Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.22

Посвящение Азамату Сарбасову Посвящение Антону Кисилеву Посвящение Артему Сабитову Посвящение Анатолию Ванчугову Посвящение Сергею Мурашкину Посвящение Ильнуру Джапарову Посвящение Степану Колесниченко Недавно по украинским пабликам разгоняли видео, как сбивают наш Ка-52.

Это скрины с короткого видео. И вот подробности. Для понимания уровня наших лётчиков и не только.

Вертолёт вылетел на боевую задачу. Уничтожил опорник противника, при этом там взорвался БК. Цитата. "Там, по ходу, даже бактерии и те погибли".

После этого по нашему вертолёту было сделано 5 пусков. Пять пусков!!! Три отразили система Витебск и тепловые ловушки. После первого попадания вертолёт продолжил уходить из района, и только после второго попадания был вынужден сесть. То есть, Ка-52 гениально живучая машина. Ка-52 в зоне проведения СВО (это не сбитая машина).

Не упасть. Сесть! Пилот и штурман приготовились дать бой. При том, что один из них имел повреждения. Ка-52 в зоне проведения СВО.

Через несколько минут подоспела группа ПСС. Вытащили наших под огнём противника. Как сказал один из членов экипажа, "ПСС п...ц какие волки". Ну да. Лететь в район серой зоны, вытащить своих, вернуться всем живыми. Экипаж вертолёта цел. Лёгкое повреждение у одного из них не в счёт.

Мужики рвутся скорее снова на боевые вылеты.

Такие вот будни. Такие герои. Лётчики, спасатели, врачи. https://t.me/radioARBAT/16589

Вертолеты Ка-52 составляют основу фронтовой авиации Вооруженных Сил РФ Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков показал боевую работу "Аллигаторов" Вертолеты Ка-52 составляют основу фронтовой авиации Вооруженных Сил РФ. Их технические характеристики помогают российским военным успешно выполнять задачи, поставленные перед ними в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса. "Когда мы выходим на боевой путь, противник слышит грохот наших лопастей, наше рычание и просто покидает позиции. Боится он "Аллигатора!" — поделился летчик Сергей. Вертолет уникален тем, что способен одновременно наносить и отражать удары. Для выполнения боевых задач используется самый широкий спектр оружия. Покидая вертолет, лётчик любовно похлопывает свою машину. Она для него живая и верный друг. https://t.me/izvestia/102319

Другие фото летных экипажей и их работы. Работа парой А ниже некуда Экипаж Ка-52 в зоне проведения СВО. Рыбалка не задалась. ВЫсю рыбу спугнули. Скрин с короткого ролика. Боевые будни одного аэродрома. Истребитель Су-35С Западного военного округа выруливает к взлету Истребитель Су-35С Западного военного округа на взлет В кабине во время полета Взгляд из кабины под кадром: Истребителя Су-35С Западного военного округа, взлет. истребителя Су-35С Западного военного округа, возвращение. Ка-52 на донецком направлении Ка-52 и Ми-8 ВКС на донецком направлении Работники неба Ми-24 ВКС в зоне проведения СВО. Внимание на имя аппарата. Подпись: "Мам, смотри, я могу без рук!" Ми-8 на сверхмалой высоте пролетел над крымским побережьем. На фото боевое применение штурмовиком Су-25 ракет С-24. Основной ударный вертолёт ВКС - Ми-28. Пилот армейской авиации и его Ми-28н в зоне СВО Полет Валькирий.

Армейская авиация группировки Отважные. (В лучшем смысле этого слова ) парни и каждый раз после встречи с ними убеждаюсь в справедливости данной мысли. Полет Валькирий. Армейская авиация группировки Отважные. Множество раз говорил что винтокрылые, это самые отмороженные (опять в хорошем смысле этого слова!) Полет Валькирий. Ракета воздух-воздух Р-77 на крыле истребиля су-35с во время патрулирования воздушного пространства в зоне специальной военной операции Су-30см ВКС России над одним из аэродромов в России Су 35.2 Ничего необычного, просто бабочка на руке летчика в кабине Су-25 Российские вертолетчики навестили бабушку, которая их провожала и встречала с боевых вылетов Собрали для бабушки продовольственный паёк, после возвращения с задачи хотели ей передать, но ее не оказалось дома. Тогда приняли решение оставить посылку с письмом во дворе дома, – рассказали спецкору "КП" Дмитрию Стешину российские военные. Но, через пару дней, летчики заметили на краю огорода бабушку – она снова крестила экипаж. Вертолет пошел на посадку. Оказалось, нашу благодетельницу зовут Марина Ивановна, – рассказывает Игорь. – У бабушки двое сыновей участвуют в Спецоперации, она сильно переживает за них и ждет дома с победой… https://t.me/radioARBAT/17255

Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством успешно выполняют поставленные руководством нашей страны задачи на Донбассе и Украине — Рамзан Кадыров. ⠀ Замкомандира спецполка полиции им. Кадырова МВД по ЧР Межед Уцмигов Моджахед показал в деталях захваченное оборонительное сооружение ВСУ. "В районе города Соледар (ДНР) жарко. Трусливо огрызаясь, словно шакалы, и прикрываясь артиллерией, фашисты из числа бандеровцев спешно оставляют свои годами подготовленные позиции и целые укрепрайоны. Бегут и как всегда бросают поставленное из Европы вооружение, с таким трудом выцыганенное Зеленским под залог обещанной им же перемоги. Гранатомёты, стрелковое оружие, снаряды для подствольников и многое другое - таков арсенал, который совсем недавно был направлен против российских подразделений, а сейчас находится в нужных руках", — заявил глава Чеченской Республики. https://t.me/c/1167601598/10112

