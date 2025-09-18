Луганский аэропорт. Как это было

Как это было.

Ровно 10 лет назад 31.08.2014

Горстка отчаянных парней совершила почти невозможное!!!

Сегодня в живых остались единицы. Они отдали свою жизнь во славу Русского оружия сражаясь с Тьмой.

26 августа после отбития Хрящеватого и освобождения “Дороги Жизни” была получена задача о ликвидации

гнойного нарыва в виде аэропорта Луганск.

С его территории круглосуточно велся беспощадный огонь по кварталам города, каждый день унося сотни

Жизней. 17 Градов, и 12 дальнобойных гаубиц.

До Вагнеров аэропорт пытались брать дважды.

Первый раз силами 650 чел.

Второй раз 900 чел.

Оба раза безуспешно. Потому что ВСУ понимали важность данного узла и организовали достойную оборону.

450 человек. В управлении 1 генерал, 3 полковника ВСУ и 2 военных советника американца, майор и полковник.

11 ед. - Т-80 и 5 Т-90. 7 ед. БТР- 80. 6 ед. ЗУ-23-1.

В радиусе 500 м 3 кольца сплошных минных полей.

1 кольцо частичной обваловки. Бетонный 2 м забор. Перед ним и на нём в 3 ряда колючая проволока “ Ягоза”.

Там же управляемые с постов фугасы.

После взятия Хрящеватого Вагнеров было 159. Но после получения задачи Луганский Аэропорт осталось 73.

Остальные, услышав вводные, стали 500, они натурально “очконули”.

Потому что 9-й обрисовав задачу и её план сказал честно, при успешном выполнении, останется меньше 40% в живых.

Из 73 в живых осталось 31. Только 9 человек не раненые, но контуженные более одного раза все.

За несколько дней при изучении подходов и возможных вариантов штурма, не было найдено ни одного слабого места. Борты садились, колонны с БК успешно доставляли свой смертоносный груз.

Путь по земле почти отрезали ополченцы. В итоге дядя Дима нашёл решение. Самое лучшее время для штурма это 14.30.

Сутки перед этим, особенно ночью по аэропорту с нашей стороны наносились удары артиллерии. Их держали в полном напряжении, по всем возможным путям отхода или подмоги работали снайпера дальнобойщики, все дороги и тропы проминировали. Их отрезали от внешнего мира. К обеду стояла страшная жара до 38 градусов. За несколько дней наблюдения выяснили, что приём пищи у них всегда во время 13- 14.00. Им дали пообедать, позволили разползтись по своим норам, сократили арту, и большинство из них поверили в затишье. Начали засыпать переваривая обед. Расслабились на постах.

Мы ждали в 2 км. Вся колонна 2 ед. ЗУ- 23, 3 ед. Т-80, 1 ед. МТЛБ, 2 ед. УАЗ. 3 ед. Урал и 1 мед.буханка. В 14.25 мы резко сорвались и за пару минут достигли центрального въезда в Аэропорт. Просто никто не мог даже вообразить такой наглости. Наши снайпера уже находились на позициях с ночи и по команде методично начали чистить вышки, наблюдательные посты, КПП и крышу центрального терминала. Мы тормознулись прям на трассе в 150 м от ограды. Разобрали каждый свою полосу и пошли на штурм.

С жизнью попрощались все, многие записали видео родным.

Если не думать о смерти, то ты становишься неуязвим и бессмертен. Ты просто играешь в “Сталкера”. Ты не чувствуешь усталости, голода, жажды, страха... ты персонаж игры...

До ограды по полю сухих колючих подсолнухов. Подрыв на минах то справа, то слева. Кому-то ногу “ отстегнуло”, кого-то просто разорвало на куски. Мы посередине. С обоих сторон “ чистый ад”. С нашей стороны, несколько ЗУ, ПК, ДШК, и танки. С их стороны прямо в упор по нам все тоже самое, плюс допом 82 и 120 миномёты. Таща за собой раненых добрались до бетонного забора. Начали завязать в колючей проволоке, разрезая и кидая без остановки гранаты через забор. Там же пошли разрываться фугасы.

9-й, приказал тем кто перед забором отползти и по нему начал работать танк разбирая сразу по 2-3 секции. Открылись проходы. Зашли на территорию.

