел в лежащую на постаменте фигуру, но от волнения оба раза промахнулся. Увидев, что к нему направляются посетители и чекисты, он покончил с собой, разрядив револьвер себе в сердце. Из найденной при его теле записки удалось узнать, что на отчаянный поступок крестьянин пошел в знак протеста против обнищания и разорения простых деревенских жителей огромной страны. В записке он писал, что весной 1934 года большое количество людей опять умрет от голода, эпидемий и грязи. В записке он вопрошал, неужели в Кремле не видят, что народ не хочет подобной жизни и жить так дальше невыносимо. Митрофан Никитин отмечал, что работает с 13 лет и готов пойти на все ради правды. «Куда вы завели страну? Что вы делайте? Ведь все катиться по наклонной плоскости в бездну…» Такие вопросы также прозвучали в найденной при нем антисоветском послании.

Следующее покушение на тело Ленина произошла спустя четверть века в 1959 году. Один из посетителей Мавзолея, достав из-за пазухи принесенный с собой молоток, с размаху ударил им по саркофагу так, что толстое стекло не выдержало и треснуло. Мужчину довольно быстро скрутили и впоследствии признали психически больным. Мелкие осколки стекла врезались в лицо вождя. В дальнейшем покушения на тело и память Владимира Ленина только участились. Не прошло и года, и уже в июле 1960 года в Мавзолее произошло еще одно покушение на тело вождя Октябрьской революции. Татарин Мининбаев житель города Фрунзе (сегодня Бишкек, столица Киргизии) прыгнул на барьер и ударом ноги сумел разбить стекло саркофага. Стекло треснуло и осколки повредили кожные покровы забальзамированного Ленина. В результате Мавзолей пришлось закрыть на продолжительное время для проведения необходимых восстановительных работ. Помимо восстановления кожного покрова мумии были проведены работы по дополнительному бальзамированию тела. Мавзолей вновь открыл двери для посетителей лишь 15 августа 1960 года. При этом перед самим Мининбаевым стоял тогда сложный выбор, на тело кого покушаться. Тогда тело Иосифа Виссарионовича еще не вынесли из Мавзолея, но в конечном итоге мужчина выбрал Ленина. Позднее в рамках следствия он признавался, что вынашивал план разрушения гроба с телом Ленина еще с 1949 года, из-за чего специально прилетел в столицу из Узбекистана, чтобы осуществить задуманное.



Следующее покушение на память и тело вождя произошло 24 апреля 1962 года, когда тело Сталина уже перезахоронили. Бухгалтер-пенсионер из Павловского Посада по фамилии Лютиков бросил в саркофаг с телом камень, однако не разбил его. До того, как совершить «кощунственные действия», Лютиков на протяжении двух лет писал в центральные советские газеты и посольства стран Запада антисоветские письма. За месяц до Лютикова 25 марта 1962 года Мавзолей посетила Трехалина Л. В. жительница Ставрополя, которая подошла к выражению своей гражданской позиции с большей оригинальностью, женщина пронесла под пальто заряженную ракетницу со взведенным курком. Ее арестовали в тот момент, когда она пыталась выстрелить из нее в саркофаг. 29 марта 1966 года была предпринята еще одна попытка разрушить саркофаг с телом Ленина подручными средствами. Пенсионер Ватинцев Г. В. 1907 года рождения, являющийся жителем Лабинского района Краснодарского края, не придумал ничего лучше, как бросить в саркофаг кувалду.

