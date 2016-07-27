Как мы в Крыму отдыхали! (2016 год. Судак)

Много читал, смотрел - решил проверить!
Ситуация с курсом рубля и бесконечные теракты и санкции сделали неприемлемым для меня отдых за границей и с семьей (жена + 2 дочки), было решено ехать на Черное море. Т.к. живем мы под Ростовом-на-Дону, район Геленджика порядком надоел, и выбор был Крым или Сочи/Абхазия! Выбор был сделан легко, т.к. друзья собирались в Крым, и мы поехали компанией - так веселее! Далее попробую кратенько остановиться на интересном по моему мнению:
Мы заранее купили билеты на паром с расчетом проскочить побыстрее.
Выехали на авто в 1-30 пятницы по дороге на Краснодар (М4), затем через ст. Ленинградскую и Славянск-на-Кубани. Дорога хорошая, пробок НЕТ (в отличие от Сочинского направления) через 5 часов 30 минут мы были на переправе.
В Крым мы переправлялись в 8 утра (все та же пятница) - примерно 1 час на все ушло (время от регистрации на паром до съезда на полуостров), обратно переправлялись в полдень субботы уже 2,5 часа. Была небольшая очередь и большой паром, который час примерно только грузился!
(Справедливости ради, другие друзья ехали неделей позже в то же время, но в субботу и переправлялись 5 часов!)
Дальше дорога по Крыму! По неизвестной мне причине дорога непосредственно из Керчи отвратительная... ямы, наплывы, отсутствие разметки. Так километров 20 наверное и дальше хорошая... Возможно, не стали делать этот участок, т.к. ориентируются на мост, а он в нескольких километрах от Керчи.
Дальше вторая напасть - навигатор повел нас по берегу через курортные поселки и серпантин. Детей мутит, скорость маленькая, и ехать эти оставшиеся километры просто мука. Обратно же мы выехали на Симферопольскую трассу и по только что отремонтированной дороге с ветерком домчали по переправы!
Вся дорога От Ростова до Судака заняла 10 часов. Дети почти все время спали и проснулись только на пароме - побегали/размялись! Обратно чуть дольше из за парома.
Жилье мы заранее не бронировали - сняли на месте. 3-х местный номер прямо на набережной стоил 2500 р./сутки, 4-х местный 3000, 2-х комнатный 4-х местный 3500. Гостиница "Вечеря Алчак" За такую цену нам достались номера с видом на море в 20 метрах от пляжа с абсолютно отсутствующим сервисом! Мебель жуть, матрасы жуть, но есть кондиционер, холодильник, быстрый WiFi, телевизор. В принципе, привыкли! Постепенно плюсы затмили минусы, и песок на полу и музыка до 12 (набережная все-таки) уже не раздражали!
Отдельно хочется отметить пляж! В Судаке от песчаный, широкий и длинный. Толкатни не было никогда, и мы всегда размещались на первой линии от воды, что очень удобно с детьми. (На фото можно не ориентироваться, т.к. в 7 утра и 4 вечера картина кардинально отличается, но понять сколько времени нельзя!)
Вход в море плавный, на дне так же песочек, вода чистая насколько это возможно при песчаном дне! Для детей это главный плюс - можно купаться, строить замки, а нам достаточно быть глубже в море чтобы контролировать процесс! Пологое дно очень способствует!
Питание в Судаке реализовано разнообразными точками общепита на разный кошелек. Можно покушать семьей на 400! рублей, а можно и на полторы тысячи - это в разномастных столовых. Рестораны не тестировали - с детьми это неудобно, но там ценник, понятное дело, другой!
Алкоголь в Крыму свой! Это и вина, к которым я равнодушен. И пиво! Мне очень понравилось крымское "Жигулевское". Настолько понравилось, что дам координаты проверенного магазинчика - 44.8387794, 34.9830283! Можно в гугл ввести! Торгуют крымскими винами и пивом. Название дурацкое - не запомнил к сожалению!
Пиво от 100 до 140 рублей за литр. Я брал в указанном месте по 120. Вино.. тут полный полет фантазии.. от 200-т до 900-т за марочные Масандра! Арбузы по 30, персики - 150, инжир - 400, свиная шея - 350 на рынке! На пляже, конечно, дороже! Также в изобилии магазинчики с колбасами/сырами/молочкой и прочими обычными продуктами по обычным российским ценам! Цены привычные и даже недорогие, как ни странно!
Т.к. отдых был семейный, да еще в Судаке - нам удалось съездить только на водопад, заскочить на горное озеро и съездить в сафари-парк "Тайган". Думаю, тут просто фотографий достаточно!
Няш-мяш/Люди/впечатления
Попадая в Крым, не чувствуешь, что приехал в бывшую Украину. Вокруг русские люди, русская речь, но присмотревшись - замечаешь знаки, вывески и много номеров!
Я разговаривал с местными с целью понять, как они восприняли смену их принадлежности с Украины на Россию. Так вот... все как один говорят, что стало 50/50. В чем-то лучше, в чем-то хуже (в основном сказывается переход в поле российского законодательства), но на референдум ходили все и голосовали За. Все кроме татар, но их я почти не видел! Также все отмечали, что хорошо было при Януковиче! Вот и выходит, что не Россия Крым отжала, а особо активные украинцы сделали это своими руками! Но как бы то ни было время идет, и в Крым едут в том числе с территории Украины. Местные отмечают, что они чувствуют себя иногда неловко и стараются говорить по-русски, и оживают, когда с ними общаются на мове! Никаких конфликтов я не наблюдал - город живет своей разнообразной курортной жизнью, а люди приспосабливаются к новым реалиям!
Так что будь вы россиянин или украинец - в Крыму нас ждут!
Сказать, что нам в Крыму понравилось - ничего не сказать! Лучше всех впечатления от Судака в частности и в целом от полуострова выразила моя старшая дочь сказав "Теперь на море ездим только сюда!"
Так что на очереди - Ялта!
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