С днём защиты детей! (Советское детство-12)

Владимиров К. В., 1955 год
Фотографии с конкурса телеграм-канала "Жизнь в СССР":1972 год, г. Стерлитамак.
С двоюродной сестрой уплетаем яблоки из сада у бабушки с дедушкой. Ох и вкусные были, особенно «Китайка» и «Антоновка»!
Прислал: «Robert»1918 год. Моя бабушка, здесь ей 4 года.
Станица Каменская, теперь это город Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Прислала: «Татьяна Zebrilucum»Я с братом двоюродным. 1959 год.
Родители на работе, мы у бабушки на даче. Брат стал офицером, сейчас в отставке. Я стала инженером. Нет больше ни бабушки, ни родителей. Осталась память о счастливых детских годах в прекрасной стране СССР.
Прислала: «Ирина Мамонтова»Счастливое детство! Это мой брат.
1960 год. Любил купаться, но пловчихой стала я... а он стал футболистом.
Прислала: «Mari»Пицунда, август 1984 года.
Я вторая слева. Мне 7 лет. И скоро я пойду в 1-й класс.
Прислала: «Софья Л. Крохмаль 🐘»Пионерский лагерь Арслонбаб. 1976 год.
Прислал: «Товарищ я.Туманов».На территории воинской части.
Мне купили велосипед, и папа учит как правильно ездить)))) 1964 год.
Прислала: «Irina»Отличник Слава. Окончил 1-Г класс Одесской СШ №35. Хорошее начало. Впереди вся жизнь.
Май 1964 года.
Прислал: «Saveliy»Омск. 1974-1975 уч. год. Средняя группа детского сада.
В этой группе я была только один год, пока наш сад был на ремонте. Но именно здесь у меня появилась подруга Лена. Мы дружили до 8 класса. Ни разу не поругались и не поссорились. Потом дороги, к сожалению, разошлись. Я сижу третья слева (в панамке). Лена в белой косыночке.
Прислала: «Ольга Лав»Москва. Мама с братом (погодки).
Жили они в деревянном доме в районе Бабушкинской. Все соседи дружили, были одной большой семьей. Двери никто не запирал.
А когда пришло время и дома пошли под снос, все дарили друг другу памятные подарки. До сих пор в нашей семье есть тарелка, типа салатницы, подаренная родителям мамы их соседями, чеченской семьей. Каждое лето эта семья ездила в Грозный, к родственникам и всегда в подарок всем детям двора привозила фрукты. Мама запомнила вкус абрикосов, вкуснее которых больше никогда не ела.
Прислала: «Елена Медведева»Лето 1971 года.
Я в середине с пустышкой. Тут мне ещё и года нет!
Прислал: «Юрий»Конец 1950-х годов, Измаил.
Что за девочка – не знаю, но мальчик – это один из бабушкиных братьев!
Прислал: «Егор Лебеденко»В детском саду.
Чирчик, 1964 год.
Прислал: «Виталий»1960 год. Москва. Школа № 398, 2-Б класс.
Я на переднем плане, помню, девочку зовут Люся Горбачева.
Прислал: «Sergeo Sergeo»13 декабря 1957 года. 4-б класс средней школы № 3, город Стерлитамак.
Мой папа в 3-м ряду 3-й слева (за учительницей).
Бабушка всегда со смехом вспоминала папин первый день в школе, когда он пошёл в первый класс. Когда новоиспеченный ученик 1 сентября вернулся с занятий домой, она спросила его:
- Ну как школа, понравилось?
Тот вздохнул и грустно ответил:
- Завтра сказали ещё приходить…
Прислал: «Robert»1928 год.
Это мой маленький дед Алексей и его сестра Анна.
Прислала: «Natali Швец»Первое транспортного средство. Запорожская область. Год примерно 1973-й, на фото я с братом.
Счастливое детство… и уверенность в завтрашнем дне наших родителей.
Прислал: «Andrey»Показываю дочке - чем меня в детстве пугали.
Одесса, 1986.
Прислала: «Мамароза»К бабушкам на каникулы!
1983 год, Ленинградская область.
Прислала: «Мамароза»31 июля 1960 года.
Лагерь для детей военнослужащих Ферганского (Узбекская ССР) военного гарнизона.
Прислал: «Рамис Калимуллин»Свердловск, 1970 год.
