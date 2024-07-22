Территория Героев...(141)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Майор Валеев Загир Штурмовое подразделение под командованием майора Загира Валеева выполняло боевые задачи по прорыву обороны противника, уничтожению его живой силы, укреплённых опорных пунктов, вооружения и военной техники.

Благодаря проведённой воздушной разведке были установлены замаскированные фортификационные сооружения, бронетехника, позиции для ведения минометной стрельбы, а также скопление живой силы украинских боевиков.

Двум штурмовым группам, которыми руководил майор Валиев, удалось незаметно подобраться к позициям обороняющихся боевиков и внезапно атаковать их с нескольких направлений.

Находясь под вражеским огнем, Загир оперативно выявлял наиболее опасные очаги сопротивления и огневые точки противника, руководил действиями подчинённых штурмовых групп и корректировал работу российских операторов FPV-дронов.

В ходе боя, российскими штурмовыми группами были уничтожены минометный расчет, боевая машина пехоты, а также более десяти вражеских пехотинцев. Остальные боевики спешно отступили, бросая на позициях раненых и снаряжение.

В ходе выполнения боевой задачи Валеев получил тяжелое минно-взрывное ранение, однако, отказавшись от эвакуации, получив первую медицинскую помощь, продолжил руководить вверенным личным составом и только после отступления врага решился на госпитализацию.

Благодаря грамотным действиям майора Загира Валеева и его подчинённых штурмовые подразделения продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на новом рубеже, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8460

Гвардии старший лейтенант Борисов Максим Начальник расчета зенитного ракетного дивизиона гвардии старший лейтенант Максим Борисов со своим подразделением выполнял задачи по прикрытию группировки Вооруженных Сил Российской Федерации от ударов средств воздушного нападения противника.

Украинские боевики, преследуя цель уничтожить важные объекты военной инфраструктуры и тем самым снизить боевой потенциал наших войск, атаковали позиции российских подразделений с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня.

Оперативно оценив обстановку, расчет под командованием Максима Борисова немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника.

Выполняя задачу по уничтожению воздушных целей противника, расчет гвардии старшего лейтенанта Борисова уничтожил беспилотный летательный аппарат украинских боевиков, а также шесть снарядов РСЗО.

Смелые и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Максима Борисова, а также высокий профессионализм его подчиненных способствовали сохранению жизней боевых товарищей, не допустив при этом нанесения ударов с воздуха по живой силе и технике прикрываемых подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/8420

Гвардии сержант Бондаренко Игорь Гвардии сержант Игорь Бондаренко, действуя в составе гаубичной артиллерийской батареи, выполнял боевые задачи по огневому поражению скоплений техники и живой силы противника.

При смене позиций артиллерийский расчет Игоря Бондаренко подвергся ответному обстрелу со стороны противника.

Действуя мужественно и решительно, не теряя самообладания, Игорь Бондаренко оперативно привел орудие в боевое положение и рассчитав координаты цели, точным выстрелом лично уничтожил артиллерийскую установку и до 10 человек личного состава противника.

Лишенные артиллерийской поддержки боевики не смогли удержать занимаемые рубежи и были вынуждены спешно покинуть свои позиции, понеся потери.

https://t.me/rabotaembrat/8419

Сержант Джунушалиев Бактияр Санитарный инструктор сержант Бактияр Джунушалиев в ходе проведения специальной военной операции неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывал первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения.

В ходе боя, находясь под плотным огнем противника, рискуя жизнью, сержант Джунушалиев оказал первую медицинскую помощь 15 раненым военнослужащим прямо на поле боя, подготовил их к эвакуации, после чего лично вынес их из-под обстрела.

После боя Бактияр обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой госпиталь.

Высочайший профессионализм и самоотверженность сержанта Бактияр Джунушалиев сохранили жизни и здоровье боевых товарищей.

https://t.me/rabotaembrat/8431

Рядовой Орлов Артём В ходе ведения наступательных действий штурмовой отряд, в составе которого выполнял боевую задачу рядовой Артем Орлов, продвигался вглубь обороны противника.

