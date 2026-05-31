С днём защиты детей! (Советское детство-12)

Владимиров К. В., 1955 год

Фотографии с конкурса телеграм-канала "Жизнь в СССР": 1972 год, г. Стерлитамак.

С двоюродной сестрой уплетаем яблоки из сада у бабушки с дедушкой. Ох и вкусные были, особенно «Китайка» и «Антоновка»!

Прислал: «Robert» 1918 год. Моя бабушка, здесь ей 4 года.

Станица Каменская, теперь это город Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Прислала: «Татьяна Zebrilucum» Я с братом двоюродным. 1959 год.

Родители на работе, мы у бабушки на даче. Брат стал офицером, сейчас в отставке. Я стала инженером. Нет больше ни бабушки, ни родителей. Осталась память о счастливых детских годах в прекрасной стране СССР.

Прислала: «Ирина Мамонтова» Счастливое детство! Это мой брат.

1960 год. Любил купаться, но пловчихой стала я... а он стал футболистом.

Прислала: «Mari» Пицунда, август 1984 года.

Я вторая слева. Мне 7 лет. И скоро я пойду в 1-й класс.

Прислала: «Софья Л. Крохмаль 🐘» Пионерский лагерь Арслонбаб. 1976 год.

Прислал: «Товарищ я.Туманов». На территории воинской части.

Мне купили велосипед, и папа учит как правильно ездить)))) 1964 год.

Прислала: «Irina» Отличник Слава. Окончил 1-Г класс Одесской СШ №35. Хорошее начало. Впереди вся жизнь.

Май 1964 года.

Прислал: «Saveliy» Омск. 1974-1975 уч. год. Средняя группа детского сада.

В этой группе я была только один год, пока наш сад был на ремонте. Но именно здесь у меня появилась подруга Лена. Мы дружили до 8 класса. Ни разу не поругались и не поссорились. Потом дороги, к сожалению, разошлись. Я сижу третья слева (в панамке). Лена в белой косыночке.

Прислала: «Ольга Лав» Москва. Мама с братом (погодки).

Жили они в деревянном доме в районе Бабушкинской. Все соседи дружили, были одной большой семьей. Двери никто не запирал.

А когда пришло время и дома пошли под снос, все дарили друг другу памятные подарки. До сих пор в нашей семье есть тарелка, типа салатницы, подаренная родителям мамы их соседями, чеченской семьей. Каждое лето эта семья ездила в Грозный, к родственникам и всегда в подарок всем детям двора привозила фрукты. Мама запомнила вкус абрикосов, вкуснее которых больше никогда не ела.

Прислала: «Елена Медведева» Лето 1971 года.

Я в середине с пустышкой. Тут мне ещё и года нет!

Прислал: «Юрий» Конец 1950-х годов, Измаил.

Что за девочка – не знаю, но мальчик – это один из бабушкиных братьев!

Прислал: «Егор Лебеденко» В детском саду.

Чирчик, 1964 год.

Прислал: «Виталий» 1960 год. Москва. Школа № 398, 2-Б класс.

Я на переднем плане, помню, девочку зовут Люся Горбачева.

Прислал: «Sergeo Sergeo» 13 декабря 1957 года. 4-б класс средней школы № 3, город Стерлитамак.

Мой папа в 3-м ряду 3-й слева (за учительницей).

Бабушка всегда со смехом вспоминала папин первый день в школе, когда он пошёл в первый класс. Когда новоиспеченный ученик 1 сентября вернулся с занятий домой, она спросила его:

- Ну как школа, понравилось?

Тот вздохнул и грустно ответил:

- Завтра сказали ещё приходить…

Прислал: «Robert» 1928 год.

Это мой маленький дед Алексей и его сестра Анна.

Прислала: «Natali Швец» Первое транспортного средство. Запорожская область. Год примерно 1973-й, на фото я с братом.

Счастливое детство… и уверенность в завтрашнем дне наших родителей.

Прислал: «Andrey» Показываю дочке - чем меня в детстве пугали.

Одесса, 1986.

Прислала: «Мамароза» К бабушкам на каникулы!

1983 год, Ленинградская область.

Прислала: «Мамароза» 31 июля 1960 года.

Лагерь для детей военнослужащих Ферганского (Узбекская ССР) военного гарнизона.

Прислал: «Рамис Калимуллин» Свердловск, 1970 год.