Поздравляем мам с Восьмым марта! Я четвертая слева.
Прислала: «Надежда»Мужички! Примерно 1962 год, Запорожье.
Мой двоюродный брат Саша (справа) с другом. Очень модные товарищи!))
Прислала: «Наталья»В гостях у бабушки в г. Кудымкар Пермской области.
1971 год, я с куклой, рядом соседка Марина.
Прислал: «Sv Serg».1966 год, в детском саду города Новоалтайска, Алтайский край.
Счастливое детство!
Прислал: «M L»Меня зовут Валентин, на фото стою вторым слева в пилотке.
Хабаровск, 1946 год.
Прислал: «43671»Добыча нефти в Московском Ботаническом саду. 1977 год.
На фото: я - с молотком (откуда у меня в Ботаническом саду взялся молоток - понятия не имею), мой брат и мальчик, с которым мы познакомились, непосредственно, на прогулке. Смутно помню, что мы решили добуриться до нефти. И успешно - любая грязь тогда вполне могла сойти за нефть.
Фото делали родители этого мальчика, потом прислали их нам. Больше наши пути не пересекались.
Прислал: «Владимир Модилов»Моя прабабушка Мария с правнуками. Я самая маленькая и лысая.
1964 год, Мордовия.
Прислала: «Е…»Середина 1950-х, в одном из пионерских лагерей Запорожской области.
Прислала: «Наталья»Прогулка по Юрмале. Лето 1978 года.
На фотографии я и мой лучший друг детства Владик. Мы поссорились из-за фантиков от жвачки, он обиделся всерьёз, а у меня глаза хитрющие, что-то задумала!
Прислала: «Юлия Евсикова».Одесса. Школа № 52. Первый класс и десятый.
1962 - 1972 г.г.
Прислала: «Галия»7 марта 1984 года, 2-й класс школы № 123 города Омска.
На переднем плане я, что-то старательно пишу. Все такие нарядные и красивые! Как сейчас этого не хватает в современных школах! Раньше мы, дети, это не очень ценили или, правильнее сказать, не понимали, как же мы классно выглядели в школьной форме.
В 1990-х почуяли свободу, потом ходили кто в чём. Только с возрастом пришло понимание, что это было лучше, чем то, что было после СССР. Может, и сейчас не все с этим согласны, но это мои личные ощущения.
Прислала: «Юлия»1972 год, г. Стерлитамак, д/с «Золотой ключик».
Рисуем!
Прислал: «Robert»1974 год, г. Стерлитамак, д/с «Золотой ключик».
Обед в нашей группе. Я сижу за 4-м столом справа в левом ряду, мечтаю о чём-то у полной тарелки супа.
В садике я кушать не любил. Не нравилась мне еда общепитовская, хоть тресни, предпочитал только домашнюю. Вот и тогда, глядя на это фото, мама меня ругала: «Другие уже второе доедают, а ты к первому ещё не притронулся!». И так всегда))
Прислал: «Robert»8 класс. Сивинская средняя школа, Мордовия. 1950 год.
Моя мама во втором ряду третья слева. Мамочки нет уже очень давно, а фото осталось...
Прислала: «Е…».1956 год. Москва.
Папа гоняет на велике.
Прислала: «Елена Медведева»1985 год. Выпускной 10-в класс на крыльце любимой школы № 2 города Стрежевого Томской области.
С директором школы и учителями (в третьем ряду, в середине). Последний звонок.
Прислал: «Robert»1973 год, г. Салават.
«Ух, прокачу!»
Прислала: «Irina Kravchenko».1963 г. Летний лагерь.
Прислал: «Василий Пригоровский»Что такое –30° ?
Это когда в Москве все полопалось и замерзло.
Вспомнилось...
В Уфе при –31° освобождались от посещения школы учащиеся 5-8 классов. При –26° сидели дома младшие классы.
В 7 утра по радио передавали прогноз погоды, и вот это заветное: кто сегодня может весь день болтаться на улице с санками. Шапки с ушами и завязочками под подбородком, ватные штаны, натянутые поверх валенок, шубы или пальто на ватине, ключи от квартиры на шее – и в сугроб!
Родители на работе (дети рано самостоятельными становились), телевидение только в 18 вечера начинало работать, на дом ничего не задано – наслаждайся!
