Страницы нашей истории 39

Ничто не ново под луной. Какъ либеральные земцы хотятъ искромсать Россiю.

"Московскіе вѣдомости", 13 октября 1905 года.

А, кстати. А дэ та самая вукраина, которая море выкопала? Наверное, почти все знают, что потомок богатейшего рода Юсуповых, Феликс, убил Распутина?

Но историю рода, и про то, как Юсуповы из поколения в поколение наживали свое состояние, мало кто спрашивает, а ведь они были чуть ли не богаче самых Романовых.

И последний император даже свою племянницу замуж за Юсупова выдал.

В общем, история - преинтереснейшая!

А сколько по стране Юсуповских имений... ну, обо всем по порядку.

Итак, род Юсуповых. Очень древний и очень знатный!

Ведет свое начало от правителей Ногайской орды.

В 16 веке Иван Грозный пошел на Казань и успешно ее завоевал. Дочь Юсуфа-мурзы и по совместительству правительница Казани (созвучно с фамилией рода, о котором говорим, правда?), должна была стать женой царя… но девушка предпочла смерть такой участи (это самая распространенная версия. Есть и другие. Одна из них, что она отправилась в Москву).

Но согласно легенде Сююмбике бросилась с башни. В городе она до сих пор есть! И носит ее имя.

Юсуф-мурза сильно горевал. И решил идти в поход на Москву, чтобы отомстить… но все вокруг правителя понимали, что дело это - гиблое. С Москвой и Грозным царем лучше дружить.

Однако Юсуф никого не слушал… тогда его родной брат, Измаил, Юсуфа убил а его детей, в качестве пленников и знака уважения, отправил на службу Ивану Грозному. Так два брата, сына Юсуфа, которые позднее станут называться Юсуповыми, стали царскими подданными.

Но религию они не поменяли! И оставались мусульманами. Юсуповы и гусь

Слышали, что гуси спасли Рим?

Так вот у Юсуповых было ровно наоборот! Они их погубили … не в прямом смысле, конечно. Хотя… сами поймете.

Что было дальше?

Дети Юсуфа очень хорошо показали себя на государственной службе, так что им даже имение под Ярославлем царь подарил.

Кстати, религию юноши не поменяли! Остались мусульманами и сохраняли прежний и хорошо известный им уклад жизни. Его же и передали своим детям.

И как-то раз Абдула, внук Юсуфа, который жил в своем имении и служил верой и правдой русскому царю, принимал в гостях патриарха Иоакима.

А как нужно принимать гостей? Особенно таких высокопоставленных?

Правильно! Со столом, который ломится от яств, и песнями/плясками.

Только вот гости эти пришлись на время Великого поста, когда есть определенные ограничения в питании - молоко, яйца, мясо и рыба (кроме нескольких дней) под запретом.

Ну откуда это было Абдуле знать?

В общем, так вышло, что он угостил патриарха гусем.

Когда Иоаким это понял, страшно разозлился, царю нажаловался …

Как Юсуповы стали князьями и начали богатеть. Портрет Дмитрия Сеюшевича Юсупова-Княжево.

Итак, патриарх Иоаким нажаловался царю на гостеприимного Абдулу, который в пост накормил его птицей.

Царь Федор Алексеевич ничего лучше не придумал, как наказать своего подданного. Лишил Абдулу всех доходов от земель, которыми тот владел. Получается, из-за неправильного угощения правнук Юсуфа попал в опалу.

Надо было ситуацию исправлять.

И Абдула пошел на очень серьезный шаг! Сменил вероисповедание. Из мусульманства перешел в православие. Царю это понравилось, все-таки правители у нас почти всегда были крайне набожными. Доходы царь новоиспеченному христианину вернул, а вместе с ними и титул князя даровал.

С этих пор Абдула стал князем Дмитрием Юсуповым. Точнее, Юсуповым-Княжево.

Теперь вы знаете, откуда у Юсуповых такая фамилия.

Но добавлю в эту историю еще немного интересного и мистического.

За смену веры род Юсуповых был проклят - им предрекли, что только один из детей в семье Юсуповых будет доживать до 27 лет.

Удивительно, но в течение 3 веков так и происходило.

Знаете, бывают такие решения, которые меняют жизнь?

Так вот именно такое «безумное» решение и стало первым шагом к богатству и могуществу Юсуповых.

Что же случилось?

Стрелецкий бунт в 1682 году. Стрельцы тогда были сильно недовольны, нужно было найти виноватого … и они нашли. Виноватыми во всех грехах они посчитали семью Нарышкиных.

Кажется, ну просто фамилия… но!

