Почему КПРФ не коммунистическая партия

В первой части нашего цикла «Левые движения в России» мы совершили экскурс в историю и постарались показать процесс перерождения и деградации коммунистической элиты в СССР. И завершили эту часть констатацией, что в начале девяностых КПРФ сформировалась не как партия, борющаяся за восстановление СССР, а как партия, стремящаяся к встраиванию в новые реалии «переходящей к рынку» Российской Федерации.

И сейчас мы попробуем это обосновать более подробно.

Начнём с того, что в первой Программе КПРФ, принятой в 1995 году, среди целей её деятельности нет:

― построения коммунизма;

― восстановления СССР;

― или хотя бы национализации приватизированного за предыдущие несколько лет.

Причём коммунизм там отсутствует в любом из описанных классиками определений:

― переход из царства необходимости в царство свободы;

― построение бесклассового общества;

― диктатура пролетариата как промежуточный этап в построении коммунизма;

― ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех.

Ничего из этого нет.

Вместо этого «народовластие, справедливость, равенство, патриотизм». То есть это в лучшем случае социал-демократия европейского образца. Почему при этом партия называется «коммунистической» ― загадка.

Перечитываем МКП («Манифест Коммунистической партии»), ищем совпадения с программой КПРФ, плачем.

Например, что там с отменой права наследования, заложенной в МКП? Помилуйте, судя по всему, дорогой Геннадий Андреевич даже партию свою планирует передать в наследство (правда, есть подозрение, что не сыну, а внуку ― Леониду Андреевичу Зюганову, депутату Мосгордумы и «чрезвычайно успешному партийному активисту», 1988 года рождения).

По остальным пунктам примерно такая же картина. Кроме тех, которые разрешились естественным способом, исторически типа запрета на детский труд.

Кстати, забавно, что в 1995 году в программе КПРФ написано, что необходимо «всенародное обсуждение и принятие большинством избирателей новой Конституции Российской Федерации», а в 2020-м внезапно оказывается, что ельцинская Конституция 1993 года прекрасна и поэтому никакие поправки и волеизъявления народа не нужны.

Впрочем, Геннадий Андреевич ― любитель менять мнение в соответствии с линией партии (зачёркнуто) с меняющейся политической конъюнктурой. Например, в 2013 году Зюганов в интервью говорит о Навальном: «Интересный человек. С хорошей подготовкой. Его мужественная борьба против воров и жуликов заслуживает уважения». Потом был период, когда он заявлял, что Навальный «агент Кремля» и «проект администрации президента». И наконец, зимой 2021 года было сказано: «К нам притащили эту американскую игрушку, этого очередного попа Гапона, именуемого Навальным. Не хочется даже называть это имя».

Так «интересный и мужественный человек», агент Путина или американская марионетка? Спросите при случае у Геннадия Андреевича. Хотя, когда спросите, может, его мнение уже снова поменяется.

Беспринципность Зюганова проявилась, кстати, и в 1993 году. Когда он и верхушка КПРФ сначала «безоговорочно поддержали» Верховный Совет, Руцкого и Хасбулатова, а за день до штурма Белого дома переменили решение и призвали своих сторонников не участвовать в уличных акциях протеста.

Рыба, как известно, гниёт с головы. Но КПРФ изначально не была ни радикальной, ни революционной, ни собственно коммунистической. И это легко объяснимо, если вспомнить, что в момент своего создания она состояла, по мнению венгерского политолога Андраша Бозоки, «из ортодоксальных марксистов, марксистов-реформистов и левых националистов». Не знаю насчёт «ортодоксов» (лично я считаю, что они скорее вошли в другие структуры), но реформисты и националисты там точно присутствовали.

Естественно, что при таких раскладах и программа партии изначально была весьма эклектична. Тут тебе и демонстративное православие, и партийные заседания с шаманами и бубнами. И декларируемый интернационализм одновременно с выпячиванием «русского вопроса». И признание в программе различных форм собственности с упором на «защиту мелкого и среднего предпринимательства» (внезапно! а я думал, что нужно упирать на государственную собственность на средства производства).

Когда не партия создаётся вокруг идеологии, а идеологию прописывают такую, чтобы она удовлетворяла все группы внутри партии, то иначе и не бывает (с СР-ЗП примерно такая же беда). Я годами пытаюсь доносить, что сначала пишется идеология, а потом вокруг неё собираются люди, а не наоборот. Иначе принципиальность приносится в жертву политической целесообразности, а читая программу партии, не понимаешь, чего же она на самом деле хочет.

Впрочем, большинство голосующих за КПРФ программных документов не читают, а голосуют «чтобы было как в СССР». Не осознавая, что это не та партия, которая реально пыталась бы восстановить Советский Союз.

