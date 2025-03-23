Быть Героем

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П. И. Кириченко. «Когда читаешь биографии людей, совершивших героические поступки, всегда хочется увидеть в их поведении, внешности, характере какие-то необычные черты, отличающие их от остальных. И очень часто убеждаешься, что нет в них ничего особенного. Никакой пафосности, романтической приподнятости, экзальтированности, только добросовестность, самообладание и повышенное чувство ответственности, долга».П. И. Кириченко.

Звание Героя Советского Союза (далее ГСС) – является высшей степенью отличия советского периода, самым почетным званием в советской наградной системе. Оно было определено Постановлением ЦИК Союза ССР от 16 апреля 1934-го года и присваивалось за личные, а также коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением выдающегося подвига. На то время в мире не было наград подобного рода. Хотя в отдельных странах и существовало понятие «национальный герой», оно не являлось официальным. Зато после окончания второй мировой во многих социалистических странах по аналогии были учреждены местные высшие степени отличия, например: «Герой Сирии», «Герой Народной Республики Болгарии», «Герой Монгольской Народной Республики» и так далее.

Изначально было принято решение выдавать Героям лишь особую грамоту. Однако 29 июля 1936-го года новым Положением было учреждено помимо грамоты ЦИК, вручать Героям Советского Союза еще и орден Ленина, являвшийся высшей наградой СССР. Задним числом его получили и те одиннадцать человек, кому звание ГСС было уже присвоено. Через три года количество ГСС составило уже сто двадцать два человека, и стало понятно, что необходимо ввести для них совершенно новый, особый знак отличия. Поэтому 1 августа 1939-го года вышел специальный Указ Президиума Верховного Совета, который содержал информацию об учреждении новой медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, которая отныне стала вручаться вместе с грамотой и орденом Ленина. Каждая медаль «Золотая Звезда» имела порядковый номер, соответствующий очередности присвоения звания Героя, включая лиц, кому оно было присвоено еще до учреждения медали.

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза крепится над всеми медалями и орденами СССР на левой стороне груди. Она выполнена в форме пятиконечной звезды с двугранными гладкими лучами на лицевой стороне. Задняя сторона гладкая и ограничена по контуру тонким выступающим ободком. В центре выпуклыми буквами написано «Герой СССР», а в самом верхнем луче имеется номер. С помощью ушка и кольца медаль соединяется с позолоченной колодочкой, которая обтянута шелковой муаровой ленточкой красного цвета. На колодочке расположен нарезной штифт и гайка для крепления к одежде. Медаль «Золотая Звезда» изготавливалась из золота 950-ой пробы, а колодочка была выполнена из серебра.

Первые Герои Советского Союза: И.В. Доронин, М.Т. Слепнев, Н.П. Каманин, В.С. Молоков, …, М.М. Громов, С.А. Леваневский, А.В. Ляпидевский (сидит), М.В. Водопьянов.

Впервые звание ГСС было присвоено семерым доблестным советским летчикам – Доронину И.В., Водопьянову М.В., Леваневскому С.А., Каманину Н.П., Ляпидевскому А.В., Слепневу М.Т. и Молокову В.С. – 20 апреля 1934-го года за спасение людей с ледокола «Челюскин».

Первым из них шел Анатолий Ляпидевский, и с введением нового знака отличия ему была вручена «Золотая Звезда» под номером 1.

Восьмым звание ГСС в 1934-ом году получил выдающийся летчик Михаил Громов, совершивший рекордный беспосадочный перелет за семьдесят пять часов на расстояние более двенадцати тысяч километров. Следующими ГСС в 1936-ом году стали авиаторы Чкалов В.П., Беляков А.В. и Байдуков Г.Ф., добравшиеся без посадок из Москвы до Дальнего Востока.

А 31 декабря 1936-го года почетным званием были впервые награждены одиннадцать командиров РККА за воинские подвиги. Все они были летчиками, участниками гражданской войны в Испании. Интересно, что трое из них являлись по происхождению иностранцами: немец Эрнст Шахт, болгарин Захари Захариев и итальянец Примо Джибелли. Трем из «испанских» Героев звание впервые было дано посмертно.

