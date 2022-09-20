Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.22

Посвящение Азамату СарбасовуПосвящение Антону КисилевуПосвящение Артему СабитовуПосвящение Анатолию ВанчуговуПосвящение Сергею МурашкинуПосвящение Ильнуру ДжапаровуПосвящение Степану КолесниченкоНедавно по украинским пабликам разгоняли видео, как сбивают наш Ка-52.
Это скрины с короткого видео. И вот подробности. Для понимания уровня наших лётчиков и не только.
Вертолёт вылетел на боевую задачу. Уничтожил опорник противника, при этом там взорвался БК. Цитата. "Там, по ходу, даже бактерии и те погибли".
После этого по нашему вертолёту было сделано 5 пусков. Пять пусков!!! Три отразили система Витебск и тепловые ловушки. После первого попадания вертолёт продолжил уходить из района, и только после второго попадания был вынужден сесть. То есть, Ка-52 гениально живучая машина.Ка-52 в зоне проведения СВО (это не сбитая машина).
Не упасть. Сесть! Пилот и штурман приготовились дать бой. При том, что один из них имел повреждения.Ка-52 в зоне проведения СВО.
Через несколько минут подоспела группа ПСС. Вытащили наших под огнём противника. Как сказал один из членов экипажа, "ПСС п...ц какие волки". Ну да. Лететь в район серой зоны, вытащить своих, вернуться всем живыми.Экипаж вертолёта цел. Лёгкое повреждение у одного из них не в счёт.
Мужики рвутся скорее снова на боевые вылеты.
Такие вот будни. Такие герои. Лётчики, спасатели, врачи. https://t.me/radioARBAT/16589
Вертолеты Ка-52 составляют основу фронтовой авиации Вооруженных Сил РФКорреспондент "Известий" Кирилл Ольков показал боевую работу "Аллигаторов"Вертолеты Ка-52 составляют основу фронтовой авиации Вооруженных Сил РФ. Их технические характеристики помогают российским военным успешно выполнять задачи, поставленные перед ними в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса."Когда мы выходим на боевой путь, противник слышит грохот наших лопастей, наше рычание и просто покидает позиции. Боится он "Аллигатора!" — поделился летчик Сергей.Вертолет уникален тем, что способен одновременно наносить и отражать удары. Для выполнения боевых задач используется самый широкий спектр оружия.Покидая вертолет, лётчик любовно похлопывает свою машину. Она для него живая и верный друг. https://t.me/izvestia/102319
Другие фото летных экипажей и их работы.Работа паройА ниже некудаЭкипаж Ка-52 в зоне проведения СВО.Рыбалка не задалась. ВЫсю рыбу спугнули. Скрин с короткого ролика.Боевые будни одного аэродрома.Истребитель Су-35С Западного военного округа выруливает к взлетуИстребитель Су-35С Западного военного округа на взлетВ кабине во время полетаВзгляд из кабиныпод кадром:Истребителя Су-35С Западного военного округа, взлет.истребителя Су-35С Западного военного округа, возвращение.Ка-52 на донецком направленииКа-52 и Ми-8 ВКС на донецком направленииРаботники небаМи-24 ВКС в зоне проведения СВО. Внимание на имя аппарата.Подпись: "Мам, смотри, я могу без рук!"Ми-8 на сверхмалой высоте пролетел над крымским побережьем.На фото боевое применение штурмовиком Су-25 ракет С-24.Основной ударный вертолёт ВКС - Ми-28.Пилот армейской авиации и его Ми-28н в зоне СВОПолет Валькирий.
Армейская авиация группировки Отважные. (В лучшем смысле этого слова ) парни и каждый раз после встречи с ними убеждаюсь в справедливости данной мысли.Полет Валькирий. Армейская авиация группировки Отважные. Множество раз говорил что винтокрылые, это самые отмороженные (опять в хорошем смысле этого слова!)Полет Валькирий.Ракета воздух-воздух Р-77 на крыле истребиля су-35с во время патрулирования воздушного пространства в зоне специальной военной операцииСу-30см ВКС России над одним из аэродромов в РоссииСу 35.2Ничего необычного, просто бабочка на руке летчика в кабине Су-25Российские вертолетчики навестили бабушку, которая их провожала и встречала с боевых вылетовСобрали для бабушки продовольственный паёк, после возвращения с задачи хотели ей передать, но ее не оказалось дома. Тогда приняли решение оставить посылку с письмом во дворе дома, – рассказали спецкору "КП" Дмитрию Стешину российские военные.Но, через пару дней, летчики заметили на краю огорода бабушку – она снова крестила экипаж. Вертолет пошел на посадку.Оказалось, нашу благодетельницу зовут Марина Ивановна, – рассказывает Игорь.– У бабушки двое сыновей участвуют в Спецоперации, она сильно переживает за них и ждет дома с победой… https://t.me/radioARBAT/17255
Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством успешно выполняют поставленные руководством нашей страны задачи на Донбассе и Украине — Рамзан Кадыров.⠀Замкомандира спецполка полиции им. Кадырова МВД по ЧР Межед Уцмигов Моджахед показал в деталях захваченное оборонительное сооружение ВСУ."В районе города Соледар (ДНР) жарко. Трусливо огрызаясь, словно шакалы, и прикрываясь артиллерией, фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны. Бегут и как всегда бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное Зеленским под залог обещанной им же перемоги. Гранатомёты, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и многое другое - таков арсенал, который совсем недавно был направлен против российских подразделений, а сейчас находится в нужных руках", — заявил глава Чеченской Республики. https://t.me/c/1167601598/10112
Отряд СОБР Росгвардии по Чеченской Республике в зоне СВО
