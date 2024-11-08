С нами живет классик. Александре Пахмутовой 95. Поздравляем!

Маленькая да удаленькая. Несколько поколений не могут разгадать загадку: откуда в небольшой женщине - такая огромная сила духа.

В Москве прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Александры Пахмутовой Концерт вел Александр Олешко

Ровно год назад 16 сентября 2023-го ушел из жизни Николай Добронравов. Любимый муж и соавтор Александры Пахмутовой. Вместе они прожили 67 лет, вместе написали сотни песен.

В зале им.Чайковского они часто выступали в сборных концертах. Но не было их сольника, о чём мечтал Николай Добронравов. Поэтому вчерашний творческий вечер был посвящен не только предстоящей круглой дате: 9 ноября - 95-летие Александры Николаевны, но и памяти Добронравова. Концерт вел Александр Олешко. Вечер состоялся при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда Александры Пахмутовой.

В первом отделении звучала симфоническая музыка, которую сочинила Александра Николаевна. Музыка из всеми любимых фильмов – «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «О спорт, ты – мир!»… Это тоже Пахмутова.

Во втором песенном отделении Александра Николаевна вышла на сцену. Села за белый рояль и зазвучали знакомые мелодии. Вместе с ней выступали Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России Сергея Скрипки, народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Московский Синодальный хор, солисты Василий Ладюк, Сергей Волчков, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, Александр Панайотов, Большой детский хор им. Попова…

Даже если вы никогда не пели песни Пахмутовой-Добронравова, вы их точно слышали сотни раз со сцены, из радиоприемников, с экранов телевизора… Эти песни жить и строить помогали. Давали веру, что жизнь может быть похожа на песню. Все важнейшие события в стране проходили под музыку Пахмутовой, этой маленькой женщины с грандиозным талантом. Александра Пахмутова - явление нашей культуры. На экране менялись фотографии, на которых Пахмутова и Добронравов то с Юрием Гагариным, то с великими спортсменами, Олимпийскими чемпионами. Её знает вся страна. Зрители всегда признаются ей в безграничной народной любви. Она эти признания слышала множество раз, и, по идее, должна уже привыкнуть. Но она искренне смущается и всегда говорит примерно одно и то же: «Спасибо, спасибо, но я не заслужила такого внимания…». Её скромность так же безгранична, как и её талант.

«У нас интересная страна. Страна, которая пережила очень много. Страна, которая вышла вот так, такой сильной, - говорит Александра Пахмутова. - Невозможно было не писать об этом. Так что это было очень интересно. Но так, как получается. Иногда получается, иногда нет. То, что иногда нет, остается дома».

Кстати, во время юбилейного вечера впервые на большом экране показали семейные фотографии Пахмутовой, где она со своими родителями, старшей сестрой Людмилой.

После концерта мы спросили директора Фонда Александры Пахмутовой Евгения Малышко, как она себя чувствует после масштабного творческого вечера в два отделения.

- Чувствует себя замечательно. У неё крепкий внутренний стержень, - говорит Евгений Малышко. – Этот концерт задумывался при жизни Николая Николаевича. В некотором смысле, мы исполнили его волю. Конечно, было очень эмоционально. Когда на репетициях зазвучала песня «Как молоды мы были», а на экране – фотография молодых Пахмутовой и Добронравова, Александра Николаевна растрогалась до слез. Расстроилась. Но держится... Накануне мы были на могиле у Николая Николаевича на Новодевичьем кладбище. Александра Николаевна часто к нему приезжает.

Для неё было важно, что впервые на большом экране показали всю её семью, родителей, сестру Люсю, которая для неё была ангелом-хранителем. Когда в раннем детстве у Пахмутовой обнаружился исключительный музыкальный талант, семья подчинила свои интересы интересам одаренной младшей дочери. Переехали из Волгограда в Москву, жили в очень скромных бытовых условиях. Важно было быть рядом с Алей. Поддерживать её. А ей теперь важно отблагодарить родителей, сестру хотя бы таким образом. В Москве прошел юбилейный концерт народной артистки Александры Пахмутовой.

Евгений Малышко рассказал, что красивое белое платье с гипюровым кардиганом, в котором Пахмутова вышла на сцену, было сшито специально для этого концерта. А вообще она сшила три платья на каждое выступление юбилейного года. Как настоящая женщина. Ездит на примерку. В Москве есть небольшой дом моды, который шьет для Александры Николаевны.