Наталья Нарышкина была вдовой царя Алексея Михайловича и матерью будущего царя Петра 1.

Стрельцы на глазах у тогда еще совсем маленького Петра убивали его родственников, близких людей.

И кто же тогда вступился за юного царевича? Спас его и его мать от смерти?

Юсуповы!

Представляете? Они пошли против армии вооруженных стрельцов.

Решение принял, кстати, тот самый Дмитрий, который когда-то исповедовал другую веру.

Думали ли тогда Юсуповы, что мальчик Петр станет царем и императором?

Петр 1 их поступок и верность запомнил на всю жизнь.

Так что ребенок Дмитрия Юсупова, Григорий, вошел в круг близких царю людей. И спустя время получил 9 гектаров земли в центре Санкт-Петербурга.

Дальше важно было богатство не растратить, а положение на государственной службе улучшить. И они с этим удачно справились.

В Государственном Эрмитаже хранится уникальный исторический предмет — личный портфель императора Александра I. Портфель, выполненный из сафьяновой кожи и украшенный бронзовой и позолоченной фурнитурой с вышивкой из золотых и серебряных нитей, сопровождал царя на официальных мероприятиях Венского конгресса в 1814–1815 годах. В 2014 году портфель был выкуплен у частного коллекционера благотворительным фондом «Транссоюз» и передан в дар Эрмитажу. Свадебный образ Императрицы Александры Федоровны Выполнено в традиционном для придворного платья русском стиле. Изготовлено это великолепное платье из серебряной парчи; откидные рукава обшиты пухом марабу, а вся ткань вышита объемными цветами. Вес платья 8 килограмм, еще 12 весил шлейф, который несли фрейлины. К этому добавлялся значительный вес драгоценностей, которыми была усыпана невеста.

Все невесты императорской семьи надевали на свадьбу Венчальный набор украшений. В него входили бриллиантовая диадема, Венчальная корона, серьги-вишни, бриллиантовое ожерелье и корсажное украшение. Только представьте, как сверкали все эти бриллианты в свете свечей!

Лорд Чарльз Каррингтон, присутствующий на свадьбе, описывал невесту в своем письме для королевы Виктории:

«Император в самом простом мундире шел с невестой, которая была просто великолепна – на голове диадема, усыпанная бриллиантами, верхняя часть которой, целиком состоящая из камней, превращала ее в корону – на плечах два локона… восхитительное ожерелье и украшения и огромная мантия из золотой парчи, подбитая горностаем. Она выглядела так, как должна, по общественному мнению, выглядеть императрица».

По традиции русского двора, после свадьбы платье должны были пожертвовать Церкви, где его разобрали бы и использовали для церковных облачений. Однако Александра Федоровна эту традицию нарушила и платье сохранила. Благодаря чему мы сейчас можем любоваться этой красотой. Одно из сохранившихся исторических украшений Романовых - роскошные и одновременно трогательные «серьги-вишни». Они были созданы в середине 18 столетия для Екатерины II, а затем очень полюбились императрице Марии Федотовне, супруге Павла I.

На её портрете 1828 года мы можем наблюдать это по-на томящему роскошное украшение: ведь в каждой из серёг, искусно дополненных ювелиром Ф. Дювалем в начале 19 века, использованы бразильские бриллианты весом в около 11 и около 7 карат. Серьги столь внушительны, что швенза-дужка крепилась за ухо (плюс специальные скобы для прикрепления к прическе), а не в привычном для нас месте на мочке.

Со временем эти серьги стали частью так называемого «венчального убора», вместе с диадемой-кокошником и малой короной.

Убор хорошо виден на фотографии Великой княжны Марии Павловны (1908), её же воспитания можно процитировать, иллюстриуя грандиозный размер серёг:

«На столике лежали драгоценности императорского дома, которые великим княгиням надлежало надевать в день свадьбы. Здесь были бриллиантовое ожерелье из крупных камней, браслеты и серьги в форме вишен, такие тяжелые! Я едва могла двигаться... Серьги так оттягивали мне уши, что посередине банкета я их сняла и, весьма позабавив императора, повесила на край стоящего передо мной бокала с водой». Фрейлина последней императрицы Софья Буксгевден (1883–1956) родилась в Петербурге и благодаря своему происхождению, образованию и связям семьи была принята на службу в двор императрицы Александры Фёдоровны в качестве фрейлины. Она сопровождала царскую семью в ссылку в Тобольск, но была отделена от них незадолго до убийства. Вскоре уехала в эмиграцию через Сибирь, Японию и Северную Америку, затем жила в Копенгагене и Лондоне.

