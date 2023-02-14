Вывод войск СССР из Афганистана

Вывод частей 40-й Армии в январе-феврале продолжался строго по плану. При этом коммуникации от Кабула через перевал Саланг надежно охранялись от возможных нападений со стороны моджахедов, особенно отрядов Ахмат Шах Ма-суда.
Последний бой на Южном Саланге произошел в январе, буквально за две недели до окончательного вывода наших войск из Афганистана. Этот бой был жестоким. Наши воины предпринимали усилия, чтобы не пострадали от душмаков мирные жители, которые были в этом районе. Толпы мирных жителей провожали с открытыми сердцами наших военнослужащих... И все же бой начался! Не без потерь!
К этому времени были свернуты гарнизоны, многие заставы и блоки, вытянулись колонны, увлекаемые общим потоком на север, домой. Военные городки были переданы афганской стороне.
Война в Афганистане продолжалась девять лет. Общие потери:
1979 год — 86 человек
1980 год — 1484 человека
1981 год — 1298 человек
1982 год — 1948 человек
1983 год — 1446 человек
1984 год — 2346 человек
1985 год — 1868 человек
1986 год — 1333 человека
1987 год — 1215 человек
1988 год — 759 человек
1989 год — 53 человека
Итого советская армия, ведущая активные боевые действия на чужой территории в горах, теряла в среднем по 1668 человек в год. Потери противника за то же время составили, что характерно, несколько больше – поговаривают, что миллион. Чисто для справки: в дорожно–транспортных происшествиях в России ежегодно гибнет более 35.000 человек. Ещё 80.000 в год пропадает без вести. Да что там говорить — в России пьяных за год тонет больше, чем погибло на той войне за девять лет.
Что характерно, в Афганистане воевали не совсем с афганцами. Против нас активно действовал Пакистан, на чьей территории располагались душманские базы. Не менее активно действовали против нас США, которые как раз через Пакистан финансировали и снабжали врага. Например, на свои деньги вырастили Усаму Бен–Ладена. Помогал оружием коммунистический Китай. Поставляли мины итальянцы.При подготовке материала использованы фотографии с сайта Российский Союз Ветеранов Афганистана
http://timeallnews.ru/16464-vyvod-voysk-sssr-iz-afganistana-54-foto.html
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