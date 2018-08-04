Красоты России. Озеро Карасиное, Приморский край

Порой место, где можно увидеть редчайшие реликтовые лотосы в Приморье, кажется совершенно невероятным. Одно из них — водоём в селе Новогордеевка вдоль трассы Арсеньев-Владивосток. Вытянутая запруда рядом с дорогой вот уже несколько лет в июле-августе притягивает к себе внимание всех проезжающих мимо. Но сейчас речь пойдет о более экзотическом месте, которое лотосы «выбрали». Это Карасиное озеро, примыкающее к железной дороге недалеко от Артёмовской ТЭЦ, расположенной в бывшем посёлке Артёмовский (ныне входящим в состав Артёмовского городского округа). Озеро Карасиное с цветущими лотосами. На заднем плане — Артёмовская ТЭЦ. Август 2014. Автор фото: Александра Беломестнова.

Пейзаж нереальный! Эдакое невероятное сочетание — урбанистические трубы Артёмовской ТЭЦ, мчащиеся мимо железнодорожные составы и озеро, заросшее третичными реликтами — лотосами Комарова. Кстати, в народе официальное название редко употребляется, скорее можно услышать Лотосовое озеро, нежели озеро Карасиное. Цветущие лотосы Комарова. Артёмовский городской округ. Август 2014. Автор фото: Александра Беломестнова.

Во время цветения лотосов, а это очень небольшой период, охватывающий последние числа июля и первые дни августа, на Лотосовом озере в Артёме паломничество. Здесь отдыхают не только местные жители, но и съезжаются туристы со всех ближайших, а порой и далёких, районов Приморского края, чтобы увидеть и запечатлеть красоту. Отдыхающие на лотосовом озере близ Артёмовской ТЭЦ. Август 2014. Автор фото: Александра Беломестнова.

История Лотосового озера близ Артёма

В тридцатых годах прошлого столетия озеро близ Артёмовской ТЭЦ (кстати, именно в эти годы и была построена электростанция, отчасти благодаря близкому расположению этого природного водоёма) было безымянным. До 1935 года из озера осуществлялось водоснабжение электростанции и посёлка Временный. Старожилы поговаривают, что в 50-ых годах в народе озеро окрестили Клоповым. А вот в официальных документах тех же пятидесятых годов, хранящихся в архиве музея Артёмовской ТЭЦ, озеро называлось Карасиное. Правда, упоминаний, что в этом водоёме действительно водились караси, я так и не нашла.

Предположительно семена лотоса Комарова в озеро Карасиное были привезены с одноименного озера, которое находится в Хасанском районе. Сделал это в середине 90-ых годов прошлого века энергетик Артёмовской ТЭЦ Василий Григорьевич Жмурко. Такова одна из версий появления лотосов в этом озере.

Но есть еще одна легенда, которая гласит, что лотосы Комарова появились в озере Карасиное благодаря бывшему главе (председателю исполкома) посёлка Артёмовский Анатолию Марковичу Чинаку. Семена лотоса были им привезены с озера, которое находится на станции Океанской в начале 1990-ых годах. Тогда же и были высажены в озеро Карасиное.

Семена лотоса дают всходы не скоро, так что невозможно достоверно сказать, чьи же семена лотоса проклюнулись и прижились в озере Карасиное. Но это и не важно. Достоин уважения сам факт, что реликтовые краснокнижные растения — лотосы Комарова — в этом озере появились благодаря человеку.

С тех пор прошло много лет, лотосы размножились и заполонили водоём, сделав его уникальным местом паломничества туристов.

А название Карасиное благодаря лотосам преобразилось в Лотосовое. Иногда это озеро в народе называют также Артёмовским. Цветок лотоса Комарова. Август 2014. Автор фото: Александра Беломестнова. Поблизости от озера расположена Артёмовская ТЭЦ, но этот водоем уже не используется по назначению. В середине лета во второй половине июля начинают распускаться цветочные поляны лотоса и продолжают радовать тысячи туристов, стремящихся увидеть это великолепие собственными глазами, до середины августа. Лотосы – цветы, овеянные легендами. Рвать их нельзя – это чревато последствиями: согласно приметам, человека, сорвавшего лотос, ждут несчастья. Вот и приходится людям прибывать ежегодно на озеро Артёмовское, чтобы полюбоваться на незабываемую картину: цветение лотоса. Как я говорила выше, лотосы на озере Артёмовское развел бывший председатель Чинак Анатолий более десяти лет назад. Он привез семена лотоса со станции Океанская, но там эти цветы вымерзли, а на Карасином продолжают расти и цвести, благодаря более теплым условиям. На озере сохранился редкий вид - лотос Комарова. Он интересен тем, что его цветы в начале цветения имеют ярко - розовую окраску, а в конце цветения он становится почти белым. Есть возможность искупаться в озере рядом с цветущей поляной лотоса, овеянного легендами. Местное население верит, что брызги воды из цветущего озера Карасиное принесут удачу. Установлена небольшая деревянная лестница, ведущая от берега в озеро, дно песчаное, теплая вода, особенно такое купание доставляет удовольствие детям. Озеро способствует умиротворению и спокойствию, туристы проникаются уникальной природной красотой цветущих лотосов, напитываются позитивом и приятными впечатлениями. Можно прогуляться по берегу, полюбоваться зелеными окрестностями, отдохнуть на лавочках под навесами, расположенными на гостеприимном берегу озера. Цветы лотоса занесены в Красную Книгу России и человек, сорвавшему лотос, грозит штраф и неприятности. Ежегодно прибывает множество туристов и местных жителей на озеро Артёмовское полюбоваться на великолепный вид цветения нежного лотоса. Кроме лотосов на озере множество кувшинок, которые прекрасны!

Кувшинку-нимфею также называют "дитя солнца": ее прекрасные цветки раскрываются утром и закрываются с наступлением сумерек. Придя рано утром на озеро или пруд, можно наблюдать необыкновенную картину - появление цветков из воды. Вот из глубины начинает что-то подниматься, и на поверхности показывается большой белый бутон. В считанные минуты он превращается в прекрасный белый цветок. Удивительное дело - бутоны всплывают перед самым восходом солнца, а раскрываются, едва солнечные лучи коснутся поверхности воды. Когда солнце заходит, цветы кувшинок закрываются, и бутоны опускаются в воду до следующего дня, но только если он будет солнечным. Озеро Артёмовское в Артеме, Приморский край http://prim.land/aktivnyj-otdyx/lotosovoe-ozero-bliz-artyomo...