В эмиграции Софья написала три книги воспоминаний о семье Романовых, жизни в Тобольске и Екатеринбурге, а также о Тюмени 1918 года. Она подробно описала быт, трудности и опасности революционного времени, впечатления от путешествия на санях через Сибирь и встречу с местными обычаями.

В Тюмени баронесса видела солдат, матросов, очереди за продуктами, аресты зажиточных граждан и последствия эпидемий. После эвакуации в 1919 году она обосновалась в Лондоне, сотрудничала с госпиталями и делилась наблюдениями о жизни русской эмиграции. Я хоть и описывала отдельной историей этот факт, но хочу еще раз напомнить.

Мало кто, играя в «Дурака», задумывается о происхождении колоды карт. А вы знали, что все короли, дамы и валеты знаменитой российской колоды имеют прототипы — это участники придворного бала, который прошёл в 1903 году в Зимнем дворце. Карты также были напечатаны в Петербурге. Они пережили более ста лет и до сих пор служат красивым напоминанием о самом ярком бале в Российской империи. Костюмированный бал состоялся во время Масленицы в феврале 1903 года в Зимнем дворце. Императрица Александра Фёдоровна захотела сохранить для потомков образы участников, одетых в старинные костюмы XVII века. Бал был настолько великолепен, что длился три вечера.

Фрейлина императрицы Александры Фёдоровны баронесса София Карловна Буксгевден позже вспоминала:

«Мужчины и женщины из высшего общества соревновались друг с другом на этом балу. Из частных коллекций специально достали великолепные посохи, драгоценности и меха. Офицеры надели мундиры того времени, а придворные — платья, которые носили при дворе царя Алексея. Великие княгини были одеты, как их предки, а их наряды создавались лучшими мастерами того времени. Самой очаровательной на балу была великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Все танцевали старинные русские танцы, которые заранее тщательно выучили — зрелище было по-настоящему завораживающим».

Великий князь Александр Михайлович спустя десятилетия вспомнил это событие по-другому и скорее как предзнаменование:

«Я с грустью улыбнулся, когда прочёл в приглашении, что все гости должны быть в русских костюмах XVII века. Хоть на одну ночь Никки (Николай II) хотел вернуться к славному прошлому своего рода... Пока мы танцевали, в Петербурге проходили забастовки рабочих, а над Дальним Востоком сгущались тучи».

Однако тогда никто не думал о грустном — веселье было в полном разгаре. Чтобы запечатлеть уникальность и красоту праздника, пригласили лучших фотографов города и решили создать игральные карты с изображениями участников бала. Выпуск карт под названием «Русский стиль» приурочили также к празднованию 300-летия дома Романовых.

Эскизы для карт разработали на немецкой фабрике карточных игр фирмы Дондорф (Франкфурт-на-Майне) в 1911 году. В 1913 году карты были напечатаны на Императорской Карточной фабрике (до 1860 года называвшейся Александровской мануфактурой).

Интересный факт: на картах колоды «Русский стиль» первого выпуска был изображён пеликан, кормящий птенцов своим сердцем. Рисунок сопровождался надписью: «Себя не жалея питает птенцов». Таким образом правительство сообщало, что заботится о детях-сиротах: считалось, что доход от продажи карт направляется на помощь Воспитательному дому, где воспитывали сирот. Благодаря этому некоторые азартные игроки были уверены, что своей страстью к игре помогают детям. Православный горец у могилы близких. Северный Кавказ, 1920-ые. Дипломат, что правил Европой из Петербурга Александр Андреевич Безбородко — малороссийский дворянин, чья карьера сделала его "серым кардиналом" Екатерины II. В 1775 году по рекомендации Румянцева он стал секретарём императрицы, поражая памятью и умением "изящно выражаться".

К 1780-му он определял внешнюю политику: Ясский мир закрепил Крым и Причерноморье за Россией, за что Безбородко получил Андрея Первозванного и 50 тысяч рублей. Гордился: "Ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела".

Жил в Петербурге роскошно: дворец на Дворцовой, дача на Свердловской наб.(где стрелял из пушек отмечая карточные выигрыши), дом на Почтамтском пер. Не женат, любвеобилен — даже актриса Уранова умоляла Екатерину спасти от него.

По легенде, привёз Павлу пакет с отстранением от престола, но бумаги сожгли. Умер в 1799-м, похоронен в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры. Его ум и хитрость — ключ к екатерининским триумфам. Будь готов! Всегда готов! 3 декабря 1922 года в Петрограде в Клубе Старой и Молодой гвардии на Театральной площади, 14, создали четыре первых пионерских отряда — на базе скаутских групп юных разведчиков.

