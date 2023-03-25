История о Сталине и Николае 2

А знаете, что Сталина проклинают, в том числе за "давку" на похоронах? Николая II, несмотря на Ходынку, Цусиму и т.д. - канонизировали. Почему так?

Помню из школьной программы, что затея с народными гуляньями по случаю коронации была хорошая - хотели порадовать народ в честь такого события - раздать подарки, устроить бесплатное щедрое угощение. В итоге случилось то, что случилось.

Организатор

Многие главным организатором торжеств, а значит и народных гуляний на Ходынском поле, считают дядю Николая II - Московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Но это мнение ошибочное: ".. устройство народного гулянья было изъято из ведения генерал-губернатора и передано всецело Министерству Императорского Двора и уделов. Так что в 1896 году ответственным за устройство «коронационных народных зрелищ и увеселений» был не великий князь Сергей Александрович, а министр Императорского Двора граф И.И. Воронцов-Дашков. Великий князь Сергей Александрович был фактически отстранен от организации торжеств." Программа грандиозная и стоила баснословных денег государственной казне.

Подготовка

К празднику готовились загодя. Только для организации обедов в Москву было свезено более 131 тонны столовой утвари, из них 24 тонны - золотых и серебряных сервизов.

Меню

По отзывам современников, это было произведение искусства. Адъютант великого князя Сергея Александровича, генерал Владимир Федорович Джунковский, вспоминал:

«Надо сказать о меню обеда, лежавшем перед каждым прибором. Меню исполнено по рисунку профессора В.М. Васнецова и представляет пергаментный свиток около 1/2 аршина длиною." Меню праздничного обеда

Именные билеты и многое другое предназначалось для именитых гостей. Но царю хотелось, чтобы и народ не оставался в стороне и смог ощутить на себе, что на троне мудрый, милостивый и щедрый государь.

Была разработана специальная программа в соответствии с пожеланиями царя.

Коронация

Коронация состоялась 14 мая (по старому стилю) 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля. Торжественное шествие Императора. Многие из тех, кто в тот день стоял в толпе и ликовал по поводу коронации, через несколько дней придет на Ходынское поле, чтобы принять участие в народных гуляниях и получить "царский гостинец".

Приглашение

О том, что 18 мая (по старому стилю) в честь коронации монарха состоится грандиозный праздник, извещали плакаты, развешенные по всей Москве.

Народ заманивали грамотно: обещали на дармовщину накормить, напоить и одарить - памятными платками, кружками с гербами и датой коронации (1896). Заготовили 30 тысяч ведер пива и 10 тысяч ведер хмельной медовухи и 400 комплектов гостинцев. Платок был изготовлен в честь коронации. В него предполагали заворачивать "царские гостинцы" тем, кто пришел - эмалированную кружку, сайку Филипповской булочной, полфунта колбасы, сладости (орешки, изюм, чернослив, карамель). Всё, кроме сайки, заворачивали в этот платок, получался узелок с царскими гостинцами. Кружка из "царских гостинцев"

Накануне

В плакате сообщалось о времени начала праздника - 10 утра 18 мая по старому стилю. Пронесся слух, что подарков может на всех желающих не хватить и народ стал собираться с вечера 17-го.

Многочисленные приезжие из-за взлетевшей стоимости гостиниц, располагалась на ночлег в кустах и оврагах неподалеку от места праздника. Среди пришедших заранее были в основном многочисленные представители московской и подмосковной бедноты, крестьяне из близлежащих деревень, нищие, бродяги без определенного места жительства и занятий.

В предвкушение веселья народ заранее упивался дешевым пойлом, торговлю которым организовали предприимчивые люди. Многие приходили со своим.

"Они принесли с собой скверную водку и тяжелое пиво, и пили всю ночь, и горланили хрипло пьяными голосами.(...) Пели непристойные песни. Плясали бесстыдно. Хохотали. Гармоника гнусно визжала. Пахло везде скверно, и все было противно, темно и страшно. Кое-где обнимались мужчины с женщинами. Под одним кустом торчали две пары ног (...) " (Из рассказа Федора Сологуба "Ночь в толпе").

По сведениям полиции к полуночи в окрестностях Ходынки собралось свыше полумиллиона человек. А вскоре и они "Стояли плотно, как стенка. К трем часам ночи из спрессованной гущи людских тел послышались первые жалобы на тесноту. «Жалобы эти иногда переходили в рев, указывая на то, что в толпе уже гибнут люди..."".

Безопасность

О безопасности царской семьи позаботились особо. Помазанник божий прибыл в Москву в сопровождении собственного Его Императорского Величества Конвоя. Все силы местной полиции также были брошены на охрану Их Величеств. Безопасность царской семьи обошлась государственной казне недешево. Не удивительно, что на поддержание порядка рядовых участников празднества сил попросту не хватило. На Ходынском поле было выставлено оцепление, которое мало что могло сделать, когда ситуация стала ухудшаться с каждым часом. Безлунная ночь не позволила заранее определить масштабы бедствия. Когда стало светать, увидели, но что-либо предпринимать было уже поздно.

