Пригожин отвечает на вопросы

Запрос от редакции телеграм-канала «Портфель Генштаба» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте! Согласно заявлению Министерства обороны России, Артемовск был освобожден при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск. Скажите, какую роль играла авиация и артиллерия «Южной» группировки войск при освобождении Артемовска? С уважением, Редакция телеграм-канала "Портфель Генштаба".

Некоторые моменты аудиокомментария Евгения Пригожина:

- Стратегическая авиация с дальнобойными ракетами несколько раз нам помогала. И наша стратегическая авиация под управлением того же самого генерала армии Суровикина работает хорошо.

- Во время работы в Артемовске нам была придана 305-я артиллерийская бригада, которую мы обучили и личный состав, который в достаточном количестве - человек 50-70, работали совместно с нами, они молодцы.

- В работе по Артемовску на одном из флангов находилась 57-я бригада, которой можно поставить оценку ну 4 с минусом твердую.

- И во время взятия Попасной с нами работала 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, которые действительно обалденные ребята, они работали с нами и штурмовали Попасную.

- Ещё надо отметить 6-й полк и в 57-й

бригаде надо отметить прекрасные танковые экипажи.

https://t.me/concordgroup_official/1006

Запрос от редакции издания «Новый день» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Понимаем, что за последние дни было много событий, но возможно вы видели в СМИ, что мужчину в Москве задержали мужчину за нецензурную надпись на автомобиле, содержащую Вашу цитату из обращения к Министру обороны по поводу боеприпасов.

Прокомментируйте, пожалуйста, насколько, по-вашему это справедливо?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я считаю, что это несправедливо, потому что человек, может быть и не в литературной форме, собственно говоря, но сказал то, что знает абсолютное большинство россиян. Это не секрет. Это знают все, в том числе и характеристику Министра обороны. Полицейские, которые задержали, я думаю, что, первое, ребята это сделали по инерции, и сами сейчас разочарованы. Если они сейчас не разочарованы, то, возможно, у них есть какие-то глубокие родственные связи в Киеве. По поводу человека, которого, насколько я знаю, оштрафовали, безусловно, ЧВК «Вагнер», если мы будем знать, кто это, отблагодарит этого человека, в том числе публично, потому что для нас, конечно, это очень важно, яркое самовыражение и поддержка. Спасибо ему огромное!».

https://t.me/concordgroup_official/1007

Публикуем запрос от издания «Глас народа» и ответ:

Здравствуйте! Редакция сетевого издания Интернет-газета "ГЛАС НАРОДА" хотела бы задать вопрос Евгению Викторовичу.

Уважаемый Евгений Викторович!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут не взят, и в некоторых районах города всё ещё присутствуют украинские военные. Как Вы можете это прокомментировать?

Пригожин сообщил, что Артемовск контролируется полностью по всем его границам. Оборона Артемовска ВСУ происходит лишь в фантазиях Зеленского.

Пленных ВСУшников в городе нет - после убийства ВСУшниками нескольких наших пленных, украинских солдат в плен в Артемовске брать просто перестали (об этом было объявлено еще несколько недель назад - поэтому и нет видео с пленными). В частности был уничтожен ВСУшник пытавшийся выбраться из города в женском платье.

В городе огромное количество убитых ВСУшников (впереди уборка с малоприятными кадрами).

''Ни одного украинского военного там нет. Потому , что ЧВК Вагнера пленных больше не берет. Сегодня один в женском платье дорогу перебегал-пристрелили!''

(Правильно. Шакалам шакалья смерть!)

Теперь бы вагнерам весь этот мусор надо успеть куда то вывезти.

https://t.me/concordgroup_official/1009

Публикуем запрос от издания «Накануне» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Вчера, 20 мая, вся страна радовалась успехам ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

О Вашей победе не заявили только на центральных телеканалах

(первые репортажи о взятии Артемовска вышли только сегодня утром).

Как Вы можете это прокомментировать?

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

https://t.me/concordgroup_official/1010

https://t.me/concordgroup_official/1011

Публикуем запрос от редакции издания LIVE24 и ответ:

Добрый день, Евгений Викторович! В СМИ появилась информация, что ЧВК «Вагнер» начала наступление на населенный пункт Хромово. Скажите, пожалуйста, так ли это?