Это был шаг от комсомола к детскому движению: отряды объединили подростков, сохранив скаутские традиции — отряды, вожатых, костры и девиз "Будь готов!". Название "пионеры" предложил Иннокентий Жуков, идеолог скаутов, а значок заменил скаутский на три языка пламени, символизирующие пионеров, комсомольцев и коммунистов.

Ранее, 19 мая 1922 года, II Всероссийская конференция РКСМ решила о создании пионерских отрядов по всей стране. В Петрограде отряды стали частью этой волны, воспитывая патриотизм через игру. До 1924 года организация звалась "Юные пионеры имени Спартака", а после смерти Ленина — его имени. Пионерия просуществовала до 1991 года, став символом советского детства. Легенда о царевиче-разбойнике В народных преданиях сохранилась удивительная история о Соломонии, первой супруге Василия III. После того как её насильно постригли в монахини из-за придворных козней, она, находясь в Суздальском монастыре, родила мальчика Георгия - законного престолонаследника. Стремясь защитить сына от неминуемой гибели, Соломония пошла на хитрость: она объявила о смерти младенца, похоронив вместо него куклу, а самого царевича тайно передала на воспитание посторонним людям.

Дальнейшая судьба Георгия, согласно народным сказаниям, сложилась необычным образом - он превратился в знаменитого разбойника по имени Кудеяр. Будучи единокровным братом царя Ивана Грозного, рожденного от второй жены Василия III - Елены Глинской, Кудеяр избрал путь народного мстителя. Он нападал на богатых людей, движимый желанием отомстить за бесчестье, причинённое его матери. 4 декабря (по старому стилю) 1864 года, сто шестьдесят лет назад, произошло одно из самых невероятных и героических сражений в русской военной истории: 100 против 10000. В конце ноября 1864 кокандский мулла Алимкул с 10-тысячным войском выступил из Ташкента и двинулся к крепости Туркестан. Конечной целью была атака на русские поселения Семиречья.

Комендант Туркестана, узнав, что в степи бродят какие-то шайки (это были головные дозоры кокандцев) выслал на разведку сотню уральских казаков есаула Василия Серова.

Отряд под командованием Серова состоял из 2 офицеров, 5 урядников, 98 казаков, кроме того к сотне придано 4 артиллериста, фельдшер, обозный и три посыльных казаха.

От встречных киргизов Серов узнал, что селение Икан, которое находится от Туркестана в 25 километрах, уже занято каким-то отрядом. 4 декабря сотня двинулась на разведку, и возле Икана казаки неожиданно наткнулись на главные силы кокандской армии.

Казаки успели только занять канаву, развьючить верблюдов, создать завалы из мешков с провиантом. И оказались в окружении.

Среди уральцев были матерые бойцы, которые участвовали ещё в обороне Севастополя и первых походах в Туркестан.

В течение трех дней, оставшись без пищи и воды, уральцы держали круговую оборону. Отбили десятки атак. Им удалось подбить лошадь под самим Алимкулом.

Мулла Алимкул прислал Серову записку:

«Сдайся и прими нашу веру: никого не обижу!»

Предателей не нашлось. Утром 6 декабря в 7 часов утра кокандцы пошли в атаку с трех сторон. Казаки, голодные, полуживые от усталости, не спавшие трое суток, отбивают подряд 4 атаки. А потом Серов командует уральцам встать в каре и идти на прорыв.

Кокандцы налетали, рубя ослабевших. С собой уносили отрезанные головы казаков. За три часа казаки прошли меньше трех верст.

В сумерках они увидели, отряд, отправленый комендантом Туркестана. Алимкул ушёл в степь. По итогам трехдневного боя иканская сотня потеряла больше половины личного состава.

О подвиге казаков нет упоминаний в учебниках. Памятника подвигу Иканской сотни в России нет. Нет и улицы, названной в честь подвига. Однако, память о подвиге живёт, вопреки всему. Красавицы российского террора Если бы в начале 1900-х существовал Телеграм, то эта фотография набрала бы миллион просмотров. На ней топ-звезды российского терроризма в акатуйской каторжной тюрьме.

Главной является сидящая слева в очках Мария Спиридонова, застрелившая советника тамбовского губернатора Луженовского.

Далее идет Маня Школьник, устроившая покушение на черниговского губернатора Хвостова.

Следующая - Анастасия Биценко, застрелившая генерал-адъютанта Сахарова в Саратове.

Затем Александра Измайлович, неудачно покушавшаяся на минского губернатора Курлова, ставшего потом товарищем министра внутренних дел, командиром отдельного корпуса жандармов и проворонившего убийство Столыпина.

Крайняя справа - Лидия Езерская, ранившая могилевского губернатора Клингенберга.