Катастрофа

«Над людскою массою густым туманом нависал пар, мешавший на близком расстоянии различать отдельные лица; даже в первых рядах люди обливались потом, имея измученный вид; иные стояли с широко раскрытыми, налитыми кровью глазами...".

То и дело над толпой слышались отчаянные крики и мольбы о спасении. Слипшаяся воедино человеческая масса источала смрад. От недостатка воздуха люди теряли сознание и в конце концов задыхались, но не падали, а продолжали стоять. Несчастного, испустившего дух, можно было отличить только по безвольно мотающейся голове. От них в страхе шарахались, провоцируя еще большую толчею, которая усиливала давление и увеличивая число невольных жертв паники.

Лев Толстой "Ходынка":

«Емельяна кто-то больно толкнул под бок. Он стал еще мрачнее и сердитее. Но не успел он опомниться от этой боли, как кто-то наступил ему на ногу. Пальто, его новое пальто, зацепилось за что-то и разорвалось. В сердце ему вступила злоба, и он из всех сил стал напирать на передовых, толкая их перед собой. Но тут вдруг случилось что-то такое, чего он не мог понять. То он ничего не видал перед собой, кроме спин людских, а тут вдруг все, что было впереди, открылось ему. Он увидал палатки, те палатки, из которых должны были раздавать гостинцы. Он обрадовался, но радость его была только одну минуту, потому что тотчас же он понял, что открылось ему то, что было впереди, только потому, что они все подошли к оврагу, и все передние, кто на ногах, кто котом, свалились в него, и сам он валится туда же, на людей, а на него валятся другие, задние. Тут в первый раз на него нашел страх. Он упал. Женщина в ковровом платке навалилась на него. Он стряхнул ее с себя, хотел вернуться, но сзади давили, и не было сил. Он подался вперед, но ноги его ступали по мягкому — по людям. Его хватали за ноги и кричали. Он ничего не видел, не слышал и продирался вперед, ступая по людям.

— Братцы, часы возьмите, золотые! Братцы, выручьте! — кричал человек подле него». Художник изобразил Ходынку. Некоторым посчастливилось спастись на крышах павильонов с подаркакми.

Спастись удалось немногим. Женщин и девушек выталкивали наверх и перекатывали в сторону буфетов с гостинцами, где их выхватывали из толпы солдаты и офицеры, которые пытались хоть как-то помочь попавшим в адскую западню людям. Таким же способом спаслось большинство детей и подростков - они буквально бежали по головам, опасаясь только одного - чтобы не застрять ногой в людской массе, которая тут же бы затянула, подобно живой топи. Трагедия на Ходынском поле

Полиция и солдаты, стоявшие в оцеплении с ужасом смотрели на происходящее, не зная, что делать.

Один из офицеров взял на себя ответственность, приказал начать раздавать гостинцы не в 11, как было по программе, а в 6 утра. Отоваренные подарками разбегались без принуждения. Некоторое время казалось, что это решение будет спасением для тех, кто еще оставался в середине толпы. Но раздался вопль:

- "Дают!"- и толпа, которая до того просто раскачивалась, ринулась на буфеты.

-Кидайте в сторону! - крикнул кто-то из раздавальщиков и узелки с гостинцами полетели, как пушечные ядра, "взрывая" толпу, которая разбивалась на отдельные рои, набрасывалась на них, раздирая платки и затаптывая тех, кому не повезло споткнуться, упасть или просто нагнуться, чтобы поднять выпавшую из порванного узелка эмалированную кружку. Кадр из фильма "Матильда", момент, когда подарки стали кидать в толпу.

Не было элементарно даже воды, чтобы привести в чувство тех, кому удалось вырваться из тисков спресованной толпы. Счастливчиков охлаждали пивом, которое в избытке заготовили для царского "народного гулянья".

Улицы вокруг Ходынки были заполнены странного вида людьми - оборванные, окровавленные, иные вовсе без одежды, кутались в остатки своих платьев, придерживая остатки нижнего белья. Ближе к месту праздника в беспорядке лежали тела погибших и умирающих. Врачи не были предусмотрены. Многие умирали, не дождавшись помощи, от синдрома сдавления и компрессионной асфиксии. Ходынские поле после случившегося.

Апокалиптическое зрелище представляло собой само Ходынское поле. Оно было покрыто разноцветной бесформенной массой, в которой угадывались человеческие останки вперемешку с обломками зонтов, шляп, тростей и прочих атрибутов не только простых горожан, но и вполне состоятельных граждан из купеческого и дворянского сословия. Пронырливые нищие, не теряя времени, уже копались в месиве в поисках часов, серег, колец и бумажников.