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

"ЧВК "Вагнер" сегодня никуда не продвигалась, ЧВК "Вагнер" сегодня не захватывала никаких территорий. Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватали до последнего квадратного сантиметра.

Поэтому на Хромово мы не идем, на Ивановское не идем, мы передаем свои позиции и с 25 числа покидаем зону боевых действий.

Хромово мы не штурмуем, это задача Министерства обороны".

https://t.me/concordgroup_official/1012

Публикуем запрос от редакции издания «Век» и ответ:

Здравствуйте, уважаемый Евгений Викторович! Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Артемовске началось предварительное разминирование. Можете ли Вы подтвердить эту информацию?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

В Бахмуте началось предварительное разминирование. На западных окраинах выставлены рубежи обороны.

"Если личного состава в Министерстве обороны не хватает, у нас тысячи генералов. Надо собрать один генеральский полк, выставить всех в ружье, и все будет хорошо".

Евгений Пригожин о ситуации в Бахмуте. Руководитель ЧВК подчеркнул, что после 25 мая позиции в городе будут переданы Минобороны.

https://t.me/concordgroup_official/1014

Уважаемый Евгений Викторович!

Появилась информация, что Министерство обороны Российской Федерации уже подготовило многочисленные списки на вручение государственных наград за взятие Бахмута. Как вы считаете, насколько это справедливо?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Когда мы брали Пальмиру, после этого в Минобороны даже медаль специальная была введена «О взятии Пальмиры», и я уже говорил о том, что ее получили все, вплоть до секретарш на Фрунзенской набережной.

Что касается Артемовска. Я не исключаю, что военные сейчас составят километровые списки. Туда попадут абсолютно все те генералы, которые шаркали своими тапочками по паркету, не выходя на передовую. Заодно еще и 55-я тувинская бригада, которая, судя по слухам, вся увешана Звездами Героев, и даже есть норма на то, чтобы раз в неделю кто-то получал Героя. Но если в Министерстве обороны ордена и медали получат обычные солдаты за Бахмут или за что угодно другое, я двумя руками за, и готов с себя снять эти награды и отдать им, потому что любые солдаты, даже если они ничего не штурмовали, они все равно правы, ведь если они не выполняют задачу, они не выполняют ее из-за бардака и из-за тех генералов, которые управлять нормально не могут.

Что касается бойцов ЧВК «Вагнер», я не сомневаюсь, что они все получат достойные награды. Но на сегодняшний день, наши убитые товарищи захораниваются без наград, потому что бюрократы-чиновники не выдают их вовремя. Выдача наград убитым занимает 2-3 месяца. Сидят клоуны на Старой площади, которые просто не хотят этого делать. Все их имена и фамилии хорошо известны, но никакие мои заявления никаким образом на них не влияют, им глубоко насрать, что происходит на фронте. Существуют две реальности – одна в Москве на Старой площади, а другая на фронте, а между ними все остальное по перетекающей».

https://t.me/concordgroup_official/1015

Публикуем запрос от издания «МосНьюс» и ответ:

Добрый день!

Уважаемый Евгений Викторович, сейчас вся страна с напряжением следит за событиями под Белгородом, где ДРГ ВСУ зашла на территорию Грайворонского округа и, по информации некоторых СМИ, в защите которой были задействованы пограничники и при обстреле погиб человек.

Военное ведомство сообщило, что они «принимают необходимые меры по ликвидации противника».

