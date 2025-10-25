Ростовская финифть

Наши города очень интересно изучать не только с точки зрения архитектуры, но и с точки зрения народных промыслов. Многие слышали про Гжель, Жостовские подносы, а в Ростове Великом существует традиционный промысел под названием финифть.
На Русь эмаль пришла из Византии, поэтому русское название эмали - «финифть» - происходит от греческого «фингитис», что переводится как светлый, блестящий камень».
Финифть это детальная роспись эмалью — тонким слоем стекловидного покрытия металлической основы с последующим обжигом. Эмалевые краски обладают высокой прочностью, долговечностью, особенной яркостью и насыщенностью цвета, не ослабевающих со временем, и устойчивостью к агрессивным средам.В Ростове искусство огненного письма известно с 17 века. Соперничать с ростовскими мастерами могут только эмальеры из Лиможа. Лиможские эмали известны уже более 800 лет. Но и они очень высоко ценят ростовских мастеров, особенно их живописные миниатюры.
Финифть появилась на Руси около тысячи лет назад, а в Ростов Великий она попала в XVII веке и использовалась в то время исключительно для украшения богослужебных предметов: головных уборов священников, храмовой утвари, святых чаш, евангелий и крестов.
Ростов, как духовный центр, привлекал к себе паломников, среди которых были и простые люди, и знатные. Каждый паломник решал, что же ему увезти на память со святой земли. Спросом пользовались иконы и образки с изображением святых и святынь Ростова Великого (Успенского собора, Ростовского кремля, Спасо-Яковлевского монастыря). Большие иконы стоили очень дорого, их не каждый паломник мог приобрести, но были и маленькие, так называемые «копеечные» образки, которые мастер мог изготовить быстро — 500-800 за один день.
Над дорогими изделиями трудились искусные мастера, а мастера «второй руки» писали образки попроще. Но они как раз и пользовались большим спросом и расходились по всей Руси, в другие города и монастыри.
Ремесло финифти было занесено в Ростов из Москвы, где мастера Оружейной палаты овладели эмальерным искусством ещё в XV веке. В течение XVIII — начала XX веков ростовские мастера стали лидерами по производству эмалей в Российской Империи. Продукция ростовских эмальеров поставлялась как в российские монастыри, так и в Грецию (преимущественно на Афон). В 1918 году все местные кустарные и полукустарные производства были объединены в фабрику Ростовская финифть.В XIX веке в Ростове появляются яркие иконы, которые действительно светились, как драгоценные камни. Изготовление финифти — очень тонкая и кропотливая работа, которая длится от нескольких месяцев до нескольких лет.
Русские эмали второй половины XIX века. Серебряные и позолоченные изделия в псевдорусском стиле вошли в моду в царствование императора Александра III. Их дарили друг другу обеспеченные господа, в основном дворяне, купцы и чиновники. После революции большевики сочли, что большая часть подобных предметов не представляет исторической и культурной ценности, так как является всего лишь буржуазной модой на все «народное». Как и наследие Фаберже, эти эмали распродавались на Запад, поэтому сегодня их можно встретить в ассортименте различных аукционных домов, в музеях и в частных коллекциях за рубежом. После революции 1917 года ростовская финифть становится светской. Мастера, которые раньше писали иконы и образки, теперь украшают чернильницы, рамочки для фотографий и предметы обихода. В XX веке идет интенсивный поиск — какие предметы будут расписываться и что будет на них изображаться. Брендом ростовской финифти становятся цветочные росписи, украшающие женские украшения. Можно сказать, что дамы спасли ростовскую финифть.
Кроме того, ростовская финифть использовалась для декоративных панно и украшения шкатулок. Поэтому появляется финифть с изображением пейзажей, в первую очередь с видами Ростова Великого и сказочных мотивов.
Так сложилось, что ростовская финифть XX века — это не только роспись, но и ювелирная работа. Без неё не обойдутся предметы женского туалета: броши, кольца и серьги, подвески и колье. Для них используется скань — это кружево, узор из серебряной или медной проволоки.
Техникой финифти расписывают шкатулки, иконы, украшения и многое другое, и смотрится это конечно потрясающе.
В ростовской финифти XX века разнообразно представлены жанры живописи, — это историко-бытовой, сказочно-былинный, пейзаж, натюрморт и портрет.
В XIX веке писали исключительно иконы, изображая святых и логично, что в XX веке это направление вылилось в портрет. Создаются портреты писателей, поэтов и композиторов, а также портреты государственных деятелей — Ивана Грозного, Петра Первого, Ленина и Брежнева.
В конце прошлого века, когда началась перестройка и изменилась религиозная политика, вновь стало возможным писать иконы. Многие художники стали создавали финифть с изображением святых и святынь Ростова Великого.Самый узнаваемый и востребованный бренд в Ростовской финифти — цветочные росписи. Для них характерна тонкость работы и рисунка. Живописцы используют очень тонкую беличью кисточку, которая состоит из одного, двух или трёх волосков. Ростовская финифть отличается чистотой цвета и нежными красочными переходами.
В настоящее время в Ростове Великом несколько предприятий занимается финифтью. Одно из них — фабрика «Ростовская финифть», открывшаяся в 1960 году. Её мастера никогда не считали финифть ремеслом, для них она является элитарным искусством. Изделия фабрики индивидуальны, неповторимы и поэтому эксклюзивны и дорогие. Большая их коллекция находится с Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль», также они экспонируются и в других музеях России.В музее представлено столько работ, что невозможно их охватить одним показом.
Покажу лишь некоторые по своему выбору, а при желании увидеть больше нам поможет интернет, который «стирает» любые расстояния.
Столовые приборы
Письменные принадлежности
Сувениры
Украшения
Завершить показ хочется портретами.
Свежие комментарии