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Вывод войск СССР из Афганистана

Вывод войск СССР из Афганистана

Вывод частей 40-й Армии в январе-феврале продолжался строго по плану. При этом коммуникации от Кабула через перевал Саланг надежно охранялись от возможных нападений со стороны моджахедов, особенно отрядов Ахмат Шах Ма-суда.

Последний бой на Южном Саланге произошел в январе, буквально за две недели до окончательного вывода наших войск из Афганистана. Этот бой был жестоким. Наши воины предпринимали усилия, чтобы не пострадали от душмаков мирные жители, которые были в этом районе. Толпы мирных жителей провожали с открытыми сердцами наших военнослужащих... И все же бой начался! Не без потерь!

К этому времени были свернуты гарнизоны, многие заставы и блоки, вытянулись колонны, увлекаемые общим потоком на север, домой. Военные городки были переданы афганской стороне.

Война в Афганистане продолжалась девять лет. Общие потери:

1979 год — 86 человек
1980 год — 1484 человека
1981 год — 1298 человек
1982 год — 1948 человек
1983 год — 1446 человек
1984 год — 2346 человек
1985 год — 1868 человек
1986 год — 1333 человека
1987 год — 1215 человек
1988 год — 759 человек
1989 год — 53 человека

Итого советская армия, ведущая активные боевые действия на чужой территории в горах, теряла в среднем по 1668 человек в год. Потери противника за то же время составили, что характерно, несколько больше – поговаривают, что миллион. Чисто для справки: в дорожно–транспортных происшествиях в России ежегодно гибнет более 35.000 человек. Ещё 80.000 в год пропадает без вести. Да что там говорить — в России пьяных за год тонет больше, чем погибло на той войне за девять лет.

Что характерно, в Афганистане воевали не совсем с афганцами. Против нас активно действовал Пакистан, на чьей территории располагались душманские базы. Не менее активно действовали против нас США, которые как раз через Пакистан финансировали и снабжали врага. Например, на свои деньги вырастили Усаму Бен–Ладена. Помогал оружием коммунистический Китай. Поставляли мины итальянцы.Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)Вывод войск СССР из Афганистана (54 фото)При подготовке материала использованы фотографии с сайта Российский Союз Ветеранов Афганистана

http://timeallnews.ru/16464-vyvod-voysk-sssr-iz-afganistana-54-foto.html

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