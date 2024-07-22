Территория Героев...(141)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Майор Валеев ЗагирШтурмовое подразделение под командованием майора Загира Валеева выполняло боевые задачи по прорыву обороны противника, уничтожению его живой силы, укреплённых опорных пунктов, вооружения и военной техники.
Благодаря проведённой воздушной разведке были установлены замаскированные фортификационные сооружения, бронетехника, позиции для ведения минометной стрельбы, а также скопление живой силы украинских боевиков.
Двум штурмовым группам, которыми руководил майор Валиев, удалось незаметно подобраться к позициям обороняющихся боевиков и внезапно атаковать их с нескольких направлений.
Находясь под вражеским огнем, Загир оперативно выявлял наиболее опасные очаги сопротивления и огневые точки противника, руководил действиями подчинённых штурмовых групп и корректировал работу российских операторов FPV-дронов.
В ходе боя, российскими штурмовыми группами были уничтожены минометный расчет, боевая машина пехоты, а также более десяти вражеских пехотинцев. Остальные боевики спешно отступили, бросая на позициях раненых и снаряжение.
В ходе выполнения боевой задачи Валеев получил тяжелое минно-взрывное ранение, однако, отказавшись от эвакуации, получив первую медицинскую помощь, продолжил руководить вверенным личным составом и только после отступления врага решился на госпитализацию.
Благодаря грамотным действиям майора Загира Валеева и его подчинённых штурмовые подразделения продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на новом рубеже, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении.
https://t.me/rabotaembrat/8460
Гвардии старший лейтенант Борисов МаксимНачальник расчета зенитного ракетного дивизиона гвардии старший лейтенант Максим Борисов со своим подразделением выполнял задачи по прикрытию группировки Вооруженных Сил Российской Федерации от ударов средств воздушного нападения противника.
Украинские боевики, преследуя цель уничтожить важные объекты военной инфраструктуры и тем самым снизить боевой потенциал наших войск, атаковали позиции российских подразделений с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня.
Оперативно оценив обстановку, расчет под командованием Максима Борисова немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника.
Выполняя задачу по уничтожению воздушных целей противника, расчет гвардии старшего лейтенанта Борисова уничтожил беспилотный летательный аппарат украинских боевиков, а также шесть снарядов РСЗО.
Смелые и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Максима Борисова, а также высокий профессионализм его подчиненных способствовали сохранению жизней боевых товарищей, не допустив при этом нанесения ударов с воздуха по живой силе и технике прикрываемых подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/8420
Гвардии сержант Бондаренко ИгорьГвардии сержант Игорь Бондаренко, действуя в составе гаубичной артиллерийской батареи, выполнял боевые задачи по огневому поражению скоплений техники и живой силы противника.
При смене позиций артиллерийский расчет Игоря Бондаренко подвергся ответному обстрелу со стороны противника.
Действуя мужественно и решительно, не теряя самообладания, Игорь Бондаренко оперативно привел орудие в боевое положение и рассчитав координаты цели, точным выстрелом лично уничтожил артиллерийскую установку и до 10 человек личного состава противника.
Лишенные артиллерийской поддержки боевики не смогли удержать занимаемые рубежи и были вынуждены спешно покинуть свои позиции, понеся потери.
https://t.me/rabotaembrat/8419
Сержант Джунушалиев БактиярСанитарный инструктор сержант Бактияр Джунушалиев в ходе проведения специальной военной операции неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывал первую медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения.
В ходе боя, находясь под плотным огнем противника, рискуя жизнью, сержант Джунушалиев оказал первую медицинскую помощь 15 раненым военнослужащим прямо на поле боя, подготовил их к эвакуации, после чего лично вынес их из-под обстрела.
После боя Бактияр обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой госпиталь.
Высочайший профессионализм и самоотверженность сержанта Бактияр Джунушалиев сохранили жизни и здоровье боевых товарищей.
https://t.me/rabotaembrat/8431
Рядовой Орлов АртёмВ ходе ведения наступательных действий штурмовой отряд, в составе которого выполнял боевую задачу рядовой Артем Орлов, продвигался вглубь обороны противника.
Заняв выгодную огневую позицию рядовой Орлов точным выстрелом уничтожил командира подразделения украинских боевиков, благодаря чему противник утратил управление, и российские штурмовики сумели уничтожить значительную часть обороняющегося подразделения.
Продвигаясь вперед штурмовая группа попала под огонь крупнокалиберного пулемета. Артем Орлов оперативно определил откуда ведется огонь и скрытно перемещаясь занял позицию для стрельбы. Несколькими точными выстрелами уничтожил пулеметный расчет, и штурмовая группа продолжила выполнение задачи.
Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Артема Орлова противник понес значительные потери и вынужден был отступить с занимаемых позиций.
https://t.me/rabotaembrat/8455
Капитан 3 ранга Веселов КонстантинПозиции батальонной тактической группы, в интересах которой организовывал связь Константин Веселов, подверглись атаке украинских боевиков. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов.
В ходе очередного вражеского залпа антенна спутниковой связи, расположенная на аппаратной машине, обеспечивающей связь внутри группы и с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь была нарушена.
Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает группу четкого и координированного управления, заместитель начальника связи батальона Веселов лично, не взирая на атаки противника, оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию спутниковой связи, в результате чего была связь была восстановлена.
