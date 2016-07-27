Как мы в Крыму отдыхали! (2016 год. Судак)

Мы заранее купили билеты на паром с расчетом проскочить побыстрее.

Выехали на авто в 1-30 пятницы по дороге на Краснодар (М4), затем через ст. Ленинградскую и Славянск-на-Кубани. Дорога хорошая, пробок НЕТ (в отличие от Сочинского направления) через 5 часов 30 минут мы были на переправе.

В Крым мы переправлялись в 8 утра (все та же пятница) - примерно 1 час на все ушло (время от регистрации на паром до съезда на полуостров), обратно переправлялись в полдень субботы уже 2,5 часа. Была небольшая очередь и большой паром, который час примерно только грузился!

(Справедливости ради, другие друзья ехали неделей позже в то же время, но в субботу и переправлялись 5 часов!)

Дальше дорога по Крыму! По неизвестной мне причине дорога непосредственно из Керчи отвратительная... ямы, наплывы, отсутствие разметки. Так километров 20 наверное и дальше хорошая... Возможно, не стали делать этот участок, т.к. ориентируются на мост, а он в нескольких километрах от Керчи.

Дальше вторая напасть - навигатор повел нас по берегу через курортные поселки и серпантин. Детей мутит, скорость маленькая, и ехать эти оставшиеся километры просто мука. Обратно же мы выехали на Симферопольскую трассу и по только что отремонтированной дороге с ветерком домчали по переправы!

Вся дорога От Ростова до Судака заняла 10 часов. Дети почти все время спали и проснулись только на пароме - побегали/размялись! Обратно чуть дольше из за парома.