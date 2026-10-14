Варенье из апельсиновых корок и торт «Зебра»

Как оказалось, полезными и лечебными свойствами обладает не только мякоть, но и кожура цитрусовых: лимона, апельсина, мандарина, грейпфрута. Например, как показали исследования канадских ученых, в лимонных, апельсиновых и грейпфрутовых корках содержится много флавонов. Эти вещества замедляют процесс старения и ускоряют выведение из организма вредного холестерина.

При этом ежегодно на свалки отправляются тысячи тонн этих продуктов, тогда как их можно использовать весьма продуктивно. Например, приготовить из апельсиновых корок варенье и порадовать семью новым оригинальным лакомством!

Варенье из апельсиновых корок

Довольно часто кожура апельсина используется для приготовления вкусного варенья, которому зачастую дают романтическое название «Завитки». Варенье на самом деле получается очень красивым и ароматным. Эти привлекательные завитки отменно украсят мороженое, пирожное, торт, мусс или желе, при этом придавая блюдам как завершенный вид, так и наделяя их особым вкусом и ароматом.

Кожура апельсина содержит:

пектиновая, фолиевая и лимонная кислоты;

фитонциды;

флавоноиды;

калий;

медь;

кальций;

витамины группы В;

бета-каротин.

Подробнее об апельсине можно прочитать здесь .

Ингредиенты

Апельсин (кожура апельсина) – 3 штуки.

Сахар – 300 граммов.

Вода – 300 мл.

Сок лимона – 1 столовая ложка или лимонная кислота – на кончике ножа.

Приготовление

Шаг 1

Апельсины тщательно моем, затем обдаем кипятком (привозные плоды всегда обрабатываются специальными веществами для длительного хранения) и разрезаем на 4 части каждый. Мякоть используем по назначению (съедим или приготовим еще что-нибудь), а вот кожура апельсина идет в дело.

С нее срезаем внутренний белый слой. Он горчит и поэтому нужно от него избавиться.

Шаг 2

Очищенные от белой кожицы кожуру апельсинов нарезаем полосками и кладем в миску. Заливаем холодной водой и даем им помокнуть несколько часов, а еще лучше в течение ночи. В процессе нужно несколько раз поменять воду. Это точно избавит будущее варенье от возможной горечи. За время, проведенное в воде, корочки немного свернутся и это нам на руку.

Шаг 3

Сливаем воду и подготавливаем прочную нитку и иголку. Вдеваем в ушко нитку, которую закрепляем на конце. А теперь сворачиваем каждую корочку спиралькой и надеваем на иголку, протягивая до окончания нитки. Получаются довольно длинные бусы.

Шаг 4

Кладем наши апельсиновые бусы в кастрюльку, заливаем водой и варим на среднем огне 20 минут после закипания. Затем горячую воду сливаем и снова заливаем бусы холодной. Такую процедуру нужно повторить раза четыре. Затем вынимаем апельсиновые завитки на нитке и даем стечь воде.

Шаг 5

В кастрюльку наливаем 300 мл воды и засыпаем сахар. Ставим на огонь и доводим сироп до кипения. Кладем в него бусы (лучше сразу снять их с нитки, а то потом будет сильно липнуть к рукам) и варим на среднем огне около получаса.

Шаг 6

Даем варенью из кожуры апельсинов полностью остыть. Затем добавляем сок лимона и еще раз варим полчаса. Варенье готово, посмотрите, какие получились милые завитушки!

Варенье из апельсиновых корок «Завитки»

Таким образом, кожура апельсина содержит не только массу витаминов, но нашла свое применение в «Завитках» и ее не надо выбрасывать в мусорное ведро.

Торт «Зебра»

Вам позвонили друзья и сказали, что через часик заедут в гости. Что за часик можно приготовить? Конечно же чай или кофе. А также можно угостить гостей вкусной свежей выпечкой. У каждой хозяйки в холодильнике найдется несколько штук яиц, сметана или молоко, мука и масло или маргарин. Предлагаю вашему вниманию торт «Зебра». Он был очень популярен и востребован в 70-90 годах 20 столетия. Торт вкусный, готовить его быстро и легко.

Ингредиенты

Яйца - 4 шт.

Сахар - 1 стакан.

Сметана - 1 стакан.

Мука - 2 стакана.

1/ 2 ч. ложки соды, гашеной уксусом.

Какао порошок - 1 ст. ложка.

Для крема

Молоко - 0,5 литра.

Сливочное масло - 200 г.

Сахар или сахарная пудра - 400 г.

Ванилин - по вкусу.

Манка - 4 ст. ложки.

Приготовление крема

Вскипятить молоко, добавить манку, постоянно помешивая, кипятить на слабом огне 5 минут. Остудить. Растереть сливочное масло с сахаром. Добавить в сваренную манку. Перемешать и поставить в холод на 30 минут.

Приготовление торта

Отделить яичные белки от желтков. Желтки венчиком растереть с сахаром. Я использую для этой цели миксер. Яичные белки взбить венчиком или миксером в крепкую пену, добавить муку, взбитые желтки, соду гашеную или разрыхлитель, сметану. Все тщательно перемешать. Приготовленное тесто разделить на 2 части. В одну часть теста добавить 1 столовую ложку порошка какао. Перемешать в однородную массу. Разогреть духовку до 220 градусов. Из теста испечь 4 одинакового размера коржа. Остудить. Получится 2 коржа белого цвета, 2 – шоколадного. А если увеличить количество ингредиентов, то и больше. Коржи положить на плоскую тарелку, чередуя: белый корж, шоколадный корж, белый, шоколадный. Каждый корж намазать кремом. Затем, намазать кремом бока торта. Сверху торт можно украсить фруктами, орехами или розочкой из того же крема.

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