Красоты и музеи Подмосковья, ч.4

Дом-музей семьи А.И. Морозова Дом в Глуховском парке построили по проекту архитектора Александра Кузнецова в 1908 году для семьи Арсения Морозова. Одноэтажное здание в стиле позднего московского модерна напоминало об эстетике английских коттеджей. Некоторые окна помещений выходили на живописный Черноголовский пруд.

В советское время в доме Морозовых размещался детский сад хлопчатобумажного комбината, потом Дом творчества, а когда система отопления вышла из строя, здание забросили. В 2017 году дом-музей семьи Арсения Морозова распахнул свои двери для туристов. Над его восстановлением целый год трудились более 60 специалистов – от каменщиков, печников и столяров до архитекторов и краеведов. Мебель в дом подбирали строго в соответствии с исторической эпохой. В ходе реконструкции соблюдались все принципы исторической достоверности.

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Одна из самых красивых подмосковных дворянских усадеб в Марфино Первое упоминание об усадьбе Марфине встречается еще в 1585 году. В древности здесь было село Шабрино, а в 1698 году Шабрино выкупил «дядька» (воспитатель) Петра Первого, князь Борис Алексеевич Голицын. Есть несколько версий происхождения названия усадьбы. По первому предположению, Голицын назвал деревню в честь своей супруги Марфы. По второй версии, название Марфино появилось после того, как дочь Голицына по имени Марфа утонула на Волге близ Астрахани.

Кстати, именно здесь Юрий Кара снимал сцену «Бала у сатаны» в фильме «Мастер и Маргарита». Усадьба расположена в 25 км от МКАД, в одноимённом селе Мытищинского района сельского поселения Федоскинское, на высоком берегу речки Уча. В XVIII-XIX веках она принадлежала Голицыным, Салтыковым, Орловым и Паниным. Свой характерный псевдоготический облик усадьба приобрела в середине XIX века благодаря усилиям графини Софьи Паниной и архитектора Михаила Быковского. В настоящее время территорию усадьбы Марфино занимает санаторий «Марфинский» Министерства обороны РФ. А вообще у усадьбы богатейшая история и в коротком обзоре просто не рассказать. Может как-нибудь выделю время и место для обзора. "Красный" (так называемый "готический") мост. Кстати, именно здесь и в этой галерее снимался эпизод из фильма "Женщина, которая поёт" с Аллой Пугачёвой на сонет 90 Уильяма Шекспира, - "Уж если ты разлюбишь – так теперь". Только вот сам мост срочно требует реконструкции, который кстати не относится к санаторию, его ответственности и "принадлежит" местным властям. Этот удивительный мост является архитектурным шедевром вообще для Подмосковья в целом. В сооружении 1770-х годов, построенном еще при Салтыковых архитектор Быковский увидел предмет для своего вдохновения. В 1837–1839 годах он кардинально перестроил мост, превратив обыкновенную переправу в романтичную "средневековую балладу". Мост с идущей по одной его стороне галереей с витыми белокаменными колоннами и тонкой каменной резьбой играет так же роль парадного въезда в имение.

Подмосковная усадьба Рождествено-Кутайсово Кстати, это родовое поместье Анны Танеевой-Вырубовой. Граф И.П. Кутайсов, 1759 — 1854, известный любимец и «брадобрей» Императора Павла, потом граф, вырос при дворе Великого Князя. Маленький турчонок, взятый в плен при штурме Бендер, сумел заслужить и навсегда сохранить привязанность Павла. Правда по воспоминанием современников он был не очень хорошим человеком. Как бы то ни было, но от брака с Анной Петровной Резвой (ум. 1848 г.) имел двоих сыновей — Павла (члена Государственного Совета, р. 1782, ум. 1840) и Александра (убитого при Бородине на 29-м году жизни) и двух дочерей— Mapию (за гр. В. Ф. Васильевым) и Надежду (за кн. А. Ф. Голицыным). Это если вкратце.

Сейчас в усадьбе Рождествено тесно переплелись архитектурные мотивы прошлого и штрихи настоящего. Но тем не менее, она жива и живет своей особой жизнью. Деревянный дом, построенный в первой четверти XIX века, успешно простоял более века и исчез лишь потому, что в 1936 году его решили разобрать. Что еще раз доказывает то, что деревянная архитектура не только красива, но и может служить нескольким поколениям владельцев.

Господский дом усадьбы Рождествено. Картина С. Ю. Жуковского. 1918 год



Это деревянный дом. Главный дом просуществовал до 1936 года, когда бревенчатый дом разобрали, на его месте выстроили кирпичный дом отдыха «Снегири», принадлежащий ныне Управлению делами президента РФ. 1925 год. Из архива ГИМа. Альбом фотографий А.А.Губарева «Окрестности Москвы - Усадьба Рождествено, Аносина пустынь. Новый Иерусалим, Ярополец: Усадьбы Гончаровых и Чернышевых»

1927. Усадьба Рождествено. Фасад усадебного дома со стороны въезда. Архивы ГИМа. Альбом фотографий А.А. Губарева «Окрестности Москвы - Усадьба Рождествено, Аносина пустынь. Новый Иерусалим, Ярополец: Усадьбы Гончаровых и Чернышевых». Автор: Губарев Александр Александрович.

1928. Усадьба Рождествено. Колонный переход между главным домом и правым флигелем. Из архива ГИМа. Альбом фотографий А.А. Губарева «Окрестности Москвы - Усадьба Рождествено, Аносина пустынь. Новый Иерусалим, Ярополец: Усадьбы Гончаровых и Чернышевых». Съемка 16.9.1928. Автор: Губарев Александр Александрович.