В мае Александра Николаевна летала в родной Волгоград, город своего детства. Там прошел большой концерт, она представила свою новую песню «Сталгрэс» (теперь это Волгоградская ГРЭС), построенную по плану ГОЭЛРО в 1929 году. Получается, «Сталгрэс» с Александрой Николаевной ровесники. Во время Сталинградской битвы в 1942 году станция не прекращала работу.

Анастасия ПЛЕШАКОВА

https://www.kp.ru/daily/27635/4986062/ В Тюменской филармонии 9 ноября в честь юбилея Александры Пахмутовой состоится концерт, посвященный ее творчеству. На сцену выйдут яркие исполнители и даже прозвучит премьера!

Легендарной Пахмутовой написано более 400 песен. Всенародная любимица всю свою жизнь работает в разных жанрах. Её перу принадлежат и произведения для симфонического оркестра («Русская сюита», Концерт для трубы с оркестром, Увертюра «Юность», Концерт для оркестра, «Ода на зажжение огня», Музыка для ансамбля колоколов и оркестра «Ave Vita»), и сочинения кантатно-ораториального жанра («Василий Теркин», «Прекрасная, как молодость, страна», кантаты для детского хора и симфонического оркестра «Красные следопыты», «Отрядные песни»).

На музыку Пахмутовой в Государственном академическом Большом театре и в Одесском Государственном театре оперы и балета был поставлен балет «Озаренность». Александрой Николаевной написана музыка к кинофильмам «Девчата», «Жили-были старик со старухой», «Три тополя на Плющихе», «Закрытие сезона», «Моя любовь на третьем курсе», «Полынь – трава горькая», «Баллада о спорте», «О спорт, – ты мир!», «Битва за Москву», «Сын за отца». https://kultura-to.ru/new/index.php/tyumenskaya-filarmoniya/item/141036-s-nami-zhivet-klassik-kontsert-k-95-letiyu-aleksandry-pakhmutovoj По Первому каналу сегодня 9 ноября (суббота) в 10:15 покажут документальный фильм "Без единой фальшивой ноты". К 95-летию Александры Пахмутовой" Кадры из фильма: https://tv.yandex.ru/213/program/bez-edinoy-falshivoy-noty-k-95-letiyu-aleksandry-pahmutovoy-7808337 Ее песни "Надежда", "Нежность", "Ты моя мелодия", "Трус не играет в хоккей", "Как молоды мы были", "Нам не жить друг без друга" и многие другие поет уже ни одно поколение россиян. Да и в пору СССР - они были объединяющим культурным наследием всех советских республик - их знали и пели везде. Владимир Путин и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения Государственных премий в Большом Кремлевском дворце. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения Государственных премий РФ 2014 г. за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце.. 2015 год. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова во время презентации "Песни о Метро" на станции "Деловой Центр" московского метрополитена. 2017 год. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России. 2019 год. Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России. 2019 год. Президент РФ Владимир Путин и композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова на ее юбилейном вечере в Большом театре России. 2019 год. Владимир Путин и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова, получившая Орден Святого апостола Андрея Первозванного, на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства в Екатерининском зале 1960 год. Фото: Екатерина Чеснокова Советский композитор Александра Пахмутова в заполярном оленеводческом совхозе. 1965 год. Международный молодежный фестиваль политической песни в городе Сочи "Алая гвоздика". Члены жюри фестиваля (слева направо) - поэт Евгений Долматовский, композитор Игорь Лученок, председатель жюри фестиваля советский композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов Композитор Александра Пахмутова (за роялем) выступает с хором мурманского Дворца молодежи. 1965 год. Композитор Александра Пахмутова и певец Лев Лещенко выступают на федеральном концерте, посвященном 105-летнему юбилею Ленинского Комсомола, в Колонном зале Дома союзов в Москве. 2023 год Композитор Александра Пахмутова на федеральном концерте, посвященном 105-летнему юбилею Ленинского Комсомола, в Колонном зале Дома союзов в Москве. 2023 год Поэт Николай Добронравов и композитор Александра Пахмутова. https://rg.ru/2024/07/16/aleksandra-pahmutova-rasskazala-o-svoem-budushchem-koncerte-v-chest-95-letiia.html Александра Пахмутова. "Ты моя мелодия...". Документальный фильм ТВЦ

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