Справа сидит Ревекка Фиалка, никого не убившая, но участвовавшая в изготовлении бомб.

До революции не дожила только Езерская. Школьник и Фиалка прожили долго и умерли своей смертью. Спиридонова, Измайлович и Биценко были расстреляны НКВД Непьющая царская Россия!

До революции царская Россия была одной из самых непьющих стран Европы. Меньше чем в Российской империи выпивали только в Норвегии. Россия стояла на предпоследнем месте в мире по выпиванию алкоголя в течение 300 лет до 20 века.

Штоф — мера объема для измерения алкогольных напитков равная 1.23 л. Основание музея Эрмитаж Эрмитаж возник в 1764 как частное собрание Екатерины II, после того как в Берлине через агентов она приобрела у коммерсанта И. Гоцковского коллекцию из 225 произведений голландских и фламандских художников.

Само это слово «эрмитаж» французское и означает «уединенный уголок», «приют отшельника». Поначалу, действительно, большинство картин размещалось в уединённых апартаментах дворца, получивших французское название.

Так называли в Версале и других королевских резиденциях помещение, где титулованные особы отдыхали в интимном кругу друзей. Императрица разработала свод правил для гостей Эрмитажа. Одно из них будет гласило: «Оставить все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги».

Другое предписывало: «Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги, выходя из дверей».

В 1769 году в Дрездене для Эрмитажа была приобретена богатая коллекция саксонского министра графа Брюля, насчитывавшая около 600 картин, в том числе пейзаж Тициана «Бегство в Египет», виды Дрездена и Пирны кисти Беллотто и другие. Важнейшую роль для Эрмитажа сыграла покупка Екатериной в Париже коллекции живописи барона Кроза в 1772 году. Это собрание во многом предопределило «лицо» картинной галереи. Преобладали картины итальянских, французских, фламандских и голландских мастеров 16-18 века. Еще одной значительной покупкой Екатерины стала коллекция английского банкира Лайд-Брауна, которая включала скульптуру Микеланджело «Скорчившийся мальчик», а также античные статуи и бюсты. В Париже была куплена коллекция резных камней герцога Орлеанского. Кроме того, Екатерина заказывала работы Шардену, Гудону, Рентгену и другим мастерам. Ею же были приобретены библиотеки Вольтера и Дидро.

В посмертной описи имущества Екатерины 1796 года перечисляются 3096 картин. Загадка и символика рубиновых звезд Кремля Рубиновые звезды Кремля — один из самых узнаваемых символов страны. Они появились на пяти башнях Кремля в конце 1930-х годов, заменив двуглавых орлов.

Официально пять лучей символизируют пять материков, которые должны объединиться под знаменем коммунизма.

А вот неофициальная версия: пятиконечная звезда стала символом власти не случайно. Лев Троцкий, увлекавшийся эзотерикой, видел в пентаграмме древний источник энергии и предложил использовать ее как мощный символ.

Нынешние рубиновые звёзды — вторые по счёту. Первые звёзды, установленные в 1935 году, оказались слишком большими и тяжёлыми, не выдержали московскую зиму и были сняты.

У каждой звезды свой размер в соответствии с пропорциями башни:

· Водовзводная: 3 м

· Боровицкая: 3.2 м

· Троицкая: 3.5 м

· Спасская и Никольская: 3.75 м

Раньше для красного стекла использовали золото. Стекловар Николай Курочкин с завода в Константиновке (Донбасс) придумал добавлять селен — получилось и дешевле, и цвет глубже.

Чтобы звезды не казались черными на солнце и ярко светились ночью, сделали «сэндвич»:

· Внутри: молочное стекло (рассеивает свет и прячет лампы).

· Снаружи: рубиновое стекло (дает цвет).

· После войны добавили и третий, хрустальный слой для прочности и блеска. В основании — специальные подшипники, чтобы звезды могли вращаться. Но в отличие от обычного флюгера, который показывает, куда дует ветер, кремлевская звезда благодаря ромбовидной форме всегда становится против ветра, встречая его лицом.

Изначально стояли лампы накаливания мощностью до 5000 Вт. Но в 2015 году на Спасской башне гигантскую лампу образца 1940-х сменили на современную металлогалогенную. Свет стал ярче, а аналогичную модернизацию провели и на других башнях.

Отключение света звездам не грозит — они запитаны автономно.

Для защиты от перегрева через внутренние полости звезд непрерывно прогоняется 600 кубометров воздуха в час. Центральный пульт контроля и управления вентиляцией звезд находится в Троицкой башне. Как меняют лампу? Подниматься к звезде не нужно — лампа спускается вниз на специальной штанге прямо через подшипник. Вся процедура занимает 30-35 минут. После войны во всех лучах появились смотровые люки для удобства обслуживания.