Заняв выгодную огневую позицию рядовой Орлов точным выстрелом уничтожил командира подразделения украинских боевиков, благодаря чему противник утратил управление, и российские штурмовики сумели уничтожить значительную часть обороняющегося подразделения.

Продвигаясь вперед штурмовая группа попала под огонь крупнокалиберного пулемета. Артем Орлов оперативно определил откуда ведется огонь и скрытно перемещаясь занял позицию для стрельбы. Несколькими точными выстрелами уничтожил пулеметный расчет, и штурмовая группа продолжила выполнение задачи.

Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Артема Орлова противник понес значительные потери и вынужден был отступить с занимаемых позиций.

https://t.me/rabotaembrat/8455

Капитан 3 ранга Веселов Константин Позиции батальонной тактической группы, в интересах которой организовывал связь Константин Веселов, подверглись атаке украинских боевиков. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов.

В ходе очередного вражеского залпа антенна спутниковой связи, расположенная на аппаратной машине, обеспечивающей связь внутри группы и с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь была нарушена.

Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает группу четкого и координированного управления, заместитель начальника связи батальона Веселов лично, не взирая на атаки противника, оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию спутниковой связи, в результате чего была связь была восстановлена.

Как только связь была восстановлена, в вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений противника, что способствовало уничтожению 4 единиц вражеской техники и более 30 человек живой силы.

Самоотверженные действия капитана 3 ранга Константина Веселова на поле боя позволили восстановить управление батальонной тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки и лишить наступающего противника атакующего потенциала, что привело к последующему контрнаступлению наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/8415

Лейтенант Кочарян Мгер Подразделение под командованием командира взвода минометной батареи лейтенанта Мгера Кочаряна выполняло боевые задачи по поддержке наступления российских войск минометным огнем.

В ходе ведения разведки, Мгер Кочарян, применив беспилотный летательный аппарат, обнаружил замаскированные опорный пункт противника.

Оценив обстановку, лейтенант Кочарян оперативно передал координаты вражеского опорного пункта своим подчиненным, а сам продолжил наблюдать за действиями боевиков.

Вскоре противник стал стягивать на данном направлении дополнительные силы с целью организации контратаки подразделений ВС РФ.

Выждав, когда в зоне поражения минометной батареи оказалось большое количество живой силы и военной техники, лейтенант Кочарян дал команду минометчикам на поражение цели, а сам продолжил корректировать огонь.

Благодаря профессионализму лейтенанта Мгера Кочаряна и грамотным действиям его подчиненных, прицельными минометными ударами был уничтожен опорный пункт противника с находящимися там боевиками и военной техникой. Смелость и отвага личного состава минометного взвода позволили сорвать попытку контрнаступление противника на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8416

Гвардии ефрейтор Титов Михаил Штурмовое подразделение, в составе которого действовал санитарный инструктор гвардии ефрейтор Михаил Титов, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

Противник, сконцентрировав силы на данном участке фронта, предпринял попытку остановить продвижение российских войск.

В ходе боя, Михаил заметил, что один из сослуживцев получил ранение и не мог выбраться из-под вражеского огня. Понимая, что промедление, может стоить боевому товарищу жизни, гвардии ефрейтор Титов эвакуировал пострадавшего в безопасное место, несмотря на интенсивный обстрел.

Оказав раненому первую медицинскую помощь, Михаил Титов вернулся на позиции и продолжил вести бой. Действуя смело и решительно, Михаил уничтожил группу боевиков, попытавшихся скрытно подобраться с фланга к позициям пулеметного расчета.

Благодаря смелым и мужественным действиям гвардии ефрейтора Михаила Титов были спасены жизни российских военнослужащих и продолжены наступательные действия.

https://t.me/rabotaembrat/8454

Гвардии прапорщик Кузнецов Владимир Гвардии прапорщик Владимир Кузнецов в составе парашютно-десантного взвода выполнял боевую задачу по отражению атак украинских боевиков и недопущению прорыва противника на участке ответственности подразделения.