Как только связь была восстановлена, в вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений противника, что способствовало уничтожению 4 единиц вражеской техники и более 30 человек живой силы.
Самоотверженные действия капитана 3 ранга Константина Веселова на поле боя позволили восстановить управление батальонной тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки и лишить наступающего противника атакующего потенциала, что привело к последующему контрнаступлению наших войск.
https://t.me/rabotaembrat/8415
Лейтенант Кочарян МгерПодразделение под командованием командира взвода минометной батареи лейтенанта Мгера Кочаряна выполняло боевые задачи по поддержке наступления российских войск минометным огнем.
В ходе ведения разведки, Мгер Кочарян, применив беспилотный летательный аппарат, обнаружил замаскированные опорный пункт противника.
Оценив обстановку, лейтенант Кочарян оперативно передал координаты вражеского опорного пункта своим подчиненным, а сам продолжил наблюдать за действиями боевиков.
Вскоре противник стал стягивать на данном направлении дополнительные силы с целью организации контратаки подразделений ВС РФ.
Выждав, когда в зоне поражения минометной батареи оказалось большое количество живой силы и военной техники, лейтенант Кочарян дал команду минометчикам на поражение цели, а сам продолжил корректировать огонь.
https://t.me/rabotaembrat/8416
Гвардии ефрейтор Титов МихаилШтурмовое подразделение, в составе которого действовал санитарный инструктор гвардии ефрейтор Михаил Титов, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.
Противник, сконцентрировав силы на данном участке фронта, предпринял попытку остановить продвижение российских войск.
В ходе боя, Михаил заметил, что один из сослуживцев получил ранение и не мог выбраться из-под вражеского огня. Понимая, что промедление, может стоить боевому товарищу жизни, гвардии ефрейтор Титов эвакуировал пострадавшего в безопасное место, несмотря на интенсивный обстрел.
Оказав раненому первую медицинскую помощь, Михаил Титов вернулся на позиции и продолжил вести бой. Действуя смело и решительно, Михаил уничтожил группу боевиков, попытавшихся скрытно подобраться с фланга к позициям пулеметного расчета.
Благодаря смелым и мужественным действиям гвардии ефрейтора Михаила Титов были спасены жизни российских военнослужащих и продолжены наступательные действия.
https://t.me/rabotaembrat/8454
Гвардии прапорщик Кузнецов ВладимирГвардии прапорщик Владимир Кузнецов в составе парашютно-десантного взвода выполнял боевую задачу по отражению атак украинских боевиков и недопущению прорыва противника на участке ответственности подразделения.
Находясь под минометным обстрелом, подразделение закрепилось на огневом рубеже.
Десантники оборудовали позиции, установили минные заграждения на опасных подступах, что значительно затруднило продвижение украинских боевиков.
В ходе отражения атак штурмовых групп ВСУ, Кузнецов наблюдал за обстановкой и руководил действиями подразделения, своевременно отдавая приказы на поражения бронетехники, живой силы противника и смене позиций. В бою лично уничтожил троих украинских боевиков.
В результате слаженных действий российские десантники отразили три атаки противника и нанесли ему существенный урон, уничтожив бронемашину и до десяти человек личного состава ВСУ, не допустить прорыва в зоне ответственности своего подразделения.
https://t.me/rabotaembrat/8424
Старший сержант Мешков АлександрШтурмовое отделение под командованием старшего сержанта Александра Мешкова получило задачу выбить противника из укрепленного опорного пункта на одном из тактически значимых направлений. Грамотно проведя разведку местности Александр определил основные направления движения российских штурмовиков и лично возглавил штурмовую группу.
Используя рельеф местности, штурмовая группа выдвинулась на рубеж атаки. Рывком российские штурмовики преодолели открытый участок местности и неожиданно для противника ворвались на опорный пункт. Старший сержант Мешков, управляя действиями огневой группы, несмотря на постоянный обстрел со стороны противника, обеспечил успешное и быстрое продвижение штурмовой группы вглубь опорного пункта. Обнаружив в одном из блиндажей уцелевших военнослужащих ВСУ, заставил их сдаться в плен. Опорный пункт был взят в течение короткого времени.
Понимая, что противник предпримет попытку выбить российских штурмовиков с выгодной позиции старший сержант Мешков организовал оборону и грамотно рассредоточил огневые средства штурмовой группы на опасных направлениях возможной атаки противника. Благодаря точному и грамотному планированию, российские штурмовики в течение четырех суток успешно удерживали позиции, отразив несколько контратак противника.
В результате грамотных и мужественных действий старшего сержанта Александра Мешкова важный опорный пункт противника был удержан, противнику нанесены значительные потери и созданы условия для продолжения наступления вглубь обороны противника.
https://t.me/rabotaembrat/8451
Сержант Артёмов АлексейКомандир отделения медицинского взвода сержант Алексей Артемов, действуя в составе эвакуационной группы мотострелкового подразделения, выполняет боевые задачи по розыску и оперативной эвакуации раненых военнослужащих с поля боя и оказанию им первой медицинской помощи.
Неоднократно, под непрерывным огнем противника, оказывал первую медицинскую помощь своим боевым товарищам и затем эвакуировал их в безопасное место.
