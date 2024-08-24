Стихи о главном

Выжить надо

Мальчик у стен разбитых.

Маленький паренек.

Словно из книг забытых.

Как он здесь выжить мог?

Светлый с лучистым взглядом.

Смотрит стоит на нас.

Там, где под мощным градом

Стонет в огне Донбасс...

-Мальчик. Откуда детка?

Слышу хриплю из вне.

-Люди бывают редко

Выжившие в огне.

Он улыбнулся:

-Дядя,

Я за тобой. Пойдем.

В сторону наспех глядя,

Где догорает дом...

-Там... Нас найдут когда-то...

Вздрогнул.

-Уже пора.

Голубь кружил пернатый в сизом дыму двора.

Вижу мой дед с гармошкой

В сквере пустом сидит:

-Пусть поживет, Алешка!

Мальчик к нему бежит....

Боль оглушает... Руки ближе к вискам прижал.

Чую приход разлуки

Мальчик в дыму пропал.

Кровь запеклась в ладони

Чувствую: я живой....

Город под градом стонет

Город разбит войной...

Слышу ребята рядом.

Сил их окликнуть нет

-Выжить!

Так выжить надо!

Мне завещал мой дед.

Видимо в каждом воля

Прочность и стойкость есть

Руки над головою

С болью я пОднял...

- Здесьььь!

Елена Шеховцова

15.06.2024г.

Художник ZаПобеду

Медики-особое призвание,

Нет покоя ночью нам и днём,

Милосердие и состраданье,

Бой с болезнью вечно мы ведём.

Санитары и врачи и сёстры,

За людей без отдыха и сна,

К нам идут когда проблемы остры,

Нету выходных,когда весна.

Терапевты,лоры,окулисты,

Долгих вам,счастливых мирных дней,

Все врачи навеки оптимисты,

Нам дано творцом спасать людей.

Крепкого здоровья и успехов,

Радости в кругу своей семьи,

В белых миротворческих доспехах,

Побеждать,болезни вопреки.

автор Мария Маркус

Художник ZаПобеду

Там не играют пацаны в войну.

Там каждый день ребята умирают.

Там каждый думает о чём-то о своём.

Там цену жизни каждый точно знает.

Всё просто там: окопы, блиндажи...

Прилёты, выходы, пришла гуманитарка...

Там времени другое колесо:

То холодно, а то бывает жарко.

Там ценят дружбу, презирают трусость.

Там каждый брат и каждый там герой.

Там не умеют врать и ненавидеть.

Там каждый метр земли нам свой.

Там любят русских, пусть не все, но всё же.

Там русский дух и русская земля!

Там умирая, парни понимают,

Что жизни отдают свои не зря.

Там верят нам, что мы придём, поможем,

Спасём своих и нечисть истребим.

С молитвою и с нашим красным флагом

Фашизм проклятый снова победим!

Там говорят спасибо, улыбаясь,

Встречают со слезами на глазах ,

Там крепко обнимают, расставаясь,

В душе тая какой-то странный страх.

Страх от того, что можешь не увидеть,

С кем ты сегодня вместе ночевал,

С кем поделил сухпай и сигареты,

Хотя до этого его совсем не знал.

Там просто всё одновременно сложно

И не понятно в чём и чья вина.

Там по другому всё, а если проще,

Там не играют - там идёт война.

20.05.2024

Алексей Антипов

Художник ZаПобеду

«В танке»

Жарко в танке словно, на дне ада,

Сильно раскаляется броня.

Но работать по фашистам надо,

В тень бы спрятать нашего коня.

По пять вёдер сходит порой пота,

Разъедает напрочь все глаза.

Что ж поделать, нелегка работа,

Мчим по полю, словно стрекоза.

Где-то море ждёт меня и манит,

Звать устал уже песчаный пляж.

Я надеюсь, нас в бою не ранит,

Жив-здоров вернётся экипаж.

Жар от танка с баней не сравнится,

В башне словно в огненной печи.

В общем, в нём никак не прохладиться,

Таем в танке, аки воск свечи…

(Георгий 13.06.2024)

«Какие парни погибают…»

Какие парни погибают,

Как небо ясное глаза.

Грехи народа искупают,

Их души чище, чем слеза.

Какие парни погибают,

Вся золотая молодёжь.

В гробу из цинка приезжают;

Идя по кладбищу, бьёт дрожь.

