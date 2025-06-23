Пограничная застава Владимир-Волынского погранотряда

Они не знали, что когда-то войдут в легенду. Они просто следили за границей и прислушивались к тишине, за которой уже копошилась смертоносная стальная лавина. Начиналось воскресенье 22 июня 41-го. Герой Советского Союза (1957, посмертно), начальник 13-ой пограничной заставы Владимир-Волынского погранотряда, лейтенант Лопатин Алексей Васильевич (1915-1941).

Алексей Васильевич Лопатин - родился (5 [18] февраля 1915 г, в деревне Затхлино Шуйского уезда ныне Ивановской области (на некотоорых изданиях и интернет-ресурсах фигурируют не только неверная дата рождения Алексея Васильевича, но и место его появления на свет. Тут указано дата и место, ориентирующееся на точные данные, хранящиеся в архиве Ивановской области (фонд 1164).

В Колобове будущий пограничник окончил школу-семилетку, а в 1933-­м – школу фабрично-заводского ученичества в Коврове, который тогда относился к Ивановской промышленной области. Работал на Ковровском экскаваторном заводе.

В октябре 1937 года был призван в Красную армию и по его просьбе направлен в погранучилище. Прошел обучение в Саратовском военном пограничном училище НКВД СССР и получил назначение в погранотряд у западной границы страны. Алексей Лопатин

В начале Великой Отечественной войны личный состав 13 пограничной заставы 90-го Владимир-Волынского пограничного отряда под его командованием оборонял государственную границу СССР.

На заставе было 57 бойцов и командиров: начальник заставы лейтенант Алексей Лопатин, его заместитель лейтенант Григорий Погорелов, младший политрук Павел Гласов, старшина, 30 стрелков, 4 кавалериста, 6 пулемётчиков ручных пулемётов, два расчёта станковых пулемётов Максима, повар, связист и два инструктора-собаковода.

Тринадцатая застава располагалась в бывшей усадьбе польского магната неподалеку от села Скоморохи Сокальского района Львовской области. Здание являло собой мощную, двухэтажную постройку с массивными стенами до метра толщиной и хорошими подвальными помещениями.

Пограничная застава лейтенанта Лопатина одной из первых встретила фашистов ранним утром 22 июня 1941 года.

Немцы шли, распевая песни, уверенные, что не встретят никакого сопротивления. Когда они приблизились к заставе, по немецкой цепи ударили пулемёты и винтовки. Поле оказалось усеяно вражескими трупами. Фашисты залегли и повернули назад. На следующий день немцы установили на окраине села Скоморохи орудия и начали обстрел заставы прямой наводкой. Противопоставить им пограничникам было нечего, и они укрылись в подвале. После прекращения обстрела фашисты вновь пошли в атаку, надеясь, что воевать с ними больше некому, но пограничники открыли по врагу огонь. Так продолжалось на протяжении нескольких дней. Алексей Васильевич Лопатин (1915-1941)

Конечно, заставу Лопатина враги пытались взять, её постоянно обстреливали, но на организацию плотной осады времени и сил не тратили. Убедившись, что пограничники не сдаются, каждое новое немецкое подразделение отправлялось дальше.

Лопатин этим пользовался. Пограничники 24 июня даже смогли выложить на ближайшем Карбовском лугу опознавательные знаки, обозначив таким образом взлётную полосу. Они надеялись, что о заставе вскоре вспомнят, пришлют самолёты и вывезут хотя бы женщин и детей. Но никто не прилетал…

Лейтенант на четвёртый день войны отправил на разведку заместителя политрука Галченкова и сержанта Герасимова — оба не вернулись. Только годы спустя выяснилось, что Герасимов тогда попал в плен, где хлебнул горя полной мерой, а Галченков на заставу не пробился и в результате долгих скитаний очутился у партизан.

На седьмые сутки какой-то немецкий офицер кричал пограничникам в рупор:

"Сдавайтесь, вам никто не поможет! Наши войска взяли Минск!"

Но они этому не верили (хотя про Минск немец не врал) и сдаваться не собирались.

На девятый день, видимо, не получив от своих предшественников информацию, что советские пограничники ещё держатся, к зданию заставы подъехали две вражеские машины и мотоциклисты. Бойцы лейтенанта Лопатина закидали их гранатами и перебили, одного офицера взяли в плен, захватили рацию.