Все эти инциденты можно было считать незначительными. Их перечеркнули два теракта, устроенных в 1967 и 1973 годах. Первый взрыв у Мавзолея произошел в сентябре 1967 года. Тело Ленина тогда не пострадало, но впервые погибли люди. Террористический акт совершил житель Каунаса, некто Крысанов. По всей видимости, он взорвал «пояс смертника» возле входа в Мавзолей. Вот как описывал этот теракт запорожский фотограф Бурбовский, который находился в Москве в командировке. «Сначала все просто оторопели. Затем публика бросилась с места взрыва врассыпную. Когда поток людей схлынул, я смотрю: мимо меня прошел парень, поднимает брюки — у него кровь течет по ногам. Военный пронес девочку — у нее нога была почти оторвана и болталась. Перед входом в Мавзолей лежал мужчина с кишками, вывернутыми наружу, а рядом с ним второй парень, над которым уже склонилось несколько человек, видимо, он был тяжело ранен. Затем я начал снимать». Сколько всего было жертв и пострадавших, в результате этого теракте неизвестно. Совершенно точно погиб исполнитель, а в газете «Труд» уже в наше время отмечалось, что больше всех досталось туристке из Италии, у которой взрывом оторвало ноги.



Еще более страшный теракт произошел в Мавзолее 1 сентября 1973 года. В результате взрыва непосредственно внутри здания погибли 3 человека, включая самого террориста, еще четверо получили тяжелые ранения (все они были школьниками). В этот день неизвестный злоумышленник, спрятавший у себя под одеждой заранее изготовленное взрывное устройство, вместе с многочисленной группой детей (наплыв детей был связан с Днем знаний) прошел внутрь Мавзолея Ленина. Охрана приняла мужчину за школьного учителя, беспрепятственно пропустив его внутрь вместе с детьми. Поравнявшись с саркофагом с телом Ленина, мужчина соединил контакты проводов на самодельном взрывном устройстве, чем спровоцировал взрыв.



Позднее выяснилось, что основная сила взрыва пришлась на саркофаг с телом вождя революции, но тот к тому моменту уже был надежно укрыт под толстое бронированное стекло и остался невредимым. В то же время от взрыва на месте погибли сам террорист и супружеская пара из Астрахани, которая следовала за ним. Также тяжелые ранения получили четверо детей школьного возраста, а солдат Кремлевского полка, который охранял саркофаг с телом, был отброшен взрывной волной. В результате взрыва от террориста не осталось практически ничего, на месте нашли лишь фрагмент головы и его руку. Обрывки найденных документов свидетельствовали, что ранее он был осужден на 10 лет лишения свободы, но до сих пор точно неизвестно принадлежали ли данные документы погибшему, как не установлена и его личность.

На место теракта оперативно прибыли руководители силовых структур: председатель КГБ СССР Юрий Андропов и его первый заместитель Георгий Цинёв, а также генерал Сергей Шорников, являющийся комендантом Кремля. Главной версией следствия была версия о маньяке, который решил увековечить себя подобным терактом в Мавзолее в центре столицы, однако к каким-либо результатам делом так и не привело, террорист не был опознан, а его истинные мотивы так и остались неустановленными.



В дальнейшем серьезных терактов и происшествий в Мавзолее Ленина больше не происходило. Однако время от времени на Красной площади люди демонстративно пытались свести счеты с жизнью. Особенно много было среди них «самосожженцев». Так в 1970-1980 годы столь мучительную смерть здесь пытались принять порядка 100 человек. Все рекорды были побиты в 1981 году, когда сотрудниками органов безопасности было предотвращено сразу 17 попыток самосожжения.

Сегодня Мавзолей Ленина и почетный некрополь, расположенный возле Кремлевской стены, как часть Кремля и Красной площади включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, также они относятся к объектам исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. Посетить Мавзолей могут все желающие по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 13:00, понедельник и пятница — выходные дни. Доступ в Мавзолей, а также к захоронениям, расположенным у Кремлевской стены, осуществляется через контрольно-пропускной пункт возле Никольской башни, все посетители проходят через рамки металлодетекторов. При этом фото и видеосъемка внутри Мавзолея запрещены.

https://nlo-mir.ru/chelovek/razoblachenie-mifov-o-lenine-i-e...

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/dokumenti-sisson...

http://www.trud.ru/article/29-08-2013/1299092_dobit_iljicha_...

http://diletant.media/articles/34779211/

http://masterok.livejournal.com/3393919.html

https://ria.ru/society/20090121/159780374.html

Материалы из открытых источников