Кстати, раз мы уже заговорили об идеологии: когда вы в последний раз слышали о внутрипартийных (или межпартийных, без разницы) идеологических диспутах с участием представителей КПРФ? Или о серьёзных теоретических трудах, созданных в рамках этой партии? Например, о причинах развала СССР? Или о роли и месте коммунистической идеологии в современных реалиях? Или о необходимости адаптировать теоретические положения стосемидесятилетней давности к этим самым современным реалиям? Где мы сейчас и куда движемся? О попытках описать коммунистическое общество я вообще молчу.

Это «ортодокс» Попов с «ревизионистом» Бузгалиным могут спорить о применимости «диктатуры пролетариата» в современных реалиях. А миллиардерам из КПРФ это не интересно ― у них и так всё хорошо.

Теперь о декларируемой «оппозиционности». В России всего две партии, которые присутствовали во всех созывах Госдумы, это ЛДПР и КПРФ. О какой оппозиционности обеих при таких раскладах может идти речь?

Более того, в период с 1995 по 2003 год у коалиции с участием КПРФ в Госдуме было большинство. И как им воспользовались «коммунисты»? Восстановили СССР? Раскулачили олигархов? Провели национализацию? Может, хотя бы отменили закон об СРП и ввели мораторий на приватизацию? Тоже нет?

А, вспомнил! Взяли денег у Ходорковского и провели в Госдуму по своим спискам ряд топ-менеджеров ЮКОСа.

Ой, что-то как-то слабо похоже на мировую социалистическую революцию и «красный реванш». Видимо, клевещу я на этих святых людей со счетами в западных банках и офшорными компаниями.

«Принципиальность» КПРФ проявляется во всём. Например, они годами вещают (совершенно правильно) про американский империализм, который хочет захватить российские ресурсы. Но это не мешает им посещать американское посольство и участвовать в его мероприятиях. «Не ходить на собрания нечестивых» ― это не про КПРФ. И пример Владимира Ильича Ленина, который тщательно избегал общения с Парвусом и немцами, чтобы его не могли обвинить в работе на немецкий Генштаб (хотя всё равно пытались и пытаются), Зюганова не впечатляет и не вдохновляет.

Аналогично КПРФ может заявлять про «американскую марионетку Навального» и одновременно с этим участвовать в либеральных акциях протеста, высказывать им поддержку (и наоборот, получать информационную поддержку от либералов) и участвовать в «умном голосовании». При этом у них ничего не вздрогнет на тему, что это политическая шизофрения.

Равно как и рассказывать про офшорного олигарха и плантатора Грудинина, что он директор ЗАО «Совхоз». Симулякр на симулякре и симулякром погоняет.

А чему удивляться, если Геннадий Зюганов официально самый богатый глава фракции в Госдуме (богаче Жириновского и Неверова)? Ребята, им не нужен никакой коммунизм, их и тут неплохо кормят! «Бытие определяет сознание», слыхали?

Впрочем, как и верхушке КПСС в позднем СССР. У тех тоже всё было: спецобслуживание, дачи, машины, охотничьи угодья, антиквариат, произведения искусства и так далее. Конкретно у них «коммунизм» уже наступил. А дальше уже как в старой песне из фильма «Последний дюйм»: «Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня?»

Партия, которая создавалась для встраивания в капиталистическую систему, распевая при этом «Весь мир насилья мы разрушим», которая состоит из миллиардеров, слёзно рассказывающих про бабушку со шкуркой, по умолчанию партия лицемеров.

Любую самую прекрасную и светлую идею могут испортить негодные исполнители. Кадры решают всё.

Вот специально ждал, пока выборы пройдут, чтобы меня не могли обвинить в «чёрном пиаре» КПРФ. И сегодня, когда выборы закончились, я могу спокойно констатировать: КПРФ ни секунды своего существования не была коммунистической партией.

Потому что, если кто-то хочет построить коммунизм, он ищет способы. Он даёт определение, что такое коммунизм. Он прописывает свод критериев, которые определяют, это уже коммунизм или ещё нет. Он разрабатывает программы реформ и проекты преобразований, как достигнуть коммунизма. Ничего этого у КПРФ нет. За 30 лет они даже не попытались.

Впрочем, это почти всех российских «левых» касается.

Вместо анализа причин поражения в прошлом и разработки модели, которая позволит избежать подобных поражений и перерождений в будущем, нас кормят «Мы сделаем всё то же самое, надеясь на иной результат». Знаете, как это называется? Товарищ Эйнштейн говорил, что это безумие!

P.S. Впрочем, об общем идеологическом тупике современных левых мы поговорим уже в следующей части.

Александр Роджерс

https://alternatio.org/articles/articles/item/95297-pochemu-kprf-ne-kommunisticheskaya-partiya