За несколько месяцев, выполняя задачи в ходе ведения специальной военной операции, сержант Артемов благодаря своим знаниям, навыкам, рискуя собственной жизнью, действуя непосредственно на линии боевого соприкосновения с противником оказал первую медицинскую помощь более трёмстам боевым товарищам и лично вынес из-под огня противника тридцать российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести, тем самым сохранив им жизнь.
Самоотверженные действия и профессиональные качества сержанта Алексея Артемова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.
https://t.me/rabotaembrat/8407
Гвардии рядовой Грибков МихаилМеханик водитель гвардии рядовой Михаил Грибков выполнял боевую задачу по освобождению населенного пункта, удерживаемого вооруженными формированиями украинских боевиков.
Действуя в составе батальонной тактической группы, Михаил оказывал огневую поддержку и транспортировку парашютно-десантного отделения Воздушно-десантных войск, а также поддерживал их действия огнём бортового орудия и пулемётов на поле боя.
В бою, находясь под массированным миномётным обстрелом, вывел свою боевую машину из-под огня противника, своевременно сменил огневую позицию, маневрируя между городскими постройками.
Продвигаясь по населенному пункту, гвардии рядовой Грибков обнаружил в разрушенном здании минометный расчёт украинских боевиков, который вел огонь по наступающим российским подразделениям.
Оценив обстановку, используя естественные укрытия, Михаил на боевой машине десанта, скрытно подобравшись на расстояние гарантированного поражения цели, занял выгодную позицию и обеспечил уничтожение расчета противника.
Благодаря грамотным и уверенным действиям гвардии рядового Михаила Грибкова на поле боя была своевременно оказана огневая поддержка наступающим подразделениям Воздушно-десантных войск, что способствовало вытеснению противника с занимаемых позиций и освобождению населенного пункта от вооруженных формирований противника.
https://t.me/rabotaembrat/8429
Военнослужащий Шарапов ДамирДамир Шарапов попал "за ленточку" осенью 2022 года. Повестку получил по частичной мобилизации, боевое слаживание проходил в Рощинском, учился у боевых командиров. Боец признается, страха не было, но переживал, что в родном Уразгильдино пришлось оставить любимую супругу и двух дочек, а еще большое хозяйство.
До спецоперации Дамир трудился в фельдшерско-акушерском пункте. Медики в армии всегда востребованы, поэтому он сразу стал фельдшером роты. Больше всего Дамиру запомнились штурмы села Ковалевка и реки Жеребец. Много его товарищей тогда получили ранения, пришлось срочно оказывать медпомощь и эвакуировать с передовой. Боец участвовал в освобождении Красногоровки и Авдеевки, перешел на службу в медвзвод, чтоб спасать личный состав всего батальона.
За проявленный героизм и мужество Дамир Шарапов награжден медалью Жукова.
https://t.me/wagner_group_pmc/59123
Ефрейтор Лазарев МихаилСтарший наводчик боевой машины РСЗО ефрейтор Михаил Лазарев, действуя в составе расчета, выполнял задачу по огневой поддержке российских Вооруженных сил, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.
В ходе ведения разведки передовая группа обнаружила скопления живой силы и бронетехники противника, готовящегося атаковать позиции российских войск. Командир группы незамедлительно передал координаты противника артиллеристам по средствам радиосвязи.
Приняв информацию, ефрейтор Лазарев, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и нанес точный огневой удар по позициям украинских боевиков, чем нарушил их планы.
Поразив объекты, Михаил оперативно вывел боевую машину из зоны вражеского артиллерийского огня в безопасный район, тем самым сохранил жизни личному составу своего расчета и технику для дальнейшего выполнения боевых задач.
Благодаря мужеству, самоотверженности, а также высокому уровню подготовки ефрейтора Михаила Лазарева и слаженности работы экипажа боевой машины, противнику был нанес существенный урон, в результате чего российские военнослужащие развили наступление и уничтожили врага.
https://t.me/rabotaembrat/8441
Младший сержант Тарасюк СергейМладший сержант Сергей Тарасюк, действуя на важном тактическом направлении, проводил воздушную разведку местности и поиск мест расположения живой силы и техники украинских националистов.
Находясь на наблюдательном посту и управляя беспилотником коптерного типа, выявил перемещение диверсионно-разведывательной группы противника численностью до отделения. Передав на командный пункт информацию о её местонахождении, корректировал работу артиллерийских подразделений, проводя видеофиксацию огневого поражения.
В результате удара артиллерии была сорвана попытка ВСУ зайти в тыл обороняющимся российским подразделениям и уничтожены семь украинских боевиков.
https://t.me/rabotaembrat/8425
Ефрейтор Толстиков ИгнатФельдшер ефрейтор Игнат Толстиков, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.
Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, группа Игната попала под миномётный обстрел противника.
В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Находясь под непрекращающимся обстрелом со стороны противника, Игнат обнаружил раненого бойца, оказал ему первую медицинскую помощь и затащил его в естественное углубление в земле, где закончил оказание медицинской помощи и подготовил раненного к эвакуации. Дождавшись подходящего момента, доставил его в госпиталь. Благодаря решительным действиям фельдшера, военнослужащему удалось спасти жизнь.
