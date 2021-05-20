Блудные сыновья советской империи готовы прибиться к новому "папику"

Любопытные военно-морские учения под названием "Dogu Akdeniz – 2021" затевают после 1 июля Турция с Украиной. У последней, правда, флота нет, но украинские моряки пройдут стажировку в составе турецких экипажей. А самое любопытное – это сценарий учений: отрабатывать будут совместное блокирование кораблей ВМФ России на русской базе Тартус в Сирии! Впервые со времён печально известного гетмана Дорошенко украинцы с турками, по сути, готовятся вместе воевать против русских. Пока в Сирии, а там, глядишь, и до Крыма с Донбассом очередь дойдёт.

Что касается Дорошенко, был в истории в 17-м веке такой любопытный персонаж – гетман Правобережной (польской) Украины. Известный тем, что всю жизнь свою крутился между тремя империями – Россией, Речью Посполитой и Османской империей, предавая всех и вся и прикидывая, кому продаться подороже. В итоге прибился к туркам, принял подданство султана (а поговаривают, что тайно и ислам) и с турецко-татарскими полчищами нещадно разорял свою же родную землю. В итоге настроил против себя малороссов, лишился поддержки казачества, был разбит и сдался… русским. Те его простили и даже отправили воеводой в далёкий Хлынов (ныне г. Вятка). А вспомнился мне сей персонаж потому, что очень напоминает он поведение наших "постсоветских" республик, "убежавших" от России и вскоре принявшихся искать себе какого-нибудь если не "старшего брата", то хозяина побогаче.

Если б я был султан…

И некоторые видят в этом амплуа нынешнюю Турцию.

Главной идеологической доктриной Турции, мотивирующей поглощение постсоветских республик, стал пантюркизм с его идеями создания "Великого Турана" из ряда "тюркоговорящих" народов. Провозглашение общности столь отличных друг от друга в культурном, религиозном и даже расовом плане народов только на основании схожести языков, вообще, вещь достаточно спорная. Это примерно то же, что объявлять единым народом шведов и таджиков на том основании, что оба народа говорят на языках индоиранской языковой группы. Тем не менее лозунг "шесть народов – одно государство" продвигается Эрдоганом на полном серьёзе.

Разумеется, помимо ласкающей слух любого неоосманиста идеи воскрешения почившей некогда Османской империи за всем этим стоит и чисто экономический интерес. Не будем забывать, что в старину с "шелкового пути" из Китая в Европу кормился сначала Хазарский каганат, а затем империя Чингисхана. В наши дни помимо "северного" варианта этого пути через Россию и "южного" через Иран возможен и "срединный". Который очень не прочь взять под контроль создаваемая Эрдоганом Неоосманская империя.

Вмешательство в войну в Карабахе и фактическое превращение в турецкий протекторат Азербайджана уже серьёзно продвинули турок на этом пути. Если удастся подвести окончательно под свою руку Среднюю Азию, то "срединный шёлковый путь" оформится окончательно: "Китай – Средняя Азия – Закавказье – Турция – Европа", что превратит Анкару в одного из ведущих мировых игроков. Я уж не говорю о том, что, втащив среднеазиатов в свой "Великий Туран", через миллионы осевших в России "трудовых мигрантов" можно запросто дестабилизировать и нашу страну, попытавшись оторвать от неё "тюркоязычные" регионы.

Главным координирующим центром по созданию "общетюркского единства" стал созданный в 2009 году Тюркский совет, или иначе – Совет Сотрудничества тюркоязычных государств, включающий Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, а в перспективе и Туркменистан. Фактически это то, что должно в перспективе стать "тюркским Евросоюзом".

Прибирание к рукам осколков бывшей "советской империи" шло по трём направлениям: активное влезание турецких фирм в экономику, сильнейшая культурная экспансия (за последние 20 лет Турция предоставила 26 тысяч стипендий для тюркоязычных студентов) и, разумеется, военное сотрудничество. К примеру, военная помощь той же Киргизии составила более $20 млн. В 2018 году подписано соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве Турции с Казахстаном. В 2020-м – между Турцией и Узбекистаном. Для Азербайджана, "пушечным мясом" которого Эрдоган утверждался в Закавказье, Турция фактически стала главным партнёром в военной сфере. А в СМИ обеих стран активно обсуждается создание турецких военных баз в Нахичевани и на Апшероне, что представляет прямую угрозу для России.

В точности так же, как в "лихие 90-е", Запад активно обучал у себя будущую элиту своей русской колонии (детей элиты действующей) и продолжает это делать сегодня, эрдогановская Турция активнейшим образом занимается выращиванием будущей колониальной администрации будущих среднеазиатских провинций своей будущей империи. Особое внимание уделяется выращиванию военной элиты этих стран. Только в Казахстане за два последних года 200 офицеров прошли обучение в военных вузах Турции и столько же турецких офицеров – в Казахстане. Обучение шло по вполне определённым специальностям: разведка, спецназ, пропаганда, штабная работа.

Грузинский гамбит Эрдогана

"Мягкая сила", весьма эффективно применяемая Турцией, стала её фирменным стилем, позволяющим успешно решать задачи не только в "тюркоязычных" и "мусульманских" странах, но и в такой вполне христианской и никак не "тюркской" Грузии.