Отряд СОБР Росгвардии по Чеченской Республике в зоне СВО

Очередной борт из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции. На защиту интересов России в Донбасс отправились достойные её сыны – добровольцы, которые имеют жёсткую и непримиримую позицию по отношению к бандеровщине и любым проявлениям нацизма. Все они прошли курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа @ruspetsnaz в Гудермесе. Дорогие БРАТЬЯ Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов @MDaudov_95, заместитель министра внутренних дел - начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов проводили добровольцев в добрый путь. У трапа самолёта они обратились к ним с напутственными словами и пожелали успехов в деле защиты населения Донбасса от произвола бандеровцев, нациков и оголтелых шайтанов. Они отметили, что земли Донбасса и Украины должны быть очищены от нацистов, и что добровольцам выпала почётная миссия стать той силой, которая победит зло и обязательно добьётся справедливости. ⠀Мы желаем патриотам успешного выполнения поставленных руководством нашей страны задач и, конечно же, скорейшего возвращения домой! Пусть их мужество, отвага и героизм принесут победу России и Донбассу! АХМАТ-СИЛА!!! https://t.me/RKadyrov_95/2760

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к отправке нескольких тысяч добровольцев и элитных бойцов на помощь союзным силам на Донбасс. «Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного. Тем более, в настоящее время на подмогу к наступающим союзным силам готовятся к отправке еще несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов»

https://t.me/c/1524001401/1497

Служба безопасности Украины заявила о предъявлении обвинений Рамзану Кадырову. А так же Помимо Кадырова СБУ предъявила обвинения первому замначальнику управления Росгвардии по Чечне Даниилу Мартынову и командиру 249-го отдельного специального моторизованного батальона Росгвардии «Юг» Хусейну Меджидову. Чем вызвали гомерический хохот у Кадырова.

Вновь сформированный Россией 3-й армейский корпус, полностью укомплектованный современной техникой, переброшен на железнодорожную станцию Неклиновка Ростовской области возле границы с Донецкой областью, пишет российский расследовательский ресурс Conflict Intelligence Team. Там считают, что корпус готовят к последующей переброске на фронт — либо на Донбассе, либо в Запорожской области.

На вооружении у третьего корпуса — современные образцы российской техники, нпример, БМП-3, Т-80БВМ и Т-90М.

О формировании этого соединения уже рассказывала несколько недель назад британская разведка, а еще раньше — ГУР Минобороны Украины. Сообщалось, что корпус базировался на полигоне Мулино в Нижегородской области. https://t.me/ssigny/40079

Давайте еще коснемся работы некоторых военкоров. Некоторых я показывала ранее. Это ведь благодаря им в основном идут и съемки, и рассказы о событиях. Вполне себе мирная профессия, но люди этой профессии часто бывают на переднем плане и даже на линии огня. Военкоры ведут с мест боев репортажи

Наш славный боевой товарищ Владлен Татарский @vladlentatarsky отправился (https://t.me/vladlentatarsky/15679 ) покорять малую родину редколлегии Рыбаря — Приморье и Дальний Восток. И это не просто туристическая поездка. Военный блогер (в телеге у него популярная колонка "Вечерний Владлен") с реальным опытом по приглашению командиров воинских частей в порядке их собственной частной инициативы посетит полигоны соединений Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

Владлен на практике продемонстрирует, как на тактическом уровне подразделения могут применять гражданские коптеры и действовать в составе разведывательно-ударных контуров для нанесения результативного нанесения огневого поражения противнику.

На наших глазах Вооруженные силы отходят от гиперцентрализации процесса боевой подготовки. Командиры проявляют должную инициативу и сами приглашают специалистов с реальным опытом для совершенствования мастерства подразделений.

Вторая часть турне Владлена будет посвящена лекциям о том, как правильно вести информационное противоборство с противником.

Когда мы впервые услышали о подобном, то не поверили своим ушам: кто бы мог подумать ещё год назад, что такое возможно в ВС РФ? Но чудеса случаются, и опыт СВО доказал, что сегодня нужно обращаться к специалистам и не чураться спросить совета в тех областях, где не хватает практики. https://t.me/rybar/37714

Военкор Известий Трушин Танковый батальон 100-й бригады НМ ДНР уничтожает укрепрайон ВСУ в районе села Первомайское. Теперь благодаря массовому применению беспилотников военнослужащие могут спокойно работать с закрытых позиций, подчеркнул корреспондент "Известий" Валентин Трушнин. Командир экипажа с позывным "Ваха" рассказал военкору, что работа танкистов помогает пехоте занять позиции, так как после стрельбы противник "прячется". https://t.me/izvestia/102502

Вот еще его репортажи А это военкор Саша Коц. Многие должны были о нем слышать Еще один военко, теперь из Донецка. Знаю имя, Дмитрий Что-то меня опять занесло. Уже больше 100 фотографий. Надо заканчивать обзор. Напоследок я поставлю фото, которые мне лично прислали с мест СВО. У меня есть знакомый ВДВ-шник, полковник в отставке. Прошел с свое время Чечню. Вот его бывший подчиненный и прислал эти фото, которые я и публикую с его разрешения. Тем более геолокацию определить весьма трудно. Есть еще несколько фото, но там открытые лица и поэтому я посчитала их не ставить. Вспомним замечательные слова комбата батальона "Сомали" Михаила Толстых: Бойцы «Сомали» с честью продолжают дело Гиви и в лучших традициях подразделения, совершая подвиги, освобождают Донбасс. Это лучшая память о Михаиле Толстых. 19.07 Михаилу Толстых могло исполниться 42 года. Всего 42! Украинские боевики прервали его жизненный путь, когда он был в самом расцвете сил. Но его помнят! Его чтят!