С её помощью пограничники попытались связаться со своими, но у них ничего из этой затеи не вышло — слишком далеко отошли наши войска, — к 30 июня немцы успели захватить Ровно, Львов, Луцк, рвались к Житомиру и Тернополю.

Взбешённые гибелью своих офицеров, немцы открыли по зданию заставы ураганный огонь, на десятый день в живых оставалось всего восемь бойцов.

Первые пять дней заставу безуспешно атаковали стрелковые подразделения гитлеровцев. 27 июня была подтянута артиллерия и заставу начали обстреливать термитными снарядами,пытаясь огнём уничтожить оставшихся пограничников. Почти все наземные строения были разрушены. Артобстрелы сменялись атаками, ряды защитников редели.

Пограничники укрывались от артобстрелов в подвале казармы, и как только немцы переходили в атаку, встречали их огнём. Подходили к концу боеприпасы, продукты и вода. Было много раненых и убитых. Но пограничники продолжали держать оборону.

Жена Лопатина уговаривала мужа уйти в лес, но он ей ответил: "Я заставу не оставлю, буду стоять насмерть, а ты и другие женщины должны спасать детей".

Ночью 29 июня пограничники вывели с заставы семьи комсостава и вынесли тяжелораненных (их оставили в доме жены счетовода местного колхоза, которая жила в соседнем селе). Попрощавшись с женой и наказав ей сберечь сыновей, лейтенант вернулся на заставу — он не имел права оставлять её без приказа.

В те дни без разрешения вышестоящего командования советские пограничники не оставили ни одной из своих 435 располагавшихся на западной границе застав.

Женщины и дети поползли вдоль берега по холодной скользкой от вечерней росы траве, но незамеченными им остаться не удалось — немцы были повсюду. Семьи пограничников схватили, женщин били, издевались, требовали, чтобы те пошли к Лопатину и сказали, что сопротивление бесполезно. Женщины отказались выполнить это требование. Их снова били, потом куда-то повезли, как вскоре выяснилось, к другим задержанным беженцам — концлагеря оккупанты ещё организовать не успели.

На новом месте никто не знал, откуда взялись эти новоприбывшие гражданские, и им удалось сбежать. Укрыли их потом жители села Скоморохи.

Тем временем лейтенант и оставшиеся с ним бойцы продолжали свою героическую оборону. Во время обстрелов они спускались в подвал, когда они затихали, возвращались к бойницам. Снаряды превратили два надземных этажа в груды битого кирпича, который теперь, словно подушкой, защищал от обстрелов полуподземный цоколь строения. Над обломками постоянно реял красный флаг заставы.

К 30 июня в живых осталось только 10 человек, но застава продолжала сражаться. Гитлеровцы уже заняли Львов, а у них в тылу советские бойцы продолжали неравный бой.

Точку в обороне заставы поставили вражеские сапёры.

2 июля, на 11-й день войны, они заминировали развалины 13-й погранзаставы и подорвали их, после чего зашли внутрь и добили контуженных взрывом пограничников.

Их потом похоронил в траншее житель ближнего к заставе дома Иван Васильевич Онищенко.

Пограничники 13-ой заставы Владимир-Волынского погранотряда 11 дней героически сражались в полном окружении против многократно превосходящих сил противника. Они погибли смертью храбрых, но не сдались. Павел Иванович Гласов

Павел Гласов сражался до последнего. О его гибели известно немного - только то, что погиб, прикрывая отход женщин и детей, и был похоронен на заставе.

В 1944 году, когда советские войска освободили село Скоморохи, жена политрука Евдокия Гласова разыскала нового секретаря Сокальского райкома партии, с его помощью тела героев были найдены. Часть тел пограничников были найдены в подвале под руинами здания (очевидно, это были погибшие к моменту взрыва и раненые и не способные держать оружие).

Тело начальника заставы лейтенанта Алексея Лопатина и ещё нескольких воинов были найдены в наскоро вырытой общей могиле. На этом основании можно сделать заключение, что последние защитники заставы вышли из подвала и погибли в своей последней атаке. Тела героев-пограничников были перезахоронены с воинскими почестями. Могилы бойцов 13-й пограничной заставы На фото. Лейтенант А.В. Лопатин (второй справа) с бойцами 13-й погранзаставы

В 1958 году пограничной заставе присвоено имя А. В. Лопатина, который навечно зачислен в списки личного состава части. В Коврове в 2009 году Алексею Лопатину поставили памятник на улице его имени. В честь героя открыты мемориальные доски в Коврове и на здании школы в Колобове Шуйского района. Именем Героя Советского Союза названа улица в Савине, в ее начале установлен памятный знак. В Шуе есть улица лейтенанта Лопатина.

