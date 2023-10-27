Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 76

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В Новосибирске открыли мурал герою Новосибирской области, который погиб в ходе специальной операции на Украине. Изображение Ивана Романова появилось на стене №48 по улице Большевистской.

Фото: Александр Борматов

Погиб боец 24 апреля 2022 года. Он спасал товарищей – вытаскивал раненых разведчиков из-под обстрела на себе. Посмертно его удостоили второго ордена мужества. Увековечить память о военном решил сослуживец Павел Доронин.

Инициативу одобрили правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска. На открытии присутствовали родственники погибшего, его сослуживцы, руководство 41 общевойсковой Краснознаменной армии и представители Новосибирского высшего военного командного училища.

За роспись стены дома взялся художник Егор Дубук. Эскизы одобрили родственники Ивана Романова. Специалист ранее сделал более 10 масштабных изображений на домах выше трёх этажей. В этот раз задача была сложнее из-за большой ответственности.

– Было тяжеловато рисовать на палящем солнце в безветренные +30, но считаю, что у нас получилось хорошо. Убеждён, что на облик родного и любимого Новосибирска подобные художественные формы влияют положительно. Это повод гордиться, задуматься, прочувствовать, — отметил художник Егор Дубук.

Сам военнослужащий был капитаном гвардии специального назначения и кавалером двух орденов мужества, жил в Бердске.

https://gorsite.ru/news/obshchestvo/mural_geroyu_svo_ofitsia...

В Челябинске торжественное открытие граффити в честь героев специальной военной операции. Муралы, расположенные в центре и на северо-западе Челябинска, посвящены нашим землякам: летчику Александру Подшивалову и танкисту Константину Глушкову. Почтить их память пришли военнослужащие, ветераны, общественники, представители областных и городских властей и, конечно, близкие. Александр Подшивалов родился в Катав-Ивановске. После окончания 9 классов поступил в кадетскую школу-интернат при ЧВВАКУШе. Затем продолжил учебу в военном учебно-научном центре военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». В 2017 году после получения диплома был направлен для прохождения службы в Хабаровск. За недолгое время службы он больше двух месяцев участвовал в боевых действия в Сирии.

24 февраля 2022 года Александр Подшивалов погиб при выполнении боевой спецоперации в Гостомеле на Украине. Посмертно награжден орденом Мужества.

Константин Глушков родился в Челябинске. В 2006 году выпускник Челябинского высшего танкового командного училища был направлен в город Камышин командиром взвода связи танкового батальона. Принимал участие в военной операции по принуждению к миру в Южной Осетии, в спецоперации по возвращению Крыма в состав РФ.

За время службы Константин Николаевич Глушков был награжден медалями «За ратную доблесть», «За принуждение к миру Грузии в Южной Осетии и Абхазии», «За службу на Северном Кавказе», памятной медалью «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», медалями «За отличие в военной службе» 2 и 3 степени, «За возвращение Крыма», знаком отличия «За службу на Кавказе».

С 2019 года Константин Глушков служил в Ростовской области начальником штаба батальона.

Константин Глушков погиб 24 февраля во время выполнения боевого задания в рамках специальной военной операции. Посмертно награжден орденом Мужества.

https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/otkrili-murali-p...

На севере Тамбова дорисовали граффити с изображением погибшего в зоне СВО полковника Дениса «Ташкента» Иванова. Граффити было подготовлено в рамках арт-фестиваля уличных художников «Квартал наставников», который проходит в этом году в Тамбове.

https://t.me/rabotaembrat/6847

Будни на МКАДе

https://t.me/zloy_zhurnalist/8054

26 сентября в Омске открылась наша выставка «ArtХроники СВО» Мы давно планировали сделать экспозицию в мультимедийном формате с элементами анимации, однако сами не ожидали, что выглядеть будет настолько масштабно.