Из-за плохой организации в давке на Ходынском поле по официальным данным погибло 1389 человек, более 1300 получили увечья, часть из них скончалась позже.

Парад и бал

Произошедшая трагедия не повлияла на дальнейшие планы монаршей семьи. О произошедшем царю сообщили. Говорят, что он расстроился и на нем не было лица. Но к 14.00, когда Николай II приехал посмотреть своими глазами, все уже было убрано. Парад на Ходынском поле. Никаких следов трагедии.

В своем дневнике Николай II сделал запись об этом дне:

"«До сих пор все шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки, и тут произошла страшная давка, причем, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек!! Я об этом узнал в 10 1/2 ч. перед докладом Ванновского; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 1/2 завтракали, и затем Аликс и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном „народном празднике“. Собственно, там ничего не было; смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка все время играла гимн и „Славься“.

Переехали к Петровскому, где у ворот приняли несколько депутаций, и затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех волостных старшин. Пришлось сказать им речь, а потом и собравшимся предводителям двор[янства]. Обойдя столы, уехали в Кремль. Обедали у Мама в 8 ч. Поехали на бал к Montebello. Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. Бал в честь коронации во французском посольстве На балу во французском посольстве в честь коронации

После ужина уехали в 2 ч.».

Сами виноваты

Не менее оригинально на трагедию отреагировал обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев, который сказал:

"Народа никто не давил — он сам давился, а публичное признание ошибки, совершенной членом императорской фамилии, равносильно умалению монархического принципа…"

Московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович подвергся критике и был готов уйти со своего поста. Но царь отклонил его прошение об отставке. Стрелочники были назначены и понесли наказание, в виде отставки и хорошей пенсии.

P.S. Память о чудовищной трагедии, разыгравшейся на Ходынском поле со временем стерлась. Живых свидетелей, как и мертвых, унесла река времени. Остались письменные воспоминания и коллекционные предметы, в том числе и те самые эмалированные стаканчики, получившие у коллекционеров название «Кубок скорбей».

"Наш царь"

Константин Бальмонт 10-летию коронации написал стихотворение «Наш царь», в котором ответы на вопрос - почему Николай II оставил о себе столь неоднозначную память:

"Наш царь - Мукден, наш царь - Цусима,

Наш царь - кровавое пятно,

Зловонье пороха и дыма,

В котором разуму - темно...

Наш царь - убожество слепое,

Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,

Царь-висельник, тем низкий вдвое,

Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует с запинкой,

Но будет, час расплаты ждёт.

Кто начал царствовать - Ходынкой,

Тот кончит - встав на эшафот."

1906 г.

Канонизация

Слова поэта оказались пророческими. В 1918 году бывший царь и члены его семьи были расстреляны. За Николаем II закрепилось прозвище "кровавый". Но в 1981 году "Русской православной церковью заграницей члены семьи Николая II были причислены к лику святости «мученики». В 2000 году, после продолжительных споров, вызвавших значительный резонанс в России, они были причислены к лику святости «страстотерпцы» Русской православной церковью Московского патриархата; в настоящее время почитаются этой церковью как «царственные страстотерпцы». Оценку эхтому я не даю. Это свершившееся действо. А правильное оног или нет, не мне судить. А теперь перейдем к другому факту.

Похороны Сталина

Люди стоят плотно, но не давятся. Люди стоят плотно, но не давятся.

Траурный митинг на Кировском заводе. О погибших и задавленных сведений не поступало. Траурный митинг на Кировском заводе. О погибших и задавленных сведений не поступало.

Людей много, но за их спинами видно свободное пространство.

Людей много. Скорбные выражения лиц. Давки и паники не видно.

Народу много, очень много. Но давки нет и тут.

Так где-же фото, на которых погибшие и раздавленные во время похорон Сталина?

О том, что во время похорон возникла давка и погибли люди, известно из неофициальных источников. Официальных сведений о погибших нет.

Очевидцы и источники, на которых ссылаются те, кто утверждает, что погибла масса народу, убедительных доказательств, кроме слов, так и не представили.

Имеется огромное количество доказательств произошедшей на Ходынском поле трагедии - фотодокументы, свидетельства очевидцев. Но, несмотря ни на что царя канонизировали, а Сталина, любимого и уважаемого большинством граждан СССР и нынешней России на официальном уровне последовательно подвергают обструкции и поруганию. Почему?

https://cont.ws/@id476884299/1129485/full

https://mydocx.ru/3-80296.html;

https://lenta.ru/articles/2021/05/30/hodinka/

https://pravoslavie.ru/90708.html

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/29317/pub_5bcc993...

https://duchesselisa.livejournal.com/235313.html?view=774123...

https://zen.yandex.ru/media/id/5f009eab84a801506ee3ccfa/stal...

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1712062/pub_60479...