Изначально обрамляющие звезды медные детали были позолочены только с внешней стороны. После войны детали внешней поверхности позолотили с двух сторон, а толщина покрытия увеличилась до 50 микрон (было 40) На это ушло 30 кг золота.

Звезды гасли всего 2 раза:

1. Во время Второй Мировой — они были отличным ориентиром для вражеской авиации, поэтому их зачехлили мешковиной.

2. В 1997 году — для съемок фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». 12 декабря 1754 года на заседании Санкт-Петербургской академии наук великий русский ученый Михаил Ломоносов продемонстрировал действующую модель летательного аппарата - прообраз современного вертолета. Ломоносов определил изобретение как «аэродромическую машину» – «винтовой аппарат, который, если его вращать с большой скоростью, ввинчивается в воздух и подымается вверх».

Машина предназначалась для изучения атмосферных явлений, и поднималась на 20 метров. Это было первое в мире документированное испытание летательного аппарата тяжелее воздуха. Позже аппарат назвали геликоптером, который и стал прототипом вертолета. Старинный пушкинский дуб в Михайловском. Говорят, тот самый, что у лукоморья с котом и русалкой. Леонид Канторович, единственный отечественный обладатель Нобелевской премии по экономике, в конце 1940-х годов предложил Ленинградскому вагоностроительному заводу с помощью математических методов оптимизировать раскрой стальных листов. После их внедрения производство продукции значительно увеличилось, однако вскоре руководство завода получило партийный выговор и прекратило сотрудничество с математиками. Оказалось, что, во-первых, из-за резкого уменьшения стальных отходов завод не выполнил план по сдаче металлолома. Во-вторых, план по выпуску на следующий год вышестоящие инстанции ещё увеличили, но завод не смог обеспечить этот прирост вследствие уже состоявшейся полной оптимизации процесса. А это уже из нашего времени, хотя уже вошло в историю. Митингующий губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Россия, конец 1990-х годов. Думается это фото уместно поместить на страницах нашей истории. Президент РФ Владимир Путин получил известие об освобождении заложников «Норд-Оста». Москва 26 октября 2002 год. Легенда гласит, что на Руси было запрещено строить что-либо выше колокольни Ивана Великого. Первая постройка, всего лишь на 3 м. превысившая ее высоту, - Церковь Архангела Гавриила (Меншикова башня) — была практически полностью разрушена ураганом в 1723 (менее чем через 20 лет после завершения строительства). Так знаменитая Кремлевская колокольня осталась бесспорным лидером «высотного» строительства Москвы еще на 2 столетия. Но это не единственная связанная с ней тайна. Начнем с того, что сегодня «Иван Великий» — не колокольня, а комплекс вместе с пристройками и церквями. Все это великолепие строилось несколько веков — с 1329 по 1604 гг. Звон с «Ивана Великого» слышен далеко, и это благодаря 22 колоколам! Большего количества нет ни у одной церкви Москвы. У каждого колокола есть свое имя: Медведь, Благовест, Татарин и т.д.

Купола церкви Воскресения (она тоже относится к «Ивану Великому») украшены золочеными венцами. По Москве ходила легенда, что это знак тайного венчания — якобы здесь императрица Елизавета обвенчалась с Разумовским. Еще одна историческая легенда относится к 1812 году. Наполеон хотел снять крест с колокольни Ивана Великого, приняв его за золотой. Один из его слуг, рискуя жизнью, забрался на колокольню и снял крест. Но реликвия оказалась медной! Наполеон разозлился и приказал казнить слугу.

А еще многие горожане были уверены, что Москва стоит, пока стоит колокольня Ивана Великого. Покидая город в 1812 году, французы заложили взрывчатку у колокольни. Тогда пострадали Успенская звонница и Филаретова пристройка, но сам Иван Великий устоял. Люди приходили посмотреть на него, чтобы удостовериться, что Москва восстановится после пожара. 7000-летний наскальный рисунок, Хакасия, Южная Сибирь. В Москве первая киносъемка состоялась в мае 1896 года. Чтобы снять коронацию Николая II и Александры Федоровны, в Москву специально прибыли французские кинооператоры фирмы «Братья Люмьер»: Фрнциск Дублие, Камилл Серф, Шарль Муассон и Александр Промио. Интересные цифры: В. М. Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный, 1897 год

Кто был главой Русского государства дольше всех?

1. Иван Грозный. Великий князь московский и всея Руси, царь всея Руси - 50 лет 1 месяц 13 дней.

