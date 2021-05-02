Армия России. Было - стало

Сегодня хорошо экипированный, сытый и обученный российский военнослужащий – привычная для всех картина. Но совсем недавно всё было иначе – лётчики не летали, потому что не хватало керосина, в армии царили неуставные отношения, а победы в локальных конфликтах обеспечивались лишь силой боевого духа наших солдат и офицеров.

Было

Распад Советского Союза дался нашей армии тяжело. Прервалось главное – поступательный процесс разработки новых вооружений, обновления технического парка войск и совершенствования оперативно-тактического военного искусства. Если в 1989 году на службе находилось свыше 4 млн солдат и офицеров, то к концу 90-х, численность российской армии опустилась до 1,5 млн человек, а её боеготовность оставляла желать лучшего.

Подвиг псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году, когда 90 наших бойцов ценой собственной жизни остановили группировку из 500 боевиков, продемонстрировал, что вся наша обороноспособность держится только на высочайшем боевом духе, который не пропал несмотря ни на что.

Такой вывод был сделан и нашими геополитическими оппонентами. Вся западная пресса в нулевых годах писала о российской армии только в ироничном тоне – высмеивалось наше решение возобновить военные парады на Красной площади, говорилось о том, что наши технологии навсегда отстали от мировых, а всю армию можно распустить по домам, так как от неё нет никакой пользы.

Мнение о нашей слабости было таким всеобщим, что в 2008 году нам бросила вызов крошечная армия Грузии.

Стало

Апрель 2021 года. Российская армия и флот стягиваются к южным границам страны, в виду резко ухудшившейся международной обстановки. Современные войска, имеющие за плечами многолетний боевой опыт в Сирии и новейшие образцы вооружения, которых недавно ещё не существовало, прикрывают стратегический Крымский мост и усиливают защиту полуострова, который мирно вернулся в состав России всего 7 лет назад. И вот Пентагон отменяет своё решение отправлять эсминцы в Чёрное море, чтобы «избежать эскалации». А западная пресса уже давно забыла свой ироничный тон по отношении к российской армии. И этому есть объяснение.

В 2010 доля новых вооружений в российской армии даже в ракетно-ядерной триаде не превышала 50%, а в сухопутных силах едва достигала 20%. За десять лет наземные стратегические силы переводятся на межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», имеющую почти неограниченную дальность и несущую до 20 новейших маневрирующих боевых блоков. Армия получила 109 баллистических ракет «Ярс», 4 атомных стратегических подводных крейсера типа «Борей», 108 новых баллистических ракет морского базирования всех типов, 161 надводный корабль, 17 комплексов береговой противокорабельной обороны «Бастион» и «Бал», более тысячи современных боевых самолетов и вертолётов, а также 3,5 тыс. единиц бронетехники.

Государственная программа вооружений 2011 – 2020 годов стала беспрецедентной по темпам обновления вооруженных сил. Сегодня новые системы в РВСН составляют 82% парка вооружений, в авиации – 72%, в танковых и механизированных частях – 71%, во флоте – 70%, в сухопутных войсках – 56%, а по вооруженным силам в целом доля новой или глубоко модернизированной техники составляет 62%. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, по количеству новой техники мы уже обходим большинство стран мира. Для сравнения, в США доля новых вооружений не превышает 52% и это при том, что их военный бюджет больше нашего в 12 раз.

А в таких направлениях как боевая авиация, гиперзвуковое оружие, зенитно-ракетные комплексы, средства радиоразведки и радиоэлектронной борьбы Россия не просто стала лучшей в мире, а превратилась в стандарт, на который принято равняться.

Впрочем, чтобы армия побеждала, нужна те только техника, но и вера в своё дело.

Доверие

Такая вера становится результатом воспитания, образования и, довольно приземлённых вещей, определяющих комфорт и социальное самочувствие военнослужащего. Людям, служившим в советской армии сложно представить, что рядовой и сержантский состав сегодня обеспечен комфортабельными кубриками и автоматическими стиральными машинами. Причем, повсеместно, а не только в отдельных показательных частях.

С 2012 по 2019 год социальные обязательства в обеспечении жильем были выполнены в отношении 680 тысяч военнослужащих. С учетом членов их семей свои жилищные условия улучшили более 2,3 миллионов человек. И при том, что за этот же период ещё 104 тысячи военнослужащих принято на учёт в качестве нуждающихся в постоянном жилье, очередь на него сократилась в два раза.