Находясь под минометным обстрелом, подразделение закрепилось на огневом рубеже.

Десантники оборудовали позиции, установили минные заграждения на опасных подступах, что значительно затруднило продвижение украинских боевиков.

В ходе отражения атак штурмовых групп ВСУ, Кузнецов наблюдал за обстановкой и руководил действиями подразделения, своевременно отдавая приказы на поражения бронетехники, живой силы противника и смене позиций. В бою лично уничтожил троих украинских боевиков.

В результате слаженных действий российские десантники отразили три атаки противника и нанесли ему существенный урон, уничтожив бронемашину и до десяти человек личного состава ВСУ, не допустить прорыва в зоне ответственности своего подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/8424

Старший сержант Мешков Александр Штурмовое отделение под командованием старшего сержанта Александра Мешкова получило задачу выбить противника из укрепленного опорного пункта на одном из тактически значимых направлений. Грамотно проведя разведку местности Александр определил основные направления движения российских штурмовиков и лично возглавил штурмовую группу.

Используя рельеф местности, штурмовая группа выдвинулась на рубеж атаки. Рывком российские штурмовики преодолели открытый участок местности и неожиданно для противника ворвались на опорный пункт. Старший сержант Мешков, управляя действиями огневой группы, несмотря на постоянный обстрел со стороны противника, обеспечил успешное и быстрое продвижение штурмовой группы вглубь опорного пункта. Обнаружив в одном из блиндажей уцелевших военнослужащих ВСУ, заставил их сдаться в плен. Опорный пункт был взят в течение короткого времени.

Понимая, что противник предпримет попытку выбить российских штурмовиков с выгодной позиции старший сержант Мешков организовал оборону и грамотно рассредоточил огневые средства штурмовой группы на опасных направлениях возможной атаки противника. Благодаря точному и грамотному планированию, российские штурмовики в течение четырех суток успешно удерживали позиции, отразив несколько контратак противника.

В результате грамотных и мужественных действий старшего сержанта Александра Мешкова важный опорный пункт противника был удержан, противнику нанесены значительные потери и созданы условия для продолжения наступления вглубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/8451

Сержант Артёмов Алексей Командир отделения медицинского взвода сержант Алексей Артемов, действуя в составе эвакуационной группы мотострелкового подразделения, выполняет боевые задачи по розыску и оперативной эвакуации раненых военнослужащих с поля боя и оказанию им первой медицинской помощи.

Неоднократно, под непрерывным огнем противника, оказывал первую медицинскую помощь своим боевым товарищам и затем эвакуировал их в безопасное место.

За несколько месяцев, выполняя задачи в ходе ведения специальной военной операции, сержант Артемов благодаря своим знаниям, навыкам, рискуя собственной жизнью, действуя непосредственно на линии боевого соприкосновения с противником оказал первую медицинскую помощь более трёмстам боевым товарищам и лично вынес из-под огня противника тридцать российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести, тем самым сохранив им жизнь.

Самоотверженные действия и профессиональные качества сержанта Алексея Артемова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/8407

Гвардии рядовой Грибков Михаил Механик водитель гвардии рядовой Михаил Грибков выполнял боевую задачу по освобождению населенного пункта, удерживаемого вооруженными формированиями украинских боевиков.

Действуя в составе батальонной тактической группы, Михаил оказывал огневую поддержку и транспортировку парашютно-десантного отделения Воздушно-десантных войск, а также поддерживал их действия огнём бортового орудия и пулемётов на поле боя.

В бою, находясь под массированным миномётным обстрелом, вывел свою боевую машину из-под огня противника, своевременно сменил огневую позицию, маневрируя между городскими постройками.

Продвигаясь по населенному пункту, гвардии рядовой Грибков обнаружил в разрушенном здании минометный расчёт украинских боевиков, который вел огонь по наступающим российским подразделениям.

Оценив обстановку, используя естественные укрытия, Михаил на боевой машине десанта, скрытно подобравшись на расстояние гарантированного поражения цели, занял выгодную позицию и обеспечил уничтожение расчета противника.