1925-1928 гг. Автор: Ю. Ерёмин. Источник:А.Н. Греч. Венок усадьбам. М., 2006

Интерьеры санатория. Парковый грот.







Парковая территорися дома отдыха.



Флигель усадьбы Горетово Деревня впервые упоминается в начале XV века. Но известность в эти земли пришла вместе с формированием усадьбы в XVIII веке.

Первыми владельцами были дворяне Мусины-Пушкины. Затем сюда в ссылку отправился канцлер Российской империи граф Бестужев-Рюмин, который в 1768 году передал владение своим родственникам из рода Волконских.

В середине XIX века усадьба превратилась в бумаготкацкую фабрику и стала постепенно приходить в упадок.

Горетово — деревня в Можайском районе Московской области в составе сельского поселения Горетовское. От дворянской усадьбы сохранились двухэтажный флигель первой четверти XIX века, пейзажный парк с прудами и действующая Троицкая церковь 1737 года постройки.

Вход на территорию свободный

Музей В.И. Ленина Научно-культурный центр «Музей Владимира Ленина» — это последний музей, посвященный Ленину, который открылся в СССР. Местная экспозиция подробно рассказывает о жизни и деятельности российского революционера в Горках, а также об истории России с 1917 по 1924 годы. Ее отличительная особенность — аудиовизуальный комплекс, создающий ощущение дополненной реальности. Кроме постоянной экспозиции, внутри музея находятся площадки для проведения выставок, концертный зал для организации культурно-массовых мероприятий, конференц-зал и административные помещения.

Главным «экспонатом» музея считается образ идеологии советского прошлого, показанный с помощью документов первых советских лет и теоретических и публицистических работ Ленина. Вход от 100р

Центральная ул., 1, рабочий посёлок Горки Ленинские

Государственный музей-заповедник Остафьево-Русский Парнас Главный дом — уникальный образец русской усадебной архитектуры XVIII–XIX веков. Является объектом культурного наследия. В ходе реконструкции. В советские годы усадьба успела побывать пионерским лагерем и номенклатурным домом отдыха.

История усадьбы берёт начало в XVII веке. С XVIII века она принадлежала роду князей Вяземских, а затем Шереметевым. В 1804–1816 годы здесь жил и работал над «Историей государства Российского» Николай Карамзин. Трижды приезжал сюда Александр Пушкин, которому Остафьево обязано своим вторым названием — «Русский Парнас». Фонды музея включают коллекции скульптуры, живописи, графики, нумизматики и декоративно-прикладного искусства, а также редких книг, кино- и фотодокументов. В настоящее время в музее работают постоянные экспозиции и временные выставки, проводятся лекции, конференции, экскурсии, мастер-классы, квесты, концерты. Сейчас в Остафьево работает музей. Вы можете прогуляться по прекрасному парку как самостоятельно, так и в составе экскурсии. Вход в парк платный. По первому этажу дворца можно прогуляться самостоятельно с аудиогидом и в сопровождении квалифицированных гидов. Второй этаж музея целиком посвящен Николаю Михайловичу Карамзину.

В Овальном зале дворца каждые выходные проводятся концерты классической музыки. Также вы можете прокатиться на лодочке по прекрасному Большому пруду площадью 4,66 га. На территории можно очень хорошо провести время всей семьей. Вход от 300р

Троицкая ул., 1А, село Остафьево

Государственный музей-усадьба Архангельское Архангельское известно с 1537 года. Тогда оно называлось Уполозы по фамилии одного из владельцев Алексея Уполоцкого. С 1703 по 1810 год усадьбой владел род Голицыных. Затем ее купил известный коллекционер князь Николай Юсупов. Здесь он планировал хранить предметы искусства. Во время Отечественной войны 1812 года усадьбу разграбили, однако ценности удалось спасти. В 1820 году поместье повредил пожар. Для восстановления пригласили лучших московских архитекторов. После Октябрьской революции имение перешло государству как историко-художественный музей. С 1945 года по середину 1990 годов на территории усадьбы разместилась спортивная база ЦСКА. С 2017 года по указу президента РФ музей-усадьба «Архангельское» является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации. вход от 150р Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Архангельское

Но об этой усадьбе я расскажу обязательно отдельно. Оно того заслуживает.

Музей-заповедник Дмитровский кремль Крепость возвели в 1154 году. В наши дни сохранилась только часть постройки, потому что кремль как минимум семь раз разрушался захватчиками. Никольские ворота Дмитровского кремля Памятник Юрию Долгорукому

Дмитровский кремль — частично сохранившаяся резиденция князей Дмитрова. Когда-то территорию крепости окружали стены с девятью башнями. Общая протяженность защитного вала составляла около 980 метров. В наши дни кремлевские строения являются объектами культурного наследия России. Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове В 2018 году музей-заповедник «Дмитровский кремль» отметил свое 100-летие.

Сегодня музей «Дмитровский кремль» из самых почитаемых музеев на территории Российской Федерации. Следует отметить, что как музей, «Дмитровский Кремль» имеет научно – популярную, историческую направленность. В данном музее выставлены три экспозиции: «Дмитровский край с древних времён и до окончания 18-го столетия», «Экспозиция художественных творений Дмитровского края», а также «Историческая и бытовая экспозиция Дмитровского края». Земляные волы Дмитровского кремля и что еще очень хорошо, в Дмитрове много настоящих скульптур.

Вход от 200р

Загорская ул., 17, Дмитров

Ну и напомню о необычных музеях рядом с Москвой Я обо всех них уже писала.

И на сегодня все!