Летом 1937-го после успешной организации и доставки на Северный полюс на самолетах команды первой в мире дрейфующей полярной метеостанции Героями стали академик Шмидт О.Ю., начальник полярной авиации Шевелев М.М., начальник самой станции Папанин И.Д. и еще пять летчиков. Этим же летом за участие в кровопролитных боях в Испанской Республике звание ГСС было впервые присвоено танкистам под руководством комбрига Дмитрия Павлова. Вообще за все время войны в этой стране с 1936-го по 1939-ые годы этого звания удостоилось пятьдесят девять человек.



В марте 1938-го года с успехом завершился 274-ех суточный ледовый дрейф станции «Северный полюс». За проведенные научные исследования Федорову Е.К., Ширшову П.П. и Кренкелю Э.Т. также присвоили звание ГСС. Вскоре появились Герои, удостоенные этого звания за борьбу с японскими интервентами в Китае. Первым из них опять был летчик – командир авиагруппы Федор Полынин.

А в октябре 1938-го года прошло уникальное, до этого невиданное, массовое награждение двадцати шести бойцов Красной Армии, отличившихся в боях с японцами, вторгшимися на нашу территорию возле озера Хасан. Четверо из них впервые были рядовыми красноармейцами. До настоящего момента звание Героя получали только лица командного состава.

2 ноября 1938-го года почетным званием удостоили и прекрасную половину человечества. Летчицы Осипенко П.Д., Раскова М.М. и Гризодубова В.С. на самолете «Родина» осуществили беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток.



Следующий, 1939-ый год, ознаменовался еще одним массовым присвоением звания ГСС за подвиги, проявленные в сражениях на реке Халхин-Гол. Звание Героя вместе с введенными знаками отличия – медалями «Золотая Звезда» получили семьдесят человек, двадцать из них посмертно. Лишь один был простым красноармейцем, остальные относились к командному составу. Кроме того, в сражениях с японцами трое воинов (майор Сергей Грицевец, полковник Григорий Кравченко и комкор Яков Смушкевич) впервые стали дважды Героями Советского Союза. Все они были летчиками и, к сожалению, ни один из них не дожил до конца Великой Отечественной. Первый дважды Герой Советского Союза майор Сергей Иванович Грицевец — самый результативный советский воздушный ас конца тридцатых годов, по официальным данным сбивший 42 самолета противника.

По итогам зимней советско-финляндской войны 1939-1940-го годов звания ГСС удостоились четыреста двенадцать человек. А в 1940-ом состоялось редкостное массовое присвоение звания всем пятнадцати членам экипажа ледокола «Георгий Седов», который был затерт во льдах Северного Ледовитого океана аж в 1937-ом году! Подобное никогда больше не повторялось, если не считать трех случаев награждения объединенных подразделений в годы Великой Отечественной.

Уже в конце 1940-го года еще одним Героем Советского Союза, последним в предвоенный период, стал испанец Рамон Меркадер. Его удостоили этой высокой чести за убийство в далекой Мексике «врага коммунизма» Льва Троцкого. Меркадер был арестован и двадцать лет содержался в местной тюрьме. Он получил звание секретным Указом и под другой фамилией, а свою медаль увидел лишь выйдя из тюрьмы через много лет. Всего до начала Великой Войны звания ГСС было удостоено шестьсот двадцать шесть человек, включая трех женщин.



Младшие лейтенанты летчики-истребители Жуков М.П., Харитонов П.Т. и Здоровцев С.И. первыми стали обладателями высшего знака отличия нашей страны в Великую Отечественную. 27 июня на своих И-16 они провели против немецких бомбардировщиков Ju-88, рвавшихся к Ленинграду, таранные удары.

В сухопутных войсках первым Героем стал командир Московской мотострелковой дивизии полковник Яков Крейзер, сумевший организовать оборону на реке Березине.

