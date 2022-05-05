«10 сталинских ударов», которые разгромили Гитлера

Десятью сталинскими ударами историки называют ряд красноармейских операций Великой Отечественной, проведенных в 1944-м. Эта череда наступлений обеспечила окончательный разгром Гитлера и его союзников. Изначально комплекс военных инициатив не объединялся под единым названием, а планирование и проведение операций исходило из логики фронтовых событий. Выступая в Московском горсовете в ноябре 1944-го, Сталин сам назвал значимые успехи советской армии «ударами», выделив 10 крупных операций, результатом которых и стал отход фашистов к Германии.

Ленинградско-Новгородская операция и снятие блокады

Бои за Ленинград. Бои за Ленинград.

Первым январским ударом в январе 1944-го Сталин обозначил решающую наступательную операцию военных подразделений Ленинградского, Прибалтийского и Волховского фронтов при содействии Балтийского флота. Командованием была поставлена цель разгромить крупную немецкую группировку под блокадным Ленинградом и Новгородом. После сложнейшего взлома уверенной и долговременной вражеской обороны по 300-километровому фронту советские войска разбили основные силы немецкой армии группы «Север». Как результат - полная ликвидация блокады Ленинграда и освобождение Ленинградской области. После успешного осуществления поставленной задачи стали возможными дальнейшие шаги по освобождению Прибалтики и истреблению фашистов в Карелии.

Как выразился сам товарищ Сталин, только первым ударом, нанесённым нашими войсками, немцев полетели аж в Прибалтику.

Днепровско-Карпатская и освобождение Украины

Советские позиции на Западной Украине. Советские позиции на Западной Украине.

Днепровско-Карпатская операция проводилась почти 4 месяца (декабрь 1943-го — апрель 1944-го) силами 4 подразделения Украинского фронта с участием чехословацких частей. Эта кампания стала не только успешнейшей на тот момент, но и вошла в число самых крупных сражений войны. Советская армия освободила правобережную территорию Украинской ССР, приступив к очищению от вермахтовцев Румынии. В наступательной операции масштабно привлекалась авиация в составе 2350 боевых машин. Советским летчикам противостояли люфтваффе при задействовании половины авиации, базировавшейся на Советско-германском фронте.

Крымская операция и успехи украинского фронта с деоккупацией Крыма

В освобожденном Севастополе. В освобожденном Севастополе.

Третий по версии Иосифа Виссарионовича удар объединил Одесскую операцию с Крымской (март-апрель 1944-го). Советская армия 3 и 4 Украинских фронтов при поддержке Приморской армии и Черноморского флота разгромили одесско-крымскую фашистскую группировку. В результате продуманных наступательных действий к 10 апреля Одесса была освобождена, а уже 12 мая от оккупантов очистили полуостров Крым с Севастополем.

Выборгско-Петрозаводская и прорыв «линии Маннергейма»

Начало наступления в ходе четвертого сталинского удара. Начало наступления в ходе четвертого сталинского удара.

В разгар лета 1944-го четвёртый сталинский удар нанесли фашистам на Карельском перешейке и Свирско-Петрозаводском направлении войска Ленинградского и Карельского фронтов при поддержке Балтийского флота, Онежской и Ладожской военфлотилий. После десантной операции в Нормандии открылся долгожданный второй фронт. Дабы отрезать немцам возможность переброски войск на запад Красная Армия инициировала наступление по Карельскому перешейку. Когда «линия Маннергейма» (ага, как раз того самого, которому в Питере некоторые особи вешали памятную табличку, как герою) была прорвана и красноармейцы заняли Выборг с Петрозаводском, советское командование вынудило Финляндию на выход из войны с началом переговоров о мире.

В результате четвёртой наступательной акции советские войска освободили Петрозаводск, Выборг и большую территорию Карело-Финской ССР. Выход финнов из войны открыл балтийским кораблям шхерные фарватеры в Балтийском море, полностью перекрытые в 1943-м минными заграждениями.

Белорусский удар и освобождение Минска с Литвой

Операция «Багратион». Операция «Багратион».