На выставке, которая проходит в Историческом парке «Россия — моя история» (ул. 70 лет Октября, д. 25, к.2) представлены 142 картины из всех наших известных серий, в том числе «Пейзажи СВО», «Техника будущего», «Сила в единстве». Я их все тут выставляла.

https://t.me/rybar/52386

Новые арты от Рыбаря. События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

Представляем вашему вниманию наши новые работы. В сегодняшнюю подборку вошли актуальные сюжеты СВО из под Работино и атака ВС РФ на портовую инфраструктуру в Рени в Одесской области. Отдельная иллюстрация посвящена нашему бойцу с ПТРК на квадроцикле.

Арты в высоком разрешении: Скажите cheese Башню снесло Осенью «птички» летят в Одессу

https://t.me/rybar/51876

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

В сегодняшней подборке артов отражены сюжеты, связанные с выполнением боевых задач российскими экипажами бронетехники, а также успешным поражением целей артиллеристами ВС РФ.

Кроме того, наши мастера не смогли оставить без внимания боевое крещение российского малого ракетного корабля «Аскольд», уничтожившего безэкипажный катер ВСУ в юго-западной части Черного моря.

Арты в высоком разрешении: Проехать не получится Поразим любую цель Боевое крещение

https://t.me/rybar/51946

Одну из наших новых картин мы решили посвятить хирургической точности операторов «Ланцетов», уверенно поражающих технику украинских формирований на всех участках фронта.

Другой наш сюжет посвящен городу Донецку и его жителям, которые стойко выдерживают ежедневный артиллерийский террор со стороны противника.

Еще один наш арт изображает регулярные удары российскими беспилотниками семейства «Герань» по тыловым военным объектам ВСУ в Одесской области.

Арты в высоком разрешении: Хирургическая точность Донецк в огне «Геранизация»

https://t.me/rybar/52000

Внимание наших художников привлекла дерзкая атака российских десантников, с наскока атаковавших позиции ВСУ в лесополосах к западу от Вербового.

Ещё одним сюжетом для арта стали неудачные атаки украинских формирований.Поля под Работино регулярно пополняются новыми образцами сгоревшей техникой.

Арты в высоком разрешении: Лихой наскок Степная жара

https://t.me/rybar/52033?single

Сегодняшние наши арты посвящены событиям в Нагорном Карабахе, обстрелам Степанакерта азербайджанскими ВС и пострадавшим мирным жителям Арцаха.

В хрониках СВО мы не могли не отметить удачное поражение склада украинских формирований во Львове, а также работу российских снайперов, успешно выполняющих задачи в любое время суток.

Арты в высоком разрешении: Гром среди ясного неба Степанакерт Убежище Санитары леса Прямое попадание

https://t.me/rybar/52099

Подвиг российского миротворца — наш арт в поддержку миссии РМК в Нагорном Карабахе

Спустя сутки после начала боевых действий ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе российским миротворцам удалось остановить кровопролитие. Будучи скованными рамочными договорённостями, не имея мандата на применение силы, российские воины делали всё, для спасения мирного населения.

Несмотря на то, что непризнанная Республика Арцах была фактически сдана правящими кругами Армении, которые признали суверенитет Баку над Нагорным Карабахом, сегодня российских миротворцев выставляют козлами отпущения. Их пытаются представить организаторами захвата Арцаха и пособниками азербайджацев — те самые власти Армении, которые отказались республику защищать и не делали ничего для повышения её обороноспособности.

Подвиг российских миротворцев, то, как по их позициям летели снаряды с обеих сторон конфликта, может быть неясен и неочевиден для стороннего наблюдателя. Но те несколько тысяч человек, которых они спасли из зоны конфликта, те женщины и дети, которые нашли приют на базе в Иваняне, — вот они точно навсегда запомнят истинный образ благородного русского воина-миротворца.

Арт «Подвиг российского миротворца» в высоком разрешении

https://t.me/rybar/52136

Немного нашлось шевронов Ну и традициооно немного юмора Операторы «Искандеров» каждую ночь возле Харьковской области Юмор, но я бы определила его черным... не очень смешно. И на этом сегодня всё.

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