2. Иван III. Великий князь московский и всея Руси - 43 года 6 месяцев 9 дней.

3. Пётр I. Царь всея Руси, император Российской империи - 42 года 9 месяцев 1 день

4. Ярослав Мудрый. Великий князь Киевский. 38 лет.

5. Владимир Святославич. Великий князь Киевский - 37 лет 4 дня.

6. Екатерина II. Императрица Российской империи - 34 года 4 месяца 8 дней.

7. Михаил Фёдорович. Царь всея Руси - 32 года 2 дня.

8. Алексей Михайлович. Царь всея Руси - 30 лет 6 месяцев 26 дней.

9. Николай I. Император Российской империи - 29 лет 3 месяца 1 день.

10. Иосиф Сталин. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б)/КПСС- 29 лет 1 месяц 12 дней. В каждом парке такие были фонтанчики, очень популярны были. И все пили и не болели. Первый красный флаг Петербург, Казанская площадь. 18 декабря 1876 года здесь собралось около 400 человек — не студенты или дворяне, как раньше, а рабочие. Это была первая в истории России политическая демонстрация пролетариата.

Её организовали народники, а с речью выступил молодой революционер Георгий Плеханов. Но главным символом дня стало не слово, а действие. 16-летний рабочий Путиловского завода Яков Потапов взобрался на плечи товарищей и впервые поднял красное знамя.

Этот кумачовый флаг без надписей стал зримым манифестом.

Полиция разогнала демонстрацию, Потапова и других арестовали. На суде подростка, в числе других, приговорили к 10 годам каторги (позже срок сократили), а в историю он вошёл как «первый знаменосец революции».

Тот день на Казанской был скорее митингом, чем шествием, и закончился провалом. Но он обозначил рождение новой силы — рабочего движения, которое через 40 лет под красными флагами изменит страну 19 декабря 1939 года на вооружение был принят легендарный танк Т-34. Один из самых выдающихся танков за всю историю мирового танкостроения.

Главным конструктором танка был Михаил Ильич Кошкин, который по сути заплатил своей жизнью за создание и принятие на вооружение Т-34.

В феврале - марте 1940 года два опытных образца Т-34 совершили испытательный пробег из Харькова в Москву и обратно.

В тяжелых условиях многоснежной зимы главный конструктор (тогда уже тяжелобольной) сам не раз брался за рычаги управления.

Болезнь прогрессировала, и 26 сентября 1940 года Михаил Ильич скончался.

Государственная премия первой степени за создание танка Т-34 была присуждена ему уже посмертно.

Без сомнений без танка Т-34 победа над бронетехникой всей Европы применявшейся против нашей армии была бы невозможна.

«Тридцатьчетверка» признана лучшим средним танком Второй мировой войны и одним из главных оружий Великой Победы!

С Т-34 фактически началась отечественная конструкторская школа танкостроения. Расстрел палача, который не сломался Ровно в 19:00 19 декабря 1954 года в Левашовском лесу был расстрелян бывший министр госбезопасности СССР, генерал-полковник Виктор Абакумов — один из главных организаторов «Ленинградского дела» и создатель военной контрразведки «СМЕРШ».

Его арестовали ещё при Сталине в 1951 году, обвинив в «сионистском заговоре» в МГБ и препятствовании «делу врачей». После смерти вождя и падения Берии обвинения поменялись на противоположные: теперь его судили как соучастника «банды Берии» и главного фальсификатора того же «Ленинградского дела».

Несмотря на трёхлетнее заключение и жестокие пытки (по свидетельству генерала Судоплатова, его держали в холодильнике в кандалах), Абакумов не признал вины и не дал показаний.

Расстрелянный как «враг народа», Абакумов в 1997 году был частично реабилитирован Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича!

…Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, ...чтобы никто не смел орать на него, унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа.

Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, – вы понимаете? – воспитывать народ!

А. П. Чехов

Словно про наше время писал! Офицерская честь. В ночь на 21 декабря 1918 в Киеве, петлюровскими бандами был зверски убит Федор Артурович Келлер — генерал, оставшийся верный присяге Императору.

Будучи по рождению немцем-лютеранином, граф Келллер стал истинно русским православным монархистом и явился в этом образцом для многих русских по крови. Узнав про якобы «отречение» Государя Николая II и предполагая его насильственный характер, Келлер направил Императору телеграмму:

"Третий конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрекся от престола. Прикажи, Царь, придем и защитим Тебя!".

(Телеграмма не была передана Государю предателями).