Из 16-ти чел. моей группы до прохода дошли 13. В проходе пулемет забрал еще одного.

Дальше центральная парковка заставленная в 2 ряда бтрами и тракторами.

10 мин. У нас минус 1. У укров минус 8.

Дальше центральный терминал правая часть.

35 минут. У нас минус 2. У укров минус 27.

Дальше боксы ( гаражи).

10 мин. У нас без потерь.У укров минус 5.

Дальше длинные административные здания.

Полтора часа. У нас минус 3. У укров... даже не считал, к этому моменту с правого фланга зашла наша ЗУшка ( Леший и Корел и Камыш) и работая по адм.корпусу они превратили его в “Кровавую баню”. В каждой комнате и даже в центральном коридоре стонали раненые пришлось реально перелазить через тела убитых.

Дальше 2 укрепа. ПВО.

20 мин. У нас минус 1. У укров минус 11.

Дальше 2 бункера. Один удалось зачистить. Они не успели закрыться.

Второй успели захлопнуть металлическую дверь и сами подорвали вход. В нашу сторону “рванули” 2 МОН 90.

НЕ ПОПАЛИ. Мы укрылись за бетонными перекрытиями в 20 м от входа. Конечно взрывной волной нас подбросило и оглушило. Но не задело никого. Мы предложили украм сдаться. Они послали нас на 3 весёлых. 9-й сказал подогнать наливник с авиакеросином и залить в бункер через вентиляцию. Укры сразу сдались.

30 мин. У нас без потерь. У укров минус от 15 до 18 .

Дальше Заправка.

По дороге от админ.корпуса у нас 1-300. Мотолыга забрала.

Нас осталось 4. Ник, Злой, Бабай и Абдула.

На заправку зашли с 2х сторон, справа мы, слева группа Чупа. За нами правее продолжали биться остатки группы Зомби штурмуя ремонтные боксы. Слева от Чупа между заправкой и взлетной полосой группа Лебедя и Халка добивали большой укреп с бункерами и целой системой окопов.

20 мин.

У нас без потерь. У укров минус 3. Остальные сдались.

В общей сложности задача заняла около 4 часов. После мы заняли оборону до подхода ополченцев.

183 укра взяли в плен.

1 сентября утром мы собрали всех своих 200 и убыли в Луганск.

Уходя мы видели десятки Петушар и в погонах и без, чистенькие и довольные жизнью, которые давали журналистам интервью, как они героически взяли аэропорт Луганск. Потом туда начали подмазываться все кому не лень.

У победы много отцов - паражение сирота.

И вот прошло 10 лет. Мой старый друг Абдула, оставил мне свой рассказ и видео и просил опубликовать сегодня.

Не судите за качество.., снималось на телефоны, ещё те... допотопные...

Сами понимаете... я не блогер.. но иногда есть потребность что то сказать... оно идет изнутри..

Мы сражаемся за Свет, за Жизнь, за МИР, за Правду!!!

Мы сражаемся с Тьмой, с Пустошью, с Безумием !!!

Мы видели последствия Зверя... рвы с десятками расстрелянных и выпотрошенных на органы русских, полные подвалы детей и стариков умирающих от голода и обезвоживания, целые деревни с детьми у которых нет правой кисти ( потому, что держали в руках вместо одного Корана, учебник по Математике или Физике, целые деревни изрубленные мачете, людей сожженных на костре (якобы за колдовство). И еще десятки разных ужасов.

Но мы РУССКИЕ. Скрины из видео

Видео по ссылке: https://t.me/arhont17w/142

Кирилл Романовский "Восемь лет с Вагнером" (с)

"Сорок против четырехсот"

Задача была не из легких. Пришел командир, мы находились в лесополосе в 5 км от Луганского аэропорта, открыл перед нами карту, ткнул в нее пальцем и говорит:

— Знаете, что это?

— Да, это Луганский аэропорт.

— Так точно. Завтра с утра мы его берем.

А нас чуть больше 40 человек.

— Ну хорошо, а сколько укропов при этом?

— Зачем вам это знать?

— Не, ну ты скажи, на что мы идем.

— Ну, пацаны, там 400 человек по приблизительным данным.

А, как известно, штурм производится в пятикратном превосходстве штурмующих над обороняющимися. А тут было наоборот — нас меньше в десять раз! Единственное что спасало — артиллерийская поддержка у нас была: «Грады», минометы, прочая белиберда.

