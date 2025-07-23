Ливадийский дворец в Крыму

Ну и третий дворец, в котором я была - это Ливадийский. В нескольких километрах к юго-западу от Ялты есть живописный посёлок Ливадия. После того, как Крым вошёл в состав Российской Империи, земли южнобережного Крыма скупались представителями дворянства.

В 1834 году Ливадия (греч. «полянка, лужайка») была куплена у командира греческого Балаклавского батальона Ф.

Ревелиотти графом Л. С. Потоцким. В имении Потоцкого по проекту Ф. Ф. Эльсона был построен господский дом, оранжереи, а также заложен ландшафтный парк.

В середине XIX столетия Ливадию, где на тот момент было тридцать дворов, два дворца и полторы сотни жителей, выкупили для царской семьи. Более полувека Ливадия была любимым местом летнего отдыха для трёх поколений российских императоров.

Ливадийский дворец — бывшая южная резиденция российских императоров, расположенная на берегу Чёрного моря в посёлке Ливадия в Ялтинском регионе Крыма в 3 км от Ялты. Придется разбить материал на 2 темы, слишком много фото. Сначала общие сведения, а во второй части материал и фото по экспозиции на первом этаже где в парадных залах дворца размещена экспозиция, повествующая о ходе работы Ялтинской конференции 1945 года и о пребывании американской делегации во главе с президентом Ф. Д. Рузвельтом в Ливадийском дворце. Итак. Дворец был возведён в лёгком «итальянском» стиле в начале XX века по проекту и под руководством Н. П. Краснова. Вот не мое фото, но хорошо дает визуальный облик как он смотрится с высоты Сегодня рядом с фонтаном разбит шикарный розарий. Ливадийский дворец соперничает с Воронцовским дворцом за звание «самой роскошной резиденции Крыма».

Крестовоздвиженская домовая церковь.1863 г. Архитектор И. А. Монигетти

С 1861 года Ливадийское имение стало летней резиденцией императора Александра II и императорской семьи. По проекту И. А. Монигетти дом графа Потоцкого был перестроен и стал Большим императорским дворцом, также рядом были построены: Дворец наследника (Малый дворец), Свитский дом и кухня. Стройка продолжалась с 1862 по 1866 годы. Всего Монигетти перестроил и возвёл около 70-ти различных построек. Рядом с Большим дворцом была построена Крестовоздвиженская церковь. Архитектором ливадийской резиденции с 1871 года служил архитектор А. Г. Венсан, которым были возведены дача «Эриклик», звонница Крестовоздвиженской церкви (по проекту Д. И. Грима), Рущукская колонна, Вознесенская церковь в Ливадии и другие постройки. С 1877 по 1881 год архитектором Ливадийского имения был Ф. М. Барч. Ливадия. Император Александр III с семьёй и свитой. 1894

21 сентября 1894 года царская семья прибыла в Ливадийский дворец. В октябре того же года в Ливадии в Малом дворце скончался государь Александр III. Малый дворец (в котором скончался Александр III в 1894 году) был уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Позже было принятие присяги на верность Российскому престолу нового царя Николая ΙΙ прошло именно в Крестовоздвиженской церкви. Ливадия. Большой императорский дворец (до перестройки в 1910 году)

В 1911 году по проекту ялтинского архитектора Николая Краснова для императора Николая II был построен новый Белый дворец. Строительством дворца руководил Владимир Качалов, камергер Высочайшего Двора и управляющий царскими имениями в Крыму. Он же встречал императорскую семью «хлебом и солью» у входа во дворец по окончании строительства. Большой Ливадийский дворец (обновлённый). 1911 По некоторым данным, император Николай II потратил на дворец около 4 млн золотых рублей. Одним из помощников Краснова стал молодой человек по имени Александр Ротач, который впоследствии стал знаменитым художником и реставратором.

В период между 1902—1916 годы в Ливадии были построены дворец министра двора барона Владимира Фредерикса, Свитский (Пажеский) корпус и целый ряд других построек. Большой дворец (который был признан аварийным к 1909 году) был разобран в 1910 году, а на его месте в 1910—1911 годах был построен Белый дворец, сохранившийся до наших дней, где жил император Николай II с семьёй. 23 апреля 1910 года было освящено основание нового дворца. Причем Николай просил не трогать саму церковь, поэтому работы проводились таким образом, что возводились постройки непосредственно включая церковь в пространство дворца.

Новый дворец состоял из 116 отдельных помещений, имел 4 двора и ряд пристроек. Дворец построили в стиле итальянского возрождения из местного белого инкерманского камня, поэтому дворец получил название — «Белый». Чтобы камень долго не портился внешнюю поверхность дворцовых стен покрыли специальным химическим составом. Также на месте строительства были произведены дренажные работы по отводу подземных вод. Современная система железобетонных перекрытий позволила предотвратить разрушение дворца от сильного землетрясения 1927 года. Рядом была построена электростанция, вырабатывающая электроэнергию для всего имения (ныне в этом здании находится органный зал). В здании было сделано сразу 2 вида отопления: камины и центральное водяное отопление. Имение было телефонизировано, кроме того в Большом дворце был устроен лифт.

