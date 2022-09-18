В Швеции опубликовали документ о стратегии США по разрушению экономики ЕС

Шведская газета Nya Dagbladet опубликовала секретный меморандум о стратегии связанной с Пентагоном корпорации RAND от января 2022 года.

В документе говорится о плане США, заключающемся в том, чтобы полностью разрушить экономику Европейского союза (ЕС) за счет ситуации на Украине. Отмечается, что главная роль в этом отводилась Германии, которая является ведущей экономикой ЕС.

Согласно документу, ключевая цель заключается в том, чтобы разрушить сотрудничество ФРГ и России, а также между Германией и Францией. В меморандуме также отмечается, что в случае реализации этого сценария ЕС станет не только экономическим, но и политическим конкурентом Соединенных Штатов.

В документе говорится, что единственный возможный способ заставить Берлин отказаться от поставок российских энергоносителей — это втянуть обе стороны в конфликт на Украине. «Россия явно не собирается оставлять массированное давление украинской армии на республики Донбасса без военного ответа. Это позволило бы представить Россию агрессором, а затем ввести против нее весь пакет санкций, который уже подготовлен», — отмечается в меморандуме.

Также в США считают, что введение антироссийских санкций лишит ФРГ доступа к энергоресурсам из РФ.

В результате это приведет к кризису в Германии. Ожидается, что потери могут достигнуть 200-300 миллиардов евро. В документе говорится, что это приведет к коллапсу европейской промышленности, росту безработицы и миграции образованных европейцев в США. В результате экономика Соединенных Штатов может получить дополнительный доход в 7-9 триллиона долларов, прогнозируется в меморандуме.

Ранее издание Bild сообщал, что США оказывают давление на власти Германии, чтобы Берлин усилил военную поддержку Украины. По информации газеты, Вашингтон хочет, чтобы ФРГ поставила Киеву танки Leopard 2 и другое тяжелое вооружение. Источники Bild в немецком кабмине рассказали, что на прошлой неделе Госдепартамент США направил соответствующую устную ноту в МИД ФРГ, а также копию в Канцелярию.

https://lenta.ru/news/2022/09/16/document/