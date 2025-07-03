Цифролоббисты обрабатывают народ, готовясь к впариванию цифрового рубля

Экс-зам. Набиуллиной Ольга Скоробогатова координирует принудиловку к цифровому рублю в ВТБ Можем "поздравить" петербуржцев. ВТБ и правительство Санкт-Петербурга будут проводить совместные пилоты в области цифрового рубля, о чем они подписали меморандум на ПМЭФ-2025. Первыми подопытными эксперимента стали родители младших школьников, обучающихся на дому и получающие соцвыплаты.

«В качестве примера использования цифрового рубля мы выбрали одну из мер соцподдержки в Санкт-Петербурге – компенсацию питания младших школьников, обучающихся на дому. Родители ребенка получат в цифровых рублях выплату, эквивалентную стоимости школьного питания», — рассказала выпускница California State University Ольга Скоробогатова, ныне занимающая пост первого заместителя президента-председателя правления ВТБ.

Как видим, на новом посту, после увольнения с должности зам. Набиуллиной в ЦБ у Скоробогатовой35), ровно те же целевые задачи - теперь она будет отвечать за принудиловку граждан к использованию ЦР. Потому что ни о какой альтернативе, возможности получить соцвыплату не в ЦР, она не заикается.

Она отметила, что начисление компенсации в цифровых рублях или совершение платежей будет выглядеть привычно, но с одной разницей. И это еще не все.

«Выплаты будут поступать на отдельный счет в цифровых рублях. В отличие от других операций, субсидию можно будет потратить только в продуктовых магазинах на определенные группы товаров», — подчеркнула первый заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Это и есть то самое ОСНОВНОЕ отличие псевдоденег центробанков мира (проект CBDC) для строительства цифроконцлагеря от нормального традиционного рубля, о котором мы неоднократно предупреждали.

ЦР программируется на ограниченный перечень операций. Это примерно как талоны на еду или иные товары и услуги, но никак не универсальная мера для оплаты товаров и услуг. Сроки годности ЦР, в течение которых их можно потратить на заданные ЦБ нужды, также в будущем

И да, если кто забыл, все это у нас внедряется якобы совершенно добровольно. И подозреваем даже, что большинство граждан поставят этой "инновации" лайк и завтра же начнут активно пользоваться ЦР. Или нет?

задает риторический вопрос РИА Катюша

Одновременно с написанием законов под цифровой рубль, готовностью Правительства лоббировать это проект глобалистов и Центробанка до победного, включились «говорящие головы» депутатов, которые ранее сидели в Госдуме тихо-мирно. О «героической» законотворческой деятельности которых мы ранее ничего и не слышали. Так, член комитета по малому и среднему предпринимательству, депутат от ЕР Алексей Говырин взялся лично «развеивать мифы» о цифровом рубле.

«Цифровой рубль — это рубль, только в виде уникального цифрового кода, который хранится прямо на счете у Банка России. Купюры остаются, банковские карты никуда не денутся, но появляется еще одна форма денег. Пользователь заходит в приложение своего банка, выбирает “Пополнить кошелек цифрового рубля” и переводит туда, скажем, сто рублей со своей карты или счета.

После этого цифровыми рублями можно заплатить на кассе, просто отсканировав QR код, или мгновенно отправить их другому человеку. Комиссии для граждан нет, а магазин платит заметно меньше, чем за привычный эквайринг, поэтому постепенно подключает новый способ оплаты.

По словам депутата, один из распространенных мифов — страх, что государство сможет в любой момент изъять средства или ограничить их использование, указал депутат.

«Цифровой рубль — это такая же законная форма валюты, как наличные и безналичные деньги. Он эмитируется Центральным банком, и все операции с ним регулируются федеральным законодательством. Принудительное списание невозможно без предусмотренного законом основания, все одинаково со счетом в обычном банке», — пояснил парламентарий.

Другой частый вопрос — «не исчезнут ли мои деньги, если банк отключит приложение», рассказал Говырин.

«Цифровой рубль хранится не в коммерческом банке, а на платформе Центробанка, а доступ к нему можно получить через любое подключенное приложение. Даже если один банк перестанет работать, средства останутся доступными через другого участника. Это — преимущество. Счет открывается только по желанию, а те, кто привык к наличным, продолжат ими пользоваться. Однако по мере того, как торговые сети будут выставлять плакаты “принимаем цифровой рубль”, у потребителей появится стимул попробовать. Банки обязали внедрить сервис; для них это расходы на IT, но крупные игроки уже заложили их в бюджет, рассчитывая привлечь аудиторию сервисом мгновенных переводов без комиссий», — заключил он.

Простите, а СБП – это разве не уже работающий и отлаженный сервис мгновенных переводов без комиссий?

А электронным рублем нельзя заплатить, просто отсканировав код на кассе?

Нельзя быстро перевести его другому человеку через приложение своего банка?

Зачем нам сейчас нужна эта третья форма валюты, тем более, что для всех игроков рынка в связи с этим появляются расходы на IT?

Что это за рубль «в форме уникального цифрового кода»?

Нет там рубля. Там есть только цифровой код ЦБ, это просто токен (цифровой «жетон») Банка России, каждое перемещение которого строго отслеживается.

А тот факт, что государство может в любой момент ограничить использование ЦР – это никакие не страхи. Власти Петербурга, заключившие меморандум с ВТБ на выплаты ЦР соцпособий родителям школьников прямо заявили: их можно будет потратить только на ограниченный перечень товаров.

Целевые траты ЦР – есть прямое ограничение его использования. И это только начало.

С чего депутат Говырин взял, что торговые сети будут везде выставлять плакаты «принимаем цифровой рубль», а народ будет массово пробовать?

В чем стимул-то для народа?

Полагаем, что стимул заключается в поэтапной принудиловке и переводе госвыплат на ЦР, через крупнейшие лояльные Центробанку кредитные организации – и БЕЗ альтернативы для граждан.

А депутат Говырин все говорил и говорил…

Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными (национальном мессенджере на базе приложения MAX от ВК, он же - цифровой ID, он же - электронное удостоверение личности, он же - ключ к Госуслугам, к платформе ФГИС Моя школа, к электронному кошельку в банке и ТД). Закон опубликован вот тут: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506240021

Редакция Катюши подробно разбирала документ и пришла к однозначному выводу - так наша цифросекта выполняет директиву глобалистов по созданию цифровой общественной инфраструктуры (DPI).

Посмотрим теперь, как для перехода нас всех на продукт компании сына замглавы АП Сергея Кириенко будут "гасить" Телеграм и другие соцмедиа. Призывы к этому уже звучат от депутатов и экспертов при власти.

Особое спасибо за объединение всех сведений о гражданах РФ на одной платформе скажут украинские, израильские и англосаксонские спецслужбы и хакеры.

А вот интересное сообщение от 20 июня.

И как в таких случаях будет поживать вся цифра?