Профессионализм и умение быстро сориентироваться в обстановке позволили ефрейтору Игнату Толстикову спасти жизнь боевого товарища.
https://t.me/rabotaembrat/8410
Сержант Глебов МаксимОтделение ПТУР, под командованием сержанта Максима Глебова, действуя на одном из напряженных участков фронта выполняло задачи по уничтожению вооружения и военной техники противника.
Находясь на боевом дежурстве, сержант Максим Глебов обнаружил выдвижение вражеской техники в направлении позиций наших войск.
Расчет противотанкового комплекса открыл огонь по бронеавтомобилю украинских боевиков, уничтожив его с первого попадания.
Оперативно сменив позицию, Максим заметил пулеметный расчет, который вел стрельбу по российским военнослужащим и вторым выстрелом уничтожил пулеметную точку противника.
Потеряв одну боевую машину и до 15 человек личного состава ВСУ, украинские боевики отступили.
Точные, быстрые и профессиональные действия сержанта Максима Глебова не позволили вражеским войскам атаковать позиции ВС РФ.
https://t.me/rabotaembrat/8442
Гвардии рядовой Меха ДмитрийГвардии рядовой Дмитрий Меха, выполнял боевые задачи по прикрытию российских подразделений от ударов воздушного противника.
Находясь в составе батальонной тактической группы российских десантников, при ведении визуального наблюдения воздушного пространства в заданном секторе, Дмитрий Меха обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат.
Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, Дмитрий взял цель на сопровождение и при входе воздушного противника в зону поражения совершил пуск из переносного зенитного ракетного комплекса, в ходе которого уничтожил БпЛА противника.
После того, как вражеский беспилотник был уничтожен, подразделения ВДВ оперативно сменили позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков.
Профессионализм гвардии рядового Дмитрия Меха лишил противника возможности вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии, что позволило избежать жертв при обстреле и продолжить удерживать оборону на заданном рубеже.
https://t.me/rabotaembrat/8428
Старшина Попонов АндрейВ ходе наступления российских войск на стратегически важном рубеже штурмовое подразделение под командованием старшины Андрея Попонова прорвало оборону украинских боевиков, закрепилось на позициях и удерживало их до подхода основных сил.
Противник при поддержке огня минометов и артиллерии предпринимал попытки выбить российских штурмовиков с занятых позиций и дважды контратаковал район, удерживаемый нашими военнослужащими.
Находясь в обороне, старшина Андрей Попонов с подчинёнными в ближнем бою уничтожили более десятка боевиков. Кроме того, в ходе боя Андрей лично осуществлял корректировку огня российской артиллерии по вражеским позициям, что заставило противника, понеся потери, отступить.
Умелое управление вверенным подразделением и решительные действия старшины Андрея Попонова позволили выполнить поставленную боевую задачу и создать условия для дальнейшего успешного продвижения российских войск.
https://t.me/rabotaembrat/8438
Рядовой Евсеев ИванСтарший водитель мотострелковой роты рядовой Иван Евсеев в составе сводной автомобильной колонны выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских боевиков.
Приближаясь к полю боя, автомобильная колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника.
Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Иван под плотным огнем боевиков, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.
В результате проявленной смелости, решительности и профессионализма рядового Ивана Евсеева общевойсковые подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны украинских вооруженных формирований.
https://t.me/rabotaembrat/8439
Рядовой Разживин АндрейВ условиях, сопряженных с риском для жизни, водитель мотострелкового взвода рядовой Андрей Разживин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.
Украинские боевики в своём стремлении лишить подразделения российских войск своевременного, полноценного снабжения военно-техническим имуществом, предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, в составе которой следовал рядовой Андрей Разживин, нанеся удар с применением реактивной артиллерии.
Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, Андрей своевременно вывел свой автомобиль с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив её поражения противником и подрыва боекомплекта. В ходе обстрела один из военнослужащих получил осколочные ранения. Увидев это, рядовой Разживин вынес раненого товарища в укрытие, оказал первую помощь и передал медикам для дальнейшей эвакуации в медицинский пункт.
Грамотные и профессиональные действия рядового Андрея Разживина позволили сохранить жизни и здоровье военнослужащих подразделения, избежав детонации боекомплекта, сохранить в исправности вверенную технику и имущество, своевременно пополнить материальные резервы российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/8411
Майор Гойденко ВладимирОтряд майора Владимира Гойденко спас колонну техники, которая направлялась на линию боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Во время движения майор заметил боевиков ВСУ, которые подготовили засаду.
Тогда, умело руководя вверенным отрядом, Гойденко организовал оборону колонны. Завязался бой с превосходящими силами противника, в ходе которого боевики понесли существенные потери и бежали.
https://t.me/rabotaembrat/8465
Старший лейтенант Зернов ВладимирВ ходе специальной военной операции командир медицинского взвода – врач мотострелкового батальона старший лейтенант Владимир Зернов неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывал неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим, ведущим наступление на позиции украинских боевиков.
В одном из боев Владимир, находясь под плотным огнем противника, проявляя мужество и самоотверженность, оказал медицинскую помощь российским военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны противника, после чего организовал их эвакуацию из зоны поражения вражеской артиллерии в безопасный район, чем спас их жизни. После окончания боя старший лейтенант Зернов обеспечил доставку всех раненых в полевой медицинский госпиталь.