Можете ли вы рассказать свои соображения по данной ситуации?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Когда в стране фактически идет война, а сегодня у нас спецоперация перешла в фазу войны. И уже не в первый раз в Белгородской, Курской, Брянской областях гремят взрывы и погибают люди, то на границах, смею вас заверить, находятся военные. И пограничники все, что делают, это просто документы проверяют. Поэтому отпор этому ДРГ, я думаю, что отважно, со всей ответственностью, давали именно пограничники. А вот где были военные тогда, когда прорвалась ДРГ – это большой вопрос, который нужно задать руководству военного ведомства. Насколько мне известно, военное ведомство не чешется по поводу укрепления наших границ, откуда может пойти украинская армия. Оно обязано этим заниматься, это его прямая обязанность. Если они наступать не могут, то это не Министерство наступления, а Министерство обороны, поэтому оборонять свою страну они обязаны. А то, что сейчас, они рассказывают, как они пришли на помощь, это не что иное, как очередная пиар-акция от неумелых пиарщиков».

https://t.me/concordgroup_official/1017

Публикуем запрос от редакции издания «МК в Черноземье» и ответ:

Добрый день!

Уважаемый Евгений Викторович, с огромным волнением следим за событиями в приграничных населенных пунктах Белгородской области. Но возникает вопрос: «Для чего и как в приграничных районах Курской, Белгородской, Брянской областей строятся фортификационные сооружения, если они ни коем образом не защищают от врага?»

К великому сожалению, по нашей информации, региональные власти, в частности, в Курской области, миллиардные контракты на строительство фортификационных сооружений отдали компаниям, далеким не только от военного дела, но и от темы строительства, зато близким первым лицам региона. Наше издание уже публиковало материалы на эту тему.

Евгений Викторович, хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение: стоило ли отдавать вопрос строительства оборонительных сооружений на откуп местным властям?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Могу сказать, что происходит, происходит отсутствие управления и распил государственных денег. Вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, одни пилят бабки, другие валяют дурака. Управления нет, желания нет и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет. Я многократно об этом говорил и в Белгородской, и в Курской области. К сожалению, воз и ныне там».

https://t.me/concordgroup_official/1019

1663 Публикуем запрос от редакции издания Newsweek и ответ:

Я журналист Newsweek. Я проверяю, был ли какой-либо комментарий от Вагнера относительно утверждений Института изучения войны о том, что ЧВК Вагнера вряд ли будет воевать за Бахмутом из-за «истощения».

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:У ЧВК Вагнер нет никакого истощения. Ежемесячно в ЧВК Вагнер приходят тысячи людей. Что будет ЧВК делать дальше Не собирается Пригожин информировать ни журналиста, ни газету, ни США.

https://t.me/concordgroup_official/1022

Публикуем запрос от редакции издания ЯРНОВОСТИ и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Прошу Вас ответить на ряд вопросов:

1. Получили ли Вы ответы на свои запросы в правоохранительные органы о проверке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье 275 УК РФ «Государственная измена», а также на предмет создания организованного преступного сообщества?

2. Намерены ли Вы после того, как ЧВК «Вагнер» покинет зону СВО и отправится в тыл продолжать заниматься городской повесткой в Санкт-Петербурге?

3. Намерены ли Вы сотрудничать с партией «Справедливая Россия» после того, как направили им приветственное аудиосообщение на съезд?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

Пригожин подчеркнул, что никакой партии он предпочтения, а уж тем более пиветственное сообщение не направлял, Он поблагодарил отдельных людей за их поддержку, а не за принадлежность к той или иной партии.

По поводу Беглова Пригожин сообщил, что бороться с ним он намерен и дальше.

https://t.me/concordgroup_official/1023

Публикуем запрос от редакции телеграм-канала «Портфель Генштаба» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте!

На фоне последних событий, а именно вторжения украинских подразделений на территорию России в Белгородской области, встает серьезный вопрос о защите приграничных территорий нашей Родины. В Сети не утихают споры о том, что необходимо создавать подразделения для усиления границ и недопустимости прорыва противника на территорию России.

В связи с этим хотелось бы узнать, будет ли ЧВК «Вагнер» в случае необходимости принимать участие в организации деятельности противодиверсионных подразделений на приграничных территориях на базе подготовленного инструкторами ЧВК народного ополчения/силами одного из своих подразделений?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Несколько месяцев назад, когда я заявил о том, что буду вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях, случилось несколько событий. Первое, мне позвонил Министр обороны Шойгу Сергей Кужугетович и, возмущенный, сказал: «Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы». А второе, это было несколько встреч с губернаторами регионов, которые тоже попросили заниматься самостоятельно. Поэтому как же мы можем, как говорится, в чужой хоровод.