Благодаря грамотным и уверенным действиям гвардии рядового Михаила Грибкова на поле боя была своевременно оказана огневая поддержка наступающим подразделениям Воздушно-десантных войск, что способствовало вытеснению противника с занимаемых позиций и освобождению населенного пункта от вооруженных формирований противника.

https://t.me/rabotaembrat/8429

Военнослужащий Шарапов Дамир Дамир Шарапов попал "за ленточку" осенью 2022 года. Повестку получил по частичной мобилизации, боевое слаживание проходил в Рощинском, учился у боевых командиров. Боец признается, страха не было, но переживал, что в родном Уразгильдино пришлось оставить любимую супругу и двух дочек, а еще большое хозяйство.

До спецоперации Дамир трудился в фельдшерско-акушерском пункте. Медики в армии всегда востребованы, поэтому он сразу стал фельдшером роты. Больше всего Дамиру запомнились штурмы села Ковалевка и реки Жеребец. Много его товарищей тогда получили ранения, пришлось срочно оказывать медпомощь и эвакуировать с передовой. Боец участвовал в освобождении Красногоровки и Авдеевки, перешел на службу в медвзвод, чтоб спасать личный состав всего батальона.

За проявленный героизм и мужество Дамир Шарапов награжден медалью Жукова.

https://t.me/wagner_group_pmc/59123

Ефрейтор Лазарев Михаил Старший наводчик боевой машины РСЗО ефрейтор Михаил Лазарев, действуя в составе расчета, выполнял задачу по огневой поддержке российских Вооруженных сил, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

В ходе ведения разведки передовая группа обнаружила скопления живой силы и бронетехники противника, готовящегося атаковать позиции российских войск. Командир группы незамедлительно передал координаты противника артиллеристам по средствам радиосвязи.

Приняв информацию, ефрейтор Лазарев, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и нанес точный огневой удар по позициям украинских боевиков, чем нарушил их планы.

Поразив объекты, Михаил оперативно вывел боевую машину из зоны вражеского артиллерийского огня в безопасный район, тем самым сохранил жизни личному составу своего расчета и технику для дальнейшего выполнения боевых задач.

Благодаря мужеству, самоотверженности, а также высокому уровню подготовки ефрейтора Михаила Лазарева и слаженности работы экипажа боевой машины, противнику был нанес существенный урон, в результате чего российские военнослужащие развили наступление и уничтожили врага.

https://t.me/rabotaembrat/8441

Младший сержант Тарасюк Сергей Младший сержант Сергей Тарасюк, действуя на важном тактическом направлении, проводил воздушную разведку местности и поиск мест расположения живой силы и техники украинских националистов.

Находясь на наблюдательном посту и управляя беспилотником коптерного типа, выявил перемещение диверсионно-разведывательной группы противника численностью до отделения. Передав на командный пункт информацию о её местонахождении, корректировал работу артиллерийских подразделений, проводя видеофиксацию огневого поражения.

В результате удара артиллерии была сорвана попытка ВСУ зайти в тыл обороняющимся российским подразделениям и уничтожены семь украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/8425

Ефрейтор Толстиков Игнат Фельдшер ефрейтор Игнат Толстиков, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, группа Игната попала под миномётный обстрел противника.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Находясь под непрекращающимся обстрелом со стороны противника, Игнат обнаружил раненого бойца, оказал ему первую медицинскую помощь и затащил его в естественное углубление в земле, где закончил оказание медицинской помощи и подготовил раненного к эвакуации. Дождавшись подходящего момента, доставил его в госпиталь. Благодаря решительным действиям фельдшера, военнослужащему удалось спасти жизнь.

Профессионализм и умение быстро сориентироваться в обстановке позволили ефрейтору Игнату Толстикову спасти жизнь боевого товарища.

https://t.me/rabotaembrat/8410

Сержант Глебов Максим Отделение ПТУР, под командованием сержанта Максима Глебова, действуя на одном из напряженных участков фронта выполняло задачи по уничтожению вооружения и военной техники противника.

