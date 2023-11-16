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Самая большая коллекция картин про СВО у Елены Бегма

Елена Бегма художник, которая и до начала СВО предпочитала рисовать больше военную тематику. С началом СВО она большую часть своих картин посвящает именно СВО. На этих картинах наши любимые и дорогие защитники. Те кто ценной своей жизни доказал то как он нас всех любит.
Картина, посвящённая памяти Андрея Дорохова и Виктора Левакова. Она называется «Спиной к спине у алтаря».Самая большая коллекция картин про СВО у Елены Бегма А картину, на которой запечатлены последние мгновения жизни героев, написала выпускница Московского государственного академического института имени Сурикова Елена Бегма. Она пишет картины, посвящённые российским солдатам, с первых дней СВО.

Герой Российской Федерации (посмертно) Дамир Шаймарданов 1998-2022Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаАвтор портрета художник Елена Бегма 

Мать о сыне. 
У Дамира танк был 232.
Позывной "Броня".
Помимо "Ордена Мужества" и "Героя России" есть очень много других заслуг про которые нельзя писать и говорить.
У него было в начале войны треть штата срочников-пацанов, он их держал в тылу, так как не мог отправить на бой необстрелянных. У кого были дети, он их тоже стараался держать подальше. Сам всегда возглавлял колонну танков, вытаскивал на своей броне двухсотых и трёхсотых, вывез разведку попавшую под обстрел - один 200 и двое 300. 
Спас летчиков, которых подбили. Они запросили помощи, им отказали. Сын услышал и поехал на помощь. С одной стороны подходили враги, с другой стороны наш сын. Лётчики сидели уже с пистолетам у виска, чтобы не попасть в плен.
Пашку горящего и с раздробленной рукой вытащил из танка, и весь экипаж. А потом попросил меня найти его в госпитале, узнать как он - ожоги 70% .
Можно много писать, что нам рассказали его сослуживцы, военные, кому довелось с ним встретиться на войне. Кстати, потом он стал исполняющим обязанности командира батальона.

Воин-мученик Евгений Родионов был умерщвлён в чеченском плену за отказ снять нательный крест и перейти на сторону врага в возрасте 19 лет, после 100 дней плена и пыток. Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕвгения разыскивала мать, сначала живого, а потом мертвого. У убийц сына она выкупила информацию о захоронении Евгения и трёх его сослуживцев, которые также отказались передать Родину и принять ислам, за что им отрубили головы. 
Крестики Евгений делал сам. Уверовал в раннем детстве. Благодаря матери Евгения Любови Васильевны с похищенных ребят-пограничников сняли позорное клеймо дезертиров. Евгений канонизирован сербской православной церковью. 
Автор портрета художник Елена Бегма 

Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаПозывной «Апостол», 2023

Самая большая коллекция картин про СВО у Елены Бегма«Отец, благослови!» называется моя новая картина. 
Она о духовенстве на передовой. Спасибо батюшкам,  которые с  нашими ребятами там где так нужен Бог. 

Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаСамая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаХрани вас Бог, ребята! Елена БегмаСамая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена Бегма, 2023Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаГостомельский десант, Елена БегмаСамая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена Бегма, 2022Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена Бегма, 2023Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена Бегма, 2023Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена Бегма 2023,Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена БегмаСамая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена БегмаСамая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена Бегма, 2022. "Встречайте, суки, папу"Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаВстречайте, суки, папу. Елена Бегма, 2022Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена Бегма. По событиям в РостовеСамая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена Бегма, 2023Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаЕлена Бегма, 2023Самая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаМоя новая картина по историческим событиям Ихтамнету уходят в Африку через Ростов. 2023г. Елена БегмаСамая большая коллекция картин про СВО у Елены БегмаВагнеровцы! Крепитесь. Вы и так сильные, а теперь нужно быть ещё сильнее. Бегма, 2023Самая большая коллекция картин про СВО у Елены Бегма
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Светлана Митленкоискусство

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