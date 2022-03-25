Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1970-е — 2_____

1970-е — 1

Продолжим...





Девочка принесла обед в поле. 1970-е.

Женщины из села Байкальское. 1970-е годы

На Бородинском поле, 1970-е

Патрульный вертолёт ГАИ. Вдали виднеются новостройки Выхино-Жулебино. 1970-е годы.

На фото 1970-х годов - мотобольный клуб Тайфун (Элиста) и переполненный стадион на одном из домашних матчей команды.

Пионерский отряд, 1970-е.

Проводница в поезде Москва-Владивосток, 1970-е

Рабочие за чтением газеты. 1970-е. Фотография из архивов краеведческого центра ЦГБ им. Д.С. Лихачёва. Кирово-Чепецк

Отдых дикарём в 70-е

Новая смена в пионерском лагере Ёлочка. Наро-Фоминский район Московской области. 1970-е годы.

Переносная приставка к телевизору Квант, выпускаемая когда-то на Львовском заводе кинескопов, 1970-е годы.

Производство цветных телевизоров, 1970–е годы

Модная молочница, 1970-е. В бутылках с белой крышкой – молоко, с розовой была ряженка, с зелёной – кефир, а с желтой – сливки. В банках поменьше – сметана.

Люди отмывают в луже стеклотару от этикеток. Москва, Безбожный переулок, 1970-е годы.

Отдел «Соки» продуктового магазина. 1970–е.

Вкусный томатный сок с солью из СССР, 70-е

Павильон - пиво. 1970-е гг.

Зима в СССР, 70-е

Зимняя рыбалка на Москва-реке, 1970-е

Дорога в магазине Лейпциг, 1970-е

Вологодская обл. 1970-е годы.

Фото Ю. СадовниковЗанятия в аудитории медицинского института. Рязань. 1970-е годы.В метро, 1970-еСтройотряд, 1970-е.Эрмитаж. 1970-е годыСолдаты Морской Пехоты СССР на учениях: 70-ые - 80-ые годыВоенрук. Тяжело в ученьиПриём макулатуры. Москва, 1970–е годы.На Московском хлебозаводе, 1970-е

Методичка: "Как обнаружить шпиона":

























Вид на стадион Лужники, 1970-е

Владимир Лангранж, «Голубятники», 1972

Первомайский Торжок 1972 года:













1972 г., возмещение за обучение

Заброшенная советская мозаичная стела «Радость труда» («55-летие СССР») в Тольятти.

Современные фото Lanasator.

История этой мозаики

"Это огромный монумент, представляющий из себя лежачий 100-метровый прямоугольный брусок, со всех видимых сторон покрытый мозаикой. Площадь панно около 560 квадратных метров, использовано более 3,5 млн кусочков разноцветной смальты. Был сооружён на рубеже 1970-1980-х годов, автор - художник Ю.К. Королев, один из директоров Третьяковки.

Задумывался, как первый и основной объект каскада мозаик, размещенных в разных частях Автограда. Изначальное название стелы - 55-летие СССР - связано с присвоением в 1972 году АвтоВАЗу почетного имени 50-летия СССР, поэтому часть сюжетов посвящена именно автозаводу. Впрочем, остальная их часть иллюстрирует достижения науки, эпизоды жизни рабочего класса, советских воинов, яркий быт и ту самую радость труда.

Возведение монумента было крайне дорогостоящим - смальту более, чем 100 оттенков, везли со всех уголков Советского Союза, в создании мозаики принимали участие сотни человек. Можно как угодно относиться к советской эпохе и пропаганде того периода, но подобное монументальное искусство абсолютно прекрасно.

К сожалению, до наших дней стела дожила в предельно удручающем состоянии, - значительные участки мозаики осыпались, площадь вокруг превратилась в заросший пустырь, огороженный забором... Боюсь, что далеко не каждый житель Тольятти знает о её существовании, ещё меньше видели монумент своими глазами. Остальные мозаики этого каскада размещены гораздо более "на виду" - на стенах кинотеатра, дома культуры, спортивного дворца и универмага, - а эта оказалась спрятана - в кустах за дворцом спорта "Волгарь", рядом с замороженной стройкой. Разговоры о восстановлении иногда поднимают, но никто не готов тратить на это городской бюджет, а идеи коллективного финансирования народом так и затихают в формате идей. В это время кусочки смальты продолжают осыпаться - и не по одному, а целыми сотнями..."

https://t.me/myUSSR/11826





















Пионерская организация СССР. К 50-летию. ГУКГ, ЦС ВПО и Кабинет истории при Московском ДП. Худ. А.Ф. Сачков. 1972 год.