Находясь на боевом дежурстве, сержант Максим Глебов обнаружил выдвижение вражеской техники в направлении позиций наших войск.

Расчет противотанкового комплекса открыл огонь по бронеавтомобилю украинских боевиков, уничтожив его с первого попадания.

Оперативно сменив позицию, Максим заметил пулеметный расчет, который вел стрельбу по российским военнослужащим и вторым выстрелом уничтожил пулеметную точку противника.

Потеряв одну боевую машину и до 15 человек личного состава ВСУ, украинские боевики отступили.

Точные, быстрые и профессиональные действия сержанта Максима Глебова не позволили вражеским войскам атаковать позиции ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/8442

Гвардии рядовой Меха Дмитрий Гвардии рядовой Дмитрий Меха, выполнял боевые задачи по прикрытию российских подразделений от ударов воздушного противника.

Находясь в составе батальонной тактической группы российских десантников, при ведении визуального наблюдения воздушного пространства в заданном секторе, Дмитрий Меха обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат.

Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, Дмитрий взял цель на сопровождение и при входе воздушного противника в зону поражения совершил пуск из переносного зенитного ракетного комплекса, в ходе которого уничтожил БпЛА противника.

После того, как вражеский беспилотник был уничтожен, подразделения ВДВ оперативно сменили позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков.

Профессионализм гвардии рядового Дмитрия Меха лишил противника возможности вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии, что позволило избежать жертв при обстреле и продолжить удерживать оборону на заданном рубеже.

https://t.me/rabotaembrat/8428

Старшина Попонов Андрей В ходе наступления российских войск на стратегически важном рубеже штурмовое подразделение под командованием старшины Андрея Попонова прорвало оборону украинских боевиков, закрепилось на позициях и удерживало их до подхода основных сил.

Противник при поддержке огня минометов и артиллерии предпринимал попытки выбить российских штурмовиков с занятых позиций и дважды контратаковал район, удерживаемый нашими военнослужащими.

Находясь в обороне, старшина Андрей Попонов с подчинёнными в ближнем бою уничтожили более десятка боевиков. Кроме того, в ходе боя Андрей лично осуществлял корректировку огня российской артиллерии по вражеским позициям, что заставило противника, понеся потери, отступить.

Умелое управление вверенным подразделением и решительные действия старшины Андрея Попонова позволили выполнить поставленную боевую задачу и создать условия для дальнейшего успешного продвижения российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8438

Рядовой Евсеев Иван Старший водитель мотострелковой роты рядовой Иван Евсеев в составе сводной автомобильной колонны выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских боевиков.

Приближаясь к полю боя, автомобильная колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника.

Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Иван под плотным огнем боевиков, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.

В результате проявленной смелости, решительности и профессионализма рядового Ивана Евсеева общевойсковые подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны украинских вооруженных формирований.

https://t.me/rabotaembrat/8439

Рядовой Разживин Андрей В условиях, сопряженных с риском для жизни, водитель мотострелкового взвода рядовой Андрей Разживин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом, предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, в составе которой следовал рядовой Андрей Разживин, нанеся удар с применением реактивной артиллерии.

Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Андрей своевременно вывел свой автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив её поражения противником и подрыва боекомплекта. В ходе обстрела один из военнослужащих получил осколочные ранения. Увидев это, рядовой Разживин вынес раненого товарища в укрытие, оказал первую помощь и передал медикам для дальнейшей эвакуации в медицинский пункт.

Грамотные и профессиональные действия рядового Андрея Разживина позволили сохранить жизни и здоровье военнослужащих подразделения, избежав детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/8411

Майор Гойденко Владимир Отряд майора Владимира Гойденко спас колонну техники, которая направлялась на линию боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Во время движения майор заметил боевиков ВСУ, которые подготовили засаду.

