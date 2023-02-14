Российский МИД и «красные линии» зелёным фломастером

Автору часто пеняют на непочтительное отношение к нашему МИДу, который в статьях часто оборудован эпитетами «вегетарианский» или «травоядный». Поверьте, это самое безобидное, что могу предложить, поскольку на языке вертятся термины из самой разнузданной казармы или портового трактира. А изжога авторская открылась с года этак 2007-го, когда в Таллине был снесён монумент Бронзовый Солдат и осквернено воинское захоронение красноармейцев, погибших во время Таллинской операции Ленинградского фронта и Балтийского Флота.

Зримый провал нашей дипломатии случился в 2005-ом, когда уволилось немало сторонников «Доктрины Примакова», услышав со Смоленской площади о новой Концепции внешнеполитической деятельности под названием «строительство добрососедских отношений и налаживание двухсторонних связей», даже если речь идёт о прибалтийских режимах.

Тамошние ультранационалистические элиты сформировались целиком и полностью при нашем попустительстве, в первую очередь – дипломатическом. Не поставив вопрос ребром о «негражданах», позволив устроить этноцид русского населения Прибалтики и добравшись до войны с могилами и памятниками, Россия показала границы дозволенного.

Точнее, отсутствие всяких границ. На примере шпротно-бальзамных архиепископств стало понятно, кто какого теста и американцы, люди жуть как прагматичные и циничные уверовали в простую истину – русские полностью предсказуемы, выбрали такую дипломатическую модель не от хорошей жизни, Правительство расколото, будет обслуживать не национальные интересы державы, а конкретные финансовые и олигархического толка группировки, словно хрестоматийная «банановая республика» ХХ века с целиком сервильной внешней политикой.

Полукриминальный бизнес процветал, через порты Балтики проходили многомиллиардные «серые сделки», касса звякала, через Правительство РФ на посольства оказывалось грубое воздействие и окрики «не нагнетайте обстановку», угомонитесь с нотами протеста, громкими обличительными интервью, сворачивайте программы с прямой поддержкой соотечественников. Не реагируйте на всё более наглые заявления лимитрофов, их требования и провокации. Занимайтесь «установлением двусторонних добрососедских отношений», письменно отчитывайтесь.

Работавшая «Доктрина Примакова» 1996-1999 гг. подразумевала прямую увязку военно-политических, экономических и торговых отношений с Прибалтикой с вопросом прав русскоязычного населения, втягивания Прибалтики в сферу влияния НАТО, поддержку неонацистских нарративов Третьего Рейха во внутренней политической повестке. Был готов федеральный законопроект «О специальных мерах экономического воздействия», если какие-то страны ведут себя агрессивно по отношению к России. Такова была «Доктрина Примакова», увы … отмененная.

Победила другая концепция, МИД фактически начал обслуживать корпоративные интересы многочисленных групп влияния в Правительстве, что и привело к отмене воздействия «мягкой силы» (так называемые «связанные предложения») в прямой сфере влияния России на всём постсоветском пространстве. То, что строилось веками имперской (а потом советской) дипломатией – разрушили. Деньги, кредиты, приоритетное экономическое взаимодействие, военно-политическое покровительство – взамен на союзничество, лояльность или нейтралитет.

Кадры решают всё

Что у нашего Посольского Приказа получилось по итогам «установления двусторонних отношений» – результат на табло ярко сияет. В ореоле многолетних конспирологий о «глубоко посвященных в стратегические многоходовочки дипломатах». А начали легенды лепить ещё со времён Козырева, когда государственный суверенитет продавали оптом и в розницу самым наглым образом, не забывая пресмыкаться перед Западом бесхребетным образом и лакейским «чего изволите-с».

Нужно отдать должное, МИД старой советской закалки сопротивлялся, Козырева острословы на Смоленской площади нарекли «Миссис Да», прямо намекая на его антипод в лице Андрея Громыко, получившего прозвание «Мистер Нет» за принципиальную неуступчивость в самых важных для СССР вопросах. Козырева даже студенты МГИМО презирали, при появлении на выступлениях или на лекциях не вставали, что является беспрецедентным скандалом для того строгого заведения.

