Техногенная катастрофа в Диммитте, штат Техас, затмившая поездопад 11 апреля вечером жители городка вздрогнули от мощного звука, вслед за которым в небо поднялось грибовидное облако.

Причиной стал сильный взрыв на молочном заводе South Fork Dairy, причина которого пока не установлена.

Экстренные службы сообщают о крупных разрушениях и жертвах на молозаводе в Диммитте.

У них коровы что ли ядерные?

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А до этого, 22 марта, на химическом заводе Ineos Phenol в Пасадене, штат Техас прогремел мощный взрыв, а затем начался пожар. Судя по названию, производство на предприятии связано с очень токсичным фенолом.

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Но вернемся к молокозаводу. В пожаре, который начался после взрыва на молочном заводе (другие источники называют производство фермой), случившемся в Диммитте, штат Техас погибло 18 тысяч коров. О количестве человеческих жертв не сообщается.

Большую часть фотографий с места взрыва на South Fork Dairy просто-напросто нельзя публиковать в сети из-за сюрреалистичной жестокости произошедшего.

Пожар на ферме Саут–Форк близ Диммитта может стать крупнейшим в истории убийством крупного рогатого скота. 18 000 погибших коров в почти в три раза превышает количество скота, ежедневно отправляемого на убой по всей территории США.

Огонь быстро распространился по загонам, где тысячи дойных коров столпились в ожидании дойки и оказались в смертельно опасных условиях. По предварительным данным, пожар возник из-за неустановленного взрыва.

Причины катастрофы пока не названы. Полиция продолжает расследование...

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И снова техногенная катастрофа в США 13 апреля. В Ричмонде, штат Индиана, пришлось срочно эвакуировать более 2000 человек после того, как вспыхнул завод по переработке пластика.

Огромное облако токсичного черного дыма, видимое минимум за 10 км не скоро рассеется — сотрудники экстренных служб не ожидают, что с пожаром удастся справиться раньше, чем через несколько дней. Причиной пожара называют возгорание был грузовика с прицепом, от которого огонь перекинулся на склад пластика и переработанных материалов.

Американцам явно есть чем заняться у себя дома, но они предпочитают лезть в чужие дела.

https://t.me/tsargradtv/40452

В штате Мэн неизвестные партизаны пустили под откос очередной вражеский эшелон сошел с рельсов очередной железнодорожный состав 14 апреля. Как и ряд других сошедших с рельс поездов, он перевозил опасные вещества. Власти выпустили предупреждение для местных с призывом не приближаться к району аварии. Катастрофа произошла у озера Мусхед, крупнейшего водоема пресной воды в штате. Ущерб еще предстоит оценить. Недавние крушения поездов с опасными химическими веществами в Огайо и Миннесоте привели к эвакуации местного населения. Причина резкой активизации железнодорожных аварий в США после начала СВО до сих пор не ясна.

https://t.me/boris_rozhin/83063

Американские власти: не все падающие поезда одинаково опасны Опасные вещества были, но они самоликвидировались, пишут в новостях по поводу очередного схода с рельсов поезда вблизи Роквуда. Судя по официальной информации, хоть авария и привела к большому пожару, но сгорели только пиломатериалы, а химические вещества, которые перевозил тот же состав, не пострадали.

Опять же, ЧП случилось в отдаленном районе, а причина схода поезда с рельс самая естественная — подмыв талой водой и мусор на путях.

Данных о том, чтобы Боширов и Петров осматривали какие-либо соборы штата Мэн не поступало.

https://t.me/tsargradtv/40902

А в пасхальный день 16 апреля загорелся очередной завод, и опять в штате Техас. Эвакуация сейчас идет и в Джорджии, где горит крупное химическое предприятие. Видно, как в небо поднимаются огромные клубы черного едкого дыма. Некоторые жители уже почувствовали симптомы отравления. Известно, что это предприятие производит в том числе самоклеящиеся материалы.

Справиться с возгоранием пожарные не могут уже несколько часов. Для тушения мобилизовали дополнительные силы.

В феврале сообщалось, что в штате Техас в США произошел пожар на ядерном объекте. Вспыхнуло производственное здание на объекте Y-12.

https://ren.tv/news/v-mire/1095144-krupnyi-khimicheskii-zavo...

В центре Нью-Йорка несколько человек пострадали при обрушении парковки с десятками автомобилей. Причина этого инцидента пока не выяснена, но некоторые очевидцы сообщают, что незадолго до обрушения прогремел взрыв.

https://t.me/tsargradtv/41172

Техногенные катастрофы для США становятся уже трагической обыденностью. Если не поезд в рельсов упадёт, то что-нибудь обязательно взорвётся и загорится...

Вот и опять в городе Гротон, штат Коннектикут, на мосту в результате ДТП взорвался бензовоз. Огонь довольно быстро перекинулся на здания под мостом. Несколько человек ранены, по предварительным данным один человек погиб.

Этот мост, состоящий из двух отдельных направлений для автомобильного движения и железной дороги, является крупнейшим сооружением в штате и частью главного на восточном побережье шоссе, соединяющего север и юг.

https://t.me/tsargradtv/41527