Мужество, профессионализм и отвага старшего лейтенанта Владимира Зернова способствовали сохранению жизни российским военнослужащим и их скорейшему возвращению в строй.
https://t.me/rabotaembrat/8459
Сержант Кильдишев ИльяНачальник радиостанции сержант Илья Кильдишев в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации и поддержанию устойчивой связи в интересах командования батальонной тактической группы российских войск.
Подразделения БТГр, ведя ожесточенные бои с украинскими боевиками, вытесняли противника с занимаемых позиций.
Отступая, противник вел ответный минометный огонь по наступающим российским военнослужащим.
В ходе очередного обстрела, осколком мины был поврежден модуль связи, в результате чего связь в группе была утеряна.
Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Илья, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять поврежденный модуль. Высокий уровень профессионализма позволил сержанту Кильдишеву оперативно восстановить работоспособность связного модуля и заново настроить радиостанцию.
По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по врагу был нанесен артиллерийский удар.
Мужественные и самоотверженные действия сержанта Ильи Кильдишева на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.
https://t.me/rabotaembrat/8452
Гвардии рядовой Артёмов АртёмГвардии рядовой Артем Артемов в составе РСЗО "Ураган" уничтожал бронетехнику ВСУ на спецоперации. После поражения целей машина передислоцировалась на новую огневую позицию. Там Артемов заметил вражеский дрон.
Сразу после обнаружения рядовой быстро сбил беспилотник ВСУ. Тот сдетонировал, не причинив никому вреда, а артиллеристы вновь сменили огневую позицию и продолжили поддерживать наступление нашей пехоты. Благодаря этому штурмовики ВС РФ выбили противника с занимаемых позиций и закрепились на новых рубежах.
https://t.me/rabotaembrat/8464
Гвардии сержант Алхимов АлексейГвардии сержант Алексей Алхимов получил задачу доставить боеприпасы, подразделениям, которые находились в районе, расположенном в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Возглавив колонну машин, в темное время суток, с выключенными фарами Алексей Алхимов выдвинулся в назначенный пункт. В ходе совершения марша, колонна подверглась огневому воздействию со стороны противника. Проявив разумную инициативу и грамотно используя условия местности, гвардии сержант Алхимов вывел всю колонну из-под обстрела, тем самым сохранив ценный груз.
Благодаря умелым и храбрым действиям гвардии сержанта Алексея Алхимова, боеприпасы, своевременно были доставлены подразделениям на передовую.
https://t.me/rabotaembrat/8432Майор Сергей Зорин получил тяжелое ранение в зоне СВО. Говорит, что после прилёта в МТЛБ мысли были только об одном: как теперь справятся бойцы? Но ребята не подвели: и командира эвакуировали, и от атаки отбились.
После реабилитации, которая прошла успешно во многом благодаря жене-медику, Сергей проходит обучение в Военной академии РХБ защиты. По его словам, наши военнослужащие продолжают на Украине дело своих дедов. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/41001Василий Демидов служит старшим ординатором в 39 отдельном медицинском отряде (аэромобильном) ВДВ. Он учился в петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова. Признаётся: какой бы ни была подготовка в вузе, жизнь покажет и не такое.
Василий адресует слова благодарности женщинам, медсёстрам, которые с первого дня СВО трудятся наравне с врачами-мужчинами. Когда закончится спецоперация, все медики наденут красивые костюмы, соберутся вместе и обязательно отметят Победу! Эта мысль очень греет и нашего героя, и его коллег. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Березин Иван Владимирович, любимый брат, внук и дорогой друг погиб 4 марта в жестоком бою при исполнении воинского и служебного долга.
Иван учился в школе №14, где он нашёл множество друзей и свою первую любовь, затем он поступил в ИКЭСиТ, где неоднократно показывал свои таланты в активной жизни колледжа, приобрёл ещё больше друзей и заботливых наставников. Иван был мастером «на все руки». Мог починить любую технику, натянуть потолки и даже построить дом. Артистичность, харизма, прекрасное чувство юмора всегда были его спутниками по жизни.
В ноябре 2022 года Иван в составе частной военной компании отправился в зону СВО.
https://vk.com/wall-93821294_25880
Гвардии сержант Горбунов КонстантинВ Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта, командира отделения морской пехоты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты — Константина Владимировича Горбунова.
Константин Владимирович Горбунов родился и вырос в Костроме. После школы отслужил срочную службу в ракетных войсках, потом вернулся в родной город. Константин Владимирович с детства был человеком творческим, будучи школьником, учился в художественной школе, пробовал себя на литературном поприще, впоследствии освоил несколько рабочих профессий - был поваром, шлифовальщиком, длительное время работал на заводе «Мотордеталь», обучал молодые кадры.
В 2021 году сбылась давняя мечта Константина Владимировича — он с семьей переехал в Севастополь. С началом СВО посчитал своим долгом идти защищать свою страну, в июне 2022 года заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен к месту выполнения боевых задач.
Константин Владимирович не оставил свои литературные опыты: сочинял стихи, писал книгу, в которой описывал события, в которых доводилось участвовать.
Константин Владимирович Горбунов геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.
