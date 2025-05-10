От руин к монументу. Как создавался мемориал на Мамаевом кургане

7 июля 1941 года 32-летний Евгений Вучетич ушёл добровольцем на фронт. Он участвовал в битве за Москву, попал в Любанский котёл и получил тяжёлую контузию, а в марте 1943-го его зачислили в Студию военных художников имени М. Б. Грекова в Москве. Участник войны и прославленный скульптор-монументалист, он руководил возведением мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Новости СМИ2

Рассказываем, с какими трудностями столкнулись создатели мемориала, какие символы заложены в нём и для чего Евгению Вучетичу понадобилась музыка немецкого композитора. Монумент «Родина-мать зовёт!». Фотограф Виктор Горкин. 1965–1969 годы. Источник

Как появилась идея памятника

Идея воздвигнуть монумент в память о Сталинградской битве возникла сразу после окончания боевых действий. Первый обелиск появился на Мамаевом кургане ещё в феврале 1943 года. Николай Батюк на открытии обелиска на Мамаевом Кургане. 6 февраля 1943 года. Источник: Музей-заповедник «Сталинградская битва»

Разумеется, такого монумента было недостаточно для сохранения памяти об одном из генеральных сражений Великой Отечественной. Осенью 1944 года комитет по делам архитектуры при Совнаркоме СССР и Союз советских архитекторов объявили конкурс на эскизный проект главной площади Сталинграда (город сохранял это название до 1961 года) с монументами защитникам города. Конкурс был всесоюзным и открытым, то есть поучаствовать в нём могли как профессиональные архитекторы, так и любители. В результате организаторы получили множество заявок: и серьёзных архитектурных проектов, и обычных рисунков.

Были и зарубежные участники: так, канадский архитектор Эрнест Кормье предложил построить комплекс из пяти музейных зданий, расположенных как лучи пятиконечной звезды, в центре поставить 200-метровый меч, пронзающий немецкую каску. Свой проект он назвал «Самая крупная победа всех времён». Проект архитектора Эрнеста Кормье. Источник

Весьма смелый проект предложил архитектор Андрей Буров — 150-метровая пирамида с огнём на вершине, к которой ведёт большая лестница с триумфальной аркой. Внутри пирамиды предлагалось разместить залы реликвий, документов, художественную галерею и библиотеку.

Встречались и откровенно фантастические идеи. Например, построить единый город-памятник внутри пирамиды, а на её вершине расположить аэропорт.

Отбор идей шёл вплоть до 1958 года, когда постановлением Совета министров РСФСР победителем был объявлен проект скульптора Евгения Вучетича, архитектора Якова Белопольского и художника Анатолия Горпенко.

Проект Евгения Вучетича

Вучетич долго вынашивал идею мемориала в Сталинграде, но параллельно он работал и над другими проектами. Так, в 1949‑м в Берлине был открыт Памятник Воину-освободителю — бронзовая фигура советского солдата, стоящего на обломках свастики. В одной руке солдат держит опущенный меч, а в другой — спасённую девочку. Памятник Воину-освободителю в Берлине. Источник

Внук Евгения Вучетича рассказывал, что скульптор представил Академии художеств идею расположить мемориал именно на Мамаевом кургане задолго до конкурса. Дело в том, что на кургане находятся братские и индивидуальные могилы, в которых покоится прах почти 35 тысяч защитников Сталинграда (перезахоронения происходили как до, так и после открытия мемориала). И хотя его замысел власти оценили сразу, решили провести всесоюзный конкурс:

«Когда дед уже сформировал и представил идею, убедил, что памятник надо ставить именно на Мамаевом кургане в Сталинграде, Академия художеств СССР решила устроить конкурс. Формально это правильно, а по сути — издевательство над скульптором».

Насколько такая оценка справедлива, вопрос спорный. Есть сведения, что всё-таки доработать идею мемориала в Сталинграде скульптора вдохновило письмо солдата, вернувшегося в город после войны:

«Вы создали бессмертный памятник солдату в Берлине, на чужой земле. Это хорошо. Но почему нет такого памятника на нашей родной земле, политой кровью её лучших сынов?»

Мемориал на Мамаевом кургане заложили 2 февраля 1958 года, а работа над ним шла почти девять лет. В течение этого времени проект несколько раз менялся — как под влиянием объективных обстоятельств, так и по творческим причинам.