Тогда, умело руководя вверенным отрядом, Гойденко организовал оборону колонны. Завязался бой с превосходящими силами противника, в ходе которого боевики понесли существенные потери и бежали.

https://t.me/rabotaembrat/8465

Старший лейтенант Зернов Владимир В ходе специальной военной операции командир медицинского взвода – врач мотострелкового батальона старший лейтенант Владимир Зернов неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывал неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим, ведущим наступление на позиции украинских боевиков.

В одном из боев Владимир, находясь под плотным огнем противника, проявляя мужество и самоотверженность, оказал медицинскую помощь российским военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны противника, после чего организовал их эвакуацию из зоны поражения вражеской артиллерии в безопасный район, чем спас их жизни. После окончания боя старший лейтенант Зернов обеспечил доставку всех раненых в полевой медицинский госпиталь.

Мужество, профессионализм и отвага старшего лейтенанта Владимира Зернова способствовали сохранению жизни российским военнослужащим и их скорейшему возвращению в строй.

https://t.me/rabotaembrat/8459

Сержант Кильдишев Илья Начальник радиостанции сержант Илья Кильдишев в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации и поддержанию устойчивой связи в интересах командования батальонной тактической группы российских войск.

Подразделения БТГр, ведя ожесточенные бои с украинскими боевиками, вытесняли противника с занимаемых позиций.

Отступая, противник вел ответный минометный огонь по наступающим российским военнослужащим.

В ходе очередного обстрела, осколком мины был поврежден модуль связи, в результате чего связь в группе была утеряна.

Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Илья, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять поврежденный модуль. Высокий уровень профессионализма позволил сержанту Кильдишеву оперативно восстановить работоспособность связного модуля и заново настроить радиостанцию.

По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по врагу был нанесен артиллерийский удар.

Мужественные и самоотверженные действия сержанта Ильи Кильдишева на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/8452

Гвардии рядовой Артёмов Артём Гвардии рядовой Артем Артемов в составе РСЗО "Ураган" уничтожал бронетехнику ВСУ на спецоперации. После поражения целей машина передислоцировалась на новую огневую позицию. Там Артемов заметил вражеский дрон.

Сразу после обнаружения рядовой быстро сбил беспилотник ВСУ. Тот сдетонировал, не причинив никому вреда, а артиллеристы вновь сменили огневую позицию и продолжили поддерживать наступление нашей пехоты. Благодаря этому штурмовики ВС РФ выбили противника с занимаемых позиций и закрепились на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8464

Гвардии сержант Алхимов Алексей Гвардии сержант Алексей Алхимов получил задачу доставить боеприпасы, подразделениям, которые находились в районе, расположенном в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Возглавив колонну машин, в темное время суток, с выключенными фарами Алексей Алхимов выдвинулся в назначенный пункт. В ходе совершения марша, колонна подверглась огневому воздействию со стороны противника. Проявив разумную инициативу и грамотно используя условия местности, гвардии сержант Алхимов вывел всю колонну из-под обстрела, тем самым сохранив ценный груз.

Благодаря умелым и храбрым действиям гвардии сержанта Алексея Алхимова, боеприпасы, своевременно были доставлены подразделениям на передовую.

https://t.me/rabotaembrat/8432 Майор Сергей Зорин получил тяжелое ранение в зоне СВО. Говорит, что после прилёта в МТЛБ мысли были только об одном: как теперь справятся бойцы? Но ребята не подвели: и командира эвакуировали, и от атаки отбились.

После реабилитации, которая прошла успешно во многом благодаря жене-медику, Сергей проходит обучение в Военной академии РХБ защиты. По его словам, наши военнослужащие продолжают на Украине дело своих дедов. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/41001 Василий Демидов служит старшим ординатором в 39 отдельном медицинском отряде (аэромобильном) ВДВ. Он учился в петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова. Признаётся: какой бы ни была подготовка в вузе, жизнь покажет и не такое. Василий адресует слова благодарности женщинам, медсёстрам, которые с первого дня СВО трудятся наравне с врачами-мужчинами. Когда закончится спецоперация, все медики наденут красивые костюмы, соберутся вместе и обязательно отметят Победу! Эта мысль очень греет и нашего героя, и его коллег. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/1045 К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!