На лыжах на физре ходили при любой температуре, если в школу разрешалось идти. В ботинках ноги оборачивали газетами: это грело лучше шерстяных носков.
Да, вода мокрее, трава зеленее...
На фото справа – точно я. Кто слева – не помню. Неправильный какой-то, валенки с галошами у него.
Прислала: «Ирина Романова»Какой-то комсомольский слет у 9-а класса школы № 3 города Березники Пермской области. 1984 год.
В верхнем ряду стоит мой будущий муж. Мы учились в одной школе с разницей в год.
Прислала: «Наталья Маркелова»Лето у бабушки. Август, 1978.
Лестница на любимый чердак, где пахнет сеном и яблоками.
Прислал: «Var.j.»Последний звонок у 10-а класса школы № 3 города Березники Пермской области.
Я стою в первом ряду слева.
Прислала: «Наталья Маркелова»1971 год. Мама дала птичку - игрушку для фотографии.
Прислал: «Юрий Коробилов»1976 год. Киргизская ССР. Озеро Иссык-Куль.
Прислал: «Влад»Буду космонавтом!
Одесса, 1961 год.
Прислал: «Saveliy»В деревне Червищи Псковской области, 1964 год.
Я вместе со своими родным братом и двоюродными братьями и сестрой.
Прислал: «Мэйсон Ронадорт»Детская дача "Орленок" в Ворошиловградской области, 1964 год.
Мне 5лет. На целое лето детский сад вывозил ребят оздоравливаться, дышать свежим воздухом. В выходные приезжали родители нас навестить.
Прислала: «Валентина Клименко»Моя первая грамота.
Поселок Атка Ягоднинского района Магаданской области. 1960 год.
Прислал: «Александр Ксендзов»1972 г. Гарнизон Когштедт, ГСВГ.
На субботнике, мой сын.
Прислал: «ratnik»1975 год. Мне 7 лет. Рижское взморье. Асари.
Тогда были в моде такие фотографии.
Прислал: «VAD»Город Кострома. Детский сад. 1-я ясельная группа.
1967 год, я в первом ряду посередине. А моя подруга во втором ряду крайняя слева Ирина Бровкина, дружим до сих пор, хотя учились в разных школах!
Прислала: «Ольга Белан»Мои двоюродные брат с сестрой.
Год где-то 1963. На даче.
Прислал: «Тс»1972 год, город Кострома.
Я с подружкой Эллой на фоне нашего пятиэтажного дома на улице Никитской. Она жила на первом этаже, а я на четвертом. Дом давно снесли и построили другой, повыше.
Прислала: «Ольга Белан»1981 год, Одесса.
Мой сын: «Ну братик, ну двоюродный... И как мне с ним играть?»
Прислала: «Галия»1961 год. Александровск-Сахалинский.
Фото на городской карусели. Сестра Лена и я.
Прислала: «Галина»1973 год, г. Стерлитамак, д/с «Золотой ключик». Новогодний утренник.
Я – в центре (космонавт с задранным носом). Видимо, очень гордился своим костюмом))
Помню, как вдвоём с товарищем (он рядом), участвовал в сценке на космическую тему. Когда «улетели» на ракете в космос, «оттуда» транслировали наши стихи, предварительно записанные на катушечный магнитофон. Послания эти записывали несколько раз, так как это было в новинку для нас, и мы постоянно сбивались.
Из-за этих технических деталей, наверное, и запомнился этот утренник.
Как тебе такое, Илон Маск?))
Прислал: «Robert»Мой первый автомобиль 1987.
Прислал: «Шурик»1973 год, мне 8 лет. Родители решили отдать в музыкальную школу. Отучилась 6 лет, а надо было 7, чтоб закончить. Больше не захотела, а сейчас, спустя столько лет, могу только «Собачий вальс» сыграть.
Наверное, у многих похожая история?
Прислала: «Ольга Белан»1986-й год, ноябрь-декабрь. БАМ. Посёлок Сюльбан на Читинском участке.
Мой сын вышел на прогулку и встретил вот такого пса-красавца.
Прислал: «Виталий»Покорители снежных вершин. Это я со своим братом. Мне 10 лет.
1971 год, г. Корсаков Сахалинской области.
