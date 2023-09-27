"Чемодан, вокзал, граница": В Госдуме заговорили о визах для мигрантов Депутат Госдумы Сергей Миронов предрёк очень серьёзные проблемы, которые возникнут у России, если не ввести визовый режим с государствами Средней Азии. Причём это будет лишь первым шагом.

"Кроме того, сегодня приезжий платит за патент 2–3 тысячи, а дальше никто не знает, где он и что делает. А у него тут земляки, родичи, он где-то на рынке крутится, дурака валяет. Так дело не пойдет", - справедливо заметил политик.

В своём Telegram он подчеркнул: за своих работников и то, чем они занимаются, должны отвечать работодатели. И если мигрант совершил преступление, то привлечь его к уголовной ответственноти мало. Нужно из России выслать весь его клан.

"Мы также продолжаем настаивать на пятилетнем моратории на приобретение оружия и предоставлении материнского капитала для получивших гражданство РФ. Думаю, это будет справедливо и честно", - добавил Миронов.

https://t.me/tsargradtv/57279

Мгновенная депортация: в Госдуме предложили радикально ужесточить законодательство в отношении нелегальных мигрантов.

Любое нарушение со стороны мигрантов должно караться немедленной депортацией из России. С такой инициативой выступили депутаты Государственной думы.

В нынешних реалиях такой законопроект как никогда актуален. Нелегальные мигранты не способствуют экономическому развитию России, а формируют теневой рынок труда и зачастую занимаются преступной деятельностью, в том числе связанной с контрабандой оружия и наркотиков.

Ни добавить, ни убавить.

https://t.me/tsargradtv/57326

"Вы кто такие? Я вас не звал": десяткам мигрантов не разрешили въехать в Сызрань Приходите в мой дом – мои двери открыты. Знаменитые строки из хита Михаила Круга точно не подойдут под эту новость: за последнюю неделю 34 мигрантам запретили въезд в Сызрань.

В городской администрации не уточнили причин, по которым местные работодатели не получат возможности взаимодействовать с иностранными специалистами. При этом полиция составила в отношении мигрантов несколько административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.

Сызранские бизнесмены, в свою очередь, бьют тревогу и жалуются на "нехватку рабочих рук". Видимо, желание сэкономить на зарплатах намного сильнее желания трудоустроить местных работяг.

Ну а мигрантам расстраиваться не стоит – на родине их наверняка заждались родные и близкие. Сызрань = "Жди меня".

https://t.me/tsargradtv/57266

Расследование должно быть проведено по всей строгости закона. И те, кто этому препятствовали, должны ответить!

Как вчера писала газета «Спецназ России», Максим Никитин, в прошлом сотрудник УгРо МВД, был в многочисленных командировках на Северном Кавказе. Он – ветеран боевых действий от ЧВК «Вагнер» на СВО и в ЦАР. Награжден медалью «За отвагу» и «Черным крестом» ЧВК «Вагнер».

15 сентября Максим встретился с одноклассниками в кафе. У одной из присутствовавших в компании женщин вспыхнул конфликт с местным «бойцом ММА» Рустамом Байжуменовым, который присутствовал в том же заведении.

Находившийся в состоянии алкогольного выродок принялся таскать женщину за волосы, Никитин вступился. Третий мужчина пытался их разнять, говорил Рустаму: «Не нужно конфликтовать, ты занимаешься единоборствами, превосходишь физически, а он приехал с СВО», на что тот ответил: «Сейчас проверим, какой он СВОшник» и специально ударил Максима в горло, чтобы нанести максимальный урон, сломав кадык.

При падении Никитин ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Байжуменов даже не подумал оказать помощь. Никитин был госпитализирован по скорой помощи в г. Карталы, после проведения операции переведён в реанимацию, где и скончался, не приходя в сознание, 17 сентября.

И вот новость дня. Полицейские задержали мигранта из Карталинского района, которого подозревают в убийстве ветерана МВД и участника СВО. 38-летний мужчина скончался в больнице через несколько дней. Удар бойца ММА в местном кафе оказался несовместим с жизнью.

Южноуральские полицейские — местные и прибывшие из областного Главка, объединили усилия с сотрудниками СУ СК по региону. Работа была на контроле руководства двух силовых ведомств. Рано утром оперативники задержали иностранца в деревне Михайловка Карталинского района.

