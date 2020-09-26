Тарас Шевченко, как провозвестник судеб нынешней российской оппозиции

Много написано и сказано о судьбе и личных трагедиях Тараса Григорьевича Шевченко. Про него в СССР фильм сняли. Хороший фильм, душевный. Как его, талантливого живописца и поэта, из крепостной неволи за безумные деньги выкупали, спасибо Брюллову и Жуковскому. Как за пашквиль на императрицу сослали в солдаты, с запретом писать и рисовать, что было для него хуже смерти.

Как виноват во всём его несчастье был царский режим и персонально Николай I. Как, уже после его смерти, у Александра II отмолили несчастного, но и то только через два года: очень уж обидно Шевченко императрицу, матушку его, описал. Как был он в конце концов отпущен, после чего немедленно избран академиком, но скоро умер... В общем — история, показательнейшая для той эпохи. Только выводы из неё каждый делает свои. И отличаются они сильно, как вообще отличаются разные люди друг от друга.

Для украинских националистов, понятное дело, Шевченко — символ угнетения украинцев не российской властью, которая никого не жалела, и русских подданных своих утесняла ничуть не меньше, чем жителей национальных окраин, а скорее больше, а именно русскими. Одно их смущает: многое, из написанного Шевченко, он писал по-русски, самые плодотворные годы его творчества пришлись на петербуржский период, да и боролись за его свободу — и от хозяина, и от армейской службы, преимущественно русские.

Хотя отнюдь не все из них его литературные произведения хвалили — тот же Белинский откровенно Шевченко не ценил, о чём и писал. Но националисты есть националисты: они и Гоголя-то, писавшего на русском языке, при всей его личной симпатии к языку украинскому, теперь переводят, чтобы и следа в его творчестве чего русского не осталось. Одни стервятники долетели до середины Днепра...

Но оставим пока в стороне и личную трагедию Тараса Григорьевича, и исторические реалии той эпохи. С точки зрения обывателя, за что тогда пострадал талантливый поэт и художник, вытащивший единственный в своём роде лотерейный билет, получивший личную свободу и в своём творчестве совершенно независимый? Что стало причиной обрушившихся на него бед? И тут нас поджидает неприятный сюрприз. Читать строки пародии на жену императора, из-за которой Николай I, с его вспыльчивым самовластным характером, очень любивший жену, так взъелся на Шевченко, неприятно до крайности. Это, даже по самым современным стандартам нашей аморальной эпохи было откровенное, ничем не спровоцированное хамство последнего разряда, в стиле «Шарли Эбдо». Высмеивалась не только внешность императрицы, но и последствия её болезни, в которых она уж точно была совершенно не виновата. За грубость такого толка по тогдашним понятиям любящий муж пристрелить мог и должен был. Но...

Императоры на дуэлях не дерутся. Тем более со вчерашними крепостными. Так что наказан был не художник и поэт, а обычный низкорождённый хам, оскорбивший ни за что, на пустом месте, императрицу, которая ему ничего плохого никогда не делала, отличалась добротой и, по отзывам современников, немало смягчала жёсткость и вспыльчивость своего мужа. Очень не повезло Шевченко, с точки зрения исторической науки, особенно советской, которая Николая I, да и всех прочих Романовых, не жаловала. Но дико повезло, если смотреть на ситуацию с точки зрения обычной. Мог головы лишиться? Легко. При Петре его б на дыбе запороли, глазом не моргнув. Да и после... Даже по нынешним временам, за то, что жена высшего начальства, его встречает дома, плача, такое с неосторожным болтуном вполне могут учудить, в том числе в демократиях, что Содом с Гоморрой ему за развлечение сойдут.

Про Сталина мы вспоминать не будем. Про Мао тоже. Люди были простые, простодушные. Без комплексов. Но у Рузвельта журналистам, которые его, инвалида, снимали, несмотря на категорический запрет, разбивали камеры. И, кстати, коленные чашечки тоже. А если что, они вполне могли солдатиком в Гудзон уйти, зацементированные в таз с раствором. Или в Ист-Ривер. Но это Франклин Делано Рузвельт, с его крепкой дружбой с мафией, в которой его знакомого, генерала де Голля, никто не обвинял. Однако, те, кто с генералом боролся и его критиковал — понятно, не из числа видных политиков, очень часто пропадали. По слухам, их тела можно было отыскать, вскрыв те подвалы, в которых их закопали. Сена река неглубокая, там, в пределах Парижа, людей особо не топили. А это, как никак, ХХ век, вторая половина... За сто лет до того, да ещё в России, всё было куда проще.

Ответил бы кто: ЗАЧЕМ талантливые люди так любят нарываться? Язвят и тех, кто во главе страны, и тех, кто служит им, включая возглавляющих силовые ведомства? Они что, все, как один, повально идиоты? Храбры, как львы и тупы, как бараны? Не понимают и понимать не желают, что за это можно огрести, просто по-человечески, а если покуситься на близких и родных, то огребаешь непременно? И тут прикончат или покалечат — нормальный результат. Всё остальное — бонус. Причём случайный, и зависит он отнюдь не от общественности и её отношений с властью — они по определению плохие, а от уровня самоконтроля того, кого оскорбили, и его мстительности, или отсутствия таковой. Ответа нет. Понятно лишь: сделал такого рода фо па в Африке или на Ближнем Востоке — прикончат на все сто процентов. Не обязательно в одиночку, могут с близкими. В Латинской Америке или в Азии очень велика вероятность такого же исхода. Ну, а у нас, как сложится. Путин, к примеру, терпит...