Парад 50-летия Всесоюзной пионерской организации, 1972

В пионерском лагере, 1972 год.

Метро «Октябрьская», 1972. На заднем плане легендарная первая «Шоколадница».

До Ре Ми. Автор снимка Наташа Чижевцева. 1972 год.

Завтрак в коммуналке. 1972 год.

Доброе утро, 1972

Отличные фотографии местной жизни. ПГТ и порт Усть-Камчатск, Камчатка, 1972 год:





















Автомобиль для вывоза мусора. 1972г

В цеху Таганрогского комбайнового завода, 25 апреля 1972 года

Проспект Калинина в Москве, 1972 год.

Реклама автомобиля ЗАЗ-968 «Запорожец». 1972 г

Ралли в СССР. 1972 год.

Вертолёт Ми-8 помогает вытащить увязший в песке трактор в районе Сарезского озера. Фотограф Всеволод Тарасевич. Таджикская ССР. 1972 год

Казань. Прибытие первой электрички, 1972 год. Фото Рустам Мухаметзянов

24 февраля 1972 произошла авария на советской атомной субмарине К-19

Приводнение Ту-134 на Икшинское водохранилище в 1972 году. Московская обл.

Приводнение Ту-134 на Икшинское водохранилище в 1972 году. Московская обл.

Перевозка дома в Набережных Челнах, 1972 год. Фотограф Геннадий Копосов.

Птичий рынок. Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский, 1972 год, г. Москва, Большая Калитниковская ул.

Ленинский проспект, зима 1972

Женщина несёт домой ёлку (1972 год)

Новый год на работе. Таджикская ССР. 1972 год.





Жители города Певек внимательно наблюдают за перипетиями матча первенства Чаунского района Чукотского национального округа по хоккею 1972 года на импровизированных трибунах местного стадиона Труд

Суперсерия СССР — Канада 1972 г. Серия из 8 матчей между сборными СССР и Канады. В итоге, Канада одержала 4 победы, СССР — 3, одна встреча — ничья. Советская команда забросила 32 шайбы, канадская — 31.

Церемония награждения олимпийской сборной СССР по баскетболу 1972 год

Дорожные работы на Садовнической набережной у Чугунного моста, Москва, 1972

Строительство Монумента героическим защитникам Ленинграда. Ленинград, 1972 год.

Фотография из обычного свердловского магазина 1972 года

Заправка по принципу японской рядом с парком Сокольники, 1972

В Московском метро, 1972 год.

1972 год. Ташкент. Маникюр.

Салон красоты «Чародейка» на проспекте Калинина, 1972

Съёмка моделей для журнала мод, Ленинград, 1972 год

Антанас Суткус. На Балтийском море. Гируляй. 1972 г.

Отдыхающие делают зарядку, Ялта, 1972 год

В детском саду для детей гидростроителей «Зеягэсстроя». Амурская область, 1972 год.

У витрины, 1972

На тракторном заводе. Владимир. 1972 г.

На лекции в МЭИ, 1972 (Кстати, сейчас появилась информация, что здание может быть снесено...)

Автобусная станция ВДНХ (северная). 1972 г.

Москва. Белорусский вокзал. 1972

Вечерние огни на улице Горького, 1972

Из фотоальбома "Московские зори" фотографа Николая Рахманова. 1972 год.

Утро. Художник Тимофей Коваленко. 1972 год

Крокодил, 70-е

Барон Карл Людвиг фон Остер, один из промышленных магнатов ФРГ, осужденный на Нюрнбергском процессе, был освобожден американской военной администрацией и теперь испытывает новое оружие, 1973 год

Ветераны приезжавшие каждый год на Саур-Могилу. 9 мая, 1973 год. Донецкая область

Премьера фильма "В бой идут одни старики". 1973 год

Эгон Райтцель (ГДР), Советский БАМград, 1974 год. Картина с выставки-конкурса "Сибирь завтра" (1973-75 год)

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Продолжение следует...