— Совместная работа силовых структур велась на постоянной основе, не прекращаясь ни на минуту. Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, а также с учетом физической подготовки подозреваемого было принято решение об избрании ему строгой меры пресечения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Следователем СК России задержанному планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — отметили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

Комментирую случившееся, учёный, писатель и видеоблогер Дмитрий Конаныхин поставил точный диагноз: «Есть в нашем обществе «облагораживающие» слова-заменители, искажающие здравый смысл.

Кобеля называют мальчиком, суку девочкой, проститутку ночной бабочкой, бандитского решалу представителем диаспоры, а бандюка бойцом ММА.

Убежден, что с этим пора заканчивать и не морочить народу голову. Что это за «бойцы», которые массово заполонили какие-то мутные притоны в больших городах? Почему весь этот бандитский сброд бычков-тунеядцев нигде не работает, не учится, живёт не пойми на что? От шальных денег пустая голова кружится? Так у нас налоговая инспекция на что?

Бойцы на фронте. Бойцы Родину защищают. А это мясо для тотализаторов.

С мясом и разговор другой должен быть».

Как отмечает газета «Спецназ России», еще до задержания сам Байжуменов трусливо удалил свой профиль «ВКонтакте». В очередной раз лишь широкий общественный резонанс, в том числе и в социальных сетях, не позволили замять дело «бытового террора» против граждан России.

https://t.me/specnazAlpha/16140

О насущном

Почему ребята, которые хотят жить по шариату, резать баранов и отбивать намазы посреди улицы и средь белого дня, хотят жить и работать в России, строить свои Аминовки под Москвой, а не едут в Кабул и Могадишо?

Вопрос риторический и ответ лежит на поверхности - в России и Европе жить лучше.

Тут безопаснее, спокойнее, девушки ходят красивые в шортах и платьях, тут нормальная медицина, социалка и не побивают камнями за малейший проступок. Больше возможностей и больше развлечений.

В принципе, тот рай, который имамы ваххабитов обещают шахидам, погибшим во время джихада - обнаженные гурии, дурман гашиша и чудесная музыка - подозрительно похож на Амстердам или Берлин. Те же обнаженные гурии в районе красных фонарей, тот же дурман гашиша в кафешопах, и чудесные ритмы техно из каждого бара. Только умирать не надо.

Тем не менее, бегущие в Россию и Европу от нищеты, насилия и голода, являющимися прямым следствием жизни по средневековым обычаям и законам, мигранты почему-то упорно тащат эти нормы с собой, пытаясь в Москве или Хабаровске устроить тот же кишлак, из которого они уехали.

При этом я не склонен преувеличивать их религиозность. Я не раз видел на улицах сильно пьяных мигрантов в мусульманских шапочках и мерче с исламскими лозунгами.

Намаз в центре чужого города, как и лезгинка - это способ пометить свою территорию, показать, кто тут главный.

А новые мечети в немусульманских городах России, как и Аминовки, и подпольные клубы ММА для гастарбайтеров, и тюремные джамааты - это опорные пункты их экспансии, типа фортов или острогов.

Они хотят достичь нашего качества жизни, но не хотят ради этого принимать наши обычаи и нормы поведения. они не нацелены на ассимиляцию, они не хотят нормально работать и зарабатывать, они хотят забрать у нас все силой.

Это не трудовая миграция, это ползучая оккупация.

Это спящие ячейки исламистов под видом курьеров, таксистов, водителей маршруток и дворников.

Визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья, и депортация всех мигрантов, кто хоть раз нарушил наши законы - это вопрос выживания России.

И не надо слушать нытьё большого бизнеса о дешевой рабочей силе. Пусть учатся платить нормальные белые зарплаты коренным россиянам и внедрять инновации, оптимизирующие их издержки по отказу от полурабского труда.

https://t.me/wagner_group_pmc/40499

ГЛАВА СК ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ СЛЕДСТВЕННЫЕ ГРУППЫ, РАБОТАЮЩИЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ. Бастрыкин отметил, что граждане ежедневно сообщают о нарушениях закона, допускаемых мигрантами.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России поручил создать следственные группы, специализирующиеся на расследовании преступлений указанной категории. Он также потребовал направить усилия на выявление и расследование должностных преступлений, совершаемых в миграционной сфере. Кроме того, глава ведомства поручил продолжить мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет сообщений о противоправной деятельности мигрантов", - говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин провел оперативное совещание, где было отмечено, что в этом году наблюдается увеличение на треть тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов, в том числе произошло 157 убийств и 63 эпизода умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло также количество преступлений против половой неприкосновенности.

https://t.me/specnazAlpha/16035

"Дождались" - Новый закон "обрежет халяву" и осложнит условия въезда в РФ мигрантов