Поздравляем мам с Восьмым марта! Я четвертая слева.

Прислала: «Надежда» Мужички! Примерно 1962 год, Запорожье.

Мой двоюродный брат Саша (справа) с другом. Очень модные товарищи!))

Прислала: «Наталья» В гостях у бабушки в г. Кудымкар Пермской области.

1971 год, я с куклой, рядом соседка Марина.

Прислал: «Sv Serg». 1966 год, в детском саду города Новоалтайска, Алтайский край.

Счастливое детство!

Прислал: «M L» Меня зовут Валентин, на фото стою вторым слева в пилотке.

Хабаровск, 1946 год.

Прислал: «43671» Добыча нефти в Московском Ботаническом саду. 1977 год.

На фото: я - с молотком (откуда у меня в Ботаническом саду взялся молоток - понятия не имею), мой брат и мальчик, с которым мы познакомились, непосредственно, на прогулке. Смутно помню, что мы решили добуриться до нефти. И успешно - любая грязь тогда вполне могла сойти за нефть.

Фото делали родители этого мальчика, потом прислали их нам. Больше наши пути не пересекались.

Прислал: «Владимир Модилов» Моя прабабушка Мария с правнуками. Я самая маленькая и лысая.

1964 год, Мордовия.

Прислала: «Е…» Середина 1950-х, в одном из пионерских лагерей Запорожской области.

Прислала: «Наталья» Прогулка по Юрмале. Лето 1978 года.

На фотографии я и мой лучший друг детства Владик. Мы поссорились из-за фантиков от жвачки, он обиделся всерьёз, а у меня глаза хитрющие, что-то задумала!

Прислала: «Юлия Евсикова». Одесса. Школа № 52. Первый класс и десятый.

1962 - 1972 г.г.

Прислала: «Галия» 7 марта 1984 года, 2-й класс школы № 123 города Омска.

На переднем плане я, что-то старательно пишу. Все такие нарядные и красивые! Как сейчас этого не хватает в современных школах! Раньше мы, дети, это не очень ценили или, правильнее сказать, не понимали, как же мы классно выглядели в школьной форме.

В 1990-х почуяли свободу, потом ходили кто в чём. Только с возрастом пришло понимание, что это было лучше, чем то, что было после СССР. Может, и сейчас не все с этим согласны, но это мои личные ощущения.

Прислала: «Юлия» 1972 год, г. Стерлитамак, д/с «Золотой ключик».

Рисуем!

Прислал: «Robert» 1974 год, г. Стерлитамак, д/с «Золотой ключик».

Обед в нашей группе. Я сижу за 4-м столом справа в левом ряду, мечтаю о чём-то у полной тарелки супа.

В садике я кушать не любил. Не нравилась мне еда общепитовская, хоть тресни, предпочитал только домашнюю. Вот и тогда, глядя на это фото, мама меня ругала: «Другие уже второе доедают, а ты к первому ещё не притронулся!». И так всегда))

Прислал: «Robert» 8 класс. Сивинская средняя школа, Мордовия. 1950 год.

Моя мама во втором ряду третья слева. Мамочки нет уже очень давно, а фото осталось...

Прислала: «Е…». 1956 год. Москва.

Папа гоняет на велике.

Прислала: «Елена Медведева» 1985 год. Выпускной 10-в класс на крыльце любимой школы № 2 города Стрежевого Томской области.

С директором школы и учителями (в третьем ряду, в середине). Последний звонок.

Прислал: «Robert» 1973 год, г. Салават.

«Ух, прокачу!»

Прислала: «Irina Kravchenko». 1963 г. Летний лагерь.

Прислал: «Василий Пригоровский» Что такое –30° ?

Это когда в Москве все полопалось и замерзло.

Вспомнилось...

В Уфе при –31° освобождались от посещения школы учащиеся 5-8 классов. При –26° сидели дома младшие классы.

В 7 утра по радио передавали прогноз погоды, и вот это заветное: кто сегодня может весь день болтаться на улице с санками. Шапки с ушами и завязочками под подбородком, ватные штаны, натянутые поверх валенок, шубы или пальто на ватине, ключи от квартиры на шее – и в сугроб!

Родители на работе (дети рано самостоятельными становились), телевидение только в 18 вечера начинало работать, на дом ничего не задано – наслаждайся!

