"Чемодан, вокзал, граница": В Госдуме заговорили о визах для мигрантовДепутат Госдумы Сергей Миронов предрёк очень серьёзные проблемы, которые возникнут у России, если не ввести визовый режим с государствами Средней Азии. Причём это будет лишь первым шагом.
"Кроме того, сегодня приезжий платит за патент 2–3 тысячи, а дальше никто не знает, где он и что делает. А у него тут земляки, родичи, он где-то на рынке крутится, дурака валяет. Так дело не пойдет", - справедливо заметил политик.
В своём Telegram он подчеркнул: за своих работников и то, чем они занимаются, должны отвечать работодатели. И если мигрант совершил преступление, то привлечь его к уголовной ответственноти мало. Нужно из России выслать весь его клан.
"Мы также продолжаем настаивать на пятилетнем моратории на приобретение оружия и предоставлении материнского капитала для получивших гражданство РФ. Думаю, это будет справедливо и честно", - добавил Миронов.
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Мгновенная депортация: в Госдуме предложили радикально ужесточить законодательство в отношении нелегальных мигрантов.
Любое нарушение со стороны мигрантов должно караться немедленной депортацией из России. С такой инициативой выступили депутаты Государственной думы.
В нынешних реалиях такой законопроект как никогда актуален. Нелегальные мигранты не способствуют экономическому развитию России, а формируют теневой рынок труда и зачастую занимаются преступной деятельностью, в том числе связанной с контрабандой оружия и наркотиков.
Ни добавить, ни убавить.
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"Вы кто такие? Я вас не звал": десяткам мигрантов не разрешили въехать в Сызрань Приходите в мой дом – мои двери открыты. Знаменитые строки из хита Михаила Круга точно не подойдут под эту новость: за последнюю неделю 34 мигрантам запретили въезд в Сызрань.
В городской администрации не уточнили причин, по которым местные работодатели не получат возможности взаимодействовать с иностранными специалистами. При этом полиция составила в отношении мигрантов несколько административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.
Сызранские бизнесмены, в свою очередь, бьют тревогу и жалуются на "нехватку рабочих рук". Видимо, желание сэкономить на зарплатах намного сильнее желания трудоустроить местных работяг.
Ну а мигрантам расстраиваться не стоит – на родине их наверняка заждались родные и близкие. Сызрань = "Жди меня".
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Расследование должно быть проведено по всей строгости закона. И те, кто этому препятствовали, должны ответить!
Как вчера писала газета «Спецназ России», Максим Никитин, в прошлом сотрудник УгРо МВД, был в многочисленных командировках на Северном Кавказе. Он – ветеран боевых действий от ЧВК «Вагнер» на СВО и в ЦАР. Награжден медалью «За отвагу» и «Черным крестом» ЧВК «Вагнер».
15 сентября Максим встретился с одноклассниками в кафе. У одной из присутствовавших в компании женщин вспыхнул конфликт с местным «бойцом ММА» Рустамом Байжуменовым, который присутствовал в том же заведении.
Находившийся в состоянии алкогольного выродок принялся таскать женщину за волосы, Никитин вступился. Третий мужчина пытался их разнять, говорил Рустаму: «Не нужно конфликтовать, ты занимаешься единоборствами, превосходишь физически, а он приехал с СВО», на что тот ответил: «Сейчас проверим, какой он СВОшник» и специально ударил Максима в горло, чтобы нанести максимальный урон, сломав кадык.
При падении Никитин ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Байжуменов даже не подумал оказать помощь. Никитин был госпитализирован по скорой помощи в г. Карталы, после проведения операции переведён в реанимацию, где и скончался, не приходя в сознание, 17 сентября.
И вот новость дня. Полицейские задержали мигранта из Карталинского района, которого подозревают в убийстве ветерана МВД и участника СВО. 38-летний мужчина скончался в больнице через несколько дней. Удар бойца ММА в местном кафе оказался несовместим с жизнью.
Южноуральские полицейские — местные и прибывшие из областного Главка, объединили усилия с сотрудниками СУ СК по региону. Работа была на контроле руководства двух силовых ведомств. Рано утром оперативники задержали иностранца в деревне Михайловка Карталинского района.