Вот когда они будут прое... все и народ с вилами выйдет на улицу, естественно, тогда мы придем и будем защищать. Что делать-то? Это же наша Родина. Бюрократы, они виноваты в том, что противник прорывается».

https://t.me/concordgroup_official/1024

Евгений Пригожин дал интервью политическому консультанту Константину Долгову, рассказав подробно о боях ЧВК «Вагнгер» за Артемовск. "Родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу - на мыло, воевать будем дальше".

Евгений Пригожин дал развернутое интервью, в котором честно ответил на все неудобные вопросы.

«Спецоперация это перевод Украины в наше пророссийское лоно. Если мы это делаем, надо поменять верхушку власти (в Киеве), расцеловать народ в задницу и позвать их к себе. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону обосрались и отошли, потом Изюм, Красный Лиман... И как-то у нас всё не складывается».

Цель Артемовска - "бахмутская мясорубка": 50 тысяч украинских бойцов были уничтожены, 50-70 тысяч - ранены.

При этом погибших "вагнеров" в три раза меньше, а могло бы быть еще меньше, если бы не "снарядный голод".

В лучшие моменты группировка ЧВК была 50 тысяч, из них 35 тысяч - на передовой. 50 тысяч заключенных успели отработать в рамках "Проект К", из них погибли 10 тысяч.

Сейчас ЧВК "Вагнер" вынуждена выйти на переформатирование: 427 дней войны - тяжелая работа.

ЧВК "Вагнер" передаст Бахмут максимально корректно в начале июня. Российская армия должна принять позиции, если нет, выходит, ЧВК "Вагнер" на уровень выше ВС РФ.

Если Артемовск будет отдан врагу, "мы в рамках закона, культурно в галстуках, пиджаках с окровавленными рукавами придем на Фрунзенскую и спросим: "На...?", а после пойдем нашу Родину защищать".

Цели спецоперации не были достигнуты: ни денацификация, ни демилитаризация.

«Денацификация Украины, о которой мы говорили... Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всём мире. Это как греки во время процветания Греции. Что касается демилитаризации: если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, теперь 5 000 танков, если воевать умело 20 тысяч человек, то теперь 400 тысяч. Как же мы её демилитаризировали? Получается, что наоборот».

Сегодня ЧВК "Вагнер" - лучшая армия в мире, а за ними украинцы - сильнейшая армия: высокий уровень организации, подготовки, разведки, есть различное вооружение".

Реальность такова, что, за редким исключением, воюют дети простых россиян, пока зять Шойгу трясет попочкой в Дубае.

"Дети элиты хлебальники закрыли или позволили публичную жирную жизнь, в то время как дети обычных людей приходят разорванные на куски в цынке".

Война - борьба лидеров, но с Шойгу невозможно вести диалоги. Мизинцев и Суровикин должны возглавить МО и ГШ, соответственно.

Есть два сценария завершения конфликта на Украине. Пессимистичный готовит нас к затяжной войне, при этом все надо решить без ядерного оружия.

Артемовский завод шампанских вин и Артемсоль - нельзя просто взять и хапнуть, ведь частная собственность священна.

Все интервь.ю можно послущать тут:

https://t.me/superdolgov/9446

Залили полное видео интервью с Евгением Пригожиным на RUTUBE. Открывается легко, нигде не тормозит, всё норм. Распространяйте ссылку.

Публикуем запрос от редакции издания «Политонлайн» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Просим вас ответить на следующий вопрос:

Продолжается ли набор бойцов в ЧВК «Вагнер» после взятия Артемовска?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

Да, безусловно, после взятия Артемовска набор не прекращается. Задач впереди еще огромное количество. Поэтому в полевых лагерях сейчас будет более интенсивная подготовка. И мы всех ждем. Тех, кто хочет записаться в ЧВК «Вагнер». Работа продолжается.

https://t.me/concordgroup_official/1029

Публикуем запрос от редакции издания RuNews24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Пользователи сети заметили табличку на фасаде вашего офиса на набережной Лейтенанта Шмидта с надписью: "Из этого офиса в 2014 году отправились первые бойцы ЧВК "Вагнер" на Донбасс".