Попытка Примакова вернуть дипломатию России на прежние рельсы приоритета государственного интереса над всеми прочими провалились, а мучительные поиски новой дипломатической Доктрины стали имитацией деятельности. Хотя государевы люди тех лет томно закатывали глаза и говорили о «новом византийстве» нашей внешней политики, мол … будем тонкими интриганами, начнём разделять и властвовать, решать проблемы чужими руками, мягким коварством убаюкивать врагов.

До-интриговали до почти полного провала даже на белорусском направлении, про остальные тошно вспоминать. Византийцев из мидовских деятелей не получилось, напротив – единый фронт из пятидесяти государств мира жёстко консолидирован против России, а нейтральные или тайные дружеские отношения с прочими государствами – не заслуга Смоленской площади, а исключительно личная Владимира Владимировича, сумевшего за двадцать лет стать крупной геополитической фигурой, в чём-то даже сакральной.

Не буду погружать Читателя в глубину времён, ограничусь исторической аксиомой: от личности посла и его ближайших заместителей в конкретной стране зависит на порядки больше в двухсторонних отношениях, нежели от всего внешнеполитического ведомства в целом. Дипломаты высшего ранга – специфический и штучный товар, прошедший безжалостный отбор самого закрытого и косного (после Армии) института государства.

От нравственных качеств дипломатов, их верности долгу и Родине, интеллектуального базиса и способности интриговать, договариваться, увещевать, угрожать и обманывать зависит 99 и девять в периоде процентов успехов или неудач МИДа в конкретной точке мира. Получить такой человеческий и профессиональный продукт можно тремя способами, таковы тысячелетние законы мировой селекции.

Первый источник кадров – потомственная национальная элита, семейная аристократия, с глубочайшими многовековыми традициями и связями (англичане, ряд стран Старой Европы). Второй – собственная селекция в жёстких рамках текущей идеологии государства с самыми скоростными социальными лифтами (СССР, Китай, прочие азиатские страны бывшего соцлагеря). Третий способ заполучить крепкий дипломатический корпус – дорогостоящая покупка лучших «мозгов» и самородков, до которых можно дотянуться (США). Но во всех трех кадровых моделях приходится бороться за выживание, профессия дипломата престижнее некуда, нравы там царят безобразные и крайне циничные, армейские рядом не стояли.

Без влиятельной «крыши», ситуативных союзников, страшных битв с внутренними конкурентами – в дипломатии делать нечего, живёте вы в Америке, Микронезии или России. Заполучить местечко в посольстве государств крупного калибра или заштатной дыры – две большие разницы. Мировая дипломатия имеет собственные классификации и разделения двух сотен государств, их число колеблется в диапазоне 6-8 по привлекательности службы. Да, иногда в Систему попадают случайные люди, как в нашем печальном украинском опыте, случаются политические назначения, но исключения лишь подтверждают правило.

Российская дипломатия пошла по пути собственного селекционного отбора кадров, совершив огромный промах, не поставив перед государством … идеологических вопросов собственной службы. Можно быть великим умницей, интеллектуалом высшей пробы, что всегда демонстрировал почитаемый автором Сергей Лавров или покойный Виталий Чуркин, но без жесточайшей вертикали власти и определения национальных интересов государства – их личная способность к комбинационным подходам, быстрой реакции, оригинальности мышления и креативу становятся бесполезны.

Неопределённость порождает расхлябанность, вольные трактовки государева интереса, цветение лакейства и угодничества перед начальством. Как следствие, получаем личную безответственность, приписки и обман, выливающиеся в обычную внутриведомственную «дедовщину» самого гадкого нравственного извода. Когда наверх просачиваются идейные конформисты, которым не вколотили в голову каждую «красную линию» национальных интересов своей Родины.

Берём американцев, которые после второй мировой сформулировали для Государственного Департамента простую внешнеполитическую модель поведения, неважно какой президент приходит ко власти, Доктрина всегда неизменна: мессианство, прагматизм и цинизм. Америка превыше всего, способы достижения положительного результата абсолютно вторичны. Политические убийства, войны, революции, угрозы семье, грязный шантаж, подкуп каждого «сукина сына, но нашего сукина сына» и так далее, инструментарий со времён Великой Британии богатейший.