— Совместная работа силовых структур велась на постоянной основе, не прекращаясь ни на минуту. Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, а также с учетом физической подготовки подозреваемого было принято решение об избрании ему строгой меры пресечения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Следователем СК России задержанному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — отметили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.
Комментирую случившееся, учёный, писатель и видеоблогер Дмитрий Конаныхин поставил точный диагноз: «Есть в нашем обществе «облагораживающие» слова-заменители, искажающие здравый смысл.
Кобеля называют мальчиком, суку девочкой, проститутку ночной бабочкой, бандитского решалу представителем диаспоры, а бандюка бойцом ММА.
Убежден, что с этим пора заканчивать и не морочить народу голову. Что это за «бойцы», которые массово заполонили какие-то мутные притоны в больших городах? Почему весь этот бандитский сброд бычков-тунеядцев нигде не работает, не учится, живёт не пойми на что? От шальных денег пустая голова кружится? Так у нас налоговая инспекция на что?
Бойцы на фронте. Бойцы Родину защищают. А это мясо для тотализаторов.
С мясом и разговор другой должен быть».
Как отмечает газета «Спецназ России», еще до задержания сам Байжуменов трусливо удалил свой профиль «ВКонтакте». В очередной раз лишь широкий общественный резонанс, в том числе и в социальных сетях, не позволили замять дело «бытового террора» против граждан России.
https://t.me/specnazAlpha/16140
О насущном
Почему ребята, которые хотят жить по шариату, резать баранов и отбивать намазы посреди улицы и средь белого дня, хотят жить и работать в России, строить свои Аминовки под Москвой, а не едут в Кабул и Могадишо?
Вопрос риторический и ответ лежит на поверхности - в России и Европе жить лучше.
Тут безопаснее, спокойнее, девушки ходят красивые в шортах и платьях, тут нормальная медицина, социалка и не побивают камнями за малейший проступок. Больше возможностей и больше развлечений.
В принципе, тот рай, который имамы ваххабитов обещают шахидам, погибшим во время джихада - обнаженные гурии, дурман гашиша и чудесная музыка - подозрительно похож на Амстердам или Берлин. Те же обнаженные гурии в районе красных фонарей, тот же дурман гашиша в кафешопах, и чудесные ритмы техно из каждого бара. Только умирать не надо.
Тем не менее, бегущие в Россию и Европу от нищеты, насилия и голода, являющимися прямым следствием жизни по средневековым обычаям и законам, мигранты почему-то упорно тащат эти нормы с собой, пытаясь в Москве или Хабаровске устроить тот же кишлак, из которого они уехали.
При этом я не склонен преувеличивать их религиозность. Я не раз видел на улицах сильно пьяных мигрантов в мусульманских шапочках и мерче с исламскими лозунгами.
Намаз в центре чужого города, как и лезгинка - это способ пометить свою территорию, показать, кто тут главный.
А новые мечети в немусульманских городах России, как и Аминовки, и подпольные клубы ММА для гастарбайтеров, и тюремные джамааты - это опорные пункты их экспансии, типа фортов или острогов.
Они хотят достичь нашего качества жизни, но не хотят ради этого принимать наши обычаи и нормы поведения. они не нацелены на ассимиляцию, они не хотят нормально работать и зарабатывать, они хотят забрать у нас все силой.
Это не трудовая миграция, это ползучая оккупация.
Это спящие ячейки исламистов под видом курьеров, таксистов, водителей маршруток и дворников.
Визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья, и депортация всех мигрантов, кто хоть раз нарушил наши законы - это вопрос выживания России.
И не надо слушать нытьё большого бизнеса о дешевой рабочей силе. Пусть учатся платить нормальные белые зарплаты коренным россиянам и внедрять инновации, оптимизирующие их издержки по отказу от полурабского труда.
https://t.me/wagner_group_pmc/40499
ГЛАВА СК ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ СЛЕДСТВЕННЫЕ ГРУППЫ, РАБОТАЮЩИЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ. Бастрыкин отметил, что граждане ежедневно сообщают о нарушениях закона, допускаемых мигрантами.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК России поручил создать следственные группы, специализирующиеся на расследовании преступлений указанной категории. Он также потребовал направить усилия на выявление и расследование должностных преступлений, совершаемых в миграционной сфере. Кроме того, глава ведомства поручил продолжить мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет сообщений о противоправной деятельности мигрантов", - говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин провел оперативное совещание, где было отмечено, что в этом году наблюдается увеличение на треть тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов, в том числе произошло 157 убийств и 63 эпизода умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло также количество преступлений против половой неприкосновенности.
https://t.me/specnazAlpha/16035
"Дождались" - Новый закон "обрежет халяву" и осложнит условия въезда в РФ мигрантов
Особенно, из-за поведения указанных лиц.