Первым этапом работы над мемориалом было разминирование — в 1959‑м с территории убрали более 40 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Впрочем, это далеко не всё «эхо войны»: взрывоопасные предметы находили на Мамаевом кургане даже в 2015‑м.

Вучетич, бесспорно, был гениальным скульптором, но для реализации такого мемориала этого было бы недостаточно. Гораздо более важной оказалась его способность отстаивать свою точку зрения и убеждать в собственной правоте руководителей, курирующих проект (а это десятки человек). Например, хотя на возведение монумента был выделен значительный бюджет, его никак не могло хватить на гранит и бронзу для такого количества скульптур. Тогда Вучетич решил заменить благородные материалы на простой железобетон, что вызвало бурю сопротивления на всех уровнях — никто не понимал, как можно построить великий мемориал из дешёвого непримечательного материала. Однако скульптор отстоял свою идею перед Никитой Хрущёвым, и дело сдвинулось с мёртвой точки. Евгений Вучетич в мастерской. Фотограф Дмитрий Козлов. Между 1957 и 1965 годами. Источник

Официально памятник-ансамбль был открыт 15 сентября 1967 года. На площади собрались десятки тысяч человек — жителей города, участников войны и руководство страны. Главным событием стало зажжение Вечного огня в Зале воинской славы. Леонид Брежнев произнёс торжественную речь:

«25 лет назад наш народ, наш советский строй, одержали здесь, на Волжских берегах, великую Победу. Здесь нашей Советской Родине пришлось выдержать одно из самых тяжёлых испытаний в своей истории. Здесь, на Мамаевом кургане, где, как говорят, к концу боёв было больше металла, чем земли, все мы думаем о стойкости нашего народа, обо всём, что он перенёс, не дрогнул духом, не усомнился в победе. Победа под Сталинградом была не просто победой — она была историческим подвигом».

Леонид Брежнев, Алексей Косыгин, Николай Подгорный на открытии мемориала на Мамаевом кургане. Фотограф Виктор Темин. 15 октября 1967 года. Источник

Однако сам Евгений Вучетич в открытии не участвовал и торжественных речей не произносил. Позже его внук рассказывал:

«Он был сильно контужен во время войны, после ранения не мог долго говорить, у него начинался кашель, тик, дёргалась рука. Были сильно повреждены голосовые связки и связки плеча. Это была неизлечимая реакция».

В следующие годы Мамаев курган регулярно посещали и руководители страны, и иностранные гости. После открытия работа на комплексом продолжалась, в частности здесь перезахоранивали останки защитников города, а уже в начале 1970‑х была проведена реконструкция (об этом ниже).

Сразу после открытия мемориал стал центром проведения памятных мероприятий и, пожалуй, главным символом Волгограда. Световое шоу на Мамаевом кургане. Фотографы Олег Димитров и Дмитрий Рогулин. 2021 год. Источник

Как устроен мемориал на Мамаевом кургане

Евгений Вучетич стремился создать сложный многофигурный ансамбль, в котором каждый персонаж будет символизировать одну из сторон войны, а все вместе они будут рассказывать общую историю. В мемориале много символического: например, к монументу «Родина-мать» ведут ровно 200 ступеней — именно столько длилась Сталинградская битва.

Вводная композиция-горельеф «Память поколений». Масштабная многофигурная композиция — 17 метров в длину, 3 метра в ширину и 8 метров в высоту — изображает скульптуры людей разного возраста, которые скорбят о героях войны. Расположена на входе в мемориальный комплекс.

Аллея пирамидальных тополей соединяет входную группу со следующим уровнем — Площадью стоявших насмерть. Есть мнение, что тополя символизируют воинов, идущих на штурм высоты. Протяжённость аллеи — 223 метра. Отсюда открывается вид на два главных монумента комплекса — «Стоять насмерть!» и «Родину-мать». При определённом ракурсе первый монумент символично закрывает собой второй. «Стоять насмерть!» и «Родина-мать» на Мамаевом кургане. 1960‑е годы. Источник Туристы в Волгограде. 1976 год. Источник