В соответствии со статьёй 412 (по продолжению) тома X части 1 Свода законов Российской империи, Ливадия являлась дворцовым имуществом Императорского Дома, составляла личную собственность особ Императорского Дома и могла быть завещаема и делима по частям.

После свержения большевиками Временного правительства на территории Ливадийского дворца расположились органы министерства земледелия. 30 апреля 1918 года в Ливадию вступили германские войска, сразу же приступившие к разграблению дворца. В ноябре того же года при поддержке союзников её заняли белогвардейцы.

В 1925 году в бывшем царском дворце был открыт санаторий для крестьян, в 1931 году преобразованный в климатический лечебный комбинат. В 1927 году дворец посетил В. В. Маяковский, в 1928 году — М. Горький. Белый зал. Место проведения пленарных заседаний Крымской конференции, но об этом завтра.

В 1953 году был вновь открыт санаторий. 16 июля 1974 года по решению ВЦСПС и Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов Ливадийский дворец был открыт для посетителей с 2 отделами: историко-мемориальным (размещённым в парадных залах дворца, где была открыта экспозиция «Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года») и выставочным.

В 1993 году Ливадийский дворец получил статус музея. 16 июля 1994 года в бывших личных комнатах царской семьи на втором этаже дворца была размещена экспозиция «Романовы в Ливадии», рассказывающая о пребывании в Ливадийском имении 3 поколений российских императоров. Вот по ней и пройдемся. Перед входом во дворец Перед входом в сам музей Сначала нас провели по помещениям первого этажа, в которых расположена экспозиция посвященная временам Ялтинской конференции, но о ней завтра. Тут расположены не только охотничьи трофеи, но и интересные портреты на стендах посвященные как династии Романовых, так и их сподвижников и исторических персон тех времен. Картин очень много и все их не показать. А вот в это зеркало смотрелась сама императрица Мария Александровна. Зеркало сохранилось с тех времен. Следуя далее по коридору первого этажа Ливадийского дворца мы оказываемся у окон, с которых хорошо просматривается Арабский дворик. В отличие от Итальянского дворика он уже не был рассчитан на прогулки, а лишь выполнял функции "светового колодца" - благодаря ему, в помещениях, окна которых выходили во двор, в течении дня было нормальное естественное освещение. Следует обратить внимание на стены "колодца" - они украшены майоликовыми плитками с восточным орнаментом - работа мастеров фирмы Гельдвейн-Ваулина (С.-Петербург). Далее наш путь лежит на второй этаж Ливадийского дворца и первое помещение, которое оказывается здесь на нашем пути - Рабочий кабинет императора. Именно это помещение Ливадийского дворца император Николай II (царская семья отдыхала в Ливадийском дворце четыре раза: осенью 1911 и 1913 гг., и весной 1912,1914 гг.) считал самым удачным в плане архитектурного решения: здесь великолепно решена сложная для большого помещения проблема пропорций. Во время пребывания в Ливадии императору достаточно часто приходилось встречаться с официальными лицами (послами, политическими и государственными деятелями), которых Николай II принимал, как правило, в военной форме. Первоначальная деревянная отделка помещения и мебель для кабинета императора изготавливались на московской фабрике К.В. Зибрехта (до наших дней почти не сохранилась). Над мраморным камином мы видим настенный ковер ручной работы с изображением членов царской семьи - подарок персидского шаха к 300-летнему юбилею Дома Романовых (1913 г.). После революции ковер был утерян, и долгие годы о его судьбе не было ничего известно. Лишь в начале 1980-х годов стараниями группы энтузиастов, в числе которых был известный советский писатель Юлиан Семенов, ковер был обнаружен в Берлине. С аукциона за 30 тысяч долларов ковер приобрел коллекционер и меценат барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн. И когда Эдуард Александрович в 1993 году был в Ливадии, он подарил реликвию Ливадийскому дворцу.

Вот еще один шкаф с удивительной резьбой Модель яхты Штандарт, на которой часто отдыхало семейство последнего императора. Переходим в Спальню их Императорских Величеств. В дореволюционные времена данная комната была полностью оформлена в белых тонах (на стенах были белые лакированные панели, такого же цвета была и мебель, выполненная на уже известной нам фабрике Зибрехта). До наших дней с тех времен сохранился только камин, портал которого украшен майоликовыми плитками. Что же касается экспозиций, размещенных в этой комнате - то это фотографии семьи Николая II и его родственников, южнобережных дворцов (Дюльбер, Ореанда, Ай-Тодор, Харакс и др.) и их владельцев, а также иконы и гравюры. Привлекает внимание это фото. Здесь Николаю всего 26 лет, Аликс 22 года....Фотография с помолвки - помолвка была заключена в Германии,на родине принцессы Алисы - Аликс, как называл ее Николай.

