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История украинского "патриотизма" в двух картинках

ПОЧЕМУ УМЕР «РУССКИЙ МАРШ» 
Главный редактор газеты «Спецназ России» Павел Евдокимов: 
– Так получилось, что наша газета «Спецназ России» стояла у истоков «Русского марша» в Москве. Этим активно занимались Костя Крылов и Егор Холмогоров. 
Когда я вернулся в центральную прессу, то уже не занимался всем этим, не было ни желания, ни времени.

 
Но в 2014 году мне пришлось взять в руки «матюгальник», вспомнив молодость, и возглавить альтернативную колонну «Русского марша» в Люблино. 
Почему? По причине позорного явления, убившего саму идею: в основной колонне решили идти и те, кто выступали за Русский Мир, и те, кто солидаризировались с киевским Майданом. 
Большего позора трудно было представить! Вот почему мы решили повести свою колонну, отдельную. Да, нас было не много – чуть больше тысячи. Но зато в наших рядах под имперскими стягами не было иуд и коллаборантов. 
Некоторые из тех, кому мы оппонировали, оказались потом в рядах врагов России, воюя на стороне Бандеры. Другие, затаившись, остались дома с кукишем в кармане. 
Война, жизнь и смерть расставили все по своим местам: кто и чего стоит! 
Русский – это представитель триединого русского народа, а также тот, что считает себя русским. 
На нашей стороне сражается громадное число этнических хохлов, но они воины той самой Святой Руси, о которой не уставал говорить наш соратник Олесь Бузина (убитый нацистами). 
И наоборот: на той стороне хватает этнических русских, но они стали вырусью, подняв оружие против свой Матери. 
Так в 2014 году кончился «Русский Марш».https://t.me/specnazAlpha/29902

г. Москва
Украина
русские

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