Турция одной из первых признала независимость Грузии (декабрь 1991 г.) и уже в следующем году подписала договор "О дружбе и сотрудничестве", а через несколько лет ввела и безвизовый режим. Когда же в 2006 году, уже при Саакашвили, Грузия порвала дружеские отношения с Россией, Турция стала первым и главным партнёром Тбилиси во внешней торговле. На её долю приходится 80% внешних инвестиций в грузинскую экономику (американские и британские инвестиции идут через турецкие фирмы), 75% импорта – из Турции, 70% грузинских компаний завязаны на турок.

Главные инфраструктурные проекты в стране – нефтегазопровод "Баку – Джейхан", железнодорожная магистраль "Баку – Ахалкалаки – Карс" – совместные проекты с Турцией. Намахван-ГЭС (12% энергопотребления страны), большинство военных и гражданских инфраструктурных объектов, железных и автомобильных дорог строят турецкие фирмы. Главный поставщик электроэнергии – Турция, на втором месте – протурецкий Азербайджан. Туркам доверена модернизация и эксплуатация стратегических объектов: крупнейших аэропортов страны в Тбилиси и Батуми. Вопреки грузинской конституции туркам в аренду на 90 лет передана крупнейшая в западной Грузии река Риони на протяжении 320 км с правом эксплуатации всего бассейна реки. А также – ледник Эдена в горах Большого Кавказа и участок грузинско-русской границы.

Кроме того, идёт сильнейшее культурное вторжение: восстанавливаются и строятся мечети, христианское население активно обращают в ислам, отбираются студенты для обучения на исламских курсах в Турции.

Ну и, конечно же, вот уже более 10 лет турки обучают грузинских военных по программе взаимодействия с НАТО, а с 2012 г. проводят совместные (Турция, Грузия, Азербайджан) военные учения "Бесконечность" – нетрудно догадаться, против какого "потенциального противника".

Только очень наивный человек может верить, что всё это делается, вкладывается и создаётся турками из любви к грузинскому народу, а не для себя, не в процессе формирования единого турецкого Закавказья как части будущей Неоосманской империи. При создании которого Грузию даже не придётся завоёвывать – она и так фактически находится в полной собственности Турецкой республики.

"Ще не вмерла України і слава, і воля". Но это – пока…

Ещё одна никак не вписывающаяся в "тюркский" и "мусульманский" мир страна, с которой активно "дружит" Турция – Украина. И здесь, помимо торговых отношений и надежд украинских военных на турецкие ударные беспилотники, весьма интересна ситуация с фактическим религиозным контролем турками Украины. Объявленная официальной украинской церковью ПЦУ подчиняется юридически константинопольскому патриарху Варфоломею. Константинопольский же Патриархат, согласно турецким законам, есть объект местного права, а сам Варфоломей – лишь чиновник ("этнарх"), ответственный за поведение христианского населения. И в случае чего по статье 219 турецкого УК ("халатность при исполнении обязанностей священнослужителя") запросто может быть привлечен к уголовной ответственности, вплоть до тюремного заключения.

Поскольку под такой "халатностью" пониматься может всё что угодно, то автокефальная ПЦУ, способная серьёзно повлиять, например, на выборы очередного украинского президента, де-факто находится в полной воле г-на Эрдогана. Который в процессе создания своей Неоосманской империи запросто может ведь и вспомнить, что в своё время часть Закарпатья (1536−1688) и Подолия (1672−1699) контролировались турками, выдавленными оттуда лишь после русско-турецкой войны 1806−1812 гг. И что тогда?!

Дороги, которые мы выбираем

Как известно из истории, после взятия Константинополя сверхидеей османов стало воссоздание Pax Romana на мусульманской основе и под своим руководством. При том, что в основе турецкой идентичности понимание под "своей землёй" не родины, а той земли, которую они завоевали, Малая Азия стала аналогом Америки со смешанным населением и языком, в котором 80% слов были персидскими и арабскими, а грамматика – в основном иранской. Так что никакого "тюркского единства" не существовало даже на культурном и языковом уровне – "турками" презрительно именовали "деревенщину", и только потому, что именно отсюда набирались в основном солдаты, это имя закрепилось в понимании Европы за всеми жителями Османской империи.

Формирование же турок как нации случилось уже после краха Османской империи, в Турецкой республике Кемаля Ататюрка, которую сегодня целенаправленно демонтирует г-н Эрдоган, мечтая о возрождении именно Османской империи. Надо понимать, с теми же подходами, что имелись в предыдущей. Кто будет в ней полноправными "османами" – примерно понятно. Как и то, какая незавидная роль отведена клюнувшим на обманку "общетюркского единства" тюркоязычным народам.

Что же касается радостно убежавших из СССР "бывших наших", то повели они себя, как дети-подростки, сбежавшие от родителей ради якобы "свободы", но в итоге столкнувшиеся с суровой прозой жизни и не придумавшие ничего лучшего, как постепенно прибиваться к какому-нибудь другому "центру силы". Где на них никто не собирается смотреть как на "братьев", но лишь как на инструмент для достижения своих геополитических целей. Осознают ли они это раньше, чем последствия станут необратимыми? Не знаю, но именно от этого будет зависеть само их дальнейшее будущее. Или отсутствие оного.

https://tsargrad.tv/articles/bludnye-synovja-sovetskoj-imper...