В ВМФ первым это звание получил моряк Северного флота Василий Кисляков, отличившийся во время высадки десанта в Заполярье, а среди пограничников – бойцы Константинов А.К., Бузыцков И.Д. и Михальков В.Ф., давшие 22 июня отпор фашистам на реке Прут.

Первым Героем-партизаном считается командир группы «Красный Октябрь» Тихон Бумажков. Всего за 1941-ый год звание ГСС получило лишь несколько десятков человек, все в период с июня по октябрь. Потом гитлеровцы подступили к Москве, и вопросы награждения бойцов Красной Армии оказались на время забытыми.

Герой Советского Союза командир отделения 1-го добровольческого отряда моряков Северного флота старший сержант Василий Павлович Кисляков.

Раздача орденов и наград возобновилась зимой 1942-го года после выдворения фашистов за пределы Московской области. 16 февраля 1942-го года посмертно звания ГСС была удостоена восемнадцатилетняя партизанка Зоя Космодемьянская, став первой женщиной-Героем военных лет.

Летом этого же года стали награждать солдат, отличившихся в сражениях под Москвой. Всего Героями стали около ста человек, в том числе двадцать восемь «панфиловцев». Однако в целом в 1942-ом году присвоения звания ГСС проходило почти так же скупо, как и в 1941-ом.



1943-ый год явил новых Героев – участников Сталинградской битвы. Впервые это звание было присвоено человеку, который не являлся ни гражданином Советского Союза, ни солдатом Красной Армии. Им стал Отакар Ярош, подпоручик первого чехословацкого батальона пехоты (посмертно).

В 1944-ом году появился первый трижды Герой Советского Союза – командир истребительной авиадивизии полковник Александр Покрышкин.

А 2 апреля было объявлено о награждении самого молодого ГСС. Им стал семнадцатилетний разведчик-партизан Леня Голиков, погибший за несколько месяцев до выхода Указа.

Всего в 1944-ом году звание ГСС получило более трех тысяч человек, преимущественно пехотинцев. Необходимо отметить, что в этом же году было решено наградить третьей «Золотой Звездой» майора Николая Гулаева, являвшегося третьим из советских асов по количеству сбитых самолётов противника. Однако он и еще ряд летчиков, так и не получили своих наград по причине устроенной ими накануне драки в московском ресторане. Указы после этого были аннулированы. Первый Герой Советского Союза иностранец Отакар Ярош

В 1945-ом году звание Героя присваивалось как в ходе боевых действий, так и после дня Победы по итогам войны. Всего за совершенные подвиги в годы Великой Отечественной медали «Золотая Звезда» было удостоено 11635 человек (девяносто два процента от общего количества). Из них сто один человек стал дважды ГСС, а трое (Покрышкин А.И., Кожедуб И.Н. и Жуков Г.К.) трижды. Наибольшее количество составили военнослужащие сухопутных войск (более восьми тысяч человек).

Существенно меньше Героев было в ВВС (около двух с половиной тысяч), в ВМФ Героями стали пятьсот тринадцать бойцов (включая морских летчиков и морских пехотинцев).

Среди служащих внутренних войск, пограничников, войск безопасности около ста пятидесяти ГСС, двести тридцать четыре партизана получили «Золотую Звезду» (а Ковпак и Федоров даже дважды).

Среди Героев Советского Союза времен Великой Отечественной свыше девяноста женщин, представительниц почти всех родов войск.

Один человек – донской казак Константин Недорубов – к моменту присвоения звания ГСС являлся полным георгиевским кавалером (то есть обладателем четырех солдатских крестов) за подвиги в ходе Первой мировой войны. Константин Недорубов

А еще за годы Великой Отечественной звания Героя были удостоены около двадцати граждан иностранных государств.



С 1945-го по 1953-ий год «Золотую Звезду» вручали крайне редко. Среди получивших были летчики-испытатели реактивных летательных аппаратов (Федотов и Стефановский), начальник глубоко засекреченной полярной экспедиции «Северный полюс-2» Самов М.М. и летчики 64-го истребительного авиакорпуса, бившиеся в воздушном пространстве Северной Кореи с американскими и южнокорейскими асами.