Понимание национальных интересов своей страны, личная жесткость и неуступчивость в принципиальных вопросах – вот главная отличительная черта настоящего дипломата, а не «многоходовочки» византийского извода. Ими занимаются совсем другого калибры фигуры, способные МИДу придавать дополнительные силы в лице спецслужб, Армии, экономики, финансов и всего прочего, вплоть до полного набора государственной пропаганды и СМИ. МИД же является инструментом политики, а не конторой по написанию отчетов «почему у нас случился провал» с награждением непричастных и наказанием невиновных.

Оставлю за скобками «семейность» нашей вегетарианской дипломатии, патологическую безответственность, где самым страшным наказанием является не позорная отставка, а перевод в посольство менее престижной страны или какой-нибудь департамент в здании на Смоленской площади.

На зарплаты, сопоставимыми с их западными коллегами. Имперские и советские традиции дипломатии всегда опирались на персональную ответственность, костюм из отборного английского сукна легко можно было сменить на потёртый лапсердак провинциального помещика или арестантскую робу. А товарищ Сталин и «Железные Штаны» Вячеслав Молотов вообще не церемонились, не видя результатов от дипломатов.

Без эмоций

Перевернём монетку, чай не на митинге оппозиционном речугу толкаю. Если смотреть на табло и печальный результат нашей сборной по «выражению озабоченностей», МИД повинен в провалах российской дипломатии отчасти. Это как Гидромет костерить за неожиданный снег в разгар знойного июльского дня.

Дипломатия является инструментом правящей элиты, политической, чиновной и (к сожалению) финансово-экономической, всегда крайне нечистоплотной в мире капитализма, особенно с российской спецификой. МИД обязан обслуживать не только национальные интересы державы, но и бесчисленные «схематозики» настоящих хозяев жизни.

Позорные внешнеполитические провалы России на совести всех элит, принимающих десятки тысяч решений сверху донизу. Пока там преобладает «испуганный патриотизм», тайный и явный коллаборационизм, желание продолжить гешефты с закавыченными партнёрами коллективного Запада, проводить выходные дни в Милане, Лондоне и прочих «приличных местах», оплачивая снобизм и показную роскошь из российской кассы – никакие гении принципиальной дипломатии ситуацию не изменят. Хоть князь Горчаков то будет, хоть товарищ Молотов или «Мистер Нет» Громыко.

Российская сырьевая элита, обслуживающий их финансово-экономический блок Правительства, банковские консорциумы всегда прикрыты от любых нападок, они обеспечивают наполняемость государственного бюджета, трудовую занятость, спорт и культуру посильно поддерживают. Им костью в горле патриот-президент, его противостояние с Западом, народец опять же неправильный, желающий нацизм в очередной раз до гробовой доски довесть. Мешает такой подход к национальным интересам, крупному бизнесу мешает.

Вот и крутится несчастный, кланово-семейный МИД между государевой задачей вернуть суверенитет России и многолетней зависимостью от обслуживания частных и корпоративных интересов. Если им алгоритм действий, компьютерный код программы до последнего знака не прописан – болтаются …георгином в проруби, трясутся за кресло и статус, трусливо избегая ответственности, желая не навредить «двусторонним отношениям» резким словом или действием, наступить партнерам своих благодетелей на мозоли, пусть те откровенно коричневы от нацизма.

Мы сегодня осуждаем наши культурно-гламурные «элитки» или ударивших по тапкам в сторону Верхнего Ларса. Не туда смотрим, то лишь обслуживающий персонал, настоящая каста хозяев жизни давно сколотила собственный закрытый клуб по интересам, несколько поколений дипломатов, силовиков, финансово-экономических нуворишей перекрёстно опылились, живут в парадигме презрения к собственной Родине. Им тошно было от СССР, хотелось западного образа жизни, почему сегодня мировоззрение должно измениться у такой публики, выросшей внутри Садового Кольца или посольских резиденциях за кордоном?

Не буду мазать всех одним миром, есть положительные примеры почти героического поведения российских дипломатов ещё советской школы, встававших в аудиториях МГИМО при вхождении туда Андрея Громыко. Это теперь немногочисленные идейные патриоты, способные отстаивать национальные интересы России бескомпромиссно. Но их окружает повзрослевшее большинство, циничное, карьерное, конформистское, безответственное. Как и положено в закрытых элитарных группах, обслуживающих большие деньги, власть и влияние.

