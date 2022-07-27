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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1

Итак, вспомним наше последнее советское десятилетие – восьмидесятые. Чем ближе к его концу, тем страшнее и беспросветнее становилось. Кто помнит, тот поймёт. Исключение составляет крайне малый процент...

Это десятилетие заинтересовало и привело к интереснейшему разбору с личными воспоминаниями Петра Лидова и Дмитрия Пучкова (Гоблин). У них получился целый сериал, с которым постепенно мы тоже ознакомимся: в конце каждой новой темы будут приведены их ролики. Добро пожаловать, очень захватывающе!

Начнём...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Советские солдаты в строю на лестнице перед скульптурой «Родина-мать». Волгоград, Мамаев курган. 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 11980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 11980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 11980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 11980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Десятимиллионный телевизор Рекорд-340. Александровский радиозавод, 1980год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Молодой отец. Фото С. Сухарев. Москва, 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Покупка нового телевизора, 1980 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Продажа шаров на Кутузовском проспекте, 1980

19 июля 1980 года 41 год назад открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Ленинград. Олимпийский огонь 19 июля 1980 года, прибыл на «Красной стреле» из Москвы. Огонь несут в специальной лампе. «Московское время 08-28». Слева — второй секретарь ЛенОбкома ВЛКСМ Валентина Ивановна Матвиенко.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1«Быстрее, выше, сильнее». Экран на площади Маяковского
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1«Радость победы».

Фотограф Валерий Шустов. Москва. 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1В одной из аппаратных Олимпийского телерадиоцентра. 26 июля 1980 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1КПП Олимпийской деревни. Москва, 1980 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Комнаты для спортсменов в Олимпийской деревне в Москве, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Олимпийская кухня 80.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Форма официанток кафе и ресторанов во время Олимпиады-80 в Москве.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Ленинград. 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Олимпийская деревня в дни проведения XXII летних Олимпийских игр
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Олимпийская деревня в дни проведения XXII летних Олимпийских игр
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1"Олимпийский" встречает гостей, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Елена Давыдова выполняет упражнение на бревне, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Официальным талиcманом Олимпиады-80 стал медвежонок Миша — детище советского xyдожника Виктора Чижикова.

Отдельного внимaния заслуживает Восточная трибуна, представлявшая собой постоянно мeняющийся «живой экран». Более четырёх тысяч человек со специальными атpибутами, включавшими в себя флажки, таблички, рисованные панно, выкладывали определённые изображения, поднимая вверх ту или иную часть реквизита. Во время церемонии открытия 174 мозаичные картины сменили одна другую
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Один из вариантов Олимпийского рубля
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Сувенирное домино Олимпиада 80
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Схема московского метро для туристов, приуроченная к Олимпиаде 1980 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Неиспользованный билет на церемонию открытия XXII Олимпийских игр в Москве, которая состоялась 19 июля 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Чашка + блюдце. Олимпиада - 80. ЛФЗ. Костяной фарфор.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Часы, посвященные Олимпийским играм-1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Впервые в СССР пиво разлили в банки к Олимпиаде-80
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Выпущена в далеком 1979 года на фабрике Рот Фронт в преддверии Олимпиады-80.Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Свадьба в разгар Олимпиады. 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Художник А.Анискин, 1980 год

Набор открыток Вологда. 1980:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Заметка в газете "Комсомольская правда" 1980 года, автор позже стал зятем Ельцина БН
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Маршрутная схема регионального авиасообщения в Магаданской области в 1980 г. (на тот момент Чукотка входила в состав области).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Ресторан в Юрмале. 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1В Челябинске при ремонте роддома нашли «капсулу времени», голос из 1980 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Доставка счастья по палатам роддома. 1980 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Трехмиллионный "Москвич", 1980 год, Москва, автозавод им. Ленинского комсомола
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1"Десантники". Фото Леонида Якутина. 1980 год.

А вот так осуществлялась погрузка-выгрузка пассажиров с плашкоута на пароход на рейде в Усть-Камчатске. Камчатка. Сентябрь 1980 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Мозаичное панно у входа в Ривьерy, Сочи, 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Первомайская демонстрация трудящихся, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1В читальном зале Государственной библиотеки имени Ленина, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1В читальном зале Библиотеки имени Ленина, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Пастушка на коне, 30 июля 1980 года, окраина села Онгудай на Алтае.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Субботник. 1980 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Спуск на воду первого корпуса проекта 941, ТРПК СН ТК-208 (зав.711), СМП, Северодвинск, 27 сентября 1980 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Монтажник доменных печей, 1980 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1После смены. г. Норильск. 1980г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Сибирские нефтяники. Художник Михаил Обмыш-Кузнецов. 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Советский спецназ в Афганистане. 1980 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Як-40 авиакомпании «Аэрофлот» на перроне аэропорта Хорог, Таджикская ССР, 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Памятник борцам за власть Советов. Львов, 1980 год. Демонтирован в 90-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Автозаправочная станция. Киев, 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Дом быта (Горловка) 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Кинотеатр на колесах, Краснодарский край, 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Кафе в самолете. Минск, 1980 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Мороженщик, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Москва. 1980 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Постовой ГАИ у гостиницы Космос. Москва, 1980 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1У метро Павелецкая, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Павел Сухарев, июнь - август 1980 года, г. Москва, ул. Петровка, д. 10, Петровский пассаж
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Справочная слушает, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Обучение конькам, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Самара. Парк имени 50 лет Октября. Аттракцион "Сюрприз". 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Открытие XIII Зимних Олимпийских Игр. Лейк-Плэсид. Штат Нью-Йорк. США. 13 февраля 1980 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Команда СССР на открытии Зимней Олимпиады в Лэйк-Плэсиде (1980)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1На церемонии открытия V зимней Спартакиады народов СССР, 3 марта 1982 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Автородео. 1980 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Новые советские автомобили «Запорожец», ИЖ-2125 «Комби» и ГАЗ-24-02 «Волга» в экспозиции на Познаньской международной ярмарке. Польша, 1980 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Перед телевизором, 1980
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 11980 год. Детский мир. Секция пластмассовых игрушек.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Ялтинская набережная. 1980 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 1Так одевались в 80-м..
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А теперь обещанные ролики:

Роковые восьмидесятые. 1980, часть первая

Роковые восьмидесятые. 1980, часть вторая

Продолжение следует...

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