На лыжах на физре ходили при любой температуре, если в школу разрешалось идти. В ботинках ноги оборачивали газетами: это грело лучше шерстяных носков.

Да, вода мокрее, трава зеленее...

На фото справа – точно я. Кто слева – не помню. Неправильный какой-то, валенки с галошами у него.

Прислала: «Ирина Романова» Какой-то комсомольский слет у 9-а класса школы № 3 города Березники Пермской области. 1984 год.

В верхнем ряду стоит мой будущий муж. Мы учились в одной школе с разницей в год.

Прислала: «Наталья Маркелова» Лето у бабушки. Август, 1978.

Лестница на любимый чердак, где пахнет сеном и яблоками.

Прислал: «Var.j.» Последний звонок у 10-а класса школы № 3 города Березники Пермской области.

Я стою в первом ряду слева.

Прислала: «Наталья Маркелова» 1971 год. Мама дала птичку - игрушку для фотографии.

Прислал: «Юрий Коробилов» 1976 год. Киргизская ССР. Озеро Иссык-Куль.

Прислал: «Влад» Буду космонавтом!

Одесса, 1961 год.

Прислал: «Saveliy» В деревне Червищи Псковской области, 1964 год.

Я вместе со своими родным братом и двоюродными братьями и сестрой.

Прислал: «Мэйсон Ронадорт» Детская дача "Орленок" в Ворошиловградской области, 1964 год.

Мне 5лет. На целое лето детский сад вывозил ребят оздоравливаться, дышать свежим воздухом. В выходные приезжали родители нас навестить.

Прислала: «Валентина Клименко» Моя первая грамота.

Поселок Атка Ягоднинского района Магаданской области. 1960 год.

Прислал: «Александр Ксендзов» 1972 г. Гарнизон Когштедт, ГСВГ.

На субботнике, мой сын.

Прислал: «ratnik» 1975 год. Мне 7 лет. Рижское взморье. Асари.

Тогда были в моде такие фотографии.

Прислал: «VAD» Город Кострома. Детский сад. 1-я ясельная группа.

1967 год, я в первом ряду посередине. А моя подруга во втором ряду крайняя слева Ирина Бровкина, дружим до сих пор, хотя учились в разных школах!

Прислала: «Ольга Белан» Мои двоюродные брат с сестрой.

Год где-то 1963. На даче.

Прислал: «Тс» 1972 год, город Кострома.

Я с подружкой Эллой на фоне нашего пятиэтажного дома на улице Никитской. Она жила на первом этаже, а я на четвертом. Дом давно снесли и построили другой, повыше.

Прислала: «Ольга Белан» 1981 год, Одесса.

Мой сын: «Ну братик, ну двоюродный... И как мне с ним играть?»

Прислала: «Галия» 1961 год. Александровск-Сахалинский.

Фото на городской карусели. Сестра Лена и я.

Прислала: «Галина» 1973 год, г. Стерлитамак, д/с «Золотой ключик». Новогодний утренник.

Я – в центре (космонавт с задранным носом). Видимо, очень гордился своим костюмом))

Помню, как вдвоём с товарищем (он рядом), участвовал в сценке на космическую тему. Когда «улетели» на ракете в космос, «оттуда» транслировали наши стихи, предварительно записанные на катушечный магнитофон. Послания эти записывали несколько раз, так как это было в новинку для нас, и мы постоянно сбивались.

Из-за этих технических деталей, наверное, и запомнился этот утренник.

Как тебе такое, Илон Маск?))

Прислал: «Robert» Мой первый автомобиль 1987.

Прислал: «Шурик» 1973 год, мне 8 лет. Родители решили отдать в музыкальную школу. Отучилась 6 лет, а надо было 7, чтоб закончить. Больше не захотела, а сейчас, спустя столько лет, могу только «Собачий вальс» сыграть.

Наверное, у многих похожая история?

Прислала: «Ольга Белан» 1986-й год, ноябрь-декабрь. БАМ. Посёлок Сюльбан на Читинском участке.

Мой сын вышел на прогулку и встретил вот такого пса-красавца.

Прислал: «Виталий» Покорители снежных вершин. Это я со своим братом. Мне 10 лет.

1971 год, г. Корсаков Сахалинской области.