Прислала: «Svetlana Светлана»Одесса, 1955 год. Моя сестричка (я ещё в животике у мамы). Я родилась в её день рождения. Разница ровно год!!! Друзья смеялись – у инженеров иначе и быть не могло))
Прислала: «Галия»Свердловск, авиагородок, 1972 год.
Прислала: «Надежда»Смотр строя и песни.
22 февраля 1985 года. Школа № 1 г. Ульяновска.
Прислал: «Viacheslav»Окончен первый класс.
1960 год. Школа 41, с. Весёлые Терны.
Прислала: «Любаша»1960 год. Запорожье.
Мой двоюродный брат Александр в детском саду.
Прислала: «Наталья»1981-82 год. Детский сад. Бурятия.
Прислала: «Лен@»Мама говорила, что это фото сделал сосед по подъезду, фото победило среди фотографов-любителей. Иногда говорят, как на шоколадке «Аленка» (мне здесь 3 года, начало 1970-х). Эх, где то детство?
Прислала: «Елена Разгулина»Фото из поездки на Украину в 1981 году. Мой родной братец поставил мне рожки, а я переживаю – будут резать поросенка. Жалко было его до слез (не долго).
Впервые в жизни попробовали домашнюю кровяную колбасу и сальтисон. Вот вкусно былооо!
Прислала: «Ольга Лав»Я со своей младшей группой и... Дедушка Ленин.
День седьмого ноября, красный день календаря!
1972 год, г. Лиепая, Советская Латвия.
Прислала: «Надежда»Марш Будённого. 1965 г.
Детский сад.
Прислал: «DDM»Мама подбросила нас, минчан, на лето к бабушке под Мачулищи.
1968 год. На заднем плане деревня Калинино, мы на речке Птичь.
Прислал: «Анатолий»Московская детвора 50-х.
Справа моя мама с братом, они погодки.
Прислала: «Елена Медведева»Фото из семейного архива. К сожалению, не подписано.
Может, кто-то узнает эту девочку?
Прислала: «Ирина»1957 год. Я на острове Парамушир. А это – остатки японского милитаризма.
Прислал: «Александр Радченко»1978 год. Лоо (Сочи).
Прислал: «Евгений»Я - командир отряда. Игра «Зарница».
Пионерский лагерь «Волга», г. Дубна Московской области. 1985 год.
Прислал: «Вадим»Ухаживаем за рыбками и растениями в «живом уголке» нашего детсада «Золотой ключик».
Я справа, мне 3 года. 1971 год, город Стерлитамак.
Прислал: «Robert»«Где же вы теперь, друзья-однополчане?»
1962 г. Ясли г.Киров, ул. Профсоюзная.
Сам я крайний справа в среднем ряду.
Прислал: «Евгений»1950-е годы. Село Недашки Житомирской области.
Мой муж с двоюродным братом.
Прислала: «Светлана»В детском саду 1970 год, г. Кострома.
Прислала: «Ольга Белан».1965 год, а вот я какая! Мне 1 год.
Мама рассказывала, что я пошла в 10 месяцев, не просто пошла, а побежала!
Прислала: «Надежда»Город Коканд Узбекской ССР.
Детские ясли. Во время эвакуации. Год примерно 1944.
Прислала: «Светлана»1959 год. Это я на даче детского сада.
13-я станция Большого Фонтана в Одессе.
Прислал: «Saveliy»1968 год, г. Свердловск.
Мальчик повыше - мой брат Женя со своим другом Гришей. Я липучка была, всегда к ним лезла и, как принято, старшие меня гоняли)))
Прислала: «Надежда»Грозный, 1968 год, после субботника. Школа № 35, 5-б класс.
Прислал: «Александр Пчеленко»На фонтанах. Город Нурек Таджикской ССР.
Судя по мальчику, который сейчас подрос - 1978-й год.
Прислал: «Егор Александрович»Пионерский лагерь «Химик» ~1972 год. Горы Акташ.
Прислал: «Виталий»1969 год. Фотографировал папа. А платье мама обшила кружевом, чтоб красивее было!
Прислала: «Ольга Белан»КазССР. 1975 год. Первый раз в первый класс.
Прислал: «Константин»1974 год. Стерлитамак.
Идём в детский сад на Элеваторной, 116.
Прислал: «Евгений»Набережные Челны, 1982 год, лагерь «Звёздный».
Родители мужа работали на заводе «КаМАЗ» и от профкома давали путевки.