Какие парни погибают,

России лучшие сыны.

Своей нас грудью закрывают,

Чтоб дома не было войны.

Какие парни погибают,

Семью оставив и уют.

И честь мундира не марают,

В боях победу здесь куют.

Какие парни погибают,

В тылу не прячась от войны.

И кровь СВОю там проливают,

Чтоб мир настал, цвели сады.

Какие парни погибают,

А вам ещё бы жить и жить.

Таких, как вы, враг не сломает,

Вы предпочли жизнь положить.

Какие парни погибают,

В боях сгорая, словно свечи.

Страну сплотиться призывают,

Тяжёлый крест взвалив на плечи.

Какие парни погибают,

Могилы свежие в венках.

И слёз СВОих здесь не скрывают,

Я видел их на мужиках.

Какие парни погибают,

Без слов ненужных и истерик.

Как на куски рвёт и ломает,

Такое не покажет телек.

Какие парни погибают,

Что жизнь отдали для победы.

Их в райских там садах встречают,

Войну прошедшие всю деды.

Какие парни погибают,

Не вправе мы кого забыть.

На небе звёздами сияют,

Чтоб путь земной нам осветить.

Какие парни погибают,

Но верю я, что всё не зря.

Собой Россию защищают ,

Что воссияет, как заря!!!

(Георгий 15.06.2024)

"Медальон".

Ему всего лишь двадцать... Двадцать лет!...

Мальчишке б мирной жизнью наслаждаться.

Встречать с любимой девочкой рассвет

И с близкими людьми не расставаться.

Ему бы птиц на ветке за окном,

Не тех, что здесь снарядной "крошкой" ранят.

А он сказал: - "Я буду мужиком!

Сейчас Мужчины Родину спасают!....".

Обнял в дверях сестру, отца и мать

И, во дворе любимую овчарку...

Пришло село всё парня провожать -

У провожавших души наизнанку...

Напутствий было много от людей,

Но тронул медальон от ветерана.

- "Хранил меня он в трудные из дней,

В неимоверном пекле Сталинграда!...

Я с ним, Внучок, немало повидал...

И выходил живым из окруженья...

Хочу, чтоб ты его в подарок взял -

Иконка в нём... моё благословенье!..."

И наклонился парень к старику,

В руках блеснула ветхая цепочка...

- "Я обещаю, Дед!... не подведу -

Поставлена фашизму будет точка!..."

Умчался вдаль военный эшелон,

Увёз на фронт - Защитников России.

И отдавала Родина поклон

Во след мальчишкам, что теперь Мужчины!

©Юлия Некрасова, 2024.

Художник: ZaПобеду.

О... О судьбе

Я с детства на экране

Смотрел всё о войне,

И в пересказах маме

Мечтал, вот так бы мне.



Кто знал, что через тридцать

Лет сбудутся мечты -

Есть у меня провидца

Блиндаж, штурм высоты.



Благословил священник

У алтаря мой путь,

И новый счёт ступенек

В свою судьбу шагнуть.



Родным и близким сложно

Принять и осознать,

Что, живший осторожно,

Умчался воевать.



По жизни созерцатель

С гражданки и на фронт.

Какой переключатель

Сменил мой горизонт?



Возможностей погибнуть

Солдату и не счесть,

В беду любую влипнуть,

Здесь надо всё учесть.



Военный путь отмерен.

У каждого он свой,

Один на нём потерян,

Другой в бою герой.



За слабости расплата,

За жизнь свою борьба,

А на плечах солдата

Отечества судьба.



Ты здесь не застрахован,

И привилегий нет,

Будь всем укомплектован,

Огрех несёт ответ.



О смысле жизни думать

Смешно, когда война,

Как пыль всё нужно сдунуть,

Задумался - хана.



Не только воля к жизни

Здесь заставляет быть,

Сильнее зубы стисни,

Чтоб Родину прикрыть.



Всё надо соразмерить,

Не встать на полпути,

Ценить себя и верить,

Ребят не подвести.



Погибших не считаю,

Все мысли о живых -

За них я отвечаю,

За близких и родных.



Войной мой дух наполнен

До самых до краёв.

Враг нами остановлен,

Так испокон веков.



Ещё мы повоюем,

Нас просто не возьмёшь,

Отчизной не торгуем,

Не отдадим за грош.



Желание лишь выжить,

Без мыслей убивать,

От скверны мир очистить,

Навечно зло изгнать.