После начала Хрущевской оттепели за подвиги, свершенные в годы войны, звание ГСС получили люди, побывавшие в плену и заклейменные потом «предателями Родины» и «пособниками фашистов». В частности справедливость восторжествовала в отношении героя французского сопротивления Василия Порика, Петра Гаврилова – защитника Брестской крепости, летчика Михаила Девятаева, угнавшего немецкий бомбардировщик после побега из концлагеря и многих-многих других. В 1956-ом году Министру Обороны СССР Маршалу Советского Союза Георгию Жукову была присвоена четвертая «Золотая Звезда». По этому поводу стоит отметить ряд любопытных моментов.

Во-первых, формально его наградили к шестидесятилетию со дня рождения, что Положением о звании ГСС не предусматривалось.

Во-вторых, возвращаясь к Положению, максимальное количество «Золотых Звезд», вручаемых одному человеку не должно было превышать трех штук.

В-третьих, Жукова наградили через месяц после успешного подавления Венгерского мятежа. Четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков

Операции советских войск в этой стране Маршал организовывал лично, что позволяет сделать вывод об истинной причине вручения высокой награды.

Вскоре Хрущев удостоил звания ГСС кубинского вождя Фиделя Кастро, президента Египта Гамаля Насера, лидера коммунистов ГДР Вальтера Ульбрихта и главу правительства Алжира (позднее низложенного своим же народом) Ахмеда Бен Беллу.



С 1961-го года возникла традиция присваивать звание ГСС отечественным космонавтам. Первым стал космонавт №1 нашей страны – Юрий Гагарин. Любопытен тот факт, что многие космонавты – выходцы из социалистических государств, стали Героями Советского Союза, однако все граждане капиталистических стран, летавшие на советской технике, были награждены только орденом Дружбы народов.

В 1964-ом году на семидесятилетие Хрущева к его трем медалям «Серп и Молот» добавилась «Золотая Звезда». Занявший его место Леонид Брежнев в 1966-ом году получил на свое шестидесятилетие первую «Золотую Звезду». Однако, в отличие от Никиты Сергеевича, он не остановился на достигнутом, и в 1976-ом, 1978-ом и 1981-ом, также в дни своего рождения, баловал себя этой наградой, став единственным в истории четырежды Героем Советского Союза и Героем СоцТруда.



Cогласно первому Положению звание Героя Советского Союза могло быть дано только один раз. Однако ГСС, совершивший героический подвиг вторично, награждался еще одной медалью «Золотая Звезда», кроме этого на родине ему сооружался бронзовый бюст. Второй орден Ленина не предусматривался. 14 мая 1973-го года и 18 июля 1980-го года в Положение о звании Героя Советского Союза были внесены некоторые изменения. В частности указывалось, что при повторном, а также и всех последующих награждениях медалью «Золотая Звезда», Герою каждый раз должен вручаться новый орден Ленина. Помимо этого было снято старое ограничение на количество вручений «Золотой Звезды» одному лицу (равное трем). Благодаря этому Леонид Ильич сумел стать четырежды ГСС (Жуков, ставший четырежды Героем в 1956-ом году, получил награду в обход существовавшего Указа от 1 августа 1939-го года). В 1988-ом году Положение снова было изменено, и опять орден Ленина стали давать ГСС лишь при первом вручении «Золотой Звезды». Также есть данные, что после войны Героям Советского Союза для повседневного ношения вручали копии медали «Золотая Звезда», сделанные из недрагоценных металлов. Герои Советского Союза – боевые летчики и летчики-космонавты СССР.

В первом ряду: маршал авиации И.Н. Кожедуб, маршал авиации А.Н. Ефимов, летчик-космонавт СССР полковник В.В. Терешкова, главный маршал авиации П.С. Кутахов; во втором ряду: летчик-космонавт СССР генерал-майор авиации Г.Т. Береговой, генерал-полковник авиации Н.М. Скоморохов, летчик-космонавт СССР генерал-майор авиации В.А. Шаталов. (1975-1981 гг.)