О ходе военной реформы в России, толчком к которой и послужили события августа 2008 года, будут спорить ещё долго, и она точно не была гладкой. Но факт остаётся фактом - с января 2012 года средняя зарплата в армии увеличилась в 2,5 - 3 раза, что позволило привлечь на службу новые квалифицированные кадры. Появились надбавки и премии в зависимости от успехов на службе, увеличились доплаты за воинское звание и выслугу лет. Как следствие – служить Родине снова стало престижно, а граждане России по итогам регулярных опросов из всех общественных институтов больше всего доверяют именно армии.

Однако чтобы сохранить такое доверие, нужно, конечно же, постоянно двигаться вперёд.

Будет

Собственно, останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах никто и не собирается. Дальнейшее совершенствование российских вооруженных сил ведётся по двум направлениям.

Первое – это продолжение наращивания доли новейших вооружений в целом по вооруженным силам до 75%. В том числе путём создания, на основе передовых разработок массовых систем промежуточного класса, таких как, например, ЗРК С-350, танков Т-72Б3М и Т-90МС.

Второе направление – это совершенствование структуры подразделений и их оперативной и тактической подвижности. Если в августе 2008-го российская армия сталкивалась с серьёзными проблемами в мобильности, то по опыту недавних учений видно, что уже на десятые сутки активной операции в любой точке соприкосновения российская армия способна иметь превосходство над силами НАТО 7 к 1. А конкретно, по ствольной артиллерии – 4 к 1, по боевым машинам пехоты и ударным вертолётам – 5 к 1, по реактивным системам – 16 к 1, по ПВО дальнего действия – 17 к 1, по ПВО малой дальности – 24 к 1, по тактическим и оперативно-тактическим ракетам – наше превосходство абсолютно.

Что характерно, процитированные цифры взяты из аналитического отчета ведущей американской «фабрик мысли» - корпорации RAND. К схожим выводам приходят и многие специализированные американские военные издания.

И, конечно, не нужно забывать о совершенно новых образцах вооружения, которые в скором времени выйдут на госиспытания. Но это уже другая тема.

Сегодня уверенно зафиксировать можно следующее – российская армия за последнее десятилетие стала более компактной, но при этом подвижной, хорошо оснащённой, обученной и мотивированной. Иронизировать над ней теперь не приходит в голову даже нашим самым заядлым критикам, а любое перемещение российских войск даже по собственной территории отзывается паническими материалами в мировой прессе. Нет, любить нас от этого больше не стали, но зато спится теперь куда как спокойнее.

В завершении выпуска хотим поделиться с вами одной удивительной историей подвига.

Время Человека

1991 год, Амурская область. Молодой стажёр милиции Андрей Ключкин во время дежурства получает сообщение о том, что неподалёку загорелись старые щитовые казармы. Военные оттуда уже выехали, но в доме продолжало жить несколько гражданских семей. Ключкин прибывает на место происшествия и на него буквально бросается женщина, которая кричит, что в доме осталось двое её маленьких детей. Парень бросается в пекло и на ощупь, задыхаясь от дыма, пытается найти хоть кого-то. Чудом нащупывает ребёнка и выталкивает его в окно к матери, приступает к поискам другого и тоже находит. Но сам уже ничего не понимает от угарного газа, и женщина вытаскивает из дома уже самого героя. К счастью всё заканчивается благополучно, а об этом событии потом напишет местная газета.

2021 год, город Благовещенск. Российские медики, в объятом пламенем кардиоцентре хладнокровно продолжают делать операцию на открытом сердце пациенту, потому что прекратить её нельзя. Этот пациент и есть бывший стажёр милиции Андрей Ключкин, который когда-то спас из огня двоих детей.

Сегодня Андрей Анатольевич чувствует себя хорошо и говорит, что и не вспомнил бы про свой собственный подвиг, если бы снова не оказался в экстремальной ситуации.

Все наши мысли, слова и поступки, даже незначительные, являются той тканью, из которой состоит будущее - наше, наших семей и нашей великой Родины. Будьте внимательны к себе и близким, воспитывайте только лучшие качества, и ни при каких обстоятельствах не теряйте оптимизма!

https://cont.ws/@esuper/1969802