Площадь Стоявших насмерть посвящена уличным боям. В центре расположен бассейн, а из воды поднимается скала с солдатом, который держит в руках пулемёт и гранату. Высота скульптуры — 16,5 метра. На подножии можно увидеть цитаты из известного приказа № 227: «Ни шагу назад!», «Стоять насмерть!», «За Волгой для нас земли нет!», «Каждый дом — это крепость», «Не посрамим священной памяти». Прообразом скульптуры стал дважды Герой Советского Союза Василий Чуйков. Василий Чуйков в молодости. Источник

Стены-руины расположены по сторонам от лестницы, ведущей от Площади Стоявших насмерть к Площади Героев. На рельефах стен воспроизводятся сцены тяжёлых уличных боёв, а также цитаты: «За Волгой для нас земли нет!», «С нами миллионы людей», «В наступление, товарищи!», «Здесь стрелял каждый камень», «Все они были простыми смертными». Стены-руины постепенно сходятся, а их высота — снижается.

Площадь Героев. Самая большая площадь комплекса, в центре — большой прямоугольный бассейн (считается, что он символизирует Волгу). С левой стороны площадь закрывает стена с цитатой из очерка «Направление главного удара» Василия Гроссмана, который находился в Сталинграде во время уличных боёв:

«Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?»

Напротив стены, с правой стороны, расположены шесть монументов, посвящённых героям битвы — солдатам, матросам, санитаркам. Площадь Героев на открытке. 1968 год. Источник

Зал воинской славы, или Пантеон славы. Расположен в здании над Площадью Героев. Представляет собой цилиндрическое помещение без боковых окон, но с круглым окном на крыше, через которое можно увидеть «Родину-мать». На стенах размещены 34 траурные мозаики из красной смальты с именами погибших защитников города (всего 2700 имён, малая часть погибших). На потолке Зала размещены макеты орденов и медалей. А в самом центре расположен монумент — мраморная белая рука с факелом Вечного огня. В Зале ежедневно дежурит Почётный караул. Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане. Фотограф Виктор Темин. 1960–1970‑е годы. Источник

Финальной точкой и самой узнаваемой частью мемориала стала монументальная скульптура «Родина-мать зовёт!».

Как создавалась скульптура «Родина-мать зовёт!»

Первоначальный замысел легендарной Родины-матери был совсем другим. Вучетич задумывал композицию, которая состояла из двух образов: женщины, олицетворявшей собой Родину, и солдата, преклонившего перед ней колено.

Именно этот проект памятника и был утверждён. Однако постепенно Вучетич разочаровался в идее, точнее посчитал её неподходящей именно для Мамаева кургана. Он понял, что памятник необходимо сделать более воинственным и решительным, поскольку победа в Сталинградской битве не означала завершение войны — впереди были ещё почти три долгих года кровавых сражений в СССР, Европе, а затем и на Дальнем Востоке. Тогда скульптор разработал новую концепцию и отстоял её перед начальством — как уже упомянуто, он вообще был крайне талантливым переговорщиком и организатором.

Изначально планировалось сделать памятник меньше — высотой около 36 метров (приблизительно как 12-этажный дом). Однако в дело неожиданно вмешалась… внешняя политика. Было решено, что главная скульптура мемориала должна стать выше статуи Свободы в США (46 метров сама скульптура и 47 метров постамент). В итоге высота «Родины-матери» достигла 52 метров (17 этажей), а вместе с мечом — и вовсе 85 метров (28 этажей). На момент создания она была самым высоким изваянием в мире. Возведение монумента «Родина-мать». Источник

Инженеры отказывались браться за реализацию такого неординарного проекта: боялись, что не удастся обеспечить прочность и устойчивость сооружения. Единственным согласившимся стал Николай Никитин, который разработал уникальную конструкцию Останкинской телебашни. Дело в том, что башня практически свободно стоит на небольшом фундаменте за счёт особого распределения веса и натяжения внутренних элементов. Аналогичный принцип был использован для скульптуры «Родины-матери» — внутри она полая, а каркас удерживают натянутые внутри металлические канаты.

Однако изобретение особой конструкции стало не единственным вызовом. После начала строительства выяснилось, что склон для скульптуры слишком большой, и она может упасть с него в любой момент. Тогда было решено сделать дополнительную насыпь из примерно восьми метров грунта.

