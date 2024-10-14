История украинского "патриотизма" в двух картинках

ПОЧЕМУ УМЕР «РУССКИЙ МАРШ»

Главный редактор газеты «Спецназ России» Павел Евдокимов:

– Так получилось, что наша газета «Спецназ России» стояла у истоков «Русского марша» в Москве. Этим активно занимались Костя Крылов и Егор Холмогоров.

Когда я вернулся в центральную прессу, то уже не занимался всем этим, не было ни желания, ни времени.

Но в 2014 году мне пришлось взять в руки «матюгальник», вспомнив молодость, и возглавить альтернативную колонну «Русского марша» в Люблино.Почему? По причине позорного явления, убившего саму идею: в основной колонне решили идти и те, кто выступали за Русский Мир, и те, кто солидаризировались с киевским Майданом.Большего позора трудно было представить! Вот почему мы решили повести свою колонну, отдельную. Да, нас было не много – чуть больше тысячи. Но зато в наших рядах под имперскими стягами не было иуд и коллаборантов.Некоторые из тех, кому мы оппонировали, оказались потом в рядах врагов России, воюя на стороне Бандеры. Другие, затаившись, остались дома с кукишем в кармане.Война, жизнь и смерть расставили все по своим местам: кто и чего стоит!Русский – это представитель триединого русского народа, а также тот, что считает себя русским.На нашей стороне сражается громадное число этнических хохлов, но они воины той самой Святой Руси, о которой не уставал говорить наш соратник Олесь Бузина (убитый нацистами).И наоборот: на той стороне хватает этнических русских, но они стали вырусью, подняв оружие против свой Матери.Так в 2014 году кончился «Русский Марш».