Значит ли это, что Лейтенанта Шмидта, дом 7 можно считать местом рождения ЧВК "Вагнер"?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

Да, из этого офиса первые парни уехали в 2014 году на Донбасс, проделали большой путь, серьёзную работу. Здесь, собственно говоря, зародилась ЧВК «Вагнер».

https://t.me/concordgroup_official/1030

Публикуем запрос от редакции издания «Блокнот» и ответ:

Здравствуйте!

Уважаемый Евгений Викторович!

В сети появилась информация о том, что представитель Государственного департамента США заявил о попытках ЧВК «Вагнер» закупить вооружение в Мали. Правда ли это, можете прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

Да, действительно, судя по реакции американцев, Мали сейчас будет наращивать производство суперсовременного вооружения. Но пока они этим занимаются, я думаю, что мы поступим так, как предлагают американские аналитики, и закупим мушкеты в Музее древностей в Бамако. Потому что я собираюсь, как это было на Су-24 над Бахмутом, сразиться теперь с президентом Байденом на мушкетах. Конечно, он может выставить за себя Джонни Деппа, он же капитан Воробей. Так что зрелище будет великолепное. Мали передает нам мушкеты из своего музея. ЧВК «Вагнер» и Мали сотрудничают по мушкетам. Заголовки в Washington Post будут отличные.

https://t.me/concordgroup_official/1031

Публикуем запрос от редакции издания «НЕЗАПАД» и ответ:

Евгений Викторович, здравствуйте. Вас беспокоит телеграм-канал «НЕЗАПАД». В вашем недавнем интервью Константину Долгову нельзя не обратить внимание на отмеченные кнопками-гвоздиками страны Африки на карте мира. Подскажите, сохраняется ли сейчас деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке и как изменилось отношение к русским в этих странах?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

Да, действительно, часть кнопок потеряли свое значение. И проблема опять же в импотенции Министерства обороны и противодействии, которое мы получили. Дело в том, что нам Министерство обороны стало блокировать рейсы в Африку, для того чтобы мы не могли перемещаться. Почему это произошло, я вижу две причины. Скорее всего, по моему мнению, это то, что мы никому не даем откаты, которые требуются при любых действиях. И второе, потому что, мне кажется, у руководства Министерства обороны прямая задача максимально сократить влияние России в мире.

https://t.me/concordgroup_official/1032

Отмеченные кнопками страны Африки и влиянии на континенте.

Публикуем запрос от редакции издания Live24 и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Ряд телеграм-каналов, в том числе «Незыгарь», опубликовали то, что Ваше последнее интервью Константину Долгову является попыткой занять высокую политическую должность вплоть до президента РФ.

Можете ли Вы это прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Телеграм-канал «Незыгарь» – это источник, который читает вся политическая элита и все члены глубинного государства. Понятно, что они сами для себя это и пишут, им это необходимо. Они сами себя успокаивают и говорят: «Всего этого нет, мы хорошие. Просто у Пригожина амбиции, они нехорошие, они ведут страну в пропасть». И поэтому им так важно самим увидеть эти политические амбиции. Никаких политических амбиций нет. Есть суровая правда войны и необходимость одержать победу, не опозорив Россию и ее оружие».

https://t.me/concordgroup_official/1033

Публикуем запрос от редакции издания Daily Storm и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович! Telegram-канал Baza сообщил, что в Новосибирске 42-летний Сергей Ш, который, по предварительным данным, служил в ЧВК «Вагнер», изнасиловал двух школьниц из 4 и 5 классов. Перед этим мужчина пригрозил, что взорвет девочек гранатой. Сами школьницы сообщили, что насильник был одет в военную форму с шевроном, на котором был изображен череп. По данным «Базы», контракт мужчины с ЧВК «Вагнер» закончился 19 мая, в связи с чем мы бы хотели у Вас узнать:

1) Действительно ли этот мужчина служил в ЧВК «Вагнер»?