Гвардии сержант Ефимов НиколайВ ходе спецоперации на территории Украины погиб начальник радиостанции роты связи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты гвардии сержант
НиколайАлександрович Ефимов.
Родился в деревне Аргабаш Республики Удмуртия.
С 2016 года служил 810-ой бригаде.
https://vk.com/wall-201190697_58368
Военнослужащий Верменич ВиталийПогиб боец Виталий Верменич
Виталий Игоревич Верменич родился в Абакане 18 ноября 1987 года. Окончил школу № 20, в колледже получил профессию маркетолога, получил высшее образование в Хакасском институте бизнеса. Виталию ближе была работа, когда необходимо было что-то делать руками. Он увлекался техникой, хорошо разбирался в автомобилях. Будущую супругу покорил лёгким, но вместе с тем, твёрдым характером.
На СВО Виталий Игоревич отправился в сентябре, в ноябре мужчина перестал выходить на связь.
Командир Виталия рассказал, что он был ранен в бою, но ранение не было тяжёлым. Бойца отправили в эвакуацию, вместе с тяжелораненым товарищем. За линию военных действий пришлось выходить пешком, путь был не близким, особенно, с учётом того, что раненного сослуживца ему пришлось буквально нести на себе. Через некоторое время в этом направлении начался артобстрел…
https://vk.com/wall-109774025_539322
Доброволец Смирнов АлександрУроженец Вологды Александр Смирнов получил смертельные ранения в ходе боевого соприкосновения с противником в зоне СВО 8 марта 2023 года.
Он был весёлым, жизнерадостным человеком.
Руководство и коллектив МУП «ПАТП №1», где работал Александр, также выражает соболезнования родным и близким Александра Смирнова.
Александр работал на предприятии слесарем по ремонту автомобилей с 2005. В 2013 году перешёл в водители автобуса.
Он ушел добровольцем, находился в самом центре событий, был военным разведчиком.
Мастер на все руки, хоть дачу построить, хоть машину починить. Саша был из тех людей, на кого можно было положиться, не задумываясь.
https://vk.com/wall-171004409_243403
Доброволец Сидоров КонстантинАбакан скорбит: Константин Геннадьевич Сидоров погиб на СВО
Константин Геннадьевич Сидоров родился 24 ноября 1977 года рождения в Саяногорске, окончил 8 классов, в училище получил специальность «Электрик». Константин Геннадьевич был старшим сыном в семье, у него – две младшие сестрёнки.
На СВО пошёл, потому что: «Кто кроме нас? Если мы не пойдём, дети наши пойдут!»
Когда началась специальная военная операция, Константин Геннадьевич Сидоров быстро принял решение. Он подписал контракт 19 декабря 2022 года, был ранен, восстанавливался в Абакане, в мае 2024 года вновь отправился на передовую.
В июне Константин Геннадьевич Сидоров погиб.
Константина Геннадьевича Сидорова похоронили, как героя в воинском секторе, с воинскими почестями.
https://dzen.ru/a/Zpig0ncFU31szb_X
Военнослужащий Проскурня АлексейАбакан скорбит: погиб Алексей Александрович Проскурня.
Благородный, справедливый, яркий, с прямым тёплым взглядом, человек, для которого доброта была не в красивых словах и порывах, а в каждодневной заботе о семье и близких, в умении быть сильным и сдержанным в любой ситуации, для кого быть бескорыстным, открытым и ответственным за собственные поступки и решения – это те качества, которые присущи абаканскому герою – Алексею Проскурне.
Алексей родился в Абакане 22 февраля 1988 года, учился в школе № 2, после седьмого класса поступил в Шарыповский кадетский корпус. После окончания учёбы поступил в Абаканский педагогический колледж по направлению «Информатика и вычислительная техника». Отслужил в армии во Владивостоке, потом вернулся в Абакан и начал работать.
Настоящим мужчиной, лучшим мужем и отцом для детей называет Алексея его жена.
Проскурня погиб 30 мая 2024 года.
Похоронили героя в воинском секторе, с воинскими почестями.
https://dzen.ru/a/Zm16eWtXd1utfQsa
Военнослужащий Сидорин ПавелВ ходе специальной военной операции погиб Павел Сидорин из Оренбургской области.
03.12.85 - 26.02.2023
Погиб в Артёмовске.
Лейтенант Низовцев АлексейВ ходе специальной военной операции погиб сотрудник МКУ р.п.Краснообска «Служба СБОМ»
Алексей Низовцев.
Алексей Николаевич родился 29 июня 1974 года в с.Кижа Заиграевского района республики Бурятия. Имел воинскую специальность – стрелок и воинское звание – лейтенант (командир взвода).
Родные и близкие об Алексее Николаевиче отзываются как об отзывчивом и добром человеке, внимательном сыне, муже и отце.
За проявленное мужество и героизм - представлен посмертно к Ордену Мужества.
https://krasnoobsk.nso.ru/news/5974
Сержант Дятлов НиколайВ зоне СВО в бою за Авдеевку погиб 22-летний выпускник Горожанского казачьего кадетского корпуса из Воронежа
Николай Дятлов.
Николай отправился в зону СВО добровольцем, воевал в ДНР, получил ранения и контузию.
После восстановления Николай вновь отправился на передовую. Командировка в Авдеевку оказалась для него последней.
