Снесенное и утерянное, ч. 12

Сейчас я покажу вам "красивый" домик. Знаете чем он хорош? В этом доме проживал в одной из квартир М.Ю.Лермонтов. Квартира в доме на Садовой — последнее уцелевшее жилье поэта в Петербурге, остальные дома были снесены или реконструированы. Здесь поэт был арестован, отсюда отбыл в ссылку на Кавказ. В этом доме он написал «Бородино» и стихотворение «Смерть поэта».



При жизни автора «Героя нашего времени» здание называлось «доходным домом княгини Шаховской» (позднее — купца Чугреева). Первоначально там проживал «средний класс» того времени, встречались и представители аристократии, к числу которых, безусловно, относился сам Лермонтов. Квартира, в которой поселился поэт, принадлежала его бабушке — Елене Алексеевне Арсеньевой. Первоначально здание было трехэтажным, но позднее, В 1875 году архитектор Федор Черненко надстроил четвертый этаж, а в 1905 году архитектор Лев Андреев — пятый. Старинное изображение дома. Литография К. П. Беггрова.

После 1917 года контингент жильцов изменился: оттуда уехали офицеры, купцы и адвокаты старого времени. В 1962 году на доме установили мемориальную доску, а в конце 80-х, по рассказам бывших жильцов, музейные работники сверяли планировку квартиры Лермонтова с планами 1838 года, чтобы подготовить помещение для экспозиции. В 2006 мемориальную табличку увезли якобы на реконструкцию и больше не возвращали. Вроде бы у администрации района был проект реконструкции всего квартала под отели, но, благодаря усилиям общественности и неравнодушных людей, удалось это предотвратить. Из соседнего дома вообще хотели сделать паркинг, но, к счастью, эта безумная идея провалилась.

По мнению историка и краеведа Льва Лурье, снос дома невозможен, так как это является грубым нарушением законодательства. «Я все-таки надеюсь, что инициативная группа отстоит дом», — пояснил он. Историк имеет в виду городской закон № 820-7 «О границах зон охраны культурного наследия...», который фактически защищает здание от полного уничтожения. Закон приняли, чтобы не допустить ситуации, которая произошла в свое время с гостиницей «Англетер», где погиб поэт Сергей Есенин. Гостиницу снесли в марте 1987 года и тогда в знак протеста на Исаакиевской площади собрались 22 тысячи петербуржцев – митинг пришлось разгонять внутренними войсками. Внутри квартиры писателя.

Подъезд дома, где Лермонтов написал «Бородино».

Утраченный Петербург: Екатерингофский дворец Эту усадьбу Петр I подарил своей супруге в ознаменование победы над Ниеншанцем и первой победы российского флота в Северной войне. Парк вокруг дворца был основан в 1711 году, а к 1750-м годам к зданию пристроили боковые флигели и второй этаж. В 1779-м флигели по сторонам подъездного канала снесли, и усадьба начала приходить в упадок.

После революции в здании размещались различные молодежные организации. Однако в 1920-х годах здесь произошло несколько пожаров, и дворец был окончательно разрушен. В 1926-м его разобрали. Сейчас на месте усадьбы находится лес.

Часовня у Летнего сада Фото около 1895 года

Часовня была построена в 1866—1867 годах по проекту архитектора Романа Ивановича Кузьмина в память о чудесном спасении императора Александра II при покушении на него Дмитрия Каракозова. Внутреннее убранство часовни поражало роскошью: мрамор разных сортов, лабрадор, лазурит и золочёная бронза.

Однако после революции часовня была закрыта, а в 1930 году разрушена как «антихудожественная». На её месте остался лишь проход в Летний сад, а позже на ограде появилась мемориальная доска, напоминающая о трагическом событии 1866 года.

Утраченный Петербург: крытый каток на Марсовом поле Во второй половине XIX века на Марсовом поле работал крытый каток. Горожане могли взять напрокат коньки, а рядом продавали согревающий сбитень. Здесь проводили народные гуляния, праздники и другие городские мероприятия. Однако при Советской власти Марсово поле стало местом памяти героев и жертв революции, поэтому каток работать перестал.

А вот эти объекты разрушаются и можем их потерять окончательно.

Заброшенные усадьбы Ленобласти для осенних прогулок

Часть усадеб закрыта, поэтому наслаждаться архитектурой можно только снаружи. Михайловская дача. Санкт-Петербургское шоссе, 109 Дача великого князя Бориса Владимировича в Пушкине Усадьба Елисеевых в Белогорке Дворец князя Николая Николаевича в Петергофе

