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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2

1970-е — 1
Продолжим...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Девочка принесла обед в поле. 1970-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Женщины из села Байкальское. 1970-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2На Бородинском поле, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Патрульный вертолёт ГАИ. Вдали виднеются новостройки Выхино-Жулебино. 1970-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2На фото 1970-х годов - мотобольный клуб Тайфун (Элиста) и переполненный стадион на одном из домашних матчей команды.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Пионерский отряд, 1970-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Проводница в поезде Москва-Владивосток, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Рабочие за чтением газеты. 1970-е. Фотография из архивов краеведческого центра ЦГБ им. Д.С. Лихачёва. Кирово-Чепецк
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Отдых дикарём в 70-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Новая смена в пионерском лагере Ёлочка. Наро-Фоминский район Московской области. 1970-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Переносная приставка к телевизору Квант, выпускаемая когда-то на Львовском заводе кинескопов, 1970-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Производство цветных телевизоров, 1970–е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Модная молочница, 1970-е. В бутылках с белой крышкой – молоко, с розовой была ряженка, с зелёной – кефир, а с желтой – сливки. В банках поменьше – сметана.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Люди отмывают в луже стеклотару от этикеток. Москва, Безбожный переулок, 1970-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Отдел «Соки» продуктового магазина. 1970–е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Вкусный томатный сок с солью из СССР, 70-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Павильон - пиво. 1970-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Зима в СССР, 70-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Зимняя рыбалка на Москва-реке, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Дорога в магазине Лейпциг, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Вологодская обл. 1970-е годы.

Фото Ю. Садовников
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Занятия в аудитории медицинского института. Рязань. 1970-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2В метро, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Стройотряд, 1970-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Эрмитаж. 1970-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Солдаты Морской Пехоты СССР на учениях: 70-ые - 80-ые годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Военрук. Тяжело в ученьи
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Приём макулатуры. Москва, 1970–е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2На Московском хлебозаводе, 1970-е

Методичка: "Как обнаружить шпиона":
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Вид на стадион Лужники, 1970-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Владимир Лангранж, «Голубятники», 1972

Первомайский Торжок 1972 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 21972 г., возмещение за обучение

Заброшенная советская мозаичная стела «Радость труда» («55-летие СССР») в Тольятти.
Современные фото Lanasator.

История этой мозаики
"Это огромный монумент, представляющий из себя лежачий 100-метровый прямоугольный брусок, со всех видимых сторон покрытый мозаикой. Площадь панно около 560 квадратных метров, использовано более 3,5 млн кусочков разноцветной смальты. Был сооружён на рубеже 1970-1980-х годов, автор - художник Ю.К. Королев, один из директоров Третьяковки.
Задумывался, как первый и основной объект каскада мозаик, размещенных в разных частях Автограда. Изначальное название стелы - 55-летие СССР - связано с присвоением в 1972 году АвтоВАЗу почетного имени 50-летия СССР, поэтому часть сюжетов посвящена именно автозаводу. Впрочем, остальная их часть иллюстрирует достижения науки, эпизоды жизни рабочего класса, советских воинов, яркий быт и ту самую радость труда.
Возведение монумента было крайне дорогостоящим - смальту более, чем 100 оттенков, везли со всех уголков Советского Союза, в создании мозаики принимали участие сотни человек. Можно как угодно относиться к советской эпохе и пропаганде того периода, но подобное монументальное искусство абсолютно прекрасно.
К сожалению, до наших дней стела дожила в предельно удручающем состоянии, - значительные участки мозаики осыпались, площадь вокруг превратилась в заросший пустырь, огороженный забором... Боюсь, что далеко не каждый житель Тольятти знает о её существовании, ещё меньше видели монумент своими глазами. Остальные мозаики этого каскада размещены гораздо более "на виду" - на стенах кинотеатра, дома культуры, спортивного дворца и универмага, - а эта оказалась спрятана - в кустах за дворцом спорта "Волгарь", рядом с замороженной стройкой. Разговоры о восстановлении иногда поднимают, но никто не готов тратить на это городской бюджет, а идеи коллективного финансирования народом так и затихают в формате идей. В это время кусочки смальты продолжают осыпаться - и не по одному, а целыми сотнями..."
https://t.me/myUSSR/11826
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Пионерская организация СССР. К 50-летию. ГУКГ, ЦС ВПО и Кабинет истории при Московском ДП. Худ. А.Ф. Сачков. 1972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Парад 50-летия Всесоюзной пионерской организации, 1972
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2В пионерском лагере, 1972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Метро «Октябрьская», 1972. На заднем плане легендарная первая «Шоколадница».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2До Ре Ми. Автор снимка Наташа Чижевцева. 1972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Завтрак в коммуналке. 1972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Доброе утро, 1972

