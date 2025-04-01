Это именно парадные

Парадная в особняке на Галерной Дом, в котором находится эта парадная, раньше мог арендовать кто угодно. Так его снял банкир австрийского происхождения, посол Георг Винекен. Но он был не владельцем, а лишь арендатором. Кажется я ее уже ставила, но тут такие краски, что не удержалась.

ул. Галерная, 35 Парадная в здании Санкт-Петербургской губернской земской управы Здание в стиле эклектика было построено в 1902 году архитектором К.

К. Масловым. Сейчас в помещении располагается Поликлиника №37. Улица Правды, 18 Территория, на которой расположен бывший доходный дом, как и несколько соседних участков, некогда принадлежала человеку по имени Герман Фридрих Эйлерс. Он был приглашён в Петербург князем Юсуповым для работы садовником в семейной усадьбе. Сегодня этот комплекс знаком нам как Юсуповский дворец на Мойке. Мрачно-красивая парадная в доме Эйлерса Это здание было построено в начале XX века на улице Лицейской - ныне улица Рентгена.

Невероятной красоты парадная в особняке А.Б. Нейдгарта Особняк на Захарьевской улице с первого взгляда можно принять за фасад неприступного замка. Лишь подойдя ближе, замечаешь множество растительных орнаментов и интересных деталей - понимаешь, что это жилой дом. Во времена царской России он принадлежал потомку великого А. Суворова - сенатору Дмитрию Нейдгарту. Главная в композиции, конечно, лестница - из белого мрамора, тянется на три этажа и завершается фигурным фронтоном с овальным окном в центре. Кирочная улица, 40

Удивительная парадная особняка Е. А. Александровской Попасть в парадную очень трудно, ведь жилых квартир в особняке мало. Вам сильно повезет, если удастся зайти туда с кем-то из жильцов! Парадная особняка Е. Александровской поражает своим убранством. Кажется, что можно целую вечность рассматривать все детали этого интерьера!

Ну никак не получается назвать это искусство обычным подъездом Набережная Кутузова, 28

Про дом эмира бухарского у нас был материал, а во т парадной... что-то не припоминаю. Ну может и запамятовала, так что если повтор, то уж звиняйте.

Денег у эмира - фазаны не клевали, и он не скупился. Дом получился шикарный, он и сейчас - один из самых красивых на Каменоостровском проспекте. Лицевой фасад облицован желтоватым шишимским мрамором, добытым на Урале. Правда с годами мрамор впитал в себя много городской пыли и стал практически серым. Примечательно, что это единственное в Санкт-Петербурге здание с такой облицовкой. В центре фасада двухъярусная аркада. Три арки первого яруса опираются на рустованные столбы, а арки второго яруса - на коринфские колонны. Сеид-Алим-хан планировал, что в помещениях за аркадой и будет располагаться гарем, ведь у него, кроме четырёх жён, были десятки наложниц.

Предполагалось, что часть здания займёт резиденция эмира, в другой части будут апартаменты для его восточных гостей, в том числе советников Высокого Дивана (тайного совета), а дворовые корпуса будут использоваться в качестве доходного дома. Арендный бизнес в Петербурге в то время был весьма выгодным.

«Сдаётся квартира с ковром и швейцаром…». С таких слов начинались объявления об аренде в доме эмира Бухарского. Ценник здесь был чуть ли не самый высокий в Северной столице. Но и спрос был соответствующий, так как дом был оборудован лифтами, паровым отоплением, ваннами и прочими новомодными благами цивилизации. Ну что ж, зайдём в парадные и посмотрим на остатки прежней роскоши. За сто с лишним лет здесь ни разу не было ремонта, только кое-где давным-давно неаккуратно делали покраску.

В парадной первого дворового корпуса в глаза бросается кессонированный (состоящий из ячеек с гранями) потолок. Он напоминает потолок в здании Главного штаба. У самого входа пилястры, украшенные декоративными вазами с фруктами. На потолке и стенах богатая лепнина с растительным орнаментом. Сегодня, как и в начале прошлого века, в парадной стоит камин. Около него - ниша. А вы знаете, каково её назначение? Это была «галошница». Жильцы входили в парадную, оставляли галоши в нише и поднимались по всегда чистой мраморной лестнице на свой этаж. Швейцар чистил галоши и расставлял их около дверей хозяев. На лестнице сохранились ограждения с мраморными балясинами - поддерживающими перила фигурными столбиками в виде колонн. В другой парадной, расположенной в лицевом корпусе, стены отделаны искусственным мрамором, который в начале XX века ценился выше, чем натуральный. На стенах сохранились сдержанные росписи. Правда, кое-где они дополнены "пещерным творчеством" жильцов с низким уровнем культуры. На потолке последнего этажа можно увидеть шикарную лепнину с образом мифической Медузы Горгоны. Все двери, ведущие в квартиры, здесь исторические. Они сделаны из карельской берёзы, которая всегда очень высоко ценилась. Свет в парадную попадает из огромных окон с мраморными подоконниками. Обратите внимание и на высоту потолков. Как вы заметили, парадные находятся в ужасном состоянии. Почему? Большинство квартир здесь остаются коммунальными. В период создания коммуналок великолепные комнаты площадью 40-50 кв. м. делили перегородками на клетушки площадью 8-10 кв. м. Сейчас в этом доме есть коммуналки, в которых по 16 комнат. Все попытки их расселить оказались безуспешными. Соответственно, контингент жильцов тут слишком пёстрый. А когда-то в этом доме жили изобретатель самолётов Яков Гаккель, директор Императорского клинического повивального института Дмитрий Отт (его имя носит НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии в Петербурге), биофизик Глеб Франк и другие выдающиеся учёные. Одну из шикарных квартир занимал Степан Самойлович Кричинский - архитектор, создавший это уникальное здание. Вот только эмиру Бухарскому пожить в своей петербургской резиденции так и не удалось. Сначала его планы нарушила Первая мировая война, а там и революция в России случилась. В 1918 году Сеид Алим-хан заключил мирный договор с Российской Федерацией, однако в 1920 году войска Красной Армии под руководством Михаила Фрунзе вошли в Бухару. Эмир с жёнами, детьми и отарой овец бежал в Афганистан. Там он жил, зарабатывая на хлеб овцеводством, в то время как в Санкт-Петербурге, кроме дворца, у него остались огромные банковские счета. Умер Сеид-Алим-хан в Кабуле в 1944 году. Говорят, убегая, он спрятал в пещерах Средней Азии несметные сокровища, которые до сих пор ищут, но не могут найти.

И на сегодня всё.