Преемники Брежнева продолжили награждать званием Героя космонавтов, а также участников вооруженного конфликта в Афганистане (в их числе были Руцкой А.В. и Грачев П.И.).

5 мая 1990-го года Михаил Горбачев посмертно присвоил звания ГСС тридцати участникам Великой Отечественной в числе которых были: старший лейтенант Екатерина Зеленко, 12 сентября 1941-го протаранившая на бомбардировщике Су-2 немецкий истребитель Ме-109, прославленный подводник Александр Маринеско и одна из лучших женщин-асов в истории нашей страны Лидия Литвяк.

После окончания «путча» 1991-го года по непонятным причинам посмертно наградили трех участников событий (Владимира Усова, Дмитрия Комара и Илью Кричевского), напавших на бронетранспортер, отъезжающий от Белого Дома. Парадокс в том, что они получили высшую степень отличия государства за то, что атаковали выполнявшие приказы правительства войска этого же самого государства. Помимо этого нападение на отступающие части сложно отнести к «геройским деяниям», за что и должно присваиваться звание ГСС.



Последним человеком, получившим почетное звание ГСС 24 декабря 1991-го года, стал водолаз, капитан третьего ранга Леонид Солодков, проявивший необычайную выдержку и мужество при выполнении особого задания по испытанию новейшей водолазной техники. Леонид Солодков

За все время существования Советского Союза званием ГСС были награждены 12857 человек, из них 154 получили его дважды.

Тремя «Золотыми Звездами» наградили Маршала СССР Буденного С.М., генерал-полковника Кожедуба И.Н. и Маршала авиации Покрышкина А.И.

Четырьмя медалями награждены всего два человека: Брежнев Л.И. и Жуков Г.К.

По разным причинам (в основном за преступления) лишены звания семьдесят четыре человека. Личности некоторых Героев Советского Союза тщательно засекречены, а имена и биографии до конца пока не раскрыты. Их или награждали под чужими фамилиями, или вообще уничтожали все данные о самом факте награждения.



После развала СССР в 1991-ом году звание «Герой Советского Союза» было упразднено. В связи с рождением нового государства – России – возникла необходимость формирования наградной системы. Ее особенностью явилось то, что все государственные награды реализованы, основываясь на отечественных многовековых традициях. Названия одних отражают исторические события в жизни нашего Отечества, другие – напоминают о легендарных сынах Родины, третьи имеют конкретное предназначение. На смену ГСС пришло звание «Герой Российской Федерации». Юридически и Герои Советского Союза, и Герои Российской Федерации имеют одни и те же права.



Кого награждает сегодня сим почетным званием Президент РФ? В первую очередь, конечно, защитников Отечества – военных, находящихся в горячих точках нашей страны и за границей. Однако за выдающиеся заслуги перед нашим государством звание Героя РФ могут получить и простые труженики промышленности и сельского хозяйства, учителя, врачи, деятели культуры и науки, спортсмены, вообще каждый гражданин великой России (а также лица без гражданства и иностранные граждане) независимо от вероисповедания, партийной принадлежности и национальности.



Первым звание Героя Российской Федерации 11 апреля 1992-го года получил начальник центра боевой подготовки в Липецке генерал-майор авиации Суламбек Осканов. Это звание было ему присвоено посмертно. В ходе выполнения летного задания 7 февраля 1992-го года на истребителе МиГ-29 отказала техника, и генерал ценой своей жизни сумел предотвратить его падение на населённый пункт. Однако некто из правительственных чинов России решил, что первый Герой России обязательно должен быть живым, поэтому вдове Осканова вручили «Золотую Звезду» с номером 2. А «Золотая Звезда» под первым номером досталась лётчику-космонавту Сергею Крикалёву за успешное выполнение продолжительного космического полёта на станции «Мир».

Автор Игорь Сулимов

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.calend.ru/event/6036/

http://mondvor.narod.ru/HUssr.html

http://ria.ru/society/20090416/168280711.html