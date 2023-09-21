Москва. Было — стало - 37

Чёрно-белая фотография сделана в 1890-х годах с улицы Матросская Тишина. На дальнем плане Екатерининский богадельный дом, что на Стромынке.

У этой постройки богатая история. Все началось с царя Петра Алексеевича. Здесь в 1690-х была организована адмиралтейская парусная фабрика; она проработала до 1771 года. Затем, по указу императрицы Екатерины II, была переведена в Нижний Новгород. Бывшие фабричных корпуса отданы под богаделенное заведение, называвшееся Екатерининским или Матросским (тут обитали престарелые матросы-ветераны). К 1790 году здание было расширено значительно; в центре главного корпуса возведена домовая Воскресенская церковь (она хорошо видна на старинном кадре). В 1812 году богадельня принимала целыми семьями москвичей-погорельцев.

При Советской власти назначение дома не менялось. Здесь был дом хроников-инвалидов имени Радищева. В 1941 году здание было передано Наркомату авиапромышленности для организации опытного завода герметических кабин для скоростных высотных самолётов. Дом был надстроен. Домовый храм был снесён ещё в 1923 году. После войны здесь поселился Всесоюзный заочный машиностроительный институт, а сейчас Российский технологический университет.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей более 130 лет. Советская Москва. Улица Горького (ныне 1-я Тверская-Ямская). Современный кадр повторён с той же точки 81 год спустя.

На чёрно-белой фотографии интересная сцена: разгрузка дров с грузовых троллейбусов ЯТБ. В военной Москве сильно не хватало грузового транспорта. Грузовики были мобилизованы на фронт. Некоторые пассажирские троллейбусы были переделаны в грузовые. Весной 1942 года они разводили дрова для москвичей.

В этом году 90 лет московскому троллейбусу. Он появился 15 ноября 1933 года у Белорусского вокзала и по первости возил москвичей до конечной остановки у поселка Сокол.

Сначала это были машины ЛК-1, ЛК-2 и даже двухэтажный трехосный ЛК-3. ЛК — это сокращение от «Лазарь Каганович». Собирали «лазарей» на Сокольническом вагоноремонтном заводе. Потом была более усовершенствованная модель из Ярославля — ЯТБ-1. К сожалению, московский троллейбус до юбилея не дожил.

На втором плане двух фотографий Дом специалистов, заложенный в 1936 году. Проектировал совархитектор Михаил Исаакович Синявский. Когда-то давно на углу этого дома, на первом этаже, была известная булочная. Малая Дмитровка. 1895 год. Современый кадр повторен с той же точки.

Если присмотритесь, увидите на дальнем плане старинной фотографии белую каменную стену, арочные ворота в Страстной монастырь и высокий храм Страстной иконы Божией Матери. Монастырь был полностью сломан к осени 1937 года. Слева храм Рождества Богородицы, что в Путинках. Сейчас он закрыт высоким корпусом бывшего доходного дома.

Слева можно увидеть дом, что стоял на нынешнем месте театра Ленком. Справа на первом плане бывший Благородный пансион, относившийся к Московскому университету. Это единственное здание, что напоминает о прежней жизни. В 1910 году оно было надстроено архитектором Клавдием Леонидовичем Розенкампфом.

Между фотографиями прошло 128 лет. 2-й Ушаковский переулок (ныне Хилков переулок). Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году Эмилем Готье-Дюфайе. Современный кадр повторен с той же точки 110 лет спустя.

Съёмка велась от Пречистенской набережной. С XIX века большую часть 2-го Ушаковского переулка занимала бумаготкацкая фабрика братьев Бутиковых — Ивана Ивановича и Степана Ивановича. Имя этих купцов-старообрядцев по сей день сохраняется в названии соседнего Бутиковского переулка. В старой России городские топонимы нередко давали по именам владельцев больших или первых по счёту частных домов.