В общем, часа в три утра мы вышли на позиции. Пока мы спали, была произведена достаточно успешная артиллерийская подготовка. Хочу заметить сразу: у нас не было ни одного отказника.

Другая группа, из ополченцев, в полном составе отказалась идти: они нас должны были поддерживать, их было порядка 100 человек

— Мы все, у нас уже срок, мы тут целый месяц, их командир сказал. Мы уходим.

— Задача есть задача, сказал тогда наш командир.

— Если она поставлена, значит мы ее выполним.

И вот, мы пошли в 40 человек, зная, что с очень большой вероятностью мы погибнем. Когда ехали на штурм, никто вообще не разговаривал — все были готовы умирать. Люди записывали на диктофоны, на телефоны предсмертные сообщения: слушайся маму, будь хорошим мальчиком, ты старший сын в семье, поэтому теперь ты за старшего. Ну и хранили их на груди, чтобы в случае смерти парни могли это отдать родственникам.

Иллюзий не было: все понимали, что бой будет жутким.

https://t.me/WaltZ_of_the_ValkyrieS/3102

Кирилл Романовский "Восемь лет с Вагнером" (с)

"Послеобеденный бой в подсолнухах"

Девятый очень долго ломал голову как выполнить эту задачу. Но, на мой взгляд, он подобрал очень удачное время. Я очень долго это прокручивал, все эти годы: наиболее удачное время для атаки — это после обеда. Ни утро, ни вечер, ни ночь.

— Почему после обеда?

— Ну, в солдатской среде обед считается как бы святым делом — по расписанию, все люди пообедав, не ожидая атаки в это время и расслабляются. А Девятый дал указания нашим группам наблюдателям, чтобы они засекли этот момент. Укропы пообедали, сходили в столовую, разошлись по своим бункерам, легли играть в телефоны, в электронные книжечки, кто-то спать завалился.

А ровно в 3 часа дня мы зашли на аэропорт. То есть мы вплотную, внаглую въехали практически на территорию аэропорта колонной, резко зашли.

Кому-то повезло. Хотя, даже не знаю, считать это везением или нет. Они пошли по большей открытке, чем мы. У нас от лесополосы до забора аэропорта было примерно метров 200–250, там шло основное количество народа.

Это было подсолнуховое поле, с колючими подсолнухами, это было 29-е августа. С ужасно колючими. Если у тебя, ну, скажем так, голая поверхность тела, то просто с мясом выдирало. Вот. Плюс оно было заминировано. До забора — 250 метров.

— Каким образом на мины не напарывались?

— Напарывались. Справа, слева. Смотришь — разрыв справа, куски тела полетели. Слева — тоже куски тела полетели. Растяжек там не было, только нажимные. Укропы заранее готовились к такому повороту событий, поэтому поле и заминировали. Мы прошли только потому, что я достаточно долго в головном дозоре проходил, и знаю, о чём я говорю. Эти вещи я очень быстро вижу и пресекаю.

Дальше. С той стороны стрелять начали. Крупняк полетел с обоих сторон: ЗУ с нашей стороны, ЗУ с их стороны, мы посередине. Вот этот промежуток — мы посередине идём. Бьют с 12.7, с «Утёсов», с «Дашек» с обоих сторон. 23-и миллиметра — это ЗУ, 14.5 — КПВТ. С обоих сторон. Причём с той стороны ещё били разрывными, потому что, когда мы начали бить по забору, одного парнягу с нашей группы, Мона, «затрехсотило» в ногу. Когда разрывная пуля летит от 14.5 — она цепляется за ветку и разрывается. Ему, короче, в ногу попал.

С нашей группы тогда «затрёхсотило» только Мона. Остальные, как бы, остались нетронутые. А, нет, ещё Влада «затрёхсотило». Но тоже так, не сильно. Если исходить из того, какие потери были — из 57 человек, я не берусь точно утверждать, но по слухам, было у нас 17 двухсотых. Из оставшихся 40 человек, 31 — «трехсотый». И 9 человек, включая меня, — не получили вообще ранений. Ни одного. И подавляющее большинство из моей группы.