Напомню, дипкорпус (не только российский) – строгая иерархия с почти рабовладельческими законами внутри, где работает поговорка для начинающих: «если тебя не выгнали на улицу с волчьим билетом – то не твоя заслуга, а досадная недоработка посла». Если приказали не замечать русофобию, неонацизм, геноцид и прочие позорные вещи для XXI века – не замечай, в крайнем случае «вырази озабоченность», достань зелёный фломастер и нарисуй «красную линию».

Пока Россия не определится с целями и задачами в противостоянии с Западом и разворотом к многополярному миру, не напишет алгоритм работы МИДу до последнего знака в коде, не обозначит национальные интересы с ценой, за которой не постоит – дипломатов будем костерить на чём свет стоит. Обвинять во всех грехах, вплоть до иудиного..

Выводы

Со времён Козырева наш МИД начал наполнятся … мягко говоря, сторонниками «западного образа жизни», их бытие определило сознание, никуда эти прекрасноликие персонажи не исчезли, рассевшись по всем руководящим должностям на Смоленской площади, в посольствах сотен государств. Привыкшие на любой дымящейся руине дипломатического провала толкнуть прикормленным журналистам речь о «невидимых неразумному обывателю» тактических многоходовочках, отступлений ради стратегического выигрыша «вдолгую». Только как так вышло, что нас обложили тройным кольцом явно недружественных стран с манерами англосаксонской модели дипломатии?

Когда за десятилетия не устранены тлеющие очаги напряжения и кровавые конфликты на границах России, «западные партнёры» резвятся где и как хотят, а мы лишь выражаем озабоченности и чертим зелёным фломастером бесчисленные «красные линии». Против нас после последнего расширения НАТО ведут войну, «прокси», гибридную, идеологическую, какую угодно … а МИД не находит явлению нужных определений. Какой-то идеальный мазохизм и маразм, помноженный на нежелание смотреть в лицо фактам. Остроумными шпильками в социальных сетях дипломатию не ведут ...

Началось всё с бесконечной «заботе о мире», продолжилось «контролем над вооружениями», а завершилось номерными Минсками и прочими Нормандскими форматами. Что ещё должно произойти, чтобы задуматься о профессиональной пригодности большинства обитателей Смоленской площади, закордонных посольств, консульств, диппредставительств? Китай, Индия, Иран с КНДР нам санкции должны объявить? Турция Проливы закрыть, ОПЕК от русского «плюса» избавиться? Недолог тот день, если продолжать в той же логике «налаживания добрососедских отношений». Война на дворе, ау!

За последние 12 лет мы потеряли практически все традиционные сферы влияния в Закавказье, Средней Азии, об Украине и Прибалтике вспоминать не хочется. Приплюсуем изгнание или бойкот России в большинстве международных организаций любого рода деятельности, от Олимпийского движения до клубов породистых кошечек и собак. А МИД продолжает разговаривать на зубодробительном сленге «взвешенных формулировок», имитируя процесс при полном отсутствии результата.

Словно не замечая: договорённости не работают, соглашения и договоры не выполняются. Президент виноват, он определяет векторы деятельности МИДа? Нет, не виноват. Нельзя отправить в бой взвод снайперов, если они от рождения слепы. Или приставить к полевой кухне профессиональных отравителей. Посадить в танк безруких инвалидов. Дипломатия – профессия ответственных личностей, можно уметь болтать правильные речи, но быть идейным врагом своей Родины или просто конформистом. Сотней незаметных движений разрушать любое начинание своей страны и уметь объяснить провалы вражескими кознями.

Не знаю, что должно произойти, чтобы Россия вновь не оказалась у разбитого корыта. Сегодня русскими дипломатами выступают мужики в погонах и бронежилетах, артиллеристы, мотострелки, танкисты, десантура и морская пехота, летчики и спецназ, добровольцы и «вагнера». Подчищая провалы, многолетнюю ложь, некомпетентность, а может и чего хужей. Очень надеюсь, что к плодам Их Победы не протянутся руки, испачканные до локтей зеленой краской … не то купюр, не то фломастеров.

Исторические напёрстки

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