В 1958 году, пограничной заставе присвоили имя, который навечно зачислен в списки личного состава части. На заставе установили барельеф с его изображением. Открыт мемориальный музей, которым руководила жена героя-пограничника Анфиса Алексеевна Лопатина. Его открыли возле бывшей заставы в единственном уцелевшем с 1941 года доме. В день она проводила в среднем по несколько экскурсий. Здесь возвели посвящённый пограничникам монумент.

В селе Скоморохи появился монумент героям-пограничникам. Заставу лейтенанта Лопатина можно поставить в один ряд с Брестской крепостью, которая продолжала держаться во вражеском окружении до последнего бойца. Пограничные войска входили в систему НКВД и были самыми боеспособными частями, готовыми встретить врага. Памятник героям 13-й заставы

Сыновья Слава и Толя выросли и продолжили дело отца: старший, Вячеслав, служил на заставе имени Лопатина.

С распадом СССР всё резко изменилось.

Сначала развалился и исчез колхоз, потом улицу Лопатина во Львове переименовали — она стала улицей Сичинского. В 1995 году умерла Анфиса Алексеевна, музей закрылся, заставу перенесли в другое место. Часть экспозиции с собой забрали украинские пограничники.

После смерти Анфисы Алексеевны в 1995 году музей пришёл в запустение. В 2004 году территорию заставы выкупил предприниматель, а мемориал был частично разграблен, с надгробий украли латунные венки и звезды. Некоторые экспонаты бесследно исчезли.

Однако память всё же жива. В 2021 году дочь политрука Гласова посетила Скоморохи. Несмотря на разрушения, она была поражена: жители села, по мере сил, берегли память. Восстановили плиты, убрали территорию.

Для огромного количества людей тот бой на 13-й заставе стал символом.

Символом того, как встречали врага на пороге родного дома. Без приказа на отход, без подкрепления, с тридцатью патронами и волей сильнее стали. Так начиналась война.

К чести жителей села Скоморохи нужно отметить, что по состоянию на 2011 год местные школьники продолжали сохранять монумент и могилы пограничников в порядке.

А вот что там творится сегодня... трудно сказать, если даже бюсты Пушкина уничтожают...

Сын пограничника Лопатина: 13-я застава в первый день ВОВ осталась без помощи Место подвига бойцов 13-й пограничной заставы Место подвига бойцов 13-й пограничной заставы Фото: Александр Становов/РИА Новости

13-я пограничная застава Владимир-Волынского отряда, бойцы которой первыми оказали сопротивление немецким войскам 22 июня 1941 года, не имела связи с комендатурой, рассказал NEWS.ru сын ее начальника — Героя Советского Союза Алексея Лопатина. По словам Вячеслава Лопатина, несмотря на отсутствие подмоги, пограничники вступили в неравный бой с наступающим врагом.

Когда 22 июня началась война, в первые минуты боевых действий послали в комендатуру пограничника Перепечкина. Он вернулся, говорит: «Я пробраться не мог, потому что уже везде мотоциклисты, танки едут». Застава осталась, так сказать, одна. А начальник 90-го погранотряда майор Бычковский все бросил и уехал, — рассказал Лопатин.

Вячеслав вспоминает, что вместо Бычковского меры по защите границ принимали другие люди — начальники погранзастав Лопатин, Петров, Пархоменко и Морин. На пятые сутки войны 13-я застава была обстреляна артиллерийским огнем, «ее сровняли с землей». Но даже после этого сохранились прочные подвальные помещения — застава держалась, добавил Лопатин.

Во время того обстрела погиб политрук Гласов. А я в этот момент у него на руках сидел. С тех пор я не слышу на одно ухо. Когда в Суворовское училище приехал, мне хотели отказать. Но из Москвы пришло распоряжение принять. Так, с одним ухом, я и прослужил много лет, — поделился с NEWS.ru потомственный пограничник.

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https://news.ru/russia/syn-pogranichnika-lopatina-raskryl-de...

https://ivgazeta.ru/article/2023/06/05/derzhali_zastavu_do_p...

https://ukraina.ru/20240622/1031686950.html

https://m.ok.ru/group/51939492954303/topic/151343018472895