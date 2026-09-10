Что мы знаем о Шубине – шахтерском «домовом» Донбасса

Так уж издавна повелось, что там, где люди ежедневно рискуют жизнью, рождаются приметы и суеверия. Они есть у альпинистов, пожарных, саперов, цирковых акробатов. Разумеется, есть свой профессиональный фольклор и у шахтеров, работа которых считается одной из самых опасных в мире. Работа на угольных шахтах Донбасса всегда была сопряжена с риском для жизни.

Поэтому обойтись без мистического покровителя было нельзя. Им стал Добрый Шубин — существо, похожее по многим признакам на домового, но живущее в шахте. Шубин мог не только предупредить горняка о надвигающейся опасности, но и, в отдельных случаях, помочь ему. В наши дни шахтеры также рискуют жизнью, спускаясь под землю, как и 100 лет назад

Профессиональный фольклор горняков разных регионов серьезно отличается. В Сибири и на Алтае верят в Горного батюшку, на Урале в Хозяйку медной горы. У всех этих персонажей есть своя история и характер, общие черты и различия. Добрый Шубин — один из самых интересных героев фольклора и к нему писатели и ученые проявляют особый интерес.

Одним из крупнейших специалистов, изучавших шахтерские предания, был литературовед, профессор Калининского государственного университета Роман Гельгардт (1906-1982 гг.). Этот ученый муж написал большую статью под названием «Фантастические образы горняцких сказок и легенд», которая вошла в изданный АН СССР в 1961 году сборник научных работ «Русский фольклор. Материалы и исследования».

Гельгардт рассказал, что вера шахтеров в своих таинственных покровителей была сильнее официальной религии. В случае опасности горняки Сибири говорили не «Боже помоги», а «Дай, Горный». Считалось, что подземные духи могут не только помочь, но и наказать за неблаговидные поступки или просто за неуважение. Многие еще верили, что покровители могут защитить от произвола шахтного начальства или владельцев предприятия.

Ученый заметил, что покровители шахтеров очень похожи на домовых и объясняет это просто. Большинство шахтеров были выходцами из крестьянских семей, поэтому вполне логично, что они принесли с собой под землю сложившиеся столетиями в народе представления о потусторонних существах.

Кроме Шубина шахтеры Донецкого бассейна верят во множество разных духов, но ни один из них не может превзойти Доброго по популярности и могуществу. Никто точно не может сказать, почему это существо получило такое имя. Одни уверены, что это связано с густой шерстью, которой покрыт шахтерский «домовой», другие утверждают, что имя взято из-за того, что рабочие, которые выжигали в шахтах скопления взрывоопасного газа, носили для защиты от огня вывернутые мехом наружу тулупы. Но чаще всего говорят о том, что прототипом Шубина стал человек с такой фамилией — горняк, погибший в результате несчастного случая в шахте. Его тело не было найдено под завалами породы, поэтому душа не обрела покой и бродит по выработкам в виде духа и помогает другим.

Те, кто видел Доброго Шубина, утверждают, что он похож на пожилого шахтера невысокого роста и выглядит так, что сразу невозможно понять, что это дух. Выдают его особый огонь в глазах и обязательный атрибут в руках — металлический крюк, которым раньше таскали вагонетки.

Бывало и так, что Шубин появлялся перед шахтерами в виде незнакомого никому начальника и безапелляционно требовал подняться из шахты на поверхность. В этом случае обязательно происходила серьезная авария и люди оказывались спасены от смерти. Живущий в угольных шахтах дух мог помогать в работе, указывая на богатую жилу, но только если шахтер трудолюбив и дисциплинирован. Бездельников и пьяниц Шубин наказывал — пугал так, что нерадивый работник сам шел к начальнику и увольнялся. Мог шахтёрский покровитель разобраться он и с жадным или несправедливым руководителем и собственником — устроить обвал в шахте или неожиданно сделать жилу бедной.

Шубин мог просто появиться перед рабочими вдалеке и сразу исчезнуть — это было серьезное предупреждение о грозящей опасности и это место старались тут же покинуть. На некоторых встреча с подземным духом оказывала такое сильное впечатление, что эти люди уходили из шахты и искали себе другую работу, на поверхности. Те же, для кого работа в шахте была настоящим призванием, не боялись Шубина и лишь следили за сигналами, которые подавал горный дух.

Писатель Михаил Лебедь в своей книге «Горькое Жито Донбасса», вышедшей в 2017 году, передал предание о Шубине, которое ему рассказали еще в детстве. По версии Лебедева, рабочий с фамилией Шубин когда-то до революции работал крепильщиком на шахте, принадлежащей богатому промышленнику Кадиеву. Жил крепильщик Шубин в стихийно возникшем возле шахты поселка Нахаловка и имел не слишком хорошую репутацию среди соседей и коллег.

«Крутой и неуправляемый был этот человек, настоящий амбал. Злой был он, имел недюжинную силу, ужасный скандалист и горький пропойца, а матерщинник такой, каких ни до него, ни после не было и не будет. Бывало, если в забое что не по нраву ему окажется, аж закипит весь, распсихуется до того, что и прибить человека может».

Однажды вступил Шубин в конфликт и с начальством, которое решило сэкономить на безопасности рабочих. За организованный скандал буяна ощутимо оштрафовали. Вскоре после этого случая в шахте произошел большой обвал, в котором погибло много людей. В числе оказавшихся под завалами был и Шубин, но его тело так и не было найдено. Очень скоро шахтеры начали замечать, что кто-то ходит в забоях, где никого не должно быть, разговаривает, кашляет и гремит инструментами. Всем сразу стало ясно, что душа Шубина не нашла покоя и решила обосноваться под землей. Со временем необычные явления начали замечать не только на шахте Кадиева, но и на других предприятиях Донбасса.

Со временем история о крепильщике Шубине и его неупокоенной душе обросла множеством подробностей и суеверий, а сам дух приобрел пугающие черты — горящие глаза, покрытое густой шерстью тело и даже козлиные копыта. В фантазии простых рабочих людей этот персонаж занял достойное место и бывало немало случаев, когда, заметив особую примету, особо суеверные шахтеры наотрез отказывались спускаться в шахту, даже под угрозой увольнения. Интересно, но верили в Шубина даже в эпоху СССР, правда не афишировали это.

Горный батюшка, почитавшийся горняками Сибири и Алтая, имел с Шубиным немало общего. Выглядел он как бородатый сутулый старец, помогал работящим и совестливым, а еще наказывал ленивых и беспечных. И Шубину, и Горному батюшке оставляли под землей подношения — трубку с хорошим табаком, хлеб, сало и иногда стопку водки. Скульптура Доброго Шубина в Донецке

А вот уральская Хозяйка медной горы выглядит совсем не так, как сибирские и донецкие духи. Это красивая молодая женщина с короной на голове, владеющая сокровищами недр. В ее власти дать горнякам возможность заработать или, наоборот, сделать их труд напрасным. Иногда Хозяйка помогает людям, попавшим в беду, или предупреждает их об опасности. Этот горный дух может являться людям и в виде ящерицы со сверкающей на голове диадемой.

Ну эти сказания нам хорошо известны от писателя Бажова.

Предыдущий материал:

Добрый Шубин — хозяин подземелий Донбасса

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