Основателем купеческой династии Бутиковых стал Пётр Иванович Бутиков, купец по III гильдии. Его дело продолжил сын Иван Петрович. В 1842 году он учредил мануфактуру «Товарищество мануфактур Ив. Бутикова». Затем семейный бизнес перешёл сыновьям Ивана Петровича. Они приобрели участок вдоль Пречистенской набережной, между 1-м Ушаковским (ныне Коробейников) и 2-м Ушаковским переулками. Здесь работала текстильная фабрика. Нынешний Хилков переулок почти застроен современными зданиями. Но здесь до сих пор сохранился дом конторы ткацкой фабрики Бутиковых. Владимир Григорьевич Шухов - гениальный русский инженер, изобретатель, создатель первых в мире гиперболоидных башен, автор первого российского нефтепровода и нефтеперерабатывающего завода, создатель технологии промышленного производства бензина. Даже если вы не знаете о Шухове, то о невероятной красоты шуховских башнях слышали наверняка.

На чёрно-белой фотографии собственный дом Владимира Григорьевича на углу Смоленского бульвара и 1-го Неопалимовского переулка. Он купил его в 1904 году, а покинул осенью 1918-го по предписанию Советской власти. Жить стало негде. Шухов переехал к другу в квартиру на углу Архангельского и Кривоколенного переулков. Дом в Неопалимовском переулке был снесён в 1935 году при расширении Смоленского бульвара. На этом месте в 1944 году встал семиэтажный жилой корпус. В любом случае, место памятное и связанное с Шуховым навсегда.

О Шухове можно говорить долго, его вклад в развитие науки, техники, архитектуры огромен и неоценим. Шаболовская башня, Пушкинский музей, Московский почтамт, башни на берегу Оки... Его наследие незримо живёт в морских маяках, корабельных мачтах и опорах линий электропередачи, огромных резервуарах нефтехранилищ, нефтепроводах, установках крекинга нефти и так далее.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Чёрно-белый снимок сделал сам Шухов. Станция метро «Парк культуры имени Горького». Чёрно-белая фотография сделана в апреле 1935 года, то есть до открытия Московского метрополитена. Оформители станции успели повесить только табличку «Не курить» перед спуском с главной лестницы. Современный кадр повторён с той же точки в июле 2023 года, то есть 88 лет спустя.

Станция «Парк культуры имени Горького» была открыта 15 мая 1935 года в составе первой очереди метрополитена. Строили её открытым способом на Остоженке, которую Моссовет даже переименовал в улицу Метростроевскую. Проектное название — «Крымская» или «Крымская площадь». Из-за этого первоначального названия в оформлении станции применялся мрамор Кадыковка с крымского месторождения. Архитектор Георгий Тихонович Крутиков хотел буквально связать станцию с Крымом. Ныне название станции сократилось до «Парк культуры», хотя официально она никогда не переименовывалась.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Крымская площадь. Чёрно-белая фотография сделана в 1903 году. Современный кадр — летом 2023-го, то есть 120 лет спустя. Перед вами Императорский лицей в память цесаревича Николая Александровича. Здание хорошо сохранилось, только эстакада, возведённая в 1960 году, чуть изменила облик площади и прежний вид на лицей. Да и сама площадь сильно изменилась после расширения в 1930-е годы. Обратите внимание на правый край старинного снимка.

Императорский лицей больше известен как Катковский, по имени основателя Михаила Никифоровича Каткова. Вместе с Павлом Михайловичем Леонтьевым они основали привилегированное, частное заведение для мальчиков. Лицей с 1893 года носил имя погибшего наследника престола, цесаревича Николая, вошедшего в историю России как Никс. Его невеста, датская принцесса Дагмара стала впоследствии императрицей Марией Фёдоровной. Здание на Крымской площади проектировал архитектор Август Егорович Вебер.

После революции здесь разместился Народный комиссариат просвещения РСФСР, чуть позже — Институт красной профессуры. Ныне тут Дипломатическая академия МИД. Тверской бульвар в 1898 году. Современный кадр практически с той же точки 125 лет спустя. По бульвару идёт конка: вагон, запряжённый лошадьми. Линия конки здесь была запущена 2 сентября 1880 года. От Страстной площади, по Тверскому и Никитскому бульварам вагоны шли до Арбатской площади. Спустя годы конку сменил электрический трамвай, а в 1949 году рельсы были убраны — стал ездить троллейбус.

