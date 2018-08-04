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Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский край

Порой место, где можно увидеть редчайшие реликтовые лотосы в Приморье, кажется совершенно невероятным. Одно из них — водоём в селе Новогордеевка вдоль трассы Арсеньев-Владивосток. Вытянутая запруда рядом с дорогой вот уже несколько лет в июле-августе притягивает к себе внимание всех проезжающих мимо. Но сейчас речь пойдет о более экзотическом месте, которое лотосы «выбрали». Это Карасиное озеро, примыкающее к железной дороге недалеко от Артёмовской ТЭЦ, расположенной в бывшем посёлке Артёмовский (ныне входящим в состав Артёмовского городского округа).Озеро с лотосами близ Артёмовской ТЭЦОзеро Карасиное с цветущими лотосами. На заднем плане — Артёмовская ТЭЦ. Август 2014. Автор фото: Александра Беломестнова.

Пейзаж нереальный! Эдакое невероятное сочетание — урбанистические трубы Артёмовской ТЭЦ, мчащиеся мимо железнодорожные составы и озеро, заросшее третичными реликтами — лотосами Комарова. Кстати, в народе официальное название редко употребляется, скорее можно услышать Лотосовое озеро, нежели озеро Карасиное.Озеро с лотосами близ Артёмовской ТЭЦЦветущие лотосы Комарова. Артёмовский городской округ. Август 2014. Автор фото: Александра Беломестнова.

Во время цветения лотосов, а это очень небольшой период, охватывающий последние числа июля и первые дни августа, на Лотосовом озере в Артёме паломничество. Здесь отдыхают не только местные жители, но и съезжаются туристы со всех ближайших, а порой и далёких, районов Приморского края, чтобы увидеть и запечатлеть красоту.Озеро с лотосами близ Артёмовской ТЭЦОтдыхающие на лотосовом озере близ Артёмовской ТЭЦ. Август 2014. Автор фото: Александра Беломестнова.

История Лотосового озера близ Артёма

В тридцатых годах прошлого столетия озеро близ Артёмовской ТЭЦ (кстати, именно в эти годы и была построена электростанция, отчасти благодаря близкому расположению этого природного водоёма) было безымянным. До 1935 года из озера осуществлялось водоснабжение электростанции и посёлка Временный. Старожилы поговаривают, что в 50-ых годах в народе озеро окрестили Клоповым. А вот в официальных документах тех же пятидесятых годов, хранящихся в архиве музея Артёмовской ТЭЦ, озеро называлось Карасиное. Правда, упоминаний, что в этом водоёме действительно водились караси, я так и не нашла.

Предположительно семена лотоса Комарова в озеро Карасиное были привезены с одноименного озера, которое находится в Хасанском районе. Сделал это в середине 90-ых годов прошлого века энергетик Артёмовской ТЭЦ Василий Григорьевич Жмурко. Такова одна из версий появления лотосов в этом озере.

Но есть еще одна легенда, которая гласит, что лотосы Комарова появились в озере Карасиное благодаря бывшему главе (председателю исполкома) посёлка Артёмовский Анатолию Марковичу Чинаку. Семена лотоса были им привезены с озера, которое находится на станции Океанской в начале 1990-ых годах. Тогда же и были высажены в озеро Карасиное.

Семена лотоса дают всходы не скоро, так что невозможно достоверно сказать, чьи же семена лотоса проклюнулись и прижились в озере Карасиное. Но это и не важно. Достоин уважения сам факт, что реликтовые краснокнижные растения — лотосы Комарова — в этом озере появились благодаря человеку.

С тех пор прошло много лет, лотосы размножились и заполонили водоём, сделав его уникальным местом паломничества туристов.

А название Карасиное благодаря лотосам преобразилось в Лотосовое. Иногда это озеро в народе называют также Артёмовским.Озеро с лотосами близ Артёмовской ТЭЦЦветок лотоса Комарова. Август 2014. Автор фото: Александра Беломестнова.Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайПоблизости от озера расположена Артёмовская ТЭЦ, но этот водоем уже не используется по назначению. В середине лета во второй половине июля начинают распускаться цветочные поляны лотоса и продолжают радовать тысячи туристов, стремящихся увидеть это великолепие собственными глазами, до середины августа.Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайЛотосы – цветы, овеянные легендами. Рвать их нельзя – это чревато последствиями: согласно приметам, человека, сорвавшего лотос, ждут несчастья. Вот и приходится людям прибывать ежегодно на озеро Артёмовское, чтобы полюбоваться на незабываемую картину: цветение лотоса.Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКак я говорила выше, лотосы на озере Артёмовское развел бывший председатель Чинак Анатолий более десяти лет назад. Он привез семена лотоса со станции Океанская, но там эти цветы вымерзли, а на Карасином продолжают расти и цвести, благодаря более теплым условиям. На озере сохранился редкий вид - лотос Комарова. Он интересен тем, что его цветы в начале цветения имеют ярко - розовую окраску, а в конце цветения он становится почти белым.Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайЕсть возможность искупаться в озере рядом с цветущей поляной лотоса, овеянного легендами. Местное население верит, что брызги воды из цветущего озера Карасиное принесут удачу. Установлена небольшая деревянная лестница, ведущая от берега в озеро, дно песчаное, теплая вода, особенно такое купание доставляет удовольствие детям.Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайОзеро способствует умиротворению и спокойствию, туристы проникаются уникальной природной красотой цветущих лотосов, напитываются позитивом и приятными впечатлениями. Можно прогуляться по берегу, полюбоваться зелеными окрестностями, отдохнуть на лавочках под навесами, расположенными на гостеприимном берегу озера.Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайЦветы лотоса занесены в Красную Книгу России и человек, сорвавшему лотос, грозит штраф и неприятности. Ежегодно прибывает множество туристов и местных жителей на озеро Артёмовское полюбоваться на великолепный вид цветения нежного лотоса.Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКроме лотосов на озере множество кувшинок, которые прекрасны!

Кувшинку-нимфею также называют "дитя солнца": ее прекрасные цветки раскрываются утром и закрываются с наступлением сумерек. Придя рано утром на озеро или пруд, можно наблюдать необыкновенную картину - появление цветков из воды. Вот из глубины начинает что-то подниматься, и на поверхности показывается большой белый бутон.Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайВ считанные минуты он превращается в прекрасный белый цветок. Удивительное дело - бутоны всплывают перед самым восходом солнца, а раскрываются, едва солнечные лучи коснутся поверхности воды. Когда солнце заходит, цветы кувшинок закрываются, и бутоны опускаются в воду до следующего дня, но только если он будет солнечным.Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайОзеро Артёмовское в Артеме, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайКрасоты России. Озеро Карасиное, Приморский крайhttp://prim.land/aktivnyj-otdyx/lotosovoe-ozero-bliz-artyomo...

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