Александр Карев

Художник: ZaПобеду.

«Ждут дома с фронта пацанов»

Ждут дома с фронта пацанов,

Не спят, ночами молятся.

Борты, вновь полные гробов,

Ну как здесь успокоиться?

Одни по клубам снова в пляс,

И в реки алкоголя.

Другие жизнь кладут за нас,

За что им эта доля?

Когда ж сплотимся-то, народ?

Ну нет сейчас хат с краю!

И в «цинке» прибыл целый взвод,

И мужики рыдают…

Проснись скорее же, страна,

Там братья наши с вами!

Мы встать должны все, как стена,

И чернь смыть, как цунами!

(Георгий 06.04.2024)

https://t.me/Georgiypoems/2483

Солдат и смерть.

Хочу историю, ребята,

Сейчас одну вам рассказать.

Про то, как нашего солдата

Не в силах даже смерть сломать.

Лежал солдат на поле брани,

Смотрел куда-то в небеса.

Взор был размытый, как в тумане,

Жить оставалось полчаса.

И так минута за минутой,

Теряя кровь, слабел боец.

Прихода ждал он смерти лютой,

Ну и, дождался, наконец...

Смерть подошла и встала рядом,

Опëрлась,, молча на косу.

Своим пустым и чëрным взглядом,

Окинула лесополосу.

Затем к солдату наклонилась,

Пытаясь, мысли разгадать.

Но, тут же быстро отстранилась,

Он не боялся умирать.

Смотрел в глазницы он костлявой-

Ни страха, ни мольбы, ни слëз...

Лишь ветер бородой кудрявой,

Солдата щекотал за нос.

Он в мыслях был далëк отсюда,

Он там был, где его семья:

Красавица супруга

Дочурки и ещё маленькие сыновья.

А смерть стояла и смотрела,

Коса была занесена...

Какое собственно ей дело?

Но, что-то медлила она.

Вдруг слышит окрик недалече:

" Братишки, есть тут кто живой? ... "

Своих пришли искать под вечер,

Лишь только стих немного бой.

Смерть головою покачала,

Косу бессильно опустив.

И тихим голосом сказала,

Над местом встречи воспарив:

Силëн и в правду русский воин.

Как сто, как двести лет назад!

А значит смерти не достоин!

Прощай! Живи, пока солдат!

И хрустнув веткой специально,

Чтобы сигнал бойцам подать.

Смерть испарилась моментально,

Другие жизни забирать.

Сюда, братишки, все, кто слышит-

Кричал по рации боец-

" Трëхсотый здесь... Почти не дышит,

Ещё чуть-чуть и не жилец... "

автор герой СВО Сергей, позывной Михо

Казак

Встать за Отчизну - дело непростое,

Чтоб бить нещадно лютого врага.

Казачьи души... Воинство Христово...

Огонь священной веры в них не гас.

Душе казачьей удаль с волей любы.

Характер крут, раздолен вдаль и вширь,

И в каждой жил, тряхнув казачьим чубом,

Ерёмин дух, что брал в полон Сибирь.

Что саблей прорубался в землях новых,

И кровь свою для дел с лихвою лил,

На кочах океанился с Дежнёвым,

Даря потомкам славу и пролив.

Стремясь за край, намётом, без опаски,

Стопою крепкой твёрдо ставя стан,

К ногам царей бросал хребты Аляски,

Мечтая сделать Русским океан...

Веками зло, упрямо, лихо, свято –

Там, где опасность. Смерть, где даже... Пусть!

Каким счетам подвластна боль утраты

Казачьих душ, отдавших жизнь за Русь?!

Где их судьбою только не носило!

В боях рождались вновь, сгорев дотла.

Лежат границы матушки-России

На арчаке казачьего седла.

© Игорь Шептухин.

Конечно, хочется еще пожить...

Но ночь темна. И снова снятся парни

И слово "вечность" изо льда сложить

И до него не раз уже пытались.

Среди знакомых предлагали "откосить".

"Откошенной" судьбой он жить не хочет.

Все бы отдал, сколько хватило б сил,

Чтобы все беды и войну закончить

Он уже многое там наяву видал,

Когда возил одежду и аптечки.

Что там такого? - все!!! там все не так!

Кто это видел - будет помнить вечно

Дороги нет уже (а надо ли?) иной,

Когда война коснулась тебя лично!