Из спальни мы попадаем в Библиотеку Императрицы - одно из строгих и простых (в плане отделки) помещений Ливадийского дворца. В личной библиотеке царской семьи было много книг русских писателей (Чехова, Толстого, Тургенева, Лескова). Также к числу настольных относились и книги религиозного содержания. Кроме этого в царскую библиотеку выписывались и многочисленные периодические издания. Следует заметить, что некоторые представители Романовых и сами писали книги. Одним из известных литераторов Дома Романовых является Великий князь Николай Михайлович, фотографию которого мы встречаем на одном из книжных шкафов. Среди вспомогательных помещений дворца следует выделить ванные (уборные) комнаты. В царские времена их было несколько: у царя, царицы, великих княжон, наследника, гостей и придворных. В одну из типовых (царских) ванных комнат мы и заглянули, находясь на втором этаже царской резиденции. Гостиная императрицы (следующее помещение Ливадийского дворца) отличается изяществом форм и легкостью пропорций. Ее оформлением занималась мебельная фирма Ф.Ф. Мельцера. О качестве ее продукции можно судить по трехстворчатому шкафу из кленового дерева, который сохранился до наших дней. Почетное место среди предметов интерьера занимает и старинный рояль "Беккер", на котором часто музицировали члены царской семьи. Из гостиной мы попадаем в Малую семейную столовую. Среди экспонатов - посуда, изготовленная на фарфоровом заводе М.С. Кузнецова (официальный поставщик Двора Его Императорского Величества), самовар знаменитой тульской фабрики Баташова и др. Мебель для данной комнаты изготавливалась из тисового дерева ялтинскими мастерами из артели А. Шиллинга (буфет сохранился до наших дней). Среди картин художников конца XIX века в столовой мы видим большое количество любительских фотографий из царских альбомов (копии). Поскольку воспитанию детей в царской семье уделялось большое внимание, то наличие в Ливадийском дворце следующего помещения - Классной комнаты Великих Княжон - вполне обосновано. Вместе с царской семьей (имеется ввиду Николай II) в Ливадию приезжали преподаватели русского языка и литературы, французского языка. Позднее к ним присоединился и архитектор Н.П. Краснов, который преподавал рисование Великим Княжнам (акварели Краснова и его учениц - великих княжон Ольги и Татьяны мы можем увидеть среди прочих экспонатов музейной экспозиции) . Отделка и обстановка Классной комнаты выполнена из дуба мастерами петербургской фабрики "Венской мебели Якова и Иосифа Кон". Ну а далее по корридору и по лестнице группа спускается в магазинчик сувениров (ну а как без него)

Где-то там же увидела довольно-таки много фото Прокудина-Горского Витражное окно на лестничном переходе Вход в магазин. Но там всего одна вещь остановила внимание. Большая императорская орденская цепь Андрея Первозванного

На выходе стояли вот такие оригинальные скамеечки 19 мая 2015 года у главного входа в Ливадийский дворец был открыт памятник-бюст императору Николаю II . Он изготовлен по модели скульптора А. А. Апполонова из искусственного камня и бронзирован. Постамент — из мрамора. А в 2022 году состоялось торжественное открытие восстановленного бюста Российскому императору Николаю II. Бюст Государю установлен у храма в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня – домовой церкви семьи Романовых, расположенного на территории Ливадийского дворца-музея.

Скульптуру Российского императора Николая II обнаружил в поврежденном виде в 1994 году представитель Фонда славянской письменности и культуры Олег Пермяков, а восстановление изображения организовал и профинансировал почетный член попечительского совета Общественного международного фонда славянской письменности и культуры Сергей Козубенко. Открытие бюста приурочили к 111-летию Ливадийского дворца.

А в 2024 годц был открыт на территории Ливадийского дворца памятник супруге Александра II императрице Марии Александровне. Она была первой хозяйкой царской резиденции в Ливадии, ей принадлежит идея строительства Крестовоздвиженского храма - дворцовой церкви семьи Романовых, которая действует и поныне. Памятник установили к 200-летию со дня рождения Марии Александровны, чтобы отметить ее вклад в развитие народного образования в России. Памятник стоит рядом с церковью и смотрит она на свой любимый фонтан. Фонтан выполнен в восточном стиле из белого каррарского мрамора, украшен искусной резьбой. В верхней части арабской вязью высечено слово «Ливадия», а в центре – бронзовая головка барашка, изо рта которого вода прежде струилась в мраморную чашу у основания.

Ну еще достоин внимание платан, возраст которого больше самого дворца.

И на этом все. Завтра пройдемся по первому этажу, ну и нескольким памятникам.