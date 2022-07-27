Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1

Итак, вспомним наше последнее советское десятилетие – восьмидесятые. Чем ближе к его концу, тем страшнее и беспросветнее становилось. Кто помнит, тот поймёт. Исключение составляет крайне малый процент...

Это десятилетие заинтересовало и привело к интереснейшему разбору с личными воспоминаниями Петра Лидова и Дмитрия Пучкова (Гоблин). У них получился целый сериал, с которым постепенно мы тоже ознакомимся: в конце каждой новой темы будут приведены их ролики. Добро пожаловать, очень захватывающе!

Начнём...

Советские солдаты в строю на лестнице перед скульптурой «Родина-мать». Волгоград, Мамаев курган. 1980-е

1980 год

1980 год

1980 год

1980 год

Десятимиллионный телевизор Рекорд-340. Александровский радиозавод, 1980год.

Молодой отец. Фото С. Сухарев. Москва, 1980 год

Покупка нового телевизора, 1980 год.

Продажа шаров на Кутузовском проспекте, 1980

19 июля 1980 года 41 год назад открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве:















Ленинград. Олимпийский огонь 19 июля 1980 года, прибыл на «Красной стреле» из Москвы. Огонь несут в специальной лампе. «Московское время 08-28». Слева — второй секретарь ЛенОбкома ВЛКСМ Валентина Ивановна Матвиенко.





















«Быстрее, выше, сильнее». Экран на площади Маяковского

«Радость победы». Фотограф Валерий Шустов. Москва. 1980 год

В одной из аппаратных Олимпийского телерадиоцентра. 26 июля 1980 года.

КПП Олимпийской деревни. Москва, 1980 год.

Комнаты для спортсменов в Олимпийской деревне в Москве, 1980

Олимпийская кухня 80.

Форма официанток кафе и ресторанов во время Олимпиады-80 в Москве.

Ленинград. 1980 год













Олимпийская деревня в дни проведения XXII летних Олимпийских игр

Олимпийская деревня в дни проведения XXII летних Олимпийских игр





"Олимпийский" встречает гостей, 1980













Елена Давыдова выполняет упражнение на бревне, 1980

Официальным талиcманом Олимпиады-80 стал медвежонок Миша — детище советского xyдожника Виктора Чижикова.

Отдельного внимaния заслуживает Восточная трибуна, представлявшая собой постоянно мeняющийся «живой экран». Более четырёх тысяч человек со специальными атpибутами, включавшими в себя флажки, таблички, рисованные панно, выкладывали определённые изображения, поднимая вверх ту или иную часть реквизита. Во время церемонии открытия 174 мозаичные картины сменили одна другую













Один из вариантов Олимпийского рубля

Сувенирное домино Олимпиада 80

Схема московского метро для туристов, приуроченная к Олимпиаде 1980 года











Неиспользованный билет на церемонию открытия XXII Олимпийских игр в Москве, которая состоялась 19 июля 1980

Чашка + блюдце. Олимпиада - 80. ЛФЗ. Костяной фарфор.





Часы, посвященные Олимпийским играм-1980

Впервые в СССР пиво разлили в банки к Олимпиаде-80

Выпущена в далеком 1979 года на фабрике Рот Фронт в преддверии Олимпиады-80. Свадьба в разгар Олимпиады. 1980 год

Художник А.Анискин, 1980 год

Набор открыток Вологда. 1980:



























Заметка в газете "Комсомольская правда" 1980 года, автор позже стал зятем Ельцина БН

Маршрутная схема регионального авиасообщения в Магаданской области в 1980 г. (на тот момент Чукотка входила в состав области).

Ресторан в Юрмале. 1980 год

В Челябинске при ремонте роддома нашли «капсулу времени», голос из 1980 года.

Доставка счастья по палатам роддома. 1980 г.

Трехмиллионный "Москвич", 1980 год, Москва, автозавод им. Ленинского комсомола

"Десантники". Фото Леонида Якутина. 1980 год.

А вот так осуществлялась погрузка-выгрузка пассажиров с плашкоута на пароход на рейде в Усть-Камчатске. Камчатка. Сентябрь 1980 года:









Мозаичное панно у входа в Ривьерy, Сочи, 1980 год

Первомайская демонстрация трудящихся, 1980

В читальном зале Государственной библиотеки имени Ленина, 1980

В читальном зале Библиотеки имени Ленина, 1980

Пастушка на коне, 30 июля 1980 года, окраина села Онгудай на Алтае.

Субботник. 1980 год.

Спуск на воду первого корпуса проекта 941, ТРПК СН ТК-208 (зав.711), СМП, Северодвинск, 27 сентября 1980 года.

Монтажник доменных печей, 1980 год.

После смены. г. Норильск. 1980г.

Сибирские нефтяники. Художник Михаил Обмыш-Кузнецов. 1980 год

Советский спецназ в Афганистане. 1980 год.

Як-40 авиакомпании «Аэрофлот» на перроне аэропорта Хорог, Таджикская ССР, 1980 год

Памятник борцам за власть Советов. Львов, 1980 год. Демонтирован в 90-е

Автозаправочная станция. Киев, 1980 год

Дом быта (Горловка) 1980

Кинотеатр на колесах, Краснодарский край, 1980 год

Кафе в самолете. Минск, 1980 год.

Мороженщик, 1980

Москва. 1980 год.

Постовой ГАИ у гостиницы Космос. Москва, 1980 год.

У метро Павелецкая, 1980

Павел Сухарев, июнь - август 1980 года, г. Москва, ул. Петровка, д. 10, Петровский пассаж

Справочная слушает, 1980

Обучение конькам, 1980

Самара. Парк имени 50 лет Октября. Аттракцион "Сюрприз". 1980

Открытие XIII Зимних Олимпийских Игр. Лейк-Плэсид. Штат Нью-Йорк. США. 13 февраля 1980 года.

Команда СССР на открытии Зимней Олимпиады в Лэйк-Плэсиде (1980)

На церемонии открытия V зимней Спартакиады народов СССР, 3 марта 1982 года.

Автородео. 1980 год.

Новые советские автомобили «Запорожец», ИЖ-2125 «Комби» и ГАЗ-24-02 «Волга» в экспозиции на Познаньской международной ярмарке. Польша, 1980 год.

Перед телевизором, 1980

1980 год. Детский мир. Секция пластмассовых игрушек.

Ялтинская набережная. 1980 год

Так одевались в 80-м..

____

А теперь обещанные ролики:

Роковые восьмидесятые. 1980, часть первая



Роковые восьмидесятые. 1980, часть вторая

Продолжение следует...