2) Если он служил у Вас, то как его характеризовали командиры?

3) Как Вы в целом можете прокомментировать это преступление?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

Я вчера подробно в своем интервью рассказал о том, что я крайне негативно отношусь, когда кто-то совершает преступления, в том числе бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». Что касается преступности, она сократилась в 25 раз. Сделайте себе татуировку на лбу, товарищи из Daily Storm, чтобы помнить эту цифру. А то, что они будут совершать преступления какие-то, когда-то, точно так же, как обычные люди вдруг неожиданно берут и совершают подлости и тяжкие преступления. У нас есть те, кто совершает преступления по уничтожению российского народа, а есть те, кто совершает преступление, называющееся измена родине. Кстати, вы на себя внимательно посмотрите. А по поводу конкретного данного случая вы обратитесь в правоохранительные органы. Заключенные, которые воевали в ЧВК «Вагнер», я их брал туда по очень важной причине — чтобы дети других граждан не погибали и матери не рыдали. И поэтому эти заключенные: часть из них погибли, часть из них вышли на свободу и совершают преступления в 25 раз меньше, чем это было всегда до этого. Поэтому ерничать не надо. Если будет принято решение, что я дальше забираю заключенных, тех, которые вышли и совершили преступление, и если их будут возвращать в ЧВК «Вагнер», то поверьте, наказанием данного конкретного гражданина родители этих девочек будут довольны.

https://t.me/concordgroup_official/1034

Публикуем запрос от редакции издания "Накануне" и ответ:

Евгений Викторович!

Сегодня генерал Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью WELT заявил, что одна из главных задач это ликвидация Пригожина.

В курсе ли вы данного заявления и как вы собираетесь реагировать вам на подобные угрозы со стороны ГУР?!

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

Я всегда говорю о том, что к противнику надо относиться с уважением. Безусловно, с уважением я отношусь и к такому их решению. Конечно же, Пригожина как одного из важных акторов данной войны необходимо ликвидировать. Это стопроцентная правда, поэтому они делают абсолютно правильные шаги.

https://t.me/concordgroup_official/1036

Публикуем запрос от редакции телеграм-канала «Инженеры ЧМ Флота» и ответ:

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Владимир Култышев (Vlad Kulman по телеграм), канал «Инженеры ЧМ Флота» и его подписчики обращаются к Вам с вопросами:

Уважаемый Евгений Викторович!

1. Есть ли в вашем подразделении бывшие сотрудники ФСИН и если да, то нет ли конфликтов между бывшими осужденными и сотрудниками?

2. После взятия Артемовска (Бахмута), Вы сказали, что с 1 июня полностью передаете город МО и покидаете его. Вы не рассматриваете для Вашего подразделения ЧВК «Вагнер», после «отдыха», нового направления? Или МО крайне против участия Вашего ЧВК в дальнейшем развитии событий?

3. Постоянное давление на Вас лично как-то сказывается на боевой дух Ваших бойцов? Или наоборот это их вдохновляет на героические действия?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

https://t.me/concordgroup_official/1037

Публикуем запрос от редакции телеграм-канала «Военндело» и ответ:

Очень много пользователей в Сети, в том числе и наши подписчики, внимательно отслеживают успехи ЧВК "Вагнер" и сильно переживают за ваших воинов. Вы объявили, что с 1 июня 2023 года ни одного "вагнеровца" не будет на передовой в зоне спецоперации. Все подразделения отправятся в полевые лагеря на переформирование, дооснащение и дополнительную подготовку.

Пользователи интернета, переживающие за ход боевых действий, интересуются: ваши бойцы вернутся в зону СВО, только если поступит соответствующий запрос от Минобороны РФ? Или Вы сами, когда «Вагнер» восстановит силы, выступите с инициативой к МО РФ для возвращения на один из участков фронта? Можете прокомментировать данный вопрос, волнующий многих?

К тому же, ходят слухи, что ЧВК «Вагнер» уже получила следующую боевую задачу в зоне спецоперации и конкретный участок для штурма, причем это должно оказаться неожиданностью для Вооруженных сил Украины.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

https://t.me/concordgroup_official/1038

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