Работа, отдых, дом, уют, покой -

Не будет снова жизнь уже привычной.

Закончить это дело нам пора,

Нам больше не простит история осечек!

Усилия большой страны собрать

В победу так, чтоб точно и на вечность!

07.12.2023

АНеПоэтЛи

Шторм-Z"

Пусть говорят, что Zеки не Герои,

Что преступленья кровью не отмыть.

Они не испугались тяжкой доли -

В "штурмЫ" пошли, чтоб нам спокойно жить.

В "штурмЫ" пошли, чтоб небо было в красках,

Смеялись дети и цвела сирень.

"Шторм Z" у нас - особенная каста,

Они в аду кромешном каждый день.

Они в аду за наше с вами счастье -

В кармане две гранаты для себя.

Не осуждайте Zеков понапрасну,

У многих ведь нелёгкая судьба.

Мы все равны, однако, перед смертью,

И, суд единый там на небесах.

Нас Бог послал всех "чистыми" на землю,

Лишь перед ним нам завтра отвечать.

Пусть говорят, что Zеки не Герои,

Что преступленья кровью не отмыть.

Они не испугались тяжкой доли -

"Шторм-Z", Ребят, СПАСИБО!!! Будем жить!!!

©Юлия Некрасова, 2024

КРОВЬ И ПРИТЧИ

Крадётся ночь за облаками,

Неспешно сумерки бегут.

На берег вышел, сел на камень -

Пишу судьбы своей маршрут.

Вперёд, тропой великой тайны,

Тропой из завтра - во вчера;

Стекает кровь из старой раны

Под резким росчерком пера.

Я думал, не осталось крови -

Всю отдал и не сохранил;

Я заковал себя в оковы

И выбрал кровь взамен чернил.

Но мне не стать ничьей добычей,

Лишь мне - судьбу свою вершить:

Кто пишет кровью свои притчи -

Тот, верно, вечно будет жить!

Скользит перо строкою алой,

Расчертит путь слепая сталь.

Накатит сон, души усталость -

Но мне себя ничуть не жаль;

Что есть покой? Его страшится

Огонь, пылающий в ночи.

Лишь верю - ангел мне приснится,

Что сможет раны излечить.

Я принесу к её чертогу

Свой труд, начертанный во тьме,

Устало рухну на пороге;

Прошу, не будь строга ко мне,

Зашей проворною иглою

На сердце пламенный исток -

Напишем книгу мы с тобою

Из света звёзд и снов дорог...

14.04.2024

Коммисар Яррик

https://t.me/astramilitarum/35613

"Господи, Спаси и Сохрани!"

Господи, Спаси и Сохрани

Каждого Российского солдата.

Как ни огрызались бы враги -

Победим, как раньше в сорок пятом.

Береги мальчишек и мужчин,

Сыновей, отцов, мужей и братьев.

Средь кровавых горестных картин,

Смерти их не отдавай в объятья.

Пусть живут подольше на земле,

Пусть дождутся женщины любимых.

Береги их, Боже, на войне,

Ведь они ни кем не заменимы!

©Юлия Некрасова, 2024 (https://t.me/Yuliya101010).

Знай, у каждого разное "больно",

Знай, у каждого разное "страшно".

Не суди со своей колокольни

Неизвестносколькоэтажной.

Не очерчивай взглядом границы,

Не придумывай мозгом пределы.

Что тебе в страшном сне не приснится,

Для кого-то – обычное дело.

Знай, у каждого разное "надо",

Знай, у каждого разное "сложно".

Впрочем, и представление ада

Обобщить и сравнить невозможно.

Знай, что правда бывает другая,

А не та, что приносят на блюде.

Присмотрись к тем, чьи судьбы пугают,

Это – самые сильные люди.

З. Золотова

«Выживший»

Наш танк горел, как свечка у иконы;

И я за жизнь хватался в нём, как мог.

Враг не жалел на нас свои патроны,

Но выжить мне сподобил Господь Бог.

Оплавил руки и лицо я в танке,

Но ничего, до свадьбы заживёт!

Вам не увидеть шрамы на изнанке,

И экипаж никто мне не вернёт…

Там пацанов с лихвой лежит в посадках,

А здесь не знают, почём же куплен мир.

И алкоголь рекой на танцплощадках,

А там, «за лентой», поверьте, мне, не тир…

Там отлетают не у кукол ноги,

Коль оступившись, на мину наступил.

