Самая большая коллекция картин про СВО у Елены Бегма

Елена Бегма художник, которая и до начала СВО предпочитала рисовать больше военную тематику. С началом СВО она большую часть своих картин посвящает именно СВО. На этих картинах наши любимые и дорогие защитники. Те кто ценной своей жизни доказал то как он нас всех любит.

Картина, посвящённая памяти Андрея Дорохова и Виктора Левакова. Она называется «Спиной к спине у алтаря». А картину, на которой запечатлены последние мгновения жизни героев, написала выпускница Московского государственного академического института имени Сурикова Елена Бегма. Она пишет картины, посвящённые российским солдатам, с первых дней СВО.

Герой Российской Федерации (посмертно) Дамир Шаймарданов 1998-2022 Автор портрета художник Елена Бегма

Мать о сыне.

У Дамира танк был 232.

Позывной "Броня".

Помимо "Ордена Мужества" и "Героя России" есть очень много других заслуг про которые нельзя писать и говорить.

У него было в начале войны треть штата срочников-пацанов, он их держал в тылу, так как не мог отправить на бой необстрелянных. У кого были дети, он их тоже стараался держать подальше. Сам всегда возглавлял колонну танков, вытаскивал на своей броне двухсотых и трёхсотых, вывез разведку попавшую под обстрел - один 200 и двое 300.

Спас летчиков, которых подбили. Они запросили помощи, им отказали. Сын услышал и поехал на помощь. С одной стороны подходили враги, с другой стороны наш сын. Лётчики сидели уже с пистолетам у виска, чтобы не попасть в плен.

Пашку горящего и с раздробленной рукой вытащил из танка, и весь экипаж. А потом попросил меня найти его в госпитале, узнать как он - ожоги 70% .

Можно много писать, что нам рассказали его сослуживцы, военные, кому довелось с ним встретиться на войне. Кстати, потом он стал исполняющим обязанности командира батальона.

Воин-мученик Евгений Родионов был умерщвлён в чеченском плену за отказ снять нательный крест и перейти на сторону врага в возрасте 19 лет, после 100 дней плена и пыток. Евгения разыскивала мать, сначала живого, а потом мертвого. У убийц сына она выкупила информацию о захоронении Евгения и трёх его сослуживцев, которые также отказались передать Родину и принять ислам, за что им отрубили головы.

Крестики Евгений делал сам. Уверовал в раннем детстве. Благодаря матери Евгения Любови Васильевны с похищенных ребят-пограничников сняли позорное клеймо дезертиров. Евгений канонизирован сербской православной церковью.

Автор портрета художник Елена Бегма

Позывной «Апостол», 2023

«Отец, благослови!» называется моя новая картина.

Она о духовенстве на передовой. Спасибо батюшкам, которые с нашими ребятами там где так нужен Бог.

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