Меч тоже стал проблемой. Изначально он был выполнен из нержавеющей стали, обшитой листами титана, из-за чего колебался на ветру и шумел. Ещё до открытия на руке скульптуры появились трещины. В 1972‑м меч заменили на новый, целиком стальной и бескаркасный, а внутри него предусмотрели отверстия (они помогают справляться с ветровой нагрузкой). Крепление тросов в руке с мечом «Родины-матери». Источник

Родина-мать — собирательный образ. Так, известно, что для лица скульптуры позировала третья жена Вучетича Вера. Кроме того, упоминаются ещё несколько женщин: Анастасия Пешкова, Валентина Изотова или Екатерина Гребнева. Многие уверены, что фигуру лепили с атлетки-дискоболки Нины Думбадзе. Нина Думбадзе на соревнованиях. 1950‑е годы. Источник

Скульптор Виктор Фетисов, который участвовал в создании памятника, рассказывал и о других источниках вдохновения:

«…на мой взгляд, в Родине-матери чувствуется также очень сильное влияние горельефа „Марсельеза“, созданного французским скульптором XIX века Франсуа Рюдом и украшающего Триумфальную арку в Париже. Не думаю, что Вучетич прямо ориентировался на неё в своей работе над Родиной-матерью, но где-то в подсознании она у него, безусловно, была. Не случайно „Марсельеза“ тоже изображена с открытым ртом, у неё тоже драпировки развеваются на одежде. Обратите внимание: хоть во внешности Родины-матери запечатлена женщина славянского типа, но платье на ней далеко не славянское!»

Благодаря удачному сочетанию сильного образа, монументальности и заложенного смысла «Родина-мать» стала одним из главных символов Победы наравне с Вечным огнём. Скульптуру изобразили на гербе и флаге Волгоградской области, неоднократно воспроизводили на марках и открытках, а также хорошо знают в мире. Почтовый блок СССР. 1973 год. № 4212. Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»

Как монумент обрёл голос

Евгений Вучетич был визионером: его идеи сильно опережали время. Так, он был уверен, что мемориал на Мамаевом кургане должен не только масштабно выглядеть, но и по-особенному звучать — патриотическими маршами, гимнами и народными песнями. Источником вдохновения для скульптора стали музыкальные итальянские фонтаны. Вучетич пригласил волгоградского звукорежиссёра Александра Гераськина, инженера Виктора Магатаева и ещё нескольких специалистов, чтобы разработать схему расположения динамиков.

Надо оговориться, что идея озвучить мемориал пришла к Вучетичу около 1965 года, то есть когда скульптуры уже были готовы, поэтому поместить колонки в них не было никакой возможности. К тому же музыка должна была звучать под открытым небом, то есть перекрывать шум ветра и города.

В озвучании мемориального комплекса мог поучаствовать Дмитрий Шостакович, однако сотрудничество не сложилось. Композитор написал специальное произведение для пантеона славы, но Вучетич не предупредил его о том, что внутри пантеона звучание музыки искажается. Готовая композиция менялась до неузнаваемости и была забракована. В итоге остановились, как ни парадоксально, на миниатюре «Грёзы» немецкого композитора Роберта Шумана. Многих смущал такой выбор — всё же Шуман был немцем, хотя и умер в далёком 1856‑м. Вучетич безапелляционно заявлял:

«Шуман — классик, никакого отношения к фашистской Германии не имеет, включайте звук!»

По просьбе Вучетича диктор Юрий Левитан зачитал все сводки времён Великой Отечественной войны, в которых упоминался Сталинград.

Работа над озвучанием длилась около трёх лет, но её результат высоко оценили и чиновники, и военные. За несколько месяцев до официального открытия мемориала комиссии из Министерства культуры представили не только сам комплекс, но и музыкальную составляющую. Мероприятие провели ночью, чтобы участники могли в полной мере услышать музыку и сводки Левитана. Для своего времени это был большой вызов. Звукорежиссёр Александр Гераськин позже рассказывал:

«Если бы Мамаев курган строили и озвучивали сегодня, то трудностей наверняка возникло бы меньше. Но раньше не было ни опыта, ни технологий, к тому же повсюду ограничения — от политических до технических».

Виктория Мокина

https://vatnikstan.ru/history/mamaev-kurgan/

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