Белорусская операция или Пятый сталинский удар известен под кодовым названием «Багратион» в честь легендарного русского военачальника и героя Отечественной войны 1812-го генерала Багратиона. Одна из масштабнейших стратегических операций всей Великой Отечественной проводилась советскими войсками для освобождения Белоруссии и реванша за тяжелые поражения 1941-го. Наступление маршала Конева на западе стало для немцев полной неожиданностью и оттянуло значительные силы от белорусского направления. Первые дни столкновений привели к поражению немецких армий группы «Центр» и безвозвратной потере 30 вражеских дивизий под Минском. В итоге советская армия освободила Белорусскую ССР, большую территорию Литовской республики и часть Польши. Форсировав Неман, красноармейцы вышли к границам Германии.

Львовско-Сандомирская операция с очищением Польши

На Сандомирском плацдарме. На Сандомирском плацдарме.

Во Львовско-Сандомирской операции 13 июля - 29 августа наступательные действия вели войска 1-го и 4-го Украинских фронтов. В задачи бойцов входил разгром германских групп «Северная Ук-раина» с последующим освобождением западных украинских областей и юго-востока Польши.

После успешного наступления советской армии на Правобережной Украине войска маршала Советского Союза Конева вышли на новые рубежи: юго-запад города Ковель, запад Луцка с Тернополем. Началась подготовка к проведению 6 удара - Львовско-Сандомирской операции.

По ее результатам красноармейские войска продвинулись на 350 км вглубь германских позиций, разгромив и уничтожив 40 фашистских дивизий. Только за 2 недели, с 14 по 31 июля, безвозвратные потери врага достигли 200 тысяч человек, потери в технике составили 2,3 тысячи орудий и полтысячи танков. Задача по освобождению Западной Украины и юго-восточной Польши была всецело выполнена. После захвата крупного плацдарма в районе Сандомира были созданы благоприятные условия для последующего наступления. Немалыми оказались и потери в советских войсках: из 290 тысяч выведенных из строя бойцов более 65 тысяч пришлось на погибших. СССР потерял до 2 тысяч орудий, 1,2 тысячи САУ и танков, а также около 290 авиамашин.

Ясско-Кишиневская и развернувшаяся против Гитлера Румыния

Бой в ходе седьмого удара. Бой в ходе седьмого удара.

Седьмым сталинским ударом принято объединять Яссо-Кишиневскую наступательную операцию и Бухарестско-Арадскую кампанию, проведенные летом-осенью 1944-го. Сухопутные войска, взаимодействуя с Дунайской флотилией и Черноморским флотом, разгромили немецко-румынскую группировку, освободив земли Молдавской республики. Перспективным следствием фронтовых успехов стало удаление с военной арены гитлеровских союзников – Болгарии и Румынии. Затем совместно с подразделениями румынской армии, оперативно примкнувшей к антигитлеровскому союзу, советскими войсками была очищена от немецко-венгерских профашистов почти вся территория Румынии.

Прибалтийский удар и враг в Курляндском котле

Курляндский котел. Курляндский котел.

Прибалтийской операцией, ставшей восьмым ударом Сталина, за два с лишним месяца (14 сентября — 24 ноября 1944-го) Ленинградский фронт, 1, 2 и 3-й Прибалтийский, 3-й Белорусский при поддержке Балтийского флота очистили от фашистских захватчиков прибалтийские республики. Уцелевшие остатки гитлеровских войск оказались заблокированными в так называемом Курляндском котле. Необратимые потери Красной Армии составили свыше 61 тысячи человек. Потери в вооружении и технике составили полтысячи танков и САУ, 2,5 тысяч минометов и около 800 самолетов. В Прибалтийской операции против фашистов массово выступали 16-я литовская стрелковая дивизия, 8-й эстонский стрелковый корпус и 130-й латышский.

