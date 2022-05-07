Последний бой старшины

Совсем скоро 9 мая — Праздник, День Великой Победы!

В этом году семьдесят седьмая годовщина освобождения от гитлеровцев и их союзников.

Двадцать семь миллионов советских граждан погибли на этой страшной войне. К сожалению, далеко не всех мы знаем поимённо.

В Память о погибших ежегодно высаживаются плодовые деревья, («Сад Победы»), слагают песни, стихи…

В преддверии Дня Победы я решила поделиться с Вами историей одного Героя…

Василий Александрович Юдин родился 1 февраля 1918 года в Челябинской области в многодетной семье. Он был старшим сыном; кроме него, в семье подрастали Анна, Мария и Николай.

С отрочества Василий привык трудиться — кроме учёбы в школе, ему поручали присматривать за младшими; также он помогал отцу в поле.

В школу Василий ходил с удовольствием, ему особенно давались точные науки. Из него мог бы выйти второй Лобачевский, только труд на земле всё же привлекал Васю больше. Он всерьёз подумывал стать агрономом, пока ему не подарили на день рождения книгу Фурманова «Чапаев». Юноша был восхищён Чапаевым, его смелостью… Конец книги немного удручал Василия, но он уже тогда решил связать свою жизнь с военной службой. Решение это укрепилось два года спустя, в 1934 году — тогда комсомольца-старшеклассника за отличную учёбу премировали поездкой в Ленинград на Праздник Октября, где он попал на просмотр нового фильма «Чапаев».

В ту пору многие мальчишки играли в «чапаева», также восхищались образом смелого комдива. Но Василию уже шестнадцать лет, он стоит на пороге взрослой жизни. Вернувшись домой, он сообщает родителям о своих планах. Родители не сразу, но всё же приняли выбор сына. С этого дня он начинает больше времени уделять спорту, закаливанию; не забывая, однако, об учёбе. В том же тридцать четвёртом году Василий окончил десятилетку. В планах на будущее — начальная военная подготовка и служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В мае 1941 года после долгого перерыва юноша приезжает навестить родных, подержать на руках племянника, (в начале мая того же года у Анны родился сын Игорь) — за его плечами действительная военная служба, участие в советско-финской кампании. Отпуск пришлось прервать раньше времени, так как 22 июня началась война.

23 июня грянула «Всеобщая мобилизация», согласно которой призыву подлежали военнообязанные 1904–1918 гг включительно. 26 июня Василию вручили повестку, вечером того же дня он прибыл в Челябинский городской военкомат. С этого дня юноша — на фронтах Великой Отечественной войны.

Освобождал Майкоп, Краснодар; оберегал русско-турецкую границу от немецко-фашистских захватчиков.

Места службы — сорок шестая Армия двести двадцать шестой полк, семьдесят четвёртая гвардейская стрелковая дивизия двести двадцать шестой гвардейский стрелковый полк.

Начиная с сорок третьего года Василий сражался с врагом на территории Украины. Фронтовые треугольники приходили родным регулярно. Вот выдержки из некоторых писем:

«07.11.1941». «Здравствуйте, мама, папа, Нюся, Маруся, Коля и Игорёк! Поздравляю Вас с Праздником Великого Октября и шлю Вам пламенный привет! Чувствую себя хорошо. Обнимаю. Вася.»

«08. 03. 1942». «… Родные мои, простите; что долго не писал. В прошлом письме Вы писали, что Коля мечтает попасть на фронт. Ясное дело, что сейчас на борьбу готов подняться и стар, и млад; только мальчишке четырнадцати лет здесь нечего делать.

Мама, папа; Вы писали, что Маруся стала донором; а Аннушка преподает в школе. Учить ребят — дело хорошее, благородное; я одобряю. Быть донором тоже неплохо, но для этого нужно иметь отличное здоровье. Я помню, как часто болела в детстве сестричка; поэтому прошу её и всех Вас поберечь здоровье…»

«15.06.1942». «… Вчера у нас прибыло «пополнение». Среди них был парень из Смоленска, который потерял всю семью во время оккупации. Алексею всего девятнадцать, он мне рассказал свою историю; но Вам я пересказывать её не буду. Простите, что опять не получается приехать на побывку. С горячим фронтовым приветом. Вася»

«24.01. 1943». «… Можете меня поздравить — я теперь старшина! В связи с этим приехать опять не смогу. Иначе какой я командир, если брошу ребят сейчас; в самый разгар боёв?