Прислала: «Svetlana Светлана» Одесса, 1955 год. Моя сестричка (я ещё в животике у мамы). Я родилась в её день рождения. Разница ровно год!!! Друзья смеялись – у инженеров иначе и быть не могло))

Прислала: «Галия» Свердловск, авиагородок, 1972 год.

Прислала: «Надежда» Смотр строя и песни.

22 февраля 1985 года. Школа № 1 г. Ульяновска.

Прислал: «Viacheslav» Окончен первый класс.

1960 год. Школа 41, с. Весёлые Терны.

Прислала: «Любаша» 1960 год. Запорожье.

Мой двоюродный брат Александр в детском саду.

Прислала: «Наталья» 1981-82 год. Детский сад. Бурятия.

Прислала: «Лен@» Мама говорила, что это фото сделал сосед по подъезду, фото победило среди фотографов-любителей. Иногда говорят, как на шоколадке «Аленка» (мне здесь 3 года, начало 1970-х). Эх, где то детство?

Прислала: «Елена Разгулина» Фото из поездки на Украину в 1981 году. Мой родной братец поставил мне рожки, а я переживаю – будут резать поросенка. Жалко было его до слез (не долго).

Впервые в жизни попробовали домашнюю кровяную колбасу и сальтисон. Вот вкусно былооо!

Прислала: «Ольга Лав» Я со своей младшей группой и... Дедушка Ленин.

День седьмого ноября, красный день календаря!

1972 год, г. Лиепая, Советская Латвия.

Прислала: «Надежда» Марш Будённого. 1965 г.

Детский сад.

Прислал: «DDM» Мама подбросила нас, минчан, на лето к бабушке под Мачулищи.

1968 год. На заднем плане деревня Калинино, мы на речке Птичь.

Прислал: «Анатолий» Московская детвора 50-х.

Справа моя мама с братом, они погодки.

Прислала: «Елена Медведева» Фото из семейного архива. К сожалению, не подписано.

Может, кто-то узнает эту девочку?

Прислала: «Ирина» 1957 год. Я на острове Парамушир. А это – остатки японского милитаризма.

Прислал: «Александр Радченко» 1978 год. Лоо (Сочи).

Прислал: «Евгений» Я - командир отряда. Игра «Зарница».

Пионерский лагерь «Волга», г. Дубна Московской области. 1985 год.

Прислал: «Вадим» Ухаживаем за рыбками и растениями в «живом уголке» нашего детсада «Золотой ключик».

Я справа, мне 3 года. 1971 год, город Стерлитамак.

Прислал: «Robert» «Где же вы теперь, друзья-однополчане?»

1962 г. Ясли г.Киров, ул. Профсоюзная.

Сам я крайний справа в среднем ряду.

Прислал: «Евгений» 1950-е годы. Село Недашки Житомирской области.

Мой муж с двоюродным братом.

Прислала: «Светлана» В детском саду 1970 год, г. Кострома.

Прислала: «Ольга Белан». 1965 год, а вот я какая! Мне 1 год.

Мама рассказывала, что я пошла в 10 месяцев, не просто пошла, а побежала!

Прислала: «Надежда» Город Коканд Узбекской ССР.

Детские ясли. Во время эвакуации. Год примерно 1944.

Прислала: «Светлана» 1959 год. Это я на даче детского сада.

13-я станция Большого Фонтана в Одессе.

Прислал: «Saveliy» 1968 год, г. Свердловск.

Мальчик повыше - мой брат Женя со своим другом Гришей. Я липучка была, всегда к ним лезла и, как принято, старшие меня гоняли)))

Прислала: «Надежда» Грозный, 1968 год, после субботника. Школа № 35, 5-б класс.

Прислал: «Александр Пчеленко» На фонтанах. Город Нурек Таджикской ССР.

Судя по мальчику, который сейчас подрос - 1978-й год.

Прислал: «Егор Александрович» Пионерский лагерь «Химик» ~1972 год. Горы Акташ.

Прислал: «Виталий» 1969 год. Фотографировал папа. А платье мама обшила кружевом, чтоб красивее было!

Прислала: «Ольга Белан» КазССР. 1975 год. Первый раз в первый класс.

Прислал: «Константин» 1974 год. Стерлитамак.

Идём в детский сад на Элеваторной, 116.

Прислал: «Евгений» Набережные Челны, 1982 год, лагерь «Звёздный».

Родители мужа работали на заводе «КаМАЗ» и от профкома давали путевки.

Прислала: «Юлия»