Мне запомнились парни, которые самоотверженно шли в бой, при этом их многократно превосходили в силах. Был один парень, звали его Механик — он чересчур бесстрашно штурмовал так, что погиб там просто. Он шел не пригибаясь, по нему стреляли — ему кричали, чтобы он пригибался, но он шел дальше. И там большинство этих людей были такими. К примеру, бывшие ГРУ-шники — они все, как один, герои по сути.

https://t.me/WaltZ_of_the_ValkyrieS/3104

Как рядового бойца приняли за главного

Заходит к нам Девятый в ангар. А у нас боец в группе был боец, позывной Голиаф — он длинный, высокий, как каланча. Подходит он к Голиафу, снимает с себя панаму, снимает с Голиафа каску, одевает на него панаму…

Голиаф такой стоит, смотрит на него, а он говорит: «По радиоперехвату укропы сказали, что самый длинный — это самый главный. Поэтому будешь ходить рядом со мной».

Потом дальше у нас погиб первый парняга из нашей группы. Дальше центрального терминала группа зданий стояла, и наши парни хотели в укрытие заехать на ЗУ-шке. Он просто вышел на улицу… не знаю, зачем он вышел, и в этот момент его кассетным боеприпасом накрыло. Укропы кассетными стреляли. Его посекло полностью: грудь, ключицу, всё. Это вот первый «двухсотый» с нашей группы, Камыш. Он вместе с Карелом и Лешим на ЗУ-шке подобрался.

Карел тоже получил тогда ранение — огнестрел в руку, шальная прилетела откуда-то. Ну, он быстренько перевязался сам на месте и продолжил огонь. До самого последнего он не эвакуировался никуда.

Мы пошли чистить бункера. Почистили бункера, те, которые по дороге, Карел сидел на ЗУ-шке. Нас очень сильно беспокоил один пулемётчик — там, возле одного из центральных зданий труба была из красного кирпича, типа которые в котельных стоят. И вот из-за вот этой трубы нас пулемётчик постоянно поливал. Мы не могли вперёд продвинуться минут 7, наверное. Вызвали Карела, он подъехал с правой стороны, чтобы тот у него в обзоре был.

Пулемётчик привстал — хотел, видимо, поменять позицию, когда увидел, что ЗУ-шка выезжает — и тут Карел просто разрезал его ЗУ-шкой пополам. Две части упали по бокам. Мы дальше, короче, продвинулись.

Дошли до ГСМ — склад горюче-смазочных материалов, где заправка самолетов. Там всё подзачистили, кого-то в плен взяли, там сгруппировали в одном здании — и тут мы получаем сообщения о том, что в этот момент укропы вызвали огонь на себя. Поняли, видимо, что бесполезно уже прятаться и возиться. Они уже поняли, что проиграли.

https://t.me/WaltZ_of_the_ValkyrieS/3105

В этот день 11 лет назад бойцы ЧВК «Вагнер» провели успешный штурм Луганского аэропорта.

Подробности этого боя долгое время не были известны, и осталось не так много свидетелей, которые могли бы поведать о деталях.

Командир штурмовой бригады «Восток» Зомби на момент 2014-го года прибыл в тогда только формирующуюся группу «Вагнер». В интервью он рассказал, как происходил штурм аэропорта: планирование операции, бой и дальнейшие итоги.

Теперь это история, и важно её знать от непосредственных участников событий.

Видео с рассказом Зомби: https://t.me/brigadavostokofficial/493

Штурм Луганского аэропорта: рассказ участника

В нашей бригаде несёт службу боец Кондр, который как и командир, штурмовал Луганский аэропорт.

В том бою он был в составе экипажа ЗУ-23 на базе Урала с позывным «Комиссар». Надпись была нарисована белой краской по всему борту по позывным расчета: Кондрат, Мираж, Саркози (погиб). А на дверях были нарисованы серп и молот с надписью СССР.

Видео с рассказом Кондра: https://t.me/brigadavostokofficial/496

Бой за Луганский аэропорт: взгляд от экипажа БТР

В штурме Луганского аэропорта в 2014-м году участвовал замкомандира бригады по военно-политической работе Мичман.

Он был наводчиком БТР-80, и видел бой за аэродром своим взглядом. И теперь вспоминает, как всё происходило 11 лет назад.

Видео с рассказом Мичмана: https://t.me/brigadavostokofficial/497