С посылочкой передаю Вам шоколад, а также самодельные игрушки для Игорька. Есть тут у нас один умелец, он до войны был столяром. Теперь, в редкие минуты отдыха, мастерит чудные вещички…

Берегите здоровье. Вася»

Василий также вёл «Полевой блокнот», в котором рассуждал о войне. Вот отрывки:

«… Я уже привык засыпать под грохот снарядов и свист пуль. Порой я думаю, а сколько ещё будет идти проклятущая война?

Свою жизнь с военным делом я связал в далёком теперь 1936 году. Примерно с того же времени СССР практически беспрерывно воюет. Гражданский террор в Испании, Вторая Мировая война; плавно перетёкшая в Великую Отечественную. Конца и края не видно военным конфликтам, и везде неизбежно страдает мирное население…

О фашизме я тоже стал часто задумываться. Он ведь зародился давно, более десяти лет назад. О природе фашизма мы многого не знаем. Когда-нибудь об этом снимут фильм, но это будет после Победы.

В Победе я не сомневаюсь, рано или поздно она настанет. Другое дело, что будут и другие войны; а методы завоевания по мере прогресса будут становиться всё более изощрёнными…и террористическими…

Крепко жалею о том, что не успел стать отцом.

Я верю в лучшее. Если не вернусь домой, обо мне останутся светлые воспоминания. Я не предатель, не трус… впрочем, одно ведь неизбежно вытекает из другого. Мне бы не хотелось попась в плен или погибнуть в концлагере; уж лучше гибель в бою…»

Тем временем наступил Новый 1944 год. Всё это время старшина Василий Юдин на передовой… и ни единой царапины… Кто-то из однополчан в шутку обмолвился о том, что «мол, Вася заговорённый». И тут — первая контузия.

Василия госпитализируют, но уже через неделю он самовольно выписывается. «Нет времени валяться здесь». И тут приходит Приказ готовиться к Никопольско-Криворожской наступательной операции. Она продлится ровно месяц (30.01.1944. — 29.02.1944), цели будут достигнуты; населённые пункты освобождены.

Важнейшим объектом в этой операции выступит село Апостолово.

Немного истории. Село Апостолово находится в Днепропетровской области Криворожского района Украинской ССР. Было основано в далёком 1793 году, четырежды менялось название. Название Апостолово получило в 1923 году. С августа 1941 года оккупировано гитлеровцами. До Никопольско-Криворожской операции советские войска несколько раз пытались отбить город — к сожалению, безуспешно.

Итак, освободив по пути несколько мелких населённых пунктов; четвёртого февраля советские войска вышли к Апостолово. Завязался тяжёлый бой. К утру пятого февраля село было освобождено от захватчиков.

В этом бою Василий был ранен. Несколько часов он пролежал в холодном овраге, заполненном трупами; ожидая помощи… И она пришла. Пятого февраля жители Апостолово случайно заглянули в овраг, где заметили ещё живого Василия. Старшина был экстренно доставлен в хирургический подвижно-полевой госпиталь № 492 и прооперирован…

Он жил ещё десять дней. Всего десять дней. Всё это время врачи боролись за жизнь Василия, но 15 февраля 1944 года он умер. «Скончался от ран», как напишут в «Листке выбытия». «Погиб смертью храбрых» — напишут в похоронке родным старшины Василия Юдина.

В 1956 году Апостолово получит статус города, а в 1969 году благодарные жители воздвигнут мемориальный комплекс в Память о воинах-освободителях.

Сегодня ни родителей, ни родных братьев и сестёр Василия уже нет в живых. Внучатые племянники Героя занимаются установлением места точного захоронения Героя, чтобы однажды перевезти его останки и похоронить рядом с отцом, матерью, братом и сёстрами.