В ходе тяжёлых боев сержант Дятлов, прикрывая своих товарищей, получил ранения несовместимые с жизнью.
https://vk.com/wall-82174975_248506
Военнослужащий Антипов АлексейАлексей Анатольевич Антипов - уроженец Верхней Салды, в Свердловской области.
Во время проведения спецоперации Алексей Антипов участвовал в боевых действиях, выполнял свой воинский долг.
Погиб 5 марта в 2023 году на территории ЛНР.
https://vk.com/wall-173911620_20834
Военнослужащий Пинов ДмитрийДмитрий Пинов из Заречного Пензенской области.
Дмитрий погиб 23 февраля 2023 года в ходе СВО.
Военнослужащий Крамаров РустамРустам Крамаров из Астрахани.
Участвовал в спецоперации, погиб 20 марта 2023 года.
Военнослужащий Ходаков АлександрАлександр Ходаков из Старой Руссы, в Новгородской области.
Коренной старорусец родился 2 мая в 1975-м году.
Александр Ходаков - выпускник Челябинского высшего танкового училища.
Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.
В октябре в 2022 году Александр Ходаков был мобилизован.
Погиб Александр 19 февраля в 2023 году.
Военнослужащий Неруш ВалентинПростились с балаковцем Валентином Нерушем, погибшим на СВО
Валентин Николаевич Неруш родился 18 февраля 1988 года.
Он подписал контракт и отправился в зону СВО.
28 февраля он погиб в ходе специальной военной операции.
До мобилизации Валентин служил в полиции, сначала в ОМОНе, после перевелся в уголовный розыск.
У Валентина осталась семья: супруга и двое детей, младшей дочке нет еще и года.
https://vk.com/wall-178959206_193277В самом начале проведения СВО погиб житель ЗАТО Звёздный
Литаврин Николай Михайлович.
Николай родился 14 сентября 1999 года в Суксуне. В 2000 году семья переехала в Бершеть, а в 2010 – в Звёздный.
Николай окончил 9 классов Бершетской средней школы, Пермский колледж транспорта и сервиса, получил профессию пожарный.
Увлекался туризмом и скалолазанием, был призёром различных спортивных и военно-патриотических соревнований.
Николай был отзывчивым и любящим сыном, братом. Всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. Мечтал жить в Крыму и стать горным спасателем. В 2015 году на автомобиле УАЗ участвовал в Звёздном ухабе и занял 2 призовое место.
С 2019 года служил по контракту в 30 мотострелковой артиллерийской бригаде.
С февраля по август 2021 года выполнял специальные задачи в Сирийской Арабской Республике, имел удостоверение ветерана боевых действий.
С ноября 2021 года проходил военную службу в Таджикистане, а с 19 марта 2022 года ефрейтор Литаврин в должности механика-водителя участвовал в выполнении боевых задач при проведении специальной военной операции на территории Украины.
Погиб 25 марта 2022 года близ села Крупичполе Черниговской области.
Литаврин Николай Михайлович награждён медалями и знаками отличия:
Медаль Министерство обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» 2 степени
Медаль Министерство обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии»
Медаль «За заслуги в борьбе с международным терроризмом»
Знак отличия Министерство обороны Российской Федерации «Отличник караульной службы»
Знак отличия Группировки войск (сил) вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республики «Вместе к миру»
https://vk.com/wall-69295870_1501474
Рядовой Макаров ЕвгенийРядовой Евгений Макаров
из с. Сергино Балезинского района (Удмуртия) погиб в ходе спецоперации на Украине.
https://vk.com/wall-145461440_24244
Военнослужащий Перепелица АртёмАртём Перепелица из Санкт-Петербурга. Россиянин участвовал в специальной военной операции. Артём Перепелица погиб 14 марта.
Артём был командиром п.о "Следопыт" который неоднократно учавствовал в поисковых экспедициях.
https://vk.com/wall-112415724_410
Военнослужащий Смирнов АлександрАлександр Смирнов из Покрова, во Владимирской области.
В возрасте 27 лет участвовал в специальной военной операции.
Погиб Александр Смирнов 15 марта в 2023 году в ЛНР под Кременной.
Волонтёр Пирогова МарияВ Донецке простились с депутатом парламента ДНР, волонтёром и просто замечательным человеком Марией Пироговой, погибшей под вражеским обстрелом в центре города. Ей было всего лишь 29 лет. У неё была уйма планов и инициатив, которые уже, увы, ей воплотить не суждено.
Все годы войны Маша находилась в эпицентре людских бед. На Донбассе её знали все — от мала до велика. Её вклад в развитие Республики, помощь фронту и мирным жителям неоценим. Как неоценима боль утраты для всех тех, кто её знал. В сентябре Маша отметила с мужем — военкором Александром Герескуловым — первую годовщину свадьбы. Сколько всего было у них впереди...
За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, Маша награждена Орденом Мужества. Посмертно.
https://dzen.ru/a/Y5NQ9trYe2K6wQAJ
Доброволец Пиджаков АлександрАлександр Пиджаков из Каменск-Уральского, в Свердловской области.
Добровольно вступил в ЧВК «Вагнер» и стал одним из их бойцов.
Россиянин участвовал в боях за Бахмут. Александр Пиджаков получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.
