Константин Крылов об утверждении: «Пушкин - негр»

Когда говорят, что Пушкин негр, а Лермонтов шотландец не замечают, что этими благоглупостями льют воду на мельницу русофобии. Из этих пассажей закономерно выводится, что у вас, русские, ничего своего нет! Даже ваши главные национальные поэты и те не русские! И народ вы какой-то не полноценный, не настоящий.

Константин Крылов дал прекрасный образец как отвечать на подобные выпады.Я неоднократно слышал, даже от неглупых людей, что «наше всё» было, оказывается, «наполовину негром». Несколько более осведомлённые люди говорят уже о дедушке-эфиопе. На самом деле знаменитый «арап Петра Великого», генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал, приходился Пушкину не дедом, а прадедом.Кстати, если уж затрагивать тему «нерусского происхождения» Пушкина, то стоит упомянуть и его прабабку, Христину-Регину фон Шеберг, со скандинавскими, немецкими и итальянскими предками в роду.По отцовской же линии, если копнуть, обнаружатся Чичерины, потомки Афанасия Чичери, приехавшего в Россию из Италии в свите племянницы византийского царя Зои Палеолог и здесь осевшего. Род Чичери, в свою очередь, восходит к Цицерону — так что даже странно, что о латинских генах великого поэта так мало известно просвещённой публике...

Но всё это надо именно что «копать». Что же касается пресловутого «негра», то он был одним из восьми предков поэта. Процент эфиопской крови желающие могут посчитать сами.

Даже угрюмые нацистские специалисты по расовой чистоте, и те не стали бы докапываться. Откуда же такой интерес к фигуре одного из прадедушек «нашего всего»?

А всё просто: этот интерес поощрял сам Пушкин. Он говорил о Ганнибале в нескольких стихотворениях («К Юрьеву», «К Языкову», в знаменитой «Моей родословной»), начал писать повесть «Арап Петра Великого», и вообще довольно часто поминал своё «африканское» происхождение — как в творчестве, так и в жизни. Что может создать у современного читателя впечатление, будто «наше всё» был образцово-показательным интернационалистом.

Увы, причины такого интереса к своему «африканству» были куда более прозаические, бытовые. Пушкин, конечно, гордился своим предком, — а Ибрагим Петрович Ганнибал был человеком в высшей степени незаурядным, — но куда чаще вспоминал его в ситуациях, когда ему нужно было как-то оправдать собственные недостатки, то бишь холерический темперамент и волокитство.

Недостатки, заметим, распространённые: как показывает практика, не обязательно иметь в роду пылких эфиопов, чтобы иметь несдержанный во всех отношениях характер. Но зато переваливать ответственность на прадеда, некстати одарившего правнука африканским буйным нравом, было чрезвычайно удобно.

Вообще говоря, попытки переложить на «чуждые гены» что-то неприятное или сомнительное в себе отлично сочетаются с интересничанием, то есть желанием привлечь к себе дополнительное внимание. Этой самой манере списывать на счёт предков всякие личные свойства, и хорошие и плохие, мы обязаны большим количеством семейных легенд. Я много раз слышал рассуждения типа «мама у меня была такая гордая — ну так ведь у неё в роду поляки». При попытке выяснить, что это за поляки такие, частенько выяснялось, что «если чего и было, то давно и неправда».

В этом году Пушкину - 225 лет. И как отмечается славный день "нашего всего"? Приходится грустно поэта перефразировать, ибо...

...отмечается крайне посредственно. Москва - родина поэта, но его портретов, плакатов и перетяжек с цитатами из него, днём с огнём не сыщешь. Афиш с мероприятиями по такому поводу - ноль, или почти ноль.

Может, на ТВ как-нибудь отмечают? Только если концерт в Болдино. Даже канал "Культура" посвятил Сан Сергеичу пару передач. Хотя тут и фильмы, и концерты, и чтения стихов, и оперы. И спецвыпуски развлекательных передач могли бы быть. Но нет...

Путин - в Питере. Может, на Мойку сходит. А в Москве должен москвич Мишустин прийти, скажем, на Никитскую - к церкви, где поэт венчался. Будет что-то такое? Сомневаюсь.

Уже юбилей Глинки проворонили. Даже Пушкина умудрились "не заметить". А Сулеймана Стальского развесили везде... Думаю, он бы сам бы не приветствовал то, что его славят больше Пушкина.

Ау, Любимова... Да, я опять о ней. Какое кино по Пушкину или о Пушкине сняли? В Большом какую оперу на пушкинский сюжет поставили? Какой поэтический вечер с её участием устроили? Ноль.

Забвение "нашего всего" - это просто подрубание собственных корней. Что может позволить себе только страна, не помнящая родства, не помнящая корней....

Как дядя всех бесчестных правил,

Когда мозгами занемог,

Не уважать себя заставил,

И хуже выдумать не мог.

Зато в Москве висят вот такие билборды.

Новой стране с новым населением - новый Пушкин.

Приехали...

Вот и думайте: а почему у нас крестопад идет семимильными шагами по стране?