А ими там усыпаны дороги,

Нас чудом Бог не раз по ним водил…

Наш танк горел, как свечка у иконы;

И я за жизнь хватался в нём, как мог.

За всех ребят кладу, молясь, поклоны,

Благодаря за всё Тебя, мой Бог!

(Георгий 21.05.2024)

Судьба России на твоих плечах

Сынок, солдатик, родненький, держись!

В тебе, милок, от прадедов порода.

Перед тобой задачу ставит жизнь:

Защита чести русского народа.

Чтоб противостоять врагу ты мог,

Россия молится и сердцем, и душой.

И вся надежда на тебя, сынок,

Народ России за твоей спиной.

Сынок, цена победы – это люди,

Цена победы очень велика.

А мы молиться за победу будем,

Да, будет с вами Господа рука.

Береги себя, русский солдатик,

От шального укола свинца.

Ты наш сын, наш отец и наш братик,

Ты обязан дойти до конца.

Мы в тылу, мы у вас за плечами,

И у нас полным ходом весна.

Вы, родимые, бьётесь с врагами,

И у вас, полным ходом, война.

Там, за гранью тылов, не покойно,

Боль в сердцах от утрат и потерь.

Но ребята воюют достойно,

И визжит враг, как раненый зверь.

Бьётся враг от ударов в истерике.

Скоро будут их дни сочтены,

Гибнут хлопцы в угоду Америке,

Чужеземной, далёкой, страны.

А ты, сынок, пожалуйста, держись!

Сошлись две силы биться на мечах.

Идёт война, добра со злом, за жизнь,

Судьба России на твоих плечах.

Марина Малютина, 2024

Под знаменем Христа

И преклонив колени,

Российские войска

В преддверии сражений.

Великой тишины

Туманная тревожность,

Молитвы там слышны

И небесам покорность.

Накал страстей утих,

А бит в сердцах всё громче.

Слова молитв простых-

,,Спаси, помилуй, Отче!"

Светлана Окунева-Никитина, 22 декабря 2023 года.

Господь умирает по-русски,

спокойно и с чистой душой.

Он в поле лежит за разбитой межой,

и кровь у Него на разгрузке.



Не верь пропаганде, лишь этому верь:

Господь умирает по-русски теперь.



Но снова со смертного одра встает,

выходит из внешнего мрака.

И снова за Ним поднимается взвод

в которую за ночь атаку.



И вновь канонада - до звона в ушах,

и смерть низвергается с неба,

дрожит, как листок на осине, душа,

но надо дойти до укрепа,



и танки выходят на выстрел прямой,

вставай же - осталось немного,

и в мороке огненном перед собой

ты видишь бегущего Бога.



Анди Кафаро

Чужого не бывает горя

Мария Маркус от 04. 04. 2024г

Всё не случайно происходит,

И льётся кровь за всех за нас,

Бог видит,чувствует,находит,

Для каждого наступит час.

Не спрятаться и за границей,

Ведь от себя не убежать,

Одной мы матери частицы,

Пора всем наконец понять!

Чужого не бывает горя,

Ведь льётся кровь детей рекой,

А мы танцуем,злимся,спорим,

И ищем в суете покой...

Ну что должно ещё случится,

Чтоб вы проснулись наконец,

Когда страна объединится,

Тогда беде придёт конец.

Там бьются наши с вами дети,

За многовидевший Донбасс,

Пойдёмте люди,свяжем сети,

России нет другой у нас!

Война дана нам в очищенье,

Прозренье сердца и души,

И силы духа обновленье,

Покаяться пора в тиши.

Россия-матушка ты слышишь,

Как за тебя идут полки,

Врагу ты ничего не спишешь,

За дедов отдадим долги.

Из всех профессий есть одна из важных,

Из самых нужных Родине, стране,

Одна из героических, отважных!

Таким является сейчас корреспондент.

Узнает все события он первым,

Что где случилось, что произошло.

А новости идут к нам ежедневно,

И быть корреспондентом нелегко.

Ведь им сейчас приходится работать

В горячих точках, где военный фронт...

С бойцами наравне они проходят,

К нам мирный приближая горизонт...

Чтобы однажды утром в репортаже

Сказать нам всем, что мир на всей земле!

О новых достижениях расскажет,

Что будут новости лишь добрыми в стране!

Олеся Винокурова (https://stihi.ru/avtor/olesyav83