Александр Пиджаков награжден медалью «За отвагу» и «Черным крестом» ЧВК «Вагнер».
Военнослужащий Соболев ОлегОлег Соболев из Бора, в Нижегородской области.
Олег участвовал в специальной военной операции.
Во время исполнения воинского долга Олег Соболев погиб в боях у города Бахмут.
Доброволец Шаклеин Георгий26 марта 2023 года погиб житель Воткинского района
Шаклеин Георгий Михайлович.
Он участвовал в СВО в рядах ЧВК "Вагнер".
https://vk.com/wall-200148510_46665
Сержант Шаронов МихаилМихаил Шаронов был командиром орудия
12 марта Михаил Шаронов погиб при исполнении воинского долга…
https://vk.com/wall-102022824_704889
Военнослужащий Михеев АлексейАлексей Михеев - уроженец села Алманчиково, в Чувашской Республике.
Он родился в 1982 году.
Во время специальной военной операции Алексей Михеев погиб.
https://vk.com/wall-198448965_62
Военнослужащий Мартын СергейСергей Мартын из Камышина, в Волгоградской области.
В родном городе россиянин окончил обучение в школе №13, которая на сегодняшний день уже расформирована.
Срочную службу в армии Сергей Мартын прошел в бригаде управления связи сухопутных войск.
Погиб во время специальной военной операции.
Гвардии младший сержант Кабисов ВиталийГвардии младший сержант Виталий Аланович КАБИСОВ, кавалер ордена Мужества (посмертно), год назад героически погиб при исполнении воинского долга на Херсонском направлении СВО...
Родился Виталий 5 апреля 1985 года, был старшим ребенком в семье. В школьные годы занимался спортом, посещал секцию бокса. Также увлекался армрестлингом, на соревнованиях занимал призовые места. В детстве мечтал стать строителем, как и его дедушка. После окончания школы поступил в Северо-Кавказский строительный техникум.
В 2004 году был призван в ряды Вооруженных Сил России, выполнял боевые задачи в зоне проведения контртеррористической операции, стал ветераном боевых действий. По окончании срока службы занимался индивидуальным предпринимательством в сфере строительства.
После начала СВО принял решение вернуться в строй, защищать Отечество с оружием в руках, подписал контракт и с октября 2022 года, проявляя мужество и героизм, сражался на Херсонском направлении в составе отдельной гвардейской бригады Крымской группировки. Выполнял боевые задачи в должности командира автомобильного отделения мотострелкового батальона, обеспечивал снабжение войск боеприпасами, топливом, продовольствием. На передовую всегда выезжал сам, ограждая от высокого риска своих подчиненных.
26 июня 2023 года вражеский артиллерийский снаряд оборвал жизнь Виталия Кабисова...
Ему было 38 лет.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Виталий Кабисов награжден орденом Мужества (посмертно).
Гвардии младший сержант Виталий Аланович Кабисов покоится на Аллее мужества Восточного кладбища города Владикавказа.
https://dzen.ru/a/ZoN17qw0DksNf2H_
Сержант Самиев ИльшатСержант Ильшат Самиев
из села Аскино, в Республике Башкортостан посмертно награжден Орденом мужества.
Он погиб при исполнении обязанностей военной службы.
Самиев Ильшат Фангатович родился 5 октября 1976 года в городе Бекабад Республики Узбекистан. В 1988 году семья Самиевых переехала в поселок Ташкиново Краснокамского района Республики Башкортостан, в котором Самиевы прожили до 1994 года. Ильшат окончил среднюю школу в поселке Ташкиново.
В 1994 году Самиевы переехали жить в с. Аскино Аскинского района.
В 1994 году Ильшат поступил учиться в Дуванский совхоз-техникум.
За время учёбы в школе и техникуме показал себя прилежным, старательным учеником и студентом. Учился только на «хорошо» и «отлично». Активно участвовал в общественной жизни школы, техникума. Занимался спортом. Пользовался заслуженным авторитетом среди своих товарищей. Всегда был для родителей, родных и близких поддержкой и опорой.
После окончания Дуванского совхоз-техникума Ильшат Фангатович в 1997 году военным комиссариатом Аскинского района был призван на срочную службу. Службу проходил в г. Волгоград.
После прохождения срочной службы Ильшат с 1999 по 2005 годы работал в Аскинской ветеринарной станции ветеринарным врачом, поступил заочно в Башкирский государственный аграрный университет на факультет ветеринарии.
После окончания университета с 2006 по 2011 годы проходил службу по контракту в войсковой части в п. Алкино Республики Башкортостан. Участник боевых действий в Чеченской Республике.
С 2012 по 2017 годы служил по контракту в Республике Таджикистан в г. Душанбе, с 2018 по 2020 годы служил по контракту в г. Тоцкий, в 2020 году Самиев Ильшат Фангатович вышел в отставку в звании сержанта.
За инициативу, усердие и отличие по службе награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в военной службе».
8 февраля 2023 года Самиев Ильшат Фангатович добровольцем призвался на службу в зону Специальной военной операции.
Ильшат Фангатович был жизнерадостным и светлым человеком. У него остались мать, супруга и трое детей.https://askino.bashkortostan.ru/presscenter/news/527881/
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