Вдали на старинном снимке высится колокольня Страстного монастыря; справа храм Великомученика Димитрия Солунского. На первом плане слева видны постройки усадьбы Салтыковых — памятник архитектуры федерального значения. Вся усадьба снесена ещё в 1998 году по распоряжению мэра Юрия Михайловича Лужкова. Много лет здесь был пустырь, теперь строят что-то многофункциональное, отдалённо похожее на салтыковскую усадьбу. Улица Самарская. 1911 год. На чёрно-белой фотографии — амбулатория и приёмный покой Городской Старо-Екатерининской больницы. Рядом видна больничная контора. Современный кадр повторён почти с той же точки 111 лет спустя.

Теперь здесь новый корпус Московского областного научно-исследовательского клинического института (сокращённо МОНИКИ).

Большая Молчановка. 1935 год. Дом доктора медицины Николая Михайловича Кишкина. Возведён в 1910 году по проекту Карла Александровича Грейнерта. Когда-то Старо-Екатерининская была крупнейшей больницей Москвы. К роковому 1917 году — полтора десятка корпусов. Почти каждый носил имя меценатов, на чьи деньги был построен. Например, гинекологический корпус имени Кавериных, родильный дом имени Сергея Тимофеевича Морозова. Амбулатория, что на старинном снимке, носила имя фабриканта Леонтия Ивановича Тимистера.Большая Молчановка. 1935 год. Дом доктора медицины Николая Михайловича Кишкина. Возведён в 1910 году по проекту Карла Александровича Грейнерта.

Кишкин был известным врачом своего времени, дом он использовал для размещения физиотерапевтической клиники. Эркеры на втором этаже предназначались для увеличения инсоляции палат. На верхних этажах сдавались квартиры. После революции дом был национализирован, хозяин арестован и отправлен в ссылку. Чуть позже он вернулся и работал в Наркомате здравоохранения СССР.

С 1940-х в доме работала детская поликлиника. С 1970-х — также женская консультация. В народе продолжали называть дом клиникой Кишкина. В 1990-е были надстроены мансарда и фронтон. Теперь здесь офисы. На современной фотографии вид на дом Кишкина чуть закрывает корпус МДК на Новом Арбате.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 87 лет. Покровская застава (ныне площадь Абельмановская Застава). 1904 год. Место, где Нижегородская улица пересекает Камер-Коллежский вал (ныне Рогожский). Современный кадр повторён почти с той же точки 119 лет спустя.

Две постройки по обе стороны дороги — это кордегардия. Между ними Парадные ворота — въезд в Москву. Это всё, что осталось в напоминание о старом Камер-Коллежском вале. Такие же ворота стояли на Дорогомиловской заставе, и на Калужской, и на Спасской, Серпуховской. На Тверской заставе — царская дорога — кордегардия была роскошной.

В 1742 году Москва была окружена высокой земляной насыпью — валом со рвом. То была экономическая межа, охранявшая Москву от контрабанды. Казёнными и таможенными сборами ведала Камер-коллегия, потому вал назывался по ведомству Камер-Коллежским. В 1754-м внутренняя таможня отменена; с 1800-х вал стал административной границей Москвы. На заставах стоял караул. (Стой! Кто идёт? Покажи пашпорт!) Имена въезжающих и выбывающих записывали — в кордегардии сидели писари.

В 1852-м заставы были упразднены, ров засыпан, вал срыт, но городская жизнь уже сложилась вокруг застав. Они стали играть роль площадей и рынков. Покровская застава (она же Таганская) в 1920-е годы стала Абельмановской, в память об убитом на заставе в 1918 году большевике Николае Абельмане. Вид на Большую Полянку с Малого Каменного моста. 1908 год. Современный кадр чуть с другой точки, но близко к прежнему месту съёмки. В 1930-е годы новый Малый Каменный мост был чуть передвинут в сторону, появилась эстакада, поднялся уровень дороги. Да и сама Большая Полянка сильно изменилась.