Усадьба Михайловка: заброшенная красота в Петергофе Когда-то эта усадьба была резиденцией младшего сына Николая I Михаила. Михайловку (она же Михайловская дача или Михайловское имение) строили четыре года: с 1858 по 1862-й. Существует легенда, что при создании Михайловки было принято решение перенести целый населённый пункт. По приказу Николая I деревня Коркуля была перенесена с прежнего места на линию Петергофского шоссе. К дворцу примыкал большой парк с прудом, плотиной и фонтанами. А на всей территории размером в 8 квадратных километров располагались танцевальный зал, приёмная, кухонный корпус, бильярд, конюшни, оранжереи, домик егеря и даже теннисный корт. До 1917 усадьба принадлежала потомкам Михаила Николаевича. После революции территорию ждали изменения: с 1919 по 1941 год здесь работала трудовая школа-колония для беспризорных детей «Красные зори». Дворец серьёзно пострадал во время Великой Отечественной войны. А в 1945 году в усадьбе разместилась птицефабрика Ленмясокомбината. Позже здесь располагался пансионат «Красные зори». Сейчас усадьба заброшена. Петергоф, Санкт-Петербургское ш., 109 Дворец князя Михаила Николаевича в Петергофе

Загородный проспект, 45А. Собор Введения во храм Пресвятой Богородицы Семеновского полка. Этот величественный храм, построенный в 1836–1842 годах, был одной из самых значительных работ архитектора Константина Тона в Санкт-Петербурге. Собор служил духовным центром для лейб-гвардии Семёновского полка — одного из старейших и наиболее почётных полков Российской империи. 1934 год

Собор начали сносить в 1933 году, всего за год до того, как была сделана эта фотография. Его утрата стала одной из многих потерь, которые понёс Санкт-Петербург в советский период, когда разрушались церкви и другие памятники архитектуры.

Церковь Благовещения лейб-гвардии Конного полка на Благовещенской площади (Площадь Труда) Церковь Благовещения, построенная в 1844—1849 годах по проекту архитектора Константина Тона, считается одним из первых примеров русско-византийского стиля. Её уникальная пятишатровая архитектура стала вдохновением для многих храмов по всей России. Однако в 1929 году она была разрушена советскими властями, утрачивая не только своё религиозное значение, но и важнейшую роль в градостроительном ансамбле Санкт-Петербурга. Осталось только воспоминание.

Исчезнувший Петербург: Демидов сад и луна-парк Демидов сад на Офицерской улице (сейчас — Декабристов) появился в Петербурге в XVIII веке. А в 1912 году здесь открылся луна-парк. Спонсором нового развлечения выступил купец первой гильдии и почётный гражданин Ялышев, который в общей сложности потратил на проект парка около 500 тысяч рублей. Устроение луна-парка оказалось предприятием прибыльным: в год его посещали до 300 тысяч петербуржцев и гостей города, а билет стоил 1,5–2 рубля. После февральских событий 1917 года в парке работали мюзик-холл, варьете и два кинотеатра — «Дона Глория» и «Глория», а уже весной 1918 года луна-парк реквизировали, он перешёл в ведение Коломенского совета рабочих и солдатских депутатов. Постепенно парк начал приходить в запустение, а на месте сада построили стадион Института физической культуры имени Лесгафта.

Измайловский трамвайный мост Это металлический мост через реку Фонтанку в районе Никольского переулка в Санкт-Петербурге, который не сохранился.

Построили его в 1876 году для конки, а для пешеходов был закрыт.

В 1908 году его реконструировал инженер Григорий Кривошеин для трамваев. Мост использовался до начала Великой Отечественной войны, затем движение по нему прекратили.

А уже в 1958 году его разобрали, сохранились только береговые устои.

Утраченный Петербург: храм-памятник «Спас-на-Водах» Официальное название этого храма — Церковь Христа Спасителя в память Гефсиманского борения и святителя Николая Чудотворца. Он был возведён в 1910-1911 годах как мемориал морякам, погибшим в русско-японской войне. Храм, освящённый в присутствии императора Николая II, украшала мозаика «Спаситель, шествующий по водам» и бронзовые доски с именами 12 тысяч погибших моряков. В 1932 году храм был уничтожен взрывом. Часть убранства сохранилась и находится в музейных коллекциях.

Усадьба «Пятая гора» в Ленинградской области Усадьба «Пятая гора» в XVIII веке и известна как имение Фёдора Максимовича Брискорна. Вблизи нее находятся развалины церкви и удивительный водоем с кристально чистой родниковой водой. Поместье пришло в упадок до революции, а церковь закрыли после Второй мировой войны. В 2023 году началась консервация храма, и это место стало популярным среди туристов.

А вы знали, что на Чкаловской был фонтан? Вот фото из 1930-х, где ленинградцы гуляют в Зеленинском саду.

Позже, в 80-х, часть парка и фонтан демонтируют. Неподалеку возведут десятиэтажный дом, а на месте фонтана сделают автостоянку для жильцов.

Андрееский рынок 1905 2024 год.

На фото утраченный павильон слева и сохранившееся здание рынка справа. Также на фото попал металлический остеклённый корпус вдоль Большого проспекта. Его построили в 1880-х гг. Здесь торговали мясом, молоком, зеленью, овощами и фруктами, которые привозили крестьяне из пригородов.

Не сохранился, к сожалению.