Затем граф Келлер был вынужден отказаться от командования корпусом после предложения временного правительства. Ответил он следующем образом:

"Я христианин, и думаю, что грешно менять присягу", добавив " что отказывается приводить свой корпус к присяге временному правительству, так как не понимает существа и юридического обоснования верховной власти Временного правительства; не понимает, как можно присягать, повиноваться Львову, Керенскому и прочим определённым лицам, которые могут ведь быть удалены или оставить свои посты... Сцена из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Мариинского театра, 1892 г. Балет «Щелкунчик», премьера которого состоялась в 1892 году в Мариинском театре, стал настоящим воплощением рождественского волшебства.

Это произведение Чайковского навсегда вошло в мировую культуру как символ зимней сказки. Императрица Александра Федоровна позирует скульптору Пьетро Канонике в Царском Селе, 1910 год Альбом с этими редкими фотографиями царской семьи был тайно вывезен из России после их убийства и сейчас хранится в Библиотеке редких книг и манускриптов Йельского университета. Первая марка 22 декабря 1857 года, в почтовых отделениях Российской империи поступил в продажу маленький, но революционный для своего времени предмет — первая общегосударственная почтовая марка.

Её дизайн был выдержан в строгом официальном стиле: в центре — государственный герб (двуглавый орёл), помещённый в голубой овал на фоне мантии, увенчанной короной. Стоимость марки составляла 10 копеек, что соответствовало тарифу на пересылку простого письма весом до 1 лота (около 12,8 грамма) на расстояние до 100 вёрст. Тираж первого выпуска был огромен — 3 миллиона экземпляров.

Любопытно, что декабрьская продажа была, по сути, предварительной. Официально марки были введены в обращение и стали обязательными к использованию только с 1 января 1858 года.

Это нововведение упростило и унифицировало почтовые расчёты по всей стране, сделав отправку писем более доступной и удобной. Генерал-майор Сергей Иванович Мосин, один из величайших оружейных конструкторов в России и мире. Этот человек был выдающимся умом 19-го века, изобрел знаменитую винтовку которую до сих пор производят и используют в большинстве военных конфликтов по всему миру. Царская государственная печать Как еще можно было доказать подлинность документа, если не печатью?! Первое упоминание о печатях на Руси найдено в договоре X века между Русью и Византией. В Историческом музее кроме многих других экземпляров представлена Государственная печать царей Ивана и Петра. На печати изображен двуглавый орел – герб великого государя, царя и великого князя. Венчают головы орлов три короны, которые «знаменуют» славные царства Казанское, Астраханское и Сибирское. В лапах орел держит скипетр и державу – символы государя, самодержца и «обладателя».

Хранится в Государственном Историческом музее. Набережная лейтенанта Шмидта: полотно истории на водах Невы. Ленинград, Васильевский остров. 1985 год. Пётр Петрович Шмидт — одна из самых трагических фигур русской истории. Молодой военный моряк, офицер Императорского флота, человек с горячим сердцем и умом.

Весной 1905 года Шмидт, находясь в Севастополе, начал проповедовать идеи свободы среди матросов и офицеров, вел антиправительственную пропаганду. 14 ноября 1905 года Шмидт поднялся на борт крейсера «Очаков» в качестве лидера восставших матросов и самовольно присвоил себе чин капитана 2-го ранга. На следующий день, 15 ноября, над кораблём был поднят красный флаг — флаг революции.

Но борьба длилась недолго. Царский флот немедленно начал артиллерийскую атаку. К четырём часам того же дня восстание было подавлено. Шмидт и его соратники были арестованы.

Военный суд признал Шмидта виновным в вооружённом восстании и попытке свержения существующего строя. 19 марта 1906 года (6 марта по старому стилю) на острове Березань, у берегов Чёрного моря, Пётр Шмидт был расстрелян. Денбей Первым японцем, попавшим в Россию был Денбей — сын купца из Осаки. Его судно было прибито к берегам Камчатки в 1695 году.

В 1701 он добрался до Москвы.Зимой 1702 года после аудиенции 8 января у Петра I в селе Преображенском Денбей получил наказ стать переводчиком и преподавателем японского языка в Артиллерийском приказе. Денбей лично рассказал, что мог, Петру I о Японии и тем самым дал толчок российским усилиям по исследованию Камчатки и Курил и попыткам открыть торговлю с Японией.

С 1707 года Денбей жил при дворце князя и одно время губернатора Сибирской губернии Матвея Гагарина. Известно, что по настоянию сподвижника Петра I Якова Брюса Денбей крестился и взял имя Гавриил Богданов (что закрыло ему обратную дорогу в Японию, где христианство было запрещено).

Основанная им школа переводчиков с японского действовала в Москве до 1739 года, после чего переведена в Иркутск, где просуществовала до 1816 года.

И на сегодня все.