Левая сторона улицы не сохранилась. В 1930-е годы Большая Полянка была сильно расширена. Правая сторона уцелела частично. Во всяком случае, красивый двухэтажный дом на Якиманской набережной со скругленным углом стоит на прежнем месте. В 1908 году там располагалось частное реальное училище Николая Матвеевича Урвачева. Сейчас в доме офисы.

Вдали на стариной фотографии видна звонница храма Космы и Дамиана, что в Кадашах. Храм был снесён в 1933 году. На его месте теперь дом №4 по Большой Полянке.

Разница между снимками 115 лет. Котельническая набережная. Ориентировочно 1911 год. Современный кадр повторён с той же точки 112 лет спустя. Большое здание в центре двух кадров — дом призрения имени Мазуриных. Век спустя его можно узнать под надстройками и пристройками.

Купец Николай Алексеевич Мазурин пожертвовал собственный участок земли на Котельнической набережной и 500 тысяч рублей Московскому купеческому обществу — оно занималось организацией и попечительством богадельни.

Проект здания выполнил Александр Степанович Каминский. Богадельня была открыта в ноябре 1887-го. Большой купол над главным входом — это домовая церковь во имя святой Анны Пророчицы. Храм располагался на втором этаже.

Жильё здесь предназначалось для мещанок и обедневших или попавших в трудное положение женщин купеческого сословия. В советские годы богадельня была закрыта. В 1930-е здание надстроено на два этажа. Говорят, проектировал Иван Александрович Фомин. Здесь разместилось правление Геологоразведки. Позже добавили ещё один этаж. Теперь здесь Российский союз промышленников и предпринимателей.

На холме виден дом Тимофея Ивановича Тутолмина. Он был капитально перестроен в советские годы. Там теперь Институт философии РАН. Введенский переулок (с 1922 года Подсосенский). 1909 год. Современный кадр повторён с той же точки 114 лет спустя. Перед вами дом Алексея Викуловича Морозова, возведённый по проекту Михаила Дмитриевича Чичагова. Интерьеры расписывал Врубель.

Алексей Викулович, правнук основателя великой промышленной династии, был страстным коллекционером. Он даже отошёл от семейного дела и всецело предался собирательству: русский фарфор, иконы, гравюры, литографические портреты — всё было собрано в этом доме.

После революции морозовские коллекции едва не погибли. Особняк был национализирован, но Морозов никуда не уехал (хотя была возможность). В 60 лет он остался простым музейным хранителем в своём бывшем доме. Жил в одной или двух нижних комнатах. Какое-то время здесь был советский музей фарфора. Потом экспонаты разошлись по другим музеям. Позже тут поселился Институт леса АН СССР. Ныне — Дом народов России. Интерьеры прекрасно сохранились, чем пользуются киношники: тут нередко снимают фильмы. Красная площадь. Исторический музей. На днях исполнился 191 год со дня рождения большого архитектора и выдающегося скульптора Владимира Осиповича Шервуда. Он родился 30 августа 1832 года. Два самых известных его творения в Москве — памятник Героям Плевны да Исторический музей.

Силуэт музея на главной площади страны знаком каждому. Наверное, даже тот, кто не бывал на Красной площади, узнает его. Сегодня это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Он кажется образцом утончённой русской архитектуры, хотя современники в 1880-х смотрели на него скептически. Под строительство нового здания была снесена 170-летняя постройка эпохи Петра Великого — Главная аптека. На момент строительства музея Шервуду было 42 года. К окончанию работ в 1882 году он был приглашён проектировать памятник гренадёрам — героям Плевны.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Советская Москва. Площадь Краснопресненская Застава. Чёрно-белая карточка сделана, вероятнее всего, весной 1942 года. Противотанковые ежи появились в Москве в конце 1941-го, а подтаявшие сугробы намекают, что это уже весна. Современный кадр повторён с той же точки 81 год спустя.

