Роджерс: Фиговый из Платошкина пророк, однако



Хрюкен-пюрер Платошкин



Личное дело: Александр Роджерс. Характер: мерзкий. Тотемное животное: медоед. Любимое занятие: унижать и уничтожать лжепророков и самозваных «Спасителей Отечества». Беспощаден к лжецам и мракобесам. Злопамятен.



А раз злопамятен, то пришла пора кое-что напомнить.

В начале марта некто Николай Николаевич Платошкин, выдающий себя за «нового социалиста» (и всячески порочащий это светлое звание), напророчил воз и лукошко всякого бреда. Новости СМИ2

Тогда я пообещал, что через три месяца это ему припомню. И поскольку я злопамятный – то припомнил.



Итак, на дворе 6 июня, три месяца практически прошли. Можно подводить итоги.

И поскольку ютуб-пюрера Платошкина, задержанного за распространение фейков, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, выпустили из сумасшедшего дома под домашний арест, то его вполне можно попинать.

Пинание будет происходить в стандартном для меня формате – цитата из «пророчеств» Платошкина и мой комментарий.

Поехали.



Платошкин: Рубль обвалился лично из-за Путина.

Роджерс в марте: Рубль снизился из-за того, что иностранные спекулянты изымают средства с российского фондового рынка в связи с жесточайшим кризисом ликвидности. Он всегда в таких случаях проседает, а потом возвращается на прежние позиции.

Роджерс сейчас: Как видим, курс доллара после краткосрочного ажиотажного подъёма отыграл до 68,5 рублей. Строго как я и предсказывал.



Платошкин: Те, кто печатает доллары, заинтересованы, чтобы им доверяли. Они отвечают за его надёжность.

Роджерс: Спустя три месяца это звучит как неумная шутка.



Платошкин: То, что Навальный делает против коррупции – это хорошо.

Роджерс: Не знаю, что он там делает против коррупции (результатов нет), но вот ветеранов оскорбляет он предельно мерзко.



Николай Платошкин: Нефть упала из-за Российской Федерации.

Платошкин Николай (чуть позже): На мировую цену на нефть мы никак не влияем. Её цену определяют в Нью-Йорке и Лондоне.

Роджерс в марте: Так мы обрушили или мы не влияем? Я вас двоих запру в одной комнате, и разбирайтесь сами в своей шизофрении.

Роджерс сейчас: Оказывается, мы влияем на цену нефти. И уже вернули её в тот диапазон, который нас устраивает.



Платошкин: 70% регионов России на грани банкротства из-за низкой цены на нефть.

Роджерс: Прошло три месяца. Ни один регион не обанкротился. И даже признаков чего-то похожего нет.



Платошкин: Путин разгромил всю нашу промышленность.

Роджерс: Медицинский кластер «Ростеха» производит тесты, маски, лекарства, защитные костюмы, аппараты ИВЛ и всё прочее необходимое для борьбы с пандемией.



Платошкин: Наши управленцы решили нарастить добычу нефти.

Роджерс: Как видим, Россия сократила добычу нефти. Но меньше, чем США и Саудовская Аравия.



Платошкин: Россия заявила, что будет наращивать добычу нефти.

Роджерс: Тут ютуб-пюрер тупо соврал.



Платошкин: Саудиты добывают 10 миллионов в сутки, могут добывать 12-13 легко, просто вентиль приоткрыть.

Роджерс в марте: А наши нефтяники говорят, что не могут. И им придётся распродавать резервы. Так кому верить, отставной козы дипломату – или нефтяникам?

Роджерс: Как я и предсказывал, саудиты не смогли нарастить добычу до заявленных цифр, а потом и вовсе сократили её. Платошкин снова ошибся.



Платошкин: Мы с вами (он и трактор) накопили 570 миллиардов резервов, а Путин теперь их проест.

Роджерс: Через три месяца ЗВР РФ составляют 564 миллиарда долларов. «Проели» (а вернее, потратили на поддержку экономики и людей в условиях самоизоляции) аж 6 миллиардов долларов. ЗВР за три месяца сократились на 1% (прописью: один процент).