Но немало прибалтов перешли и на сторону Германии, видя в Гитлере героического освободителя от советской оккупации. Из фашистских сторонников были сформированы многочисленные охранные, карательные и полицейские части, а также пехотные дивизии. В той операции красноармейцам не удалось полностью разгромить армейскую группу «Север», но ее части понесли серьезные потери и оказались блокированными в Курляндии до самого конца войны. Именно этих сил Гитлеру не хватило впоследствии для защиты уже в самой Германии. В итоге в самые тяжелые для фюрера дни огромная фашистская группировка фактически бездействовала на территории Прибалтики. А Финляндию принудили к объявлению Германии войны.

Восточно-Карпатская и Белградская изгнание немцев из Югославии, Чехословакии и Венгрии

Югославский победный парад. Югославский победный парад.

Восточно-Карпатскую операцию, объединенную с Белградской, принято считать сталинским ударом номер девять. По результатам наступательных действий войска Третьего рейха были вынуждены оставить значительную территорию Югославии, Венгрии, Чехословакии. Самые горячие военные столкновения проходили на севере Карпат, между Тисой и Дунаем, а также в восточной Югославии. Немецкие группировки армий «Юг» и «F» были разгромлены наголову, благодаря чему стал возможным последующий мощный удар по Австрии и Югу Германии. Совместно с Народно-освободительной югославской армией и болгарскими войсками советская армия очистила Белград. В Восточно-Сербских горах попали в окружение и были ликвидированы основные силы фашистской группы «Сербия». В процессе наступления антигитлеровские союзники овладели важными пунктами противника — Кралево и Нишем, перерезав важнейшую для Гитлера коммуникацию Солоники — Белград. Поэтому немцам пришлось отступать из Югославии по горной местности, неся еще большие потери под ударами Народно-освободительной югославской армии.

Полностью Югославию удалось освободить только 15 мая 1945-го. Антифашистским президиумом народного освобождения Югославии за проявленные в боях мужество и отвагу за Белград более двух тысяч советских офицеров и солдат были награждены почетными орденами и медалями. 13 бойцов удостоились звания Народных Героев Югославии.

Петсамо-Киркенесская, освободившая Норвегию и Заполярье

Освобождение Норвегии. Освобождение Норвегии.

Десятым ударом Великой Отечественной стала Петсамо-Киркинесская операция, героически проведенная в октябре 1944-го. За считанные дни войсками Карельского фронта совместно с Северным флотом было нанесено поражение горной немецкой армии на территории Северной Финляндии. Как результат - освобожденный район Печенги и ликвидация угрозы важному порту Мурманск с выходом в северные морские пути СССР. Утром 15 октября советские войска уверенно заняли Печенгу, а уже к концу месяца от гитлеровцев был освобожден расположенный в Северной Норвегии город Киркенес. Перейдя трассу Киркенес — Рованиеми, красноармейцы контролировали обширный квадрат никелевых рудников, вступив через сутки в пределы союзной СССР Норвегии с ее последующим освобождением от немецких войск.

Куда при Хрущеве пропал термин «Десять сталинских ударов»

Хрущев лишил историю понятия о десяти сталинских ударах. Хрущев лишил историю понятия о десяти сталинских ударах.

По общим результатам десяти глобальных наступательных операций советских войск разбиты или выведены из строя свыше 135 дивизий противника, 70 из которых окружены и полностью уничтожены. Благодаря успешным действиям советской армии гитлеровскую коалицию пришлось покинуть Румынии, Болгарии и Финляндии. После Победы в периодике и военной литературе очень часто встречался термин «Десять сталинских ударов», не требовавший разъяснения.

Но со смертью вождя и приходом к власти низложившего авторитет генсека Никиты Хрущева историческую идиому предали забвению вместе со всем ассоциативным рядом раскритикованного «культа личности». Кукурузный переписчик истории. Чего тогда мы удивляемся "Ывропе"?

К счастью историографы вернули термин к жизни уже в 2000-е годы, продолжая сегодня использовать это понятие в качестве собирательного наименования главных операций советских войск в победоносном 1944 году.

https://vseonauke.com/2334264427954047773/10-stalinskih-udar...