На дальнем плане универмаг Мосторга. В 1942 году он уже назывался Краснопресненский показательный универсальный магазин. Его спроектировали в 1925 году братья Веснины — Александр, Виктор, Леонид. Это их первый конструктивистский проект в Москве. Надпись на фасаде рубленым шрифтом была сбита в 1940-е с переименованием универмага. В 2002 году здание приобрела компания Benetton, после чего вернулись и старая надпись на фасад, и первоначальный вид (были заделаны окна, что пробили на аттике), но интерьеры магазина пропали.

Рядом с универмагом стоит бывшая церковь Чуда Михаила Архангела с остроконечной крышей. В 1920-е годы церковь закрыли, снесли главку с крестом и перестроили в жильё. Теперь там «Шоколадница» на первом этаже. Входные ворота в Зоологический сад. Старинный кадр, вероятно, сделан в 1915 году. Современная фотография с той же точки 107 лет спустя.

Ворота в сад в виде двух псевдоготических башенок (проект Сергея Константиновича Родионова) были поставлены в 1893 году, к началу охотничьей выставки. Они сохранялись почти в неизменности до конца 1930-х. К 75-летию зоопарка, в 1938-м, появились новые ворота в духе сталинского неоклассицизма, с колоннами и фигурами животных.

К 100-летию зоопарка ворота перестроили третий раз в стиле угловатого советского модернизма. В 1996 году зоопарк получил четвёртый портал. Было решено вернуться к идее Родионова с башенками, но масштабнее и богаче. В итоге появилось сооружение лужковского, или, как сейчас принято говорить, капромантичного стиля. Пречистенская набережная. 1906 год. По центру двух фотографий Ермаковское училище. Чёрно-белая карточка — после открытия училища. Здесь готовили техников и электротехников.

Бывший крепостной крестьянин, текстильный фабрикант и богатейший купец своего времени Фрол Яковлевич Ермаков под конец жизни занимался только благотворительностью. Училище было построено на его деньги. Ермаков завещал раздать всё своё состояние бедным. Но после его кончины завещание было несколько изменено. Раздавать несколько миллионов — фантастические деньги — даже не пытались. Деньги пошли на конкретные благотворительные проекты. Одним из которых стало училище. На это было потрачено 800 тысяч рублей. Проектировал корпус Николай Григорьевич Фалеев. При строительстве впервые в Москве был использован железобетон. В училище была домовая церковь, освящённая во имя святых Флора и Лавра. Дань памяти Ермакову. 25 октября 1906 года газета сообщала: Вчера на Пречистенской набережной торжественно освящено здание нового низшего технического училища, сооруженного на средства, завещанные Ф.Я. Ермаковым. Новое училище — огромное 4-этажное здание, образцово оборудованное. Торжество освящения происходило в присутствии Её Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны. В советские годы здесь работал Московский энергетический техникум. Сейчас здесь школа дизайна. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 117 лет. Вид на Троицкую и Кутафью башню с Сапожковой площади. 1890-е годы. С этого ракурса кажется, что ничего не изменилось за век с четвертью. Только вместо карет и повозок — автомобили.

Сапожковая площадь тоже не изменилась. Хотя такого топонима в Москве более нет. Трамвайная линия с Сапожка тоже давно исчезла. Когда-то напротив Манежа стояла старая Никольская церковь с иконой Николая Чудотворца в серебряных сапожках. От этой иконы пошло название храма — Никола в Сапожке, а затем и площадь стала носить то же имя. Храм был разобран по распоряжению императора Николая I.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 125 лет. Крестовский мост. Чёрно-белую фотографию сделал в июне 1939 года знаменитый фотограф ТАСС Эммануил Евзерихин. Современный кадр повторена с той же точки 84 года спустя.

На старой фотографии запечатлён снос водонапорных башен у Крестовской заставы. Известных Крестовских башен. Они стояли у Виндавского вокзала, который ныне зовётся Рижским. Теперь тут проходит проспект Мира (за Новорижской эстакадой).