Очередной борт из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции.На защиту интересов России в Донбасс отправились достойные её сыны – добровольцы, которые имеют жёсткую и непримиримую позицию по отношению к бандеровщине и любым проявлениям нацизма. Все они прошли курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа @ruspetsnaz в Гудермесе.Дорогие БРАТЬЯ Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов @MDaudov_95, заместитель министра внутренних дел - начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов проводили добровольцев в добрый путь. У трапа самолёта они обратились к ним с напутственными словами и пожелали успехов в деле защиты населения Донбасса от произвола бандеровцев, нациков и оголтелых шайтанов.Они отметили, что земли Донбасса и Украины должны быть очищены от нацистов, и что добровольцам выпала почётная миссия стать той силой, которая победит зло и обязательно добьётся справедливости.⠀Мы желаем патриотам успешного выполнения поставленных руководством нашей страны задач и, конечно же, скорейшего возвращения домой! Пусть их мужество, отвага и героизм принесут победу России и Донбассу!АХМАТ-СИЛА!!! https://t.me/RKadyrov_95/2760
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к отправке нескольких тысяч добровольцев и элитных бойцов на помощь союзным силам на Донбасс.«Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного. Тем более, в настоящее время на подмогу к наступающим союзным силам готовятся к отправке еще несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов»
https://t.me/c/1524001401/1497
Служба безопасности Украины заявила о предъявлении обвинений Рамзану Кадырову.А так жеПомимо Кадырова СБУ предъявила обвинения первому замначальнику управления Росгвардии по Чечне Даниилу Мартынову и командиру 249-го отдельного специального моторизованного батальона Росгвардии «Юг» Хусейну Меджидову.Чем вызвали гомерический хохот у Кадырова.
Вновь сформированный Россией 3-й армейский корпус, полностью укомплектованный современной техникой, переброшен на железнодорожную станцию Неклиновка Ростовской области возле границы с Донецкой областью, пишет российский расследовательский ресурс Conflict Intelligence Team.Там считают, что корпус готовят к последующей переброске на фронт — либо на Донбассе, либо в Запорожской области.
На вооружении у третьего корпуса — современные образцы российской техники, нпример, БМП-3, Т-80БВМ и Т-90М.
О формировании этого соединения уже рассказывала несколько недель назад британская разведка, а еще раньше — ГУР Минобороны Украины. Сообщалось, что корпус базировался на полигоне Мулино в Нижегородской области. https://t.me/ssigny/40079
Давайте еще коснемся работы некоторых военкоров. Некоторых я показывала ранее. Это ведь благодаря им в основном идут и съемки, и рассказы о событиях. Вполне себе мирная профессия, но люди этой профессии часто бывают на переднем плане и даже на линии огня.Военкоры ведут с мест боев репортажи
Наш славный боевой товарищ Владлен Татарский @vladlentatarsky отправился (https://t.me/vladlentatarsky/15679 ) покорять малую родину редколлегии Рыбаря — Приморье и Дальний Восток.И это не просто туристическая поездка. Военный блогер (в телеге у него популярная колонка "Вечерний Владлен") с реальным опытом по приглашению командиров воинских частей в порядке их собственной частной инициативы посетит полигоны соединений Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.
Владлен на практике продемонстрирует, как на тактическом уровне подразделения могут применять гражданские коптеры и действовать в составе разведывательно-ударных контуров для нанесения результативного нанесения огневого поражения противнику.
На наших глазах Вооруженные силы отходят от гиперцентрализации процесса боевой подготовки. Командиры проявляют должную инициативу и сами приглашают специалистов с реальным опытом для совершенствования мастерства подразделений.
Вторая часть турне Владлена будет посвящена лекциям о том, как правильно вести информационное противоборство с противником.
Когда мы впервые услышали о подобном, то не поверили своим ушам: кто бы мог подумать ещё год назад, что такое возможно в ВС РФ? Но чудеса случаются, и опыт СВО доказал, что сегодня нужно обращаться к специалистам и не чураться спросить совета в тех областях, где не хватает практики. https://t.me/rybar/37714
Военкор Известий ТрушинТанковый батальон 100-й бригады НМ ДНР уничтожает укрепрайон ВСУ в районе села Первомайское. Теперь благодаря массовому применению беспилотников военнослужащие могут спокойно работать с закрытых позиций, подчеркнул корреспондент "Известий" Валентин Трушнин.Командир экипажа с позывным "Ваха" рассказал военкору, что работа танкистов помогает пехоте занять позиции, так как после стрельбы противник "прячется". https://t.me/izvestia/102502
Вот еще его репортажиА это военкор Саша Коц.Многие должны были о нем слышатьЕще один военко, теперь из Донецка. Знаю имя, ДмитрийЧто-то меня опять занесло. Уже больше 100 фотографий. Надо заканчивать обзор. Напоследок я поставлю фото, которые мне лично прислали с мест СВО. У меня есть знакомый ВДВ-шник, полковник в отставке. Прошел с свое время Чечню. Вот его бывший подчиненный и прислал эти фото, которые я и публикую с его разрешения. Тем более геолокацию определить весьма трудно.Есть еще несколько фото, но там открытые лица и поэтому я посчитала их не ставить. Вспомним замечательные слова комбата батальона "Сомали" Михаила Толстых: Бойцы «Сомали» с честью продолжают дело Гиви и в лучших традициях подразделения, совершая подвиги, освобождают Донбасс. Это лучшая память о Михаиле Толстых.19.07 Михаилу Толстых могло исполниться 42 года. Всего 42! Украинские боевики прервали его жизненный путь, когда он был в самом расцвете сил. Но его помнят! Его чтят!
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