На данный момент уже можно сказать, что порядок получения Вида на жительство (ВНЖ) значительно ужесточён. И для того, чтобы получить ВНЖ или паспорт РФ, ныне следует выполнить ряд важнейших требований.
Знание русского языка на должном уровне
В рамках закона прописано, что отныне, чтобы получить ВНЖ в России, нужно знать русский язык. При этом если раньше знание русского языка проверялось формально, то ныне ужесточается не только контроль над проведением процедуры, но и сложность самого экзамена.
Например, раньше, чтобы въехать в Россию, нужно было знать язык формально, на уровне А2 (несколько фраз, ключевых слов и понятий). Теперь требования на порядок выше – В1 (до 3250 слов, выражений и понятий) и не меньше!
Не прошёл испытание? Без обид – поезда и самолёты регулярно идут в обратную сторону, где можно посидеть над учебниками ещё годик и с новыми силами приступить к экзамену.
Важный пункт – доказательство финансовой состоятельности
Включён обязательный пункт проверки финансового состояния мигранта. Если гастарбайтер въезжает один и на заработки – пункт выполняется формально. Но в том случае, если мигрант желает ввезти семью (что ныне входит «в моду»), проверка состоятельности может стать основным пунктом. Можешь обеспечить себя, жену и детей? Что ж – добро пожаловать. А на нет, как у нас говорят «и суда нет».
Отсутствие судимости
Гость нашей страны, желающий получить ВНЖ, должен обладать другим важным качеством – отсутствием судимости. Даже в том случае, если мигрант продемонстрирует справку из Органа внутренних дел собственного государства, он всё равно не избежит подробнейшей проверки в данном направлении нашим ОВД.
Есть «уголовка» в прошлом? Искупай вину на родине!
Обязательное наличие медицинской страховки
Вопрос медицинского страхования более важен, чем может показаться. Очень часто люди с отсутствием медицинской страховки становятся настоящей проблемой для государства, в котором они прибывают. Чтобы заранее утрясти ряд сложных вопросов (особенно в век разгула новых эпидемий), отныне для получения ВНЖ медицинскую страховку нужно оформить сразу.
Увеличение наказания за нарушение миграционной политики
Важный фактор регулирования миграционной политики – это существенные наказания за проступки и преступления.
К примеру, штраф за пребывание на территории России в статусе нелегала ныне увеличен до 500 тысяч рублей. Причём штрафуемый будет выполнять общественные работы под контролем соответствующих органов ровно до того момента, пока не выплатит всю сумму.
Нечистых на руку работодателей тоже вспомнили: один миллион в случае первого обнаружения нелегалов. Два миллиона при повторном нарушении. «Уголовка» в случае третьего проступка.
Значительно упростили и процедуру высылки «нежеланного гостя», которое ныне может принять местный ОВД.
Завершающие доводы
Завершая статью, хочется упомянуть и другие важные изменения в миграционной политике.
Например, паспорт Российской Федерации теперь можно будет получить, прожив на территории страны 5 лет, а не 3 года.
Помимо экзамена на знание русского языка, будет подробно проверяться и знание истории России. При этом в той интерпретации, которая распространена на территории РФ.Повышена и цена за оказание процедуры, что также должно отвадить «всех лишних лиц», которые не могут потянуть и столь необходимые расходы.
Всё вышеизложенное говорит о том, что текущая миграционная политика претерпевает значительные положительные изменения и является отражением основных чаяний законопослушных россиян.
А как вы считаете, дорогие друзья, как этот закон может помешать прежним коррупционным схемам? И как скоро действие закона почувствуется «на местах»?
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