Это было красивое инженерное сооружение. Башни высотой около 40 и диаметром 20 метров, связанные ажурным литым чугунным мостом, были возведены в последние годы Александра III, в 1890-е, по проекту архитектора Максима Карловича Геппенера. По завершении строительства в одной разместился музей московского городского хозяйства. В других помещениях (в каждой башне пять этажей) под массивными резервуарами были квартиры и технические службы.

Воду в резервуары объемом 1895 кубометров каждый закачивали с Алексеевской водонапорной станции, что в районе Новоалексеевской улицы. После введения в эксплуатацию Восточной водопроводной станции башни потеряли своё значение и были разобраны. 7 сентября 1947 года, в памятный день 800-летия Москвы, были заложены восемь высотных зданий, ныне известные как сталинские высотки. Построены были только семь, а возведение восьмой — в Зарядье — было остановлено в 1953 году. Строители успели залить фундамент, поставить стилобат и смонтировать каркас первых этажей.

Спустя 11 лет, в 1964 году, на подготовленной площадке началось строительство самой большой гостиницы в Европе — «Россия». Проект разрабатывала группа под руководством Дмитрия Николаевича Чечулина (архитекторы Тархов, Лебедев, Штеллер, Лукьянов, Мазурин, Чекмотаев, Чекалин). 1 января 1967 года ключи от западного корпуса «России» были переданы тогдашнему хозяину столицы, первому секретарю Московского горкома КПСС Николаю Григорьевичу Егорычеву.

На чёрно-белом снимке 1965 года строительство в самом разгаре. Нижний снимок с той же точки 58 лет спустя. В середине 2000-х гостиница была разобрана. На этом месте теперь парк «Зарядье». Петербургское шоссе (ныне Ленинградский проспект). Чёрно-белая фотография сделана недалеко от Тверской заставы, там, где сейчас лежит путепровод. Это самое начало 1900-х годов. На втором плане храм Воздвижения Честного Креста Господня при Ямских училищах. Он был заложен летом 1883 года, то есть ровно 140 лет назад. Закончен и освящён через три года, разрушен в 1938 году.

Самая интересная деталь на старинном кадре — деревянная платформа для заправки водой поливных обозов. Можно увидеть на платформе лошадь, телегу, а на телеге бочку. Это сейчас асфальт в Москве поливают оранжевые цистерны КАМАЗ, а в ту далёкую эпоху улицы умывали такие вот бочки. Они ходили обозами.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Сквер на площади Красных ворот (ныне Лермонтовский). 1930 год. Статуя работы скульптора Ивана Дмитриевича Шадра называется «Сезонный рабочий», или «Сезонник». Иван Дмитриевич уверенно вошёл в историю страны как автор всем известной фигуры «Девушка с веслом», что стояла в парке Горького. Не менее известна его работа «Булыжник — оружие пролетариата».

Памятник сезонному рабочему появился на площади Красных ворот в 1930 году. Место было выбрано специально. С давних времён в этих местах собирались трудовые биржи. На них валом валили с московских вокзалов работяги, жаждущие получить место. Например, в 1914 году в соседнем 1-м Дьяковском переулке открылась биржа труда имени Тимофея Саввича Морозова.

В 1948 году «Сезонник» был отлит для экспозиции в Третьяковской галерее. Памятник наделён статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 92 года. Покровка. 1902 год. Современный кадр повторён с той же точки 121 год спустя.

На чёрно-белой карточке старинный храм Успения Богородицы. Он был разрушен в 1936 году во время расширения проезда улицы. С тех пор на этом месте чахлый сквер. По легенде, Успенский храм восхитил Наполеона. Может, это выдумки. Но точно известно, что Успенскую церковь ценили Баженов, Растрелли; её любил Достоевский.

На первом плане современной фотографии восьмиэтажный жилой дом кооператива «Военный строитель». Он занимает угол Потаповского переулка и Покровки. Это самый известный проект архитектора Константина Васильевича Аполлонова. Дом возведён на рубеже 1920–1930-х. Первые годы здесь, на первом этаже, сидела редакция главной газеты Вооруженных сил СССР — «Красная звезда». На месте дома когда-то стояла красивая старинная усадьба. Её последними хозяевами были Баулины.