Такими темпами (4% в год) крах России наступит не раньше, чем через 25 лет. К тому времени Платошкин уже успеет отсидеть в тюрьме свою десятку за призывы к госперевороту (но это не точно).



Платошкин: Мы продаём нефть только в Европу. Ну ещё в Китай, ещё в США, но это ерунда.

Роджерс: Без комментариев.



Платошкин: Владимир Путин неделю пытался дозвониться до саудовского принца и сказать «Мужик, прости нас».

Роджерс: Не дозвонился. Принцу пришлось самому звонить и умолять Путина о пощаде.



Платошкин: Давайте молиться, что наследный принц СА смилуется.

Роджерс: Молитвы Платошкина нас спасли (спойлер: сарказм).



Платошкин: Россия банкрот.

Роджерс: Не была банкротом три месяца назад, не банкрот сегодня, не будет банкротом и в ближайшем будущем.



Платошкин: Падение цен на нефть ничем не вызвано, кроме понтов российского руководства.

Роджерс в марте: А американские фондовые рынки тогда почему падают?

Впрочем, за час обсуждения мировой экономики пан Платошкин даже не заикнулся про плачевное состояние американской экономики. И хозяева запрещают, и так вещать о «Россия гибнет» будет сложнее.

Роджерс сейчас: Цена на нефть вновь превысила отметку в 42 доллара.



Платошкин: Россия через 2-3 месяца будет неплатёжеспособна.

Роджерс в марте: Срок небольшой. И я ему это обязательно припомню. 14 июня, «запомните этот твит».

Роджерс сейчас: Припоминаю. Прошло 3 месяца, с платёжеспособностью России ничего плохого не случилось. Платошкин трепло.



Платошкин: Бюджет СА прекрасен. Да, он дефицитный, но он дефицитный с 2012 года.

Роджерс: Поэтому они подняли НДС в три раза и отменили большинство социальных выплат.



Платошкин: Америка от низких цен на нефть балдеет.

Роджерс в марте: Особенно сланцевая отрасль, капитализация которой упала за неделю на 40-50%.

Роджерс сегодня: Америка уже обалдела.



Платошкин: Себестоимость производства в США падает.

Роджерс в марте: Производства ЧЕГО?

Роджерс сегодня: Там всё падает – ВВП, средние зарплаты, уровень жизни. Только безработица, преступность и смертность от ковид-19 растут.



Платошкин: Если СА не смилуется над нами, то Россия на грани краха. Хотя для этого нет никаких причин.

Роджерс в марте: Согласен, причин нет. Поэтому и краха никакого не будет. Разве что некто Платошкин окончательно загремит в дурдом. Но этого большинство россиян даже не заметит.

Роджерс сегодня: Краха в России нет. В США есть. Поэтому Платошкину и его хозяевам срочно нужен майдан.



Платошкин: Такие темы требуют цифр и фактов…

Роджерс в марте: И я ему их сегодня напихал полную панамку.

Роджерс сегодня: Факты говорят, что ютуб-пюрер Платошкин ничего не понимает в экономике, ни одно его пророчество не сбылось, и слушать такого пустомелю не имеет никакого смысла.



Итого. Платошкин говорил, что экономику России ждёт неминуемый крах. Роджерс говорил, что у нас огромные резервы и запасы прочности.

Платошкин говорил, что рубль обрушится. Роджерс говорил, что рубль восстановит прежние позиции.

Платошкин говорил, что нефть будет продаваться за бесценок. Роджерс говорил, что цена постепенно восстановится.

Платошкин говорил, что будет бюджетная катастрофа. Роджерс крутил пальцем у виска. На сегодня среднегодовая цена на нефть остаётся в пределах расчётных 42 долларов.

Платошкин пугал катастрофами и призывал на баррикады. Роджерс говорил #СидитеДома и «Сохраняйте спокойствие и любите Россию».

Так кто постоянно врёт, а кто даёт объективную картину мира? Ответ, как говорится, очевиден.

Меня учили, что на вранье не построишь ничего хорошего и долговечного. Но если кому-то нравится, когда ему нагло и бессовестно врут прямо в глаза – то Платошкин это ваш кандидат!



Александр Роджерс: https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-za-chto-postradal-i-budet-stradat-platoshkin/