Капитан Скориков вышел на минное поле, чтобы спасти ополченцев

За плечами 31-летнего капитана Алексея Скорикова была Крымская весна. В феврале он десантировался под Киевом, бил нацистов под Попасной, получил медаль "За отвагу". Дома его ждали жена и трое детей. О подвиге русского офицера читайте в материале Царьграда.

16 августа капитан Алексей Скориков поздно ночью получил приказ: собрать группу ополченцев Донецкой Народной Республики в район села Шевченковское. Алексей мог отдать приказ любому из офицеров своей роты, но решил не будить уставших бойцов и вызвался сам выполнить задание...

Встреча в Ульяновске

Алексей родился и вырос в хуторе Павловка Чертковского района Ростовской области. Сызмальства мечтал связать свою жизнь с армией. После школы поступил в Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище. Потом был переведён в Тюменское училище, которое успешно окончил, получив погоны лейтенанта. Был распределён в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в Ульяновск. Этот город подарит Алексею самое большое в его жизни счастье.

Как-то, листая страницы социальных сетей, взгляд офицера упал на милое лицо девушки Альбины. Десантник не мог оторвать взгляда и принял верное тактическое решение, написал незнакомке, пригласив на свидание. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЬБИНОЙ СКОРИКОВОЙ САЙТУ ЦАРЬГРАД

Мне сразу понравилась его открытая улыбка. Как будто всегда знала Лёшу. С ним было и спокойно и надёжно, – вспоминает знакомство с Алексеем Альбина.

Спустя четыре месяца офицер сделал скромной девушке предложение. Был 2015-й год. Венчались в Храме Андрея Первозванного в городе Миллерово Ростовской области. Алексей надел на венчание парадную форму. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЬБИНОЙ СКОРИКОВОЙ САЙТУ ЦАРЬГРАД

Вскоре Альбина подарила Алексею дочь, которую назвали, как главную героиню "Тихого Дона", Аксиньей. А затем с разницей в два года на свет появились сыновья – Иван и Егор. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЬБИНОЙ СКОРИКОВОЙ САЙТУ ЦАРЬГРАД

Командировка в Крым

Между тем на службе в десантно-штурмовой бригаде Скориков командовал взводом. В 2014 году его подразделение в полном составе отправили в Крым, где происходили известные на весь мир события – полуостров возвращался в Россию.

Да, первую роль в Крымской весне сыграли ополченцы, добровольцы и казаки. Именно они не пустили нацистов, заблокировав ключевые пункты. Но если бы затем не появились "вежливые люди", то Крым мог превратиться в Донбасс.

Каким образом в Крыму оказались эти "вежливые люди", составляет предмет ужаса и восхищения на Западе. Во-первых, никто, кроме причастных, конечно, до сих пор не знает, откуда они появились. Какие-то самолёты летали, да. Но какие и зачем – западная разведка не выявила. Во-вторых, действия этого контингента были на диво эффективными. Сорок тысяч украинских военнослужащих на территории полуострова с сотнями единиц бронетехники не увидели для себя ни единого шанса на сопротивление.

После окончания операции Алексей вернулся в родную десантно-штурмовую бригаду и был награждён медалью "За освобождение Крыма".

"Я вернусь. Береги детей"

Бригада Скорикова была направлена на Украину с началом спецоперации. Алексей одним из первых ступил на взлётную полосу военного аэродрома под Гостомелем, где русским пытался помешать британский спецназ. Участвовал в ожесточённых боях под Попасной.

За первые месяцы проведения операции Скориков, как командир инженерно-сапёрной роты, был награждён медалью "За отвагу".

Медаль за полгода спецоперации у Алексея должна была быть уже как минимум вторая, а как максимум – четвёртая, – говорят боевые товарищи героя.

Однажды в автомобиль с боеприпасами прилетел неразорвавшийся снаряд. По законам военного времени, нужно было уничтожить технику. Однако офицер-десантник не струсил, вытащил снаряд, унёс и выбросил в яму, сохранив технику.

В Гостомеле во время артобстрела, когда нужно окопаться и не высовываться, Алексей на носилках эвакуировал раненого с аэродрома. А сколько раз он устанавливал минные заграждения на переднем крае, проводил опасную разведку местности…

О том, что её муж, гвардии капитан Алексей Скориков участвует в спецоперации, Альбина узнала из новостей по телевизору. Он не успел, а, может быть, просто не захотел сообщить жене о том, что их отправили на Украину. Позвонил первый раз 8 марта – в день своего рождения:

Все будет хорошо, милая. Я вернусь. Береги детей, – коротко сказал Алексей.

Последний раз они виделись в Алчевске Луганской области, во время непродолжительного отпуска Алексея.

Умер на руках товарищей

…Бойцы шли под покровом ночи колонной близ села Шевченковское. Шли аккуратно, чтобы не выдать себя. Однако были обнаружены. Завязался бой. Силы были неравны.

Подробности этой операции засекречены. Возможно, Скориков вёл ополченцев через минные поля. Приблизиться к которым нацисты не решились, что и дало возможность нашим отступить. Отход прикрывал Алексей. И был ранен. Бойцы понесли командира в укрытие. Но рана оказалась смертельной…

"Буду любить всегда"

О смерти гвардии капитана Скорикова родным сообщили на следующий день. Тело погибшего героя доставили в родной хутор Павловка, где предали земле со всеми воинскими почестями. За проявленный героизм и выполнение воинского долга офицер был представлен к званию Героя России и ордену Мужества посмертно.

Буду любить всегда. Царствие тебе небесное, мой герой! Ты лучший муж и отец, – написала Альбина Скорикова на своей страничке в социальной сети.

Ульяновская гвардейская

31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая (ДШБ) ордена Кутузова второй степени бригада с первых дней спецоперации оказалась в центре событий, высадившись на военный аэродром Гостомель под Киевом. Часть подразделений была переброшена под населённый пункт Попасная.

К сожалению, бригада понесла потери в тяжёлых боях. На кладбищах Ульяновской области с начала операции флаги ВДВ реют над могилами. Там захоронены десантники-герои. Среди них майор Алексей Осокин, который в первый день спецоперации с вертолёта десантировался в аэропорту Гостомеля и несколько дней в составе подразделения вместе с Алексеем Скориковым удерживал оборону. 3 марта его тяжело ранил снайпер. Однако в таком состоянии майор продолжал эвакуировать боевых товарищей. Умер в медпункте аэродрома Гостомеля от потери крови. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

https://spb.tsargrad.tv/articles/chuzhoe-zadanie-kapitan-sko...