Несмотря на масштабный проект, дом кооператива «Военный строитель» терялся на фоне храма. Только с его уничтожением дом стал выделяться. До сих пор смотрится как современный. Хотя через пять лет разменяет второй век. Кремль и Москворецкий мост с Раушской набережной. Чёрно-белый снимок взят из стереопары начала 1860-х годов. Получается, что разница между фотографиями 160 лет. В это время в России было отменено крепостное право.

На правом крае старинной фотокарточки, у Набатной башни, видна колокольня храма Николы Мокрого, что стоял в Зарядье. Давно исчезли этот храм, и само Зарядье, и старый Москворецкий мост. Река стала полноводной, а Москва была, есть и остаётся красивой.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Мы на Покровке. У храма Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот. Или, как говорили старые москвичи, Троица на Грязех. Народная топонимика «на Грязех» — это память о речушке Рачке, протекавшей в стародавние времена через улицу. Весной она создавала грязь и распутицу.

Великолепный храм завершил в 1861 году Михаил Доримедонтович Быковский, известный возведением колокольни Страстного монастыря. Деньги пожертвовал богатейший московский купец того времени Евграф Владимирович Молчанов. Быковский не один храм построил по заказам Молчанова. Евграф Владимирович скончался в сентябре 1859 года. Он завещал 50 тысяч рублей — неприкосновенный капитал, проценты с которого должны идти на помощь бедным и неимущим.

В 1930 году Троицкий храм был закрыт решением Моссовета. Он был превращён сначала в зернохранилище, а после войны — в Дом культуры. Купол и колокольню снесли. В центральном приделе сделали кинотеатр, на месте алтаря — сцену. В дни выборов в храме работали избирательный участок и агитпункт. В 1980-е здесь был Центр досуга и отдыха Мособлпрофсоюза. Последние 33 года храм восстанавливают. Колокольню и купол планируют воссоздать. В 1931 году американский путешественник Уильям Осгуд Филд приехал в Москву. Он много снимал. На чёрно-белой фотокарточке — строящийся на Берсеневской набережной Первый Дом Советов, более известный как Дом на набережной — символ «будней великих строек».

Он был заложен на месте бывшего Винно-соляного двора в 1928 году. Архитектор Борис Михайлович Иофан создавал не просто дом для советской и партийной элиты, а настоящий жилкомбинат на 25 подъездов с полным набором бытового и культурного обслуживания. Почта, сберкасса, ясли, детсад, прачечная, спортзал, магазин, библиотека, клуб, теннис, кинотеатр «Ударник», даже мусоросжигательная печь в подвале. Это был крупнейший и роскошнейший жилой комплекс Москвы. Квартиры, как при старом режиме, делались с комнатами для прислуги (в советской терминологии — обслуги).

Фасад дома — серый — выбран вынужденно из-за угольной сажи. Иофан хотел отделать розовым мрамором. Но не получилось. Рядом стояла трамвайная электростанция; ГЭС-2, её топили углем. Под строительный каток Дома Советов едва не угодил храм Николая Чудотворца. В 1910 году в Москве был опубликован иллюстрированный альбом «Старое здание Московского почтамта. 1711−1910». В то время на Мясницкой началось строительство нового здания, и московский почт-директор Владимир Борисович Похвиснев распорядился сделать для истории фотоальбом.

Немногие теперь знают, что во дворе почтамта шумел листвой большой сад, оставшийся, по-видимому, в память о старинной усадьбе, а возможно, о дворце светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Ещё в 1780-х годах Московский почтамт поселился в бывшем дворце Меншикова. На дальнем плане двух фотографий видна Меншикова башня.

Сад давно вырублен. На его месте хозяйственные постройки почтамта. Время здесь как будто замерло. Даже не скажешь, что это самый центр Москвы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Москва. 1936 год. Рабочие монтируют временную трамвайную линию по новой улице, которая получит в будущем название Новокрымский проезд.

