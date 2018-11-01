Зачем Россия держится за отношения с МВФ

Сфера международных финансов - сфера не менее узкоспециализированная, чем нейрохирургия или программирование. Даже имея большой опыт чтения международной публицистики, остается непонятным очень многое. А если учесть, что основную массу потребителей такой аналитики составляют люди и вовсе от мировых финансов далёкие, то судят они об этом так же, как о теории относительности: одна минута с красивой девушкой кажется мигом, а одна минута сидения на раскалённой печке - вечностью. Примерно так же мы судим и о международных финансах. Конспирология и вульгарная агитация правят бал, составляя практически 95% всех толкований и материалов на эту тему. Примерно как пересказать "Капитал" Маркса неграмотному солдату из крестьян.

Самой любимой темой для конспирологов является тема отношений России с МВФ. Это очень хлебная тема, позволившая здорово отпиариться не одному депутату, писателю или оппозиционеру. Все уже знают, что отношения России и МВФ - это тема национального предательства интересов России её финансовым сообществом и чиновниками. Дальше мнения разделяются: одни утверждают, что президент в плену у этих чиновников, другие - что президент этих чиновников возглавляет. Самый сильный аргумент - это то, что президент этих чиновников не выгоняет. Просто, как большевистская листовка для рабочих Путиловского завода. И, разумеется, с таким же количеством реальной информации. Нет, есть большое количество тех, кто питается такими информационными помоями и очень доволен. Но есть те, кто чувствует, что что-то тут не так просто, только не понятно пока - в чём. Иногда их терпение вознаграждается.

Брендон Смит опубликовал на сайте Birch Gold Group статью, в которой подробно рассмотрел происходящее в мире международных финансов. Вывод его неутешителен - мир тихо уходит от доллара. При этом крупные страны формируют свою систему международных расчётов, где США остаются в изоляции. Ознакомиться со всей статьёй можно по ссылке, но вот что особенно интересно: Смит увидел, что Россия и Китай строят свою финансовую альтернативу доллару США, подгребая под себя именно МВФ. Что и служит причиной сохранения хороших отношений с этим "банком", как Смит называет МВФ, при ухудшении отношений между США и Россией и США и Китаем. Вот что пишет об этом Смит:

"Россия сбрасывает государственные казначейские обязательства США, но сохраняет тесные связи с МВФ и Банком международных расчетов, ратуя за систему международной валюты под контролем МВФ. Китай делает то же самое, усиливая связи с МВФ через его специальные права заимствования посредством системы корзины валют, одновременно раз за разом разрывая связи с долларом. Европа приветствует более тесную торговлю и с Россией, и с Китаем, работая над тем, чтобы игнорировать санкции США.

И теперь все эти государства создают новые сети по типу СВИФТ, чтобы оставить США за бортом. Другими словами, США становятся самодовольным злодеем в нашей глобальной мыльной опере, и из-за своей собственной гордыни они создают условия для собственного разрушения. США действуют как катализатор, помогая глобальным банкам, запугивая врагов и союзников в сторону дальнейшей централизации. По крайней мере, такова повествовательная линия, которую будут повторять, как я подозреваю, будущие историки."

Далее Смит пишет:

"Долларовая пристрастность снова проявляет свою неприглядную сущность, и рисков такого отрицания множество. Доллар можно обойти, и его уже обходят посредством двусторонних торговых сделок. Доминирования США на нефтяных рынках избегают посредством альтернативных нефтяных контрактов. А теперь и контроль США над финансовыми сетями игнорируется посредством альтернативных программ СВИФТ. Единственной нитью, которая удерживает доллар, а значит и американскую экономику, от распада, является тот факт, что эти альтернативы пока что не широко распространены. Но это неизбежно изменится."

То есть посмотрите, что получается: Россия и Китай, с участием примкнувшего к ним ЕС, выдёргивают из-под США глобальные институты мировых финансов, такие как МВФ и самое главное - Банк международных расчетов, где властвует Б. Барух. Конспирологи благодаря своей начитанности знают истинное значение этого имени, весящего больше, чем Рокфеллеры с Ротшильдами и Морганами вместе взятыми. И получается, что США остаются со своим долларом, ставшего чем-то вроде мексиканского песо или канадского доллара, а мировая глобальная финансовая система работает без доллара на других валютах. И никакие ЦРУ и Пентагон тут не помогут – это война совсем в другой плоскости. Нет, доллар США останется, как и фунт стерлингов, но не как единственный и неповторимый, а как один из прочих. Это означает простую вещь: "Глобализм форевер, а США маст дай." «Никакого самолечения, доктор сказал в морг – значит в морг». Без доллара в нынешнем качестве США никому не нужны и их гегемония исчезает.

Надо сказать, что Барух - не Трамп. Баруху козу не состроишь. Китай и Россия, стремясь выдернуть МВФ и БМР из-под доллара и пойти дальше в глобализм, создали интересную для глобальных финансистов альтернативу. Они сохраняют свой глобальный статус, а проблемы США с их долларом - это проблемы США. Россия и Китай хотят передать право эмиссии мировой валюты МВФ, отняв его у ФРС. Тем самым вырвав МВФ из сферы монопольного влияния США. БМР не против, он всего лишь клиринговый центр, а не эмитент доллара. От потери долларом статуса мировой валюты проиграет лишь Рокфеллер. Барух и Ротшильды встроятся в новую систему и продолжат получать прибыли. МВФ встанет на место нынешней ФРС. Отчего не поучаствовать в таком заговоре? Главное - ФРС не может ничего предъявить МВФ. И тем более БМР. Ситуация очень пикантная. Смит почуял конец - без доллара США никто.

Такой мотив позволяет по другому посмотреть на контакты России, ЕС и Китая с МВФ. С ними не рвут отношения потому, что держат их на перспективу для себя. От глобализации никто не собирается отказываться, просто есть шанс перестать понимать слова "глобализация" и "американизация" как синонимы. Для США это, конечно, плохая новость. Но в таком случае контакты России с МВФ означают очень далеко идущую стратегию не Набиуллиной с Силуановым, а именно Владимира Путина. Понятно, зачем ему нужен МВФ. И что не нужно ждать разрыва России с МВФ.

Да, сейчас этот фонд - орудие США. Но при появлении у МВФ своей перспективы, отдельной от перспективы США, всё изменится в одночасье. Когда МВФ поцелует США и скажет: "Прости, дорогой, так получилось, я ухожу к другому, но ты же не станешь закатывать эти пошлые истерики, правда?", то США останутся остолбенело стоять на мировой дороге в глобальное будущее, где Россия, ЕС и Китай станут показывать США, где теперь они будут сидеть и какими по очереди голосовать.

Заметьте - это не наша версия. Это американцы чувствуют свою перспективу и грустят по этому поводу. А это значит, что Путин не пленник либералов ЦБ и правительства, а очень активный игрок этими фигурами ради долгосрочных геополитических целей России. Ведь то же самое делает и Китай - и очень трудно представить Си Цзиньпина пленником китайских либералов. Вывод один - Россия и Китай готовят США участь большой страны местного значения за Большой Лужей. В таком случае всё сходится и становится на свои места. Коллективный разум России, ЕС и Китая всегда победит американских неоконов.

Александр Халдей

Специально для ИА REX