Отличные фотографии местной жизни. ПГТ и порт Усть-Камчатск, Камчатка, 1972 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Автомобиль для вывоза мусора. 1972г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2В цеху Таганрогского комбайнового завода, 25 апреля 1972 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Проспект Калинина в Москве, 1972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Реклама автомобиля ЗАЗ-968 «Запорожец». 1972 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Ралли в СССР. 1972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Вертолёт Ми-8 помогает вытащить увязший в песке трактор в районе Сарезского озера. Фотограф Всеволод Тарасевич. Таджикская ССР. 1972 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Казань. Прибытие первой электрички, 1972 год. Фото Рустам Мухаметзянов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 224 февраля 1972 произошла авария на советской атомной субмарине К-19
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Приводнение Ту-134 на Икшинское водохранилище в 1972 году. Московская обл.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Приводнение Ту-134 на Икшинское водохранилище в 1972 году. Московская обл.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Перевозка дома в Набережных Челнах, 1972 год. Фотограф Геннадий Копосов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Птичий рынок. Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский, 1972 год, г. Москва, Большая Калитниковская ул.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Ленинский проспект, зима 1972
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Женщина несёт домой ёлку (1972 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Новый год на работе. Таджикская ССР. 1972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Жители города Певек внимательно наблюдают за перипетиями матча первенства Чаунского района Чукотского национального округа по хоккею 1972 года на импровизированных трибунах местного стадиона Труд
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Суперсерия СССР — Канада 1972 г. Серия из 8 матчей между сборными СССР и Канады. В итоге, Канада одержала 4 победы, СССР — 3, одна встреча — ничья. Советская команда забросила 32 шайбы, канадская — 31.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Церемония награждения олимпийской сборной СССР по баскетболу 1972 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Дорожные работы на Садовнической набережной у Чугунного моста, Москва, 1972
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Строительство Монумента героическим защитникам Ленинграда. Ленинград, 1972  год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Фотография из обычного свердловского магазина 1972 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Заправка по принципу японской рядом с парком Сокольники, 1972
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2В Московском метро, 1972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 21972 год. Ташкент. Маникюр.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Салон красоты «Чародейка» на проспекте Калинина, 1972
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Съёмка моделей для журнала мод, Ленинград, 1972 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Антанас Суткус. На Балтийском море. Гируляй. 1972 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Отдыхающие делают зарядку, Ялта, 1972 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2В детском саду для детей гидростроителей «Зеягэсстроя». Амурская область, 1972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2У витрины, 1972
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2На тракторном заводе. Владимир. 1972 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2На лекции в МЭИ, 1972 (Кстати, сейчас появилась информация, что здание может быть снесено...)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Автобусная станция ВДНХ (северная). 1972 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Москва. Белорусский вокзал. 1972
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Вечерние огни на улице Горького, 1972
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Из фотоальбома "Московские зори" фотографа Николая Рахманова. 1972 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Утро. Художник Тимофей Коваленко. 1972 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Крокодил, 70-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Барон Карл Людвиг фон Остер, один из промышленных магнатов ФРГ, осужденный на Нюрнбергском процессе, был освобожден американской военной администрацией и теперь испытывает новое оружие, 1973 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Ветераны приезжавшие каждый год на Саур-Могилу. 9 мая, 1973 год. Донецкая область
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Премьера фильма "В бой идут одни старики". 1973 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2Эгон Райтцель (ГДР), Советский БАМград, 1974 год. Картина с выставки-конкурса "Сибирь завтра" (1973-75 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2_____

Продолжение следует...

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