Трамвайная линия работала два года. Пока шло строительство нового Крымского моста. 25 мая 1936-го за одни сутки старый мост был сдвинут на несколько десятков метров вниз по течению, поставлен на деревянные опоры. Использовался, пока наводили новую переправу. Тогда же за несколько дней проложили временные подъездные и трамвайные пути. Через два года, в 1938-м, был открыт новый Крымский мост. Временные трамвайные пути были демонтированы. Проезд остался. В 1956 году он получил своё нынешнее имя. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 87 лет. Улица Трёхгорный Вал. Самое начало 1900-х годов. Перед вами корпус для проживания рабочих Товарищества Прохоровской Трёхгорной мануфактуры. То, что сейчас называют общежитием, до революции называлось казармой. Это здание было семейной казармой. Рядом казарма для холостых и даже для сезонных рабочих. У фабричных корпусов мануфактуры был построен целый жилой рабочий городок с родильным приютом, своим досугом, вечерней школой и ремесленным училищем.

Пятиэтажный казарменный корпус с коридорной системой был возведён в 1880-х годах. Для усиления конструкции высотного здания — пять этажей в Москве XIX века считались тучерезом — использовался стальной каркас. Тут было и отопление, и канализация, и даже электричество проведено в 1904 году. На общих кухнях стояли большие печи для готовки.

К 2008 году от здания остались только наружные стены. Началась реконструкция. Сегодня бывшая казарма — часть элитного ЖК.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. В 1902 году началась реконструкция Ярославского вокзала в Москве. Проект разработал Фёдор Осипович Шехтель. Он предполагал полное изменение старого корпуса 1862 года. На чёрно-белом снимке видны подводы, извозчики и леса, укрывавшие фасад.

Шехтель использовал железобетон — в ту пору было новаторством. Он не трогал старое здание, а встроил его в новое. Панно на фасаде выполняли художники на керамическом заводе «Абрамцево», в том числе великий Врубель.

Вокзал принадлежал Обществу Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, и управляющий — инженер Николай Александрович Казаков просил, чтобы в облике было отражено русское, северное и монастырское. У Шехтеля получился эталонный образец неорусского стиля и модерна. Работы закончились в 1905 году. Новый вокзал понравился всем, особенно императору Николаю II.

В 1922 году вокзал переименовали в Северный. В 1950-х вернули прежнее название. Двуглавых орлов Советская власть заменила на пятиконечную звезду и серп-молот с надписью «СССР». Одно время была идея вернуть орлов, но отказались.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Пятницкая. Примерно 1913 год. Современный кадр с той же точки почти 110 лет спустя. Улица более или менее сохранилась, за исключением храма и колокольни. Собственно, по этому храму улица и была названа Пятницкой.

Церковь во имя Святой Великомученицы Параскевы Пятницы была возведена в 1740-е годы на месте старой изветшавшей церквушки. Звонница спроектирована князем Дмитрием Васильевичем Ухтомским, автором знаменитых Красных ворот.

Храм и прилегающие к нему деревянные постройки снесены в 1934 году для организации площади. В 1943 году рядом с местом, где стоял храм, был открыт вестибюль станции метро «Новокузнецкая».

На чёрно-белом кадре едва виден трамвайный вагон. Движение электрических трамваев на Пятницкой началось в 1909 году. Рельсы окончательно были убраны в 1963-м, то есть ровно 60 лет назад. 11 сентября 1938 года была открыта станция метро «Аэропорт». Чёрно-белая фотография сделана сразу после открытия. В этом году — 85 лет.

Станция соединила центр Москвы с аэродромом на Ходынке и должна была стать конечной станцией второй очереди метрополитена. Но конечной стала «Сокол», возведённая в бывшем селе Всехсвятском.

Вестибюль станции изначально был частью жилого дома. Он строился одновременно со станцией. Спроектировали его в 1935 году Борис Соломонович Виленский и Владимир Алексеевич Ершов. В 1950-е годы вестибюль был надстроен ещё на два этажа — обычная практика тех лет. Вестибюль станции «Завод